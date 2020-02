Nicolae Negru: „Ungaria, de fapt, declară una, dar sprijină altceva”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, ar putea întreprinde în timpul apropiat o vizită la Chișinău Anunțul a fost făcut astăzi de către ministrul afacerilor externe și integrării europene, Aureliu Ciocoi, în timpul briefingului cu omologul său ungar. Péter Szijjártó, la rândul său, a subliniat că Budapesta pledează pentru o cooperare cât mai strânsă cu Republica Moldova și va sprijini necondiționat parcursul european al țării. S-a vorbit și despre inițiativa privind încheierea unui acord de parteneriat strategic dintre cele două state. Comentatorul politic Nicolae Negru crede ca aprofundarea cooperării moldo-maghiare se face în detrimentul interesului național.



Nicolae Negru: „Orice cooperare, cu orice stat este benefică, trebuie să salutăm dacă se întâmplă acest lucru. În cazul de față e vorba de un membru al Uniunii Europene și știm că relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, cu Bruxelles-ul nu sunt strălucite. Asta trebuie să recunoaștem.”

Europa Liberă: Dar se cunoaște și că relația liderului de la Budapesta, Viktor Orban, cu Uniunea Europeană nu e tocmai cea mai bună.

Nicolae Negru: „Da, e o breșă în Uniunea Europeană, să spunem așa, în zidul Uniunii Europene, pe care a făcut-o Putin; e o ușiță deschisă prin care se implică, într-un fel, și prin care influențează Putin afacerile din Uniunea Europeană și trebuie să mai spunem că există și o anumită rivalitate între Budapesta și București privitor la relațiile cu Republica Moldova.





Ne amintim, de exemplu, de Centrul Unic de Eliberare a Vizelor, când Ambasada Ungariei la Chișinău a fost desemnată să acorde aceste vize pentru cetățenii Republicii Moldova. Și pe urmă, România, Bucureștiul a ținut cont de faptul acesta și a început să elaboreze o anumită strategie față de Republica Moldova. Acum, relațiile s-au răcit iarăși legate de actuala guvernare, de modul cum ea concepe relațiile cu România și, în general, relațiile cu Uniunea Europeană. Și iată aici apare dintr-odată Ungaria, care e bucuroasă, într-un fel, să dea la o parte Bucureștiul și să-și facă ea loc lângă Dodon.”

Europa Liberă: Tocmai aflăm că Budapesta va trimite în timpul apropiat doi diplomați experimentați în Republica Moldova pentru a ajuta Chișinăul în ceea ce privește integrarea europeană. Din experiența Ungariei ce s-ar putea de luat, pentru că până nu demult se zicea că România rămâne avocatul de bază pentru Republica Moldova pe calea eurointegrării?

Nicolae Negru: „Iată și aici am putea vorbi despre acea rivalitate. Iarăși, orice experiență este folositoare, desigur că va fi folositoare și experiența Ungariei, dar ar fi bine totuși ca Uniunea Europeană să vorbească cu o singură voce aici, în Chișinău, fie acesta Bucureștiul, fie aceasta, să zicem, Budapesta. Dar să fie o singură voce, nu să vină unul și să zică că iată ai de făcut, de exemplu, reforme în justiție sau reforme privind democrația, supremația legii, statul de drept ș.a.m.d. și să vină altcineva și să zică, de fapt, nu asta este mai important, iată, mai important este să faci această echilibristică, de exemplu, să nu mergi, de fapt, nici spre Uniunea Europeană, nici spre Rusia, să menții această „neutralitate” etc.”



Europa Liberă: Dar relația Viktor Orban – Vladimir Putin ar putea să facă astfel ca ușile în Occident să se deschidă pentru Igor Dodon?

Nicolae Negru: „Putin are o ușiță deschisă, asta e la Budapesta, altele nu știu, cel puțin...”

Europa Liberă: Poate și la Paris?

