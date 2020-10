O expoziție de fotografie cu imagini ale medicilor din prima linie a fost vandalizată la Chișinău

Kremlinul afirmă că o posibilă prelungire cu un an a tratatului de control al armelor Noul START dincolo de expirarea sa actuală în februarie ar avea ca scop câștigarea de timp pentru ca cele două părți să ajungă la un nou acord în loc să prelungească acordul actual. Purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a repetat astazi insistența Moscovei ca SUA să "evite orice condiții suplimentare" în oferta pentru o prelungirea acordului cu 1 an. „Este necesar să fie de acord mai întâi, este necesar să se evite orice condiții suplimentare", a spus Peskov. "Sperăm că o astfel de întâlnire a experților va avea loc în viitorul apropiat și că cel puțin acest [an] poate fi consacrat unor discuții dificile”. Oficialii americani au declarat, pe 20 octombrie, că sunt pregătiți „imediat” să se întâlnească cu omologii lor ruși pentru a finaliza un acord pentru prelungirea Noului START cu un an după ce Moscova a declarat că susține propunerea americană ca Rusia să își înghețe numarul total al focoaselor nucleare în perioada respectivă, dacă Washingtonul ar face același lucru și nu ar fi avut alte cereri. Casa Albă, care s-a retras deja din alte tratate de control al armelor, deoarece a acuzat Moscova că le-a încălcat și a considerat că de ele a beneficiat mai mult Rusia decât Statele Unite, a cerut Chinei să se alăture Moscovei și Washingtonului pentru a găsi un potential înlocuitor al tratatului New START.