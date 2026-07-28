Vasil Honcearuk, care conduce un grup de afaceri numit „Asociația Producătorilor de Sisteme Fără Pilot și Tehnologii Conexe”, va rămâne în arest până cel puțin pe 21 septembrie, în așteptarea continuării anchetei. De asemenea, pe 27 iulie, instanța din Kiev a admis cererea procurorilor de a-i refuza eliberarea pe cauțiune.

Incidentul din 24 iulie a fost cel mai recent dintr-o serie de evenimente care au implicat unități militare sau industria de apărare, stârnind furia opiniei publice ucrainene și ridicând semne de întrebare cu privire la serviciile de informații, securitate și apărarea aeriană.

Autoritățile au declarat că evenimentul – o expoziție organizată de către sectorul privat, dedicată dronelor și altor tehnologii, desfășurată într-o localitate din regiunea Kievului – a fost lovit de mai multe rachete balistice rusești. Procurorii susțin că evenimentul a avut loc fără aprobare oficială, a reunit peste 300 de participanți și că accesul la adăposturile antiaeriene a fost inadecvat.

În satul Kapitanivka, situat nu departe de locul atacului, locuitorii au declarat că au fost îngroziți când rachetele au lovit zona și că sunt furioși pe organizatorii evenimentului.

„Îmi vine să plâng, să țip. Nu înțeleg cum a putut cineva să organizeze un astfel de eveniment într-un cartier rezidențial”, a spus un bărbat, care și-a dat doar prenumele, Roman.

„Fiul meu era acasă. A fost internat în spital, dar se află în stare gravă”, a declarat pentru RFE/RL un alt bărbat, care s-a prezentat drept Viktor. „Așadar, mulțumesc poligonului de tragere care a organizat această expoziție.”

De-a lungul invaziei rusești pe scară largă, care durează de mai bine de patru ani, au avut loc mai multe incidente în care unități militare au organizat evenimente – ceremonii, exerciții de antrenament – în spații publice care au fost apoi atacate de forțele ruse.

În iunie 2025, generalul-maior Mihailo Drapatîi și-a prezentat demisia după ce a declarat că era responsabil de coordonarea unui exercițiu de antrenament care a fost lovit de o rachetă rusă, soldat cu moartea a 12 soldați.

Acel atac a fost considerat o încălcare a protocolului de comandă, întrucât ofițerii fuseseră avertizați să nu organizeze ceremonii de instrucție care ar putea deveni ținta rachetelor rusești.

Drapatîi a fost numit săptămâna trecută comandant suprem al Ucrainei, în cadrul unei reorganizări majore a Ministerului Apărării și a comandamentului forțelor armate.

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