Nicolae Negru: „Da, și la Paris într-un fel au început a se deschide ușile, există anumite planuri cu această „Europă de la Lisabona până la Vladivostok”. Iată, dl Dodon s-a angajat să contribuie, se implică și el în acest proces, care e într-un fel anti-american, e o încercare a Rusiei de a băga discordie în relațiile dintre Uniunea Europeană și Statele Unite. Și Parisul, din păcate, se lasă folosit în această privință.”



Europa Liberă: Dar Viktor Orban, premierul Ungariei, se arăta sceptic vizavi de situația din cadrul Uniunii Europene. Acum, când îi promite ajutor Republicii Moldova, că ar putea să o apropie de UE, cum se vede acest lucru?

Nicolae Negru: „Bine, las’ să propună, numai mă tem să nu rămână asta doar vorbe, demagogie, fiindcă tocmai Franța, de exemplu, este cea care se opune extinderii în mod categoric. Iată avem exemple concrete în Balcanii de Vest, dar și acum cu statele din Parteneriatul Estic se exclude orice referință la viitoarea posibilitate de intrare în UE a acestor state. Deci, nu văd cum Budapesta, cum dl Orban ar putea să-l convingă pe dl Macron că ceea ce face nu e bine, că Republica Moldova trebuie admisă sau statele Parteneriatului Estic trebuie admise în UE. Eu sunt sceptic privitor la posibilitățile Ungariei.”

Europa Liberă: Apropo, ministrul ungar de externe la Chișinău a vorbit despre „importanța Parteneriatului Estic și rolul important al Republicii Moldova în dialogul pragmatic dintre Est și Vest”. L-am citat pe șeful diplomației de la Budapesta, el spunând că „Parteneriatul Estic poate fi o istorie de succes” - Republica Moldova a avut acest statut de „poveste de succes” la începuturi - și crede că „Moldova are un rol important în crearea dialogului dintre Occident și Moscova”.

Nicolae Negru: „Ceea ce zicea Dodon, îi cântă în strună, să spunem. Dodon vrea să transforme Republica Moldova în punte dintre Occident și Orient sau dintre Uniunea Europeană și Rusia, dintre Statele Unite ale Americii și Rusia. E aici un pic de contradicție în ceea ce spune Budapesta, ceea ce spun reprezentanții Ungariei, fiindcă Moscova nu s-ar bucura de faptul că Budapesta ar pune într-adevăr umărul la integrarea europeană a Republicii Moldova. Ceea ce vrea Moscova e ca să nu se miște nicăieri Republica Moldova, să stea pe loc, ca atunci când Moscova va fi pregătită s-o poată înhăța și s-o poată trage înapoi sub poala ei.

Cât privește această punte, a spus-o foarte bine reprezentantul Departamentului de Stat al Statelor Unite, responsabil pentru relațiile euroasiatice: când are nevoie America sau chiar și Europa să meargă spre Rusia, nu e neapărat să intre prin Republica Moldova. Și pe urmă trebuie să țină cont Chișinăul că totuși până la Rusia există Ucraina și dacă Ucraina nu va sprijini aceste pretenții, atunci Republica Moldova nu poate face absolut nimic, această punte rămâne nefolosită. Deci, în primul rând, trebuie să-și corecteze relațiile față de Ucraina dl Dodon și guvernarea actuală.”

Europa Liberă: Și aș vrea să mai comentați și o declarație pe care o făcea Aureliu Ciocoi, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova. El a spus că cele două state au viziuni comune asupra lucrurilor care se întâmplă în regiune. Care ar fi acestea?



Nicolae Negru: „Să vedem ce ar putea avea în vedere dl Ciocoi. Problema regiunii este aflarea trupelor ruse pe Nistru, în Republica Moldova, și necesitatea retragerii acestor trupe. De aici pornesc un șir de probleme. Dacă dl Ciocoi consideră că Budapesta e pe aceeași poziție, adică trupele ruse nu trebuie retrase sau vor fi retrase după ce se va găsi o soluție politică finală pentru reglementarea transnistreană, așa cum vrea Moscova, deci ca să precizăm: dacă se va găsi o soluție care-i place Moscovei, atunci Moscova va retrage trupele, dar asta ar însemna că Republica Moldova nu mai vede integrarea europeană în vecii vecilor.”

