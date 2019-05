Nicolae Andronic: „Dacă cineva îmi spunea cu vreo 5-10 ani în urmă că poporul nostru îl va vota pe Șor în Parlament...”

Moldova nu are, la două luni de la alegeri nici o coaliție în Parlament și nici un guvern. Partidele intrate, socialiștii, democrații și alianța ACUM, discută și se sfădesc despre cine cu cine se poate alia pentru a se evita alegeri anticipate. Partidul Șor, și el intrat în Parlament, nu este luat în vreo discuție pentru o coaliție.Corespondenta noastră a stat de vorba despre această situație cu un om politic care a avut și el parte de astfel de negocieri în perioada în care a existat Alianța pentru Democrație și Reforme, Nicolae Andronic:

Europa Liberă: Deputații ajunși în Legislativ în urma alegerilor din 24 februarie încă nu au reușit să negocieze crearea unei majorități parlamentare care să propună candidatura unui premier și să formeze un nou Cabinet de miniștri, iar dacă nu o vor face până la sfârșitul lunii iunie, ar putea avea loc alegeri anticipate. Dvs. cum ați descrie această situație postelectorală de incertitudine, cum vedeți atmosfera de după scrutin, au trecut mai mult de două luni deja?

Nicolae Andronic: „Se întâmplă un lucru anormal, stau toți și așteaptă ceva. Adică, pe de o parte, în startul campaniei electorale și-au asumat niște obligațiuni, și-au expus supărările și acum primul care suferă este populația, este economia țării și lucrurile bune în țară din cauza faptului că cineva mimează formarea unui Guvern sau nu știe deloc ce înseamnă politica și încearcă marea cu degetul, ca pur și simplu să meargă la alegător și să-i spună că „iată, eu mi-am onorat promisiunile”...”

Europa Liberă: Și totuși, viziunile acestor patru actori, mă refer la cele patru partide care au ajuns în Parlamentul Republicii Moldova, sunt total diferite?

Nicolae Andronic: „Nu. Eu cred că viziunile nu sunt diferite. Este un partid de care toți declară că se tem ca dracul de tămâie, este Partidul Democrat.”

Europa Liberă: Mai degrabă zic că s-ar teme de Vladimir Plahotniuc, liderul acestui partid?

Nicolae Andronic: „Nu... Trebuie să începem cu mitingurile pe care le avea societatea deodată civilă și pe urmă Partidul DA. Ei au ieșit la aceste mitinguri și atunci toată politica au construit-o pe blamarea lui Plahotniuc, personal. Eu le-am spus că băieții au să trebuiască să se întâlnească în Parlament și să formeze o majoritate.

Pe de o parte, televiziunile aservite Mișcării DA au făcut jumătate de țară bandiți; nu au stat la o parte nici aceștia de la Partidul Democrat și le-au întors moneda i-au făcut și trădători și nu numai, dar acum toți se tem să apuce prăjina și acest joc fariseic care se petrece în Republica Moldova pe mine personal mă deranjează.

Eu știu că vin alegerile locale, eu aș fi format o guvernare și ca o condiție principală ar fi fost adoptarea legilor noi în care să dea viitorilor primari și republicii niște posibilități mai largi, adică eu am în vedere promovarea decentralizării finanțelor și puterii centrale și petrecerea reformei administrative. Poate eu sunt axat pe această reformă administrativă, pe care am petrecut-o în ’99, când am format județele; problema nu este cum se vor numi aceste structuri, problema este în micșorarea cheltuielilor bugetare prin micșorarea numărului demnitarilor aleși.”

Europa Liberă: Cine să îmbunătățească acest cadru legal, dacă nu se ajunge la un numitor comun referitor la crearea unei majorități?

Nicolae Andronic: „Și atunci cred că au să intre într-o campanie electorală și parlamentară anticipată și locală și așa și o să rămână țara asta încă patru ani cu administrația publică nereformată, cu toți activiștii politici cățărați prin administrația publică locală, prin consiliile raionale, prin administrația raională și cetățenii în continuare au să plătească salarii pentru acești demnitari locali, pentru acești șefuleți, pentru mașinile lor, pentru secretarii lor, iar politicienii o să ne prostească la televiziune mai departe.

Nu-ți place ceva, așază-te la masa de tratative, așază-te, de exemplu, cu Partidul Democrat – eu vorbesc de PAS și de Platforma DA – și spune-i: „Stimate Partid Democrat, noi dorim să începem de la următoarele: facem coaliție cu voi, dar fără Plahotniuc, noi dorim cutare, noi dorim cutare”. Eu sunt ferm convins că și Partidul Democrat o să spună, tot în baza la mai multe argumente, că „noi nu dorim alianță cu Maia Sandu, care a fost în guvernarea lui Filat, cu liderul Partidului DA, Andrei Năstase, care este finul lui Țopa, care a devalizat banca ș.a.m.d.”, dar o să fie discutat măcar și populația o să vadă că se discută.”

