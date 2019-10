O victimă colaterală a scandalului Trump-Ucraina: ambasadoarea Marie Yovanovitch

Una dintre victimele colaterale ale scandalului Trump-Ucraina pare sa fie fosta ambasadoare Americana la Kiev, Marie Yovanovitch. Care este cauza pentru care ea a fost inlocuită? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Inspectorul general al Departamentului de Stat a informat Congresul cu privire la incercari de a o pune intr-o lumina nefavorabila pe Marie Yovanovitch, fosta ambasadoare americana in Ucraina.



Martori spun ca audierea din Congres a avut accente bizare, pe fondul situatiei neclare si complicate. Steve Linick, inspectorul general al agentiei, a spus că, la inceputul anului, ar fi fost primite documente, adresate secretarului de stat Mike Pompeo, care contineau informatii false si menite sa o puna intr-o lumina nefavorabila pe Marie Yovanovitch. Aceleasi documente continueau si teorii ale conspiratiei cu privire la Hunter Biden, fiul fostului vice-presedinte Biden, pe care presedintele Trump il acuza acum de coruptie, pentru rolul sau in consiliul director al unei firme ucrainiene de energie, fara sa exista insa vreo dovada ca Biden a incalcat vreo lege.

Senatorul democrat Bob Menendez a spus ca documentele prezentate de inspectorul general dovedesc o incercare ampla de dezinformare, cei vizati fiind Biden si ambasadoarea Marie Yovanovitch. Se pare ca documentele respective ar fi fost predate biroului lui Mike Pompeo, secretarului de stat, la 3 mai.

Originea documentelor e neclară, dar un deputat a spus ca intre ele se aflau si unele cu insemnele unui hotel al carui proprietar e Donald Trump. Inspectorul general a spus ca informatiile respective erau propagandistice si prezentate amatoriceste.

Alte surse de presa arata ca motivul pentru care Marie Yovanovitch a fost demisă este faptul ca avocatul lui Trump, Rudy Giuliani, s-a plins că ambasadoarea i-ar impiedica investigatia cu privire la Biden si la conspiratii in alegerile din 2016 si in plus că – in particular – nu l-ar sustine pe Trump.

Giuliani sustine ca ancheta lui s-ar fi desfasurat in coordonare cu Departamentul de Stat, asta desi intr-o audiere la Congres, fostul trimis special american in Ucraina a declarat ca i-ar fi spus lui Giuliani ca alegatiile impotriva lui Biden nu au o baza legala.

Deputatul democrat Jamie Raskin a spus ca persista semne de intrebare cu privire rolul secretarului de stat, ce a stiu acesta si cind si mai ales in ce masura a participat la ceea ce a dus la discreditarea si in cele din urma inlocuirea lui Marie Yovanovitch.

Ambasadoarea a fost retrasa de la post la 20 mai, urmind sa fie audiata la Congres la 11 octombrie.