Europa Liberă: Chiar dacă Ungaria o va ajuta să parcurgă acest drum?

Nicolae Negru: „Da, chiar dacă Ungaria o va ajuta, dar n-o v-a ajuta, fiindcă așa înțeleg că Ungaria, de fapt, declară una, dar sprijină altceva. Și dacă Ungaria într-adevăr e pentru ca Rusia să nu retragă trupele de pe teritoriul Republicii Moldova, păi lasă să declare. Noi n-am auzit așa ceva să se spună. Dl Ciocoi vorbește, probabil, în cunoștință de cauză, cred că are anumite informații, a discutat cu omologul său. Să-l auzim! Să spună Ungaria că, „iată, noi, Budapesta ne situăm pe această poziție a președintelui Republicii Moldova și a ministrului de externe. Noi nu dorim retragerea trupelor decât după ce Moscova își va satisface poftele ei de reglementare transnistreană”.”

Europa Liberă: Cooperarea bilaterală cum vi se pare – investiții ungare în Republica Moldova, mărfuri moldovenești care se exportă pe piața ungară?

Dacă actuala guvernare consideră că lucrurile acestea nu sunt importante, că poți să-i dai cu tifla Bucureștiului și lucrurile acestea vor rămâne fără consecințe...



Nicolae Negru: „Bine, așa dacă ne uităm la datele statistice, Ungaria nu figurează printre primele state. E undeva spre margine, atunci când vine vorba și de investiții și când vine vorba de schimburi comerciale, de export, prima este România. Dacă actuala guvernare consideră că lucrurile acestea nu sunt importante, că poți să-i dai cu tifla Bucureștiului și lucrurile acestea vor rămâne fără consecințe... Adică e un comportament iresponsabil al actualei guvernări. Îi place să spună lui Dodon această frază: „Ei se joacă cu focul”. Dodon se joacă cu focul acum și actuala guvernare se joacă cu focul, sunt iresponsabili. Când încearcă să stimuleze anumite rivalități, o anumită concurență, lucrul acesta nu este bun. Trebuie să acționeze diplomatic, într-adevăr, cu foarte mare prudență, dar noi ne dăm seama că e un președinte care nu reprezintă interesele Republicii Moldova. Încă o dată se vede că acest președinte reprezintă interesele Rusiei și ceea ce face el, face jocul Rusiei aici, în regiunea noastră, din păcate, trebuie să spunem...”

Europa Liberă: La Igor Dodon vă referiți?

Nicolae Negru: „Mă refer la Igor Dodon. Eu înțeleg că el este disperat, eu înțeleg că el ar vrea...”

Europa Liberă: Poate pentru că nu i s-au deschis alte uși în alte capitale, metropole europene, occidentale, încearcă și el să-și croiască cărărușă acolo unde este acceptat?

Nicolae Negru: „Trebuie să vadă de ce nu i s-au deschis. Nu i s-au deschis de aceea că nu face reformele care sunt necesare și pe urmă nu i s-au deschis fiindcă el, de facto, a consimțit ca trupele ruse să nu fie retrase de pe teritoriul Republicii Moldova. Deci, el a acceptat o bază militară rusă pe teritoriul Republicii Moldova și el vrea celelalte state să nu reacționeze, să se bucure Ucraina, de exemplu, România ș.a.m.d.? El n-o să reușească în felul acesta să rezolve problemele. Dacă va ignora poziția statelor vecine și va încerca să intre în Europa printr-o breșă, să zicem, ungară sau pe la Moscova cumva, pe la Paris, eu cred că până la urmă o să sufere eșec.”