Europa Liberă: Dacă au eșuat discuțiile între deputații socialiști și cei din Blocul ACUM, de ce nu se formează coaliția dintre PSRM și PDM?

Nicolae Andronic: „Dar de ce trebuie să se formeze coaliție? PD-ul are și el principii; în acești patru ani, PD-ul a demonstrat că este pe filiera integrării europene a Republicii Moldova și PD-ul a fost atunci când s-a semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană...”

Europa Liberă: Dar s-a ajuns până la blocarea dialogului dintre Chișinău și Bruxelles?

Nicolae Andronic: „Venirea unei forțe noi cum ar fi, de exemplu, DA sau PAS-ul ar putea dinamiza aceste discuții și ar putea, anume la masa de tratative, stabili niște pași concreți în continuare, dar nu discuția...”

Europa Liberă: Dar sondajele care au fost făcute la comanda PD-ului arătau că doar o coaliție PDM-PSRM poate să guverneze țara?

Nicolae Andronic: „Eu mă gândesc ce s-ar întâmpla dacă ar intra în coaliție PD-ul cu PSRM-ul. Pentru mine asta înseamnă că PD-ul trebuie să se dezică de cursul european, trebuie să accepte ceea ce cere PSRM-ul: limba a doua rusă de stat ș.a.m.d. Or, anume aceasta este indicația de la Moscova, care să stea până la capăt, nu este persoana lui Plahotniuc sau alta, sunt condițiile foarte dure și înrobitoare pentru Republica Moldova.”

Europa Liberă: Și totuși, cum înțelegeți Dvs. acest „Nu!” categoric pe care îl spune Rusia PSRM-ului, atunci când vine vorba să facă o coaliție cu PD-ul? Și de ce Kremlinul atât de mult îl detestă pe Vladimir Plahotniuc?

Nicolae Andronic: „D-apoi are și de ce îl detesta. Aduceți-vă aminte despre inițiativele legislative pe care le-a avut în această perioadă...”

Europa Liberă: El e cetățean rus...

Nicolae Andronic: „Da, el poate să se dezică mâine; el încearcă și el să caute relații cu Putin, dacă țineți minte aterizările fostului președinte din Kirghizia aici ș.a.m.d. Acestea au fost niște încercări de a stabili niște relații normale cu Rusia. Rusia relații normale nu acceptă și de aceea pornește dosare penale. Ori de ce Rusia impune PSRM-ul? De atâta că Rusia înțelege că asta-i ultima redută în Moldova care mai este; ei au început o invazie deschisă în Ucraina, ei vor să ajungă la Transnistria prin Odesa și plecarea lui Plahotniuc, văd că le încurcă de acum și acesta de la Sheriff, Gușan, deoarece ei au găsit un interes economic comun – Gușan cu Plahotniuc - și țineți minte când s-a dat în exploatare podul nou peste Nistru, au fost anume înțelegerile personale și ambii au început să-i încurce Rusiei. Rusia...

Oare nu vedeți în contextul contemporan că Rusia are mare interes să distrugă Belarusul ca stat? Să distrugă Ucraina ca stat, să ajungă și până încoace, și în Moldova? Dar noi vorbim de Plahotniuc, sunt niște lucruri... Dar eu cred că dacă nu va fi acum aleasă o guvernare proeuropeană, da, cu condiții... De exemplu, coaseți-vă toți buzunarele, că în discuția asta interminabilă care se duce între PSRM și Blocul ACUM, în această perioadă se petrec privatizările...”

Europa Liberă: Dar cine le face?

Nicolae Andronic: „Dar cine le face?...”

Europa Liberă: Tocmai dl Plahotniuc cu care Dvs. îi împingeți pe cei din Blocul ACUM să guverneze.

Nicolae Andronic: „...Dna Valentina, eu nu sunt avocatul lui Plahotniuc, dar pentru a stopa lucrurile astea trebuie să te așezi la o masă și să semnezi un acord că totul devine transparent. Dar așa, să stai la o parte, numai să te cățăiești cu dânșii, adică să arăți cu degetul că ei sunt răi și ei să arate cu degetul?... Se înțelege că unii în continuare își fac mendrele.

Dacă să vorbim personal de Plahotniuc, dacă el este răul cel mare, vreau să vă spun că în mediul businessului, în mediul afacerilor în Republica Moldova el are autoritate. S-a mers riscant pe niște filiere de micșorare a impozitelor, deliberalizare a businessului și foarte mulți businessmeni țin la acest partid. Eu cred că și populația se va sătura de acest joc între Blocul electoral ACUM și socialiști, chiar dacă se va merge la alegeri anticipate, Partidul Democrat prin această tăcere pe care o are astăzi va câștiga încă mai multe mandate.”

