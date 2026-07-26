O afacere pierdută, alta cuprinsă de flăcări. În ciuda războiului, o antreprenoare din Ucraina nu se dă bătută

Ascunse în spatele unei prelate verzi prăfuite, tot ce a mai rămas din magazinul și depozitul Katerinei Kolmîkova sunt rafturi metalice arse și contorsionate și grămezi de cenușă.

Când piața în care a fost lovită de un atac rusesc cu drone și rachete pe 16 iunie, a fost a doua oară când Katerina Kolmîkova și-a pierdut afacerea din cauza războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Cu patru ani în urmă, ea și soțul ei, Maksim, au lăsat în urmă un lanț de magazine de succes din Mariupol, în orașul atacat de forțele ruse, care l-au devastat înainte de a-l ocupa.

„Aceasta a fost viața noastră de odinioară, după al doilea nostru început”, reflectează ea, privind ruinele carbonizate ale magazinului de articole de uz casnic pe care îl deschiseseră împreună după sosirea la Kiev.

Acum, cei doi trebuie să o ia de la capăt.

Mariupol: De la vis la coșmar

Înainte de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, din februarie 2022, cuplul deținea opt magazine în Mariupol, pe coasta ucraineană a Mării Azov. Magazinele lui Maksim comercializau electrocasnice, în timp ce Katerina Kolmîkova vindea genți de mână.

„Uneori mi se pare că nu mi s-a întâmplat mie. Mi-am deschis primul magazin mare în 2015. Apoi, în 2018, un al doilea, în centrul orașului. Era un vis”, a spus ea. „Munceam, dar știam pentru ce muncim. Era perioada aceea în care copiii creșteau. Afacerea era stabilă. Aveam bani. Era momentul să trăim pentru noi înșine. Și asta intenționam să facem.”

De asemenea, juca într-un teatru local și se bucura de plajele din Mariupol. Dar era o viață plină care urma să fie distrusă de război.

Forțele ruse au avansat spre oraș și l-au încercuit, asediind forțele ucrainene baricadate în imensul complex siderurgic Azovstal. Artileria rusă a bombardat orașul fără discriminare, reducând zonele rezidențiale la ruine și ucigând mii de oameni.

„Cel mai înfricoșător lucru nu a fost ceea ce am văzut, ci ceea ce am auzit”, a spus Katerina.

„Probabil că această amintire mă va însoți toată viața. Când o casă arde și auzi oamenii țipând. Nu sunt nici pompieri, nici medici… auzi țipetele vecinilor tăi, care ard de vii. Și nu poți face absolut nimic.”

În martie 2022, familia a părăsit Mariupolul în timp ce orașul era sub focul inamicului. S-au îndreptat mai întâi spre vestul Ucrainei, înainte de a se stabili la Kiev.

O despărțire dureroasă

Katerina Kolmîkova își pierduse casa și afacerea, dar urma ceva și mai grav: despărțirea de fiul ei în vârstă de 14 ani. Cuplul a decis să-l trimită departe de Ucraina devastată de război, pentru a-și continua studiile în Israel. Apoi a venit 7 octombrie 2023, atacul Hamas asupra Israelului.

„A fost un șoc pentru mine, pentru că eu l-am alungat și am plătit prețul despărțirii ca el să fie în siguranță. Viața mea s-a prăbușit. Timp de aproximativ o lună și jumătate am fost complet abătută. Am primit ajutor de la psihiatri și psihologi”, a spus Kolmîkova.

După ce a terminat școala, fiul ei s-a aflat în fața alegerii de a se întoarce în Ucraina sau de a rămâne în Israel. El a ales să rămână. Acum, fiind cetățean israelian, își îndeplinește serviciul militar în Forțele de Apărare Israeliene (IDF).

Invazia rusă a despărțit sute de mii de familii ucrainene, iar peste 5 milioane de ucraineni au părăsit țara, potrivit datelor ONU.

„Singurul lucru pe care nu-l pot ierta niciodată Rusiei este faptul că mi-a furat timpul”, a spus Kolmîkova.

„Au făcut ca fiul meu să se maturizeze înainte de vreme și acum le răpesc timpul părinților mei, care îmbătrânesc… Se spune că ar trebui să iert. Nu-i voi ierta niciodată pentru asta.”

Un nou început

De când au fugit din Mariupol, ea și soțul ei au locuit în 15 apartamente închiriate.

„Îți dai seama că nu ai nici măcar un prosop, lenjerie de pat, o farfurie din care să mănânci, nimic”, a spus Kolmîkova.

Cuplul se numără printre aproape jumătate de milion de persoane strămutate intern care locuiesc în Kiev. Aproximativ 20.000 dintre acestea provin din Mariupol. Locuința reprezintă o problemă majoră pentru mulți dintre ei, iar autoritățile ruse încearcă să exploateze această situație.

„M-au sunat din Mariupol și au început să-mi spună cât de grozav este Putin, cât de grozavă este Rusia. Cum Mariupolul se descurca de minune, cum urmează să devină un fel de nou Las Vegas”, a spus ea.

„Sunt oameni care s-au întors din disperare. E păcat. Avem nevoie de ei de partea noastră.”

Vechiul apartament al lui Kolmîkova din Mariupol a fost parțial distrus de incendiu și urmează să fie demolat. Cuplul a început o viață nouă la Kiev, de la zero. Ea câștiga bani jucând într-un teatru, în timp ce Maksim e șofer de camion.

Acum trei ani, au reluat activitatea odată cu deschiderea magazinului lor. Inițiativa s-a bucurat de succes, impulsionată de videoclipurile promoționale pline de umor pe care Kolmîkova le-a postat online, și a început să-și construiască o bază de clienți fideli.

În noaptea atacului, unul dintre acești clienți i-a trimis lui Kolmîkova o fotografie cu magazinul în flăcări. Cuplul s-a îndreptat imediat spre locul incidentului.

„Aveam o singură teamă: aceasta este singura mea sursă de venit, cum o să-mi plătesc chiria pentru locuință? Trebuie să o plătesc până pe data de 1 a lunii”, își amintește ea.

Kolmîkova a înregistrat, de asemenea, un videoclip emoționant în timp ce se afla lângă piața în flăcări, în care a spus: „Este frustrant să o iei de la capăt după ce s-a întâmplat la Mariupol. Dar a doua oară nu mai e la fel de dureros.”

O lună mai târziu, ea a spus că regretă tot timpul și energia investite în dezvoltarea unei noi afaceri, doar pentru ca aceasta să se piardă — dar a rămas „o persoană optimistă”.

Cuplul vinde acum ce a mai rămas din stocul pe care îl aveau în apartament sau așteaptă să fie ridicat de la oficiul poștal. Au spus că au primit mii de mesaje de susținere și chiar donații de la momentul atacului.

„Acest lucru”, a spus Kolmîkova, „înseamnă că nu are dreptul să cedeze”.

„Oamenii spun: «Sunteți o familie puternică; cel mai important este că sunteți în viață». Spun că Dumnezeu nu le dă oamenilor încercări mai mari decât pot suporta”, a spus ea. „Dar pentru ce am această putere? Pentru ce mă pregătește El?”

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te