Europa Liberă: Știți că este și a doua parte a monedei, că tuturor actorilor politici le este frică să meargă în alianță cu dl Plahotniuc, pentru că el pe cei care i-a îmbrățișat, i-a și scos de pe scena politică?

Nicolae Andronic: „...Înseamnă că sunt slabi de fire acei care se dau cumpărați, se dau provocărilor. Ce înseamnă asta? Eu am lucrat în primul Guvern de coaliție și noi, cu toate neînțelegerile pe care le-am avut în Guvernul Sturza, am adoptat niște legi extraordinare, am făcut reforme, am avut poziție în Guvern. Totul depinde de oameni, dar nu de Plahotniuc, că nu vine Plahotniuc să-i ridice mânuța acolo.”

Europa Liberă: Dar tot Dvs. ați spus că i-a cumpărat. Acum se zice că cei cumpărați sunt șantajabili.

Nicolae Andronic: „Bine, dar ei s-au dat cumpărați, ei au venit și au spus: „Cumpărați-ne”.”

Europa Liberă: Credeți că chiar s-au dus să se vândă la dl Plahotniuc? Și de ce dl Plahotniuc îi cumpără așa de ușor?

Nicolae Andronic: „De atâta că i-a trebuit să conducă cu această țară încă trei ani, să nu dizolve Parlamentul, să aibă o majoritate în Parlament și sunt recunoscute și pe exterior unele succese destul de importante ale Guvernului Filip în această perioadă.”

Europa Liberă: Tot acest Guvern a făcut și lucruri care nu sunt conforme standardelor europene.

Nicolae Andronic: „D-apoi de atâta trebuie să vină astăzi un partid politic să stea cu dânșii la masă și să spună: „Iată aici ați greșit, hai să schimbăm”. Dacă nu, să se scoale de la această masă, să-și strângă mâinile și să iasă să anunțe populației: „Stimați, dragi alegători, noi nu putem să facem cu dânșii, de atâta că ei nu acceptă ceva”. Dar așa nimeni nu știe ce nu acceptă, ce nu se face în țara aceasta, dar toți umblă și spun că „noi nici nu vrem să ne uităm... aș vorbi cu dânsul, dar știți că el, că cei care au fost, care au vorbit cu Plahotniuc, toți și-au autodistrus partidul...”.”

Europa Liberă: Dl Andronic, credeți că, dacă s-ar publica raportul Kroll-2, ar fi mai ușor ca să se poarte aceste negocieri în pereții Legislativului referitor la crearea unei majorități?

Nicolae Andronic: „Eu nu cred că ar fi mai ușor. Pur și simplu s-ar deschide niște lucruri pe care le știm noi toți, dar vedeți care e problema, că totul depinde nu numai de politicieni. Dacă cineva îmi spunea vreo 5-10 ani în urmă că poporul nostru îl va vota pe Șor în Parlament, om care nu mai trebuie să mai deschizi raportul Kroll, care este cunoscut că el e acolo și el organizează și el a fost... și ei l-au votat, atunci ce să cerem noi numai de la politicieni?”

Europa Liberă: Dar de ce să-i cerem simplului cetățean, dacă organele de drept, instituțiile satului nu și-au făcut treaba?

Nicolae Andronic: „Eu am fost politician și mă interesează de ce politicienii Ghimpu, Filat, ceilalți care și-au dat votul pentru un procuror general, au mai luat și niște bani pentru acești procurori, de ce aceia n-au vegheat la buna desfășurare a lucrurilor? De ce nu a ieșit la un moment dat Mihai Ghimpu să spună: „Gata, eu nu mai pot, ies din coaliție”? Mult mai înainte, nu acum, când era clar că ratingul lui a ajuns la zero. Adică, eu cred că această situație se datorează nu numai lui Plahotniuc.”

Europa Liberă: Crearea acestei coaliții majoritare ar putea să depindă și de factorul extern? E nevoie să intermedieze, să medieze cineva crearea acestei alianțe?

Nicolae Andronic: „Da, eu cred că în timpul de față orice coaliție depinde de factorul extern. Așa cum Blocul electoral ACUM cu PSRM-ul depind de poziția celor care dețin mandate mai multe, adică PSRM-ul depinde numai de Moscova. Când s-a mai văzut în țara noastră să plece toată fracțiunea la Moscova, să primească indicații? Asta înseamnă că ori Moscova i-a testat pe toți, ori nu mai crede în Dodon, dacă i-au dus pe toți... Nu, este foarte derizoriu...”

Europa Liberă: Totuși, foarte multe surse acreditează ideea că ar exista o înțelegere foarte bună între doi politicieni – Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc?

Nicolae Andronic: „Dacă există și dacă așa e, atunci Blocul ACUM are o posibilitate extraordinară să scoată la suprafață această înțelegere. „Haideți, adică puneți cărțile pe masă, vrem să discutăm cu voi, cu democrații”, să discutăm, că nimeni nu-i omoară pentru asta, nimeni nu-i împușcă, pentru că discută cu democrații. Și atunci să vină și să spună: „Fraților, știți ce am înțeles? Este o legătură între dânșii, deoarece nu acceptă ceea, ceea, ceea...” Și o să vedem. Viața politică există pe discuții, pe tratative, pe ceva concret, dar nu pe presupuneri că există... D-apoi întotdeauna a existat, întotdeauna a existat... Ce nu țineți minte cam cu cât a fost cumpărat Dodon ca să voteze pentru președintele Timofti?”

Europa Liberă: Se zice că a fost cumpărat tot de dl Plahotniuc...

Nicolae Andronic: „Da, așa a fost. D-apoi i-a trebuit atunci, că de altfel mergeam la alegeri anticipate și stânga avea să câștige și atunci. Da, acest personaj ridicol, acest Șor este foarte ridicol, dar el a luat voturi de la socialiști și multe, multe altele... În vremea când ziariștii, unii analiști politici fac presupuneri, Plahotniuc lucrează, lucrează și face scheme, și eu cred că anume discuțiile astea îi permit să le lucreze după spate, dar nu deschis...”

Europa Liberă: Dar, apropo, tăcerea PD-ului și a dlui Plahotniuc pe o perioadă atât de lungă, cum o înțelegeți?

Nicolae Andronic: „Și foarte bine face. Lasă-i să demonstreze acei care ar face un fel de deoligarhizare a acestei țări. Este un scenariu prost și nu cred că se va realiza vreodată. Și chiar și cu oligarhul principal, chiar dacă ai un scenariu, trebuie să-l discuți, dar etapizat, în legi, fiindcă l-au ales cetățenii. Este foarte ridicol când se pretinde postul de președinte al Parlamentului, postul de prim-ministru... Nu există așa ceva în politică. „Dați-ne Guvern minoritar și gata, dacă nu, noi ne-am luat cordelele și ne-am dus acasă...”.”

Europa Liberă: Și invers: „Dați-ne Guvern majoritar și noi guvernăm”...

Nicolae Andronic: „A, la socialiști? D-apoi e clar, ei au stat atâta timp în expectativă, au luat cele mai multe mandate... Cum altfel?”

Europa Liberă: Cum credeți că înțelege Vladimir Plahotniuc interesul național și cum luptă pentru el?

Nicolae Andronic: „Eu n-am vorbit cu d-lui la tema asta, cum înțelege. În orice caz, uitați-vă la poziția ONU despre retragerea trupelor străine din Transnistria... A fost? Până acum n-a mai fost nimeni să pună așa de dur problema, altceva e că s-a stins într-o situație...”

Europa Liberă: A mai fost...

Nicolae Andronic: „Da, a mai fost episodic. Uitați-vă la această lege cu privire la minimalizarea efectelor televiziunilor străine și radiourilor în țara noastră. Nimeni până acum nu a încercat s-o facă și multe, multe alte lucruri, care arată poziția anume națională a Partidului Democrat și, volens-nolens, a lui Plahotniuc.”

Europa Liberă: Dar cum ar arăta Republica Moldova fără Vladimir Plahotniuc?

Nicolae Andronic: „Ca să vedem cum va fi Republica Moldova fără Plahotniuc, Plahotniuc trebuie numit prim-ministru. El trebuie să-și demonstreze plenipotențiar capacitățile, ori să le demonstreze, ori să plece. Omului trebuie să-i fie dată voie să-și arate capacitățile lui, poate și bune, manageriale, ca să aflăm care este interesul național până la urmă. Este mașină de vot în Parlament – nu vă place, votați sau dacă vă temeți că o să vă cumpere, o să vă facă dosare, nu faceți acțiuni care să aducă după sine dosare penale, nu primiți bani și atunci o să demonstrați că sunteți politicieni noi.”

Europa Liberă: Și chiar credeți că el nu-i șantajează pe adversarii politici?

Nicolae Andronic: „Dar ei de ce se bagă în politică, dacă-s șantajabili? Cât o să mai prelungească: „of-of-of, că el o să ne șantajeze”? Nu faceți nebunii, nu faceți nebunii și atunci n-o să vă șantajeze! Că dacă Filat voia să lupte cu Plahotniuc, care venise de-acum în politică până la Filat cu surse, cu bani, pe care i-a făcut mai înainte, pe vremea regimului comunist, Filat trebuia să-și coase buzunarele și să lupte cu Plahotniuc, dar nu poți concomitent și să furi, și să lupți cu Plahotniuc, că numaidecât de prinde.”