Oleg Alexe: „Ne-am pomenit acum în situația că tariful, practic, trebuie dublat” (Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto)

Peste 600 de curse publice de călători vor fi temporar suspendate azi. Șoferii de autobuze și microbuze mobilizaţi de Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto vor protesta în Piaţa Marii Adunări Naţionale, dar şi în raioane împotriva neajustării de către Ministerul Economiei a tarifelor pentru călătoriile raionale şi interraionale, afirmă președintele Asociaţiei, Oleg Alexa.

Oleg Alexa: „Ministerul Economiei ignorează cerința noastră de a ajusta tariful la transportul de călători pentru rutele interraionale și raionale.”

Europa Liberă: Dvs. ce tarif cereți? Cu cât ar trebui să fie ajustat acesta?

Oleg Alexa: „Calculul nostru arată că tariful ar trebui să fie 92 de bani de kilometru, dacă rămân în vigoare acele prevederi legislative care sunt astăzi. Acum noi activăm cu 48 de bani/km.”

Europa Liberă: Și de ce ar fi justificată această majorare, această ajustare?

Oleg Alexa: „Deci, tariful se calculează în baza unei metodologii, este formulă de calcul aprobată de Guvern mai bine de 10 ani.

Din 2012 și până în prezent niciodată ministerul nu a ajustat tariful, de aceea ne-am pomenit acum în situația că el, practic, trebuie dublat



Conform acestei formule, deci acolo se introduc anumiți indici care unii se colectează de la Biroul Național de Statistică, alții de pe la gări, alții se colectează de la companii de transport și, iată, se introduc acolo și formula lucrează și dă rezultatul final. Noi exact așa am procedat și ne-a ieșit 92 de bani/km. Această metodologie prevede că ministerul o dată în an trebuie să ajusteze tariful la transportul de călători, însă la noi din 2012 și până în prezent niciodată ministerul nu a ajustat tariful, de aceea ne-am pomenit acum în situația că el, practic, trebuie dublat.”

Europa Liberă: Dar cum se explică faptul că din 2012, practic, a fost înghețat procesul acesta de ajustare a tarifelor? Dvs., iată, ce explicații vedeți?

Oleg Alexa: „Asta a fost viziunea politicienilor de atunci.

Avem un deficit de peste 3.000 de șoferi în ramură, înregistrăm pierderi și activăm cu unități de transport de 20-30 de ani.



Ei au luat așa o decizie și această decizie a dus la niște consecințe negative pentru ramură. Noi astăzi avem un deficit de peste 3.000 de șoferi în ramură, înregistrăm pierderi și activăm cu unități de transport de 20-30 de ani. Iată la ce a adus acea politică promovată la început de Ministerul Transporturilor, apoi de Ministerul Economiei mai bine de 10 ani. Și în perioada 2012, când a avut loc ultima modificare a tarifului, ea tot n-a fost făcută la mărimea pe care o arătau calculele de atunci, ea tot a fost mai mică ajustată.”

Europa Liberă: Dl Alexa, ați menționat că unitățile de transport sunt învechite, au peste două decenii. Ce ar trebui să se întreprindă ca să fie renovat, iată, parcul de transporturi? Pe lângă faptul de a majora tarifele de călătorie, ar trebui și alte măsuri întreprinse?

Oleg Alexa: „Da, ar trebui. Deci, noi i-am înaintat ministerului o listă din 18 puncte, pe care noi le considerăm rezerve și care ar putea duce la micșorarea costului serviciului de transport, și ele includ atât chestiuni de ordin legislativ, cum ar fi vârsta de import a unităților de transport la devamare, la import, modul de devamare a motoarelor ca piese de schimb, lupta cu transportul ilicit, care deja nu ține de măsurile legislative, dar de executarea prevederilor actuale, problema mașinilor reutilate ca să procedăm așa cum se procedează în Uniunea Europeană, dar nu prin restricții inventate aici, în Republica Moldova, și multe, multe altele. Și toate acestea vor duce atât la schimbarea parcului de autobuze, cât și la alte aspecte care țin de securitatea circulației rutiere, de venituri ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Ultimul protest a avut loc în septembrie. De atunci ați mai avut niște întâlniri cu ministrul Economiei și cu reprezentanții ministerului. Nu ați reușit să ajungeți la un numitor comun din moment ce convocați acea grevă?

Oleg Alexa: „Deci, atunci, pe 12 septembrie, la primul nostru protest ministerul prin intermediul presei ne-a informat că ne așteaptă pe 16 septembrie la o întâlnire. Noi am fost la acea întâlnire, reprezentanții ministerului atunci ne-au comunicat că nu sunt gata să discute despre tarif și nici nu sunt gata să ne prezinte calculele lor, fiindcă ei au calculele la situația din 28 iunie a.c. A fost semnată a notă informativă pe numele dlui Brînzan, în care ministerul îl informează pe dl ministru că tariful ar trebui să fie de 70 de bani/km, conform calculelor ministerului. Și

Noi am solicitat de la secretarul de stat pe data de 16 septembrie să ne prezinte calculele lor...și din 16 septembrie, tot le caută



ca să le putem compara cu calculele noastre și să începem discuția. Deci, răspunsul secretarului de stat a fost următorul: el, d-lui trebuie să caute aceste calcule. Și, iată, din 16 septembrie și până acum d-lui tot le caută.”

Europa Liberă: Au fost proteste și anii trecuți. Iată a fost și protestul din septembrie. Până unde vreți să ajungeți? Credeți că protestul va avea vreun efect?

Oleg Alexa: „Lipsa unei politici a ministerului deja are un efect. Multe curse în țară nu se mai fac. Există deja curse la care transportatorii au renunțat. Vorbesc despre cursele care fac legătura între sate și centrele raionale, cursele care au o lungime de 10-15 km. Este imposibil ca ele cu un așa tarif să asigure măcar cât de cât reparația transportului și salariul la șoferi, nici asta nu-i posibil. De aceea efectul acestei politici sau, mai bine zis, a lipsei politicii deja se simte și dacă așa va continua, noi de la sine vom începe a renunța la unele rute, fiindcă ele ne trag în jos deja.”

Europa Liberă: Ați simțit o schimbare de atitudine a noii guvernări față de această problemă sau deocamdată e prematur de spus despre o schimbare de atitudine?

Oleg Alexa: „Nu este nicio schimbare. Cum s-au ignorat de fosta guvernare, așa se ignorează și în prezent de actuala guvernare problemele transportatorilor. Cu regret, asta este.”

Europa Liberă: Să admitem că cererea Dvs. va fi îndeplinită, că vor fi ajustate aceste tarife. Ce condiții mai bune o să oferiți călătorilor care deseori se plâng că graficul nu se respectă, că tichetele nu sunt eliberate? Deci, cum veți îmbunătăți condițiile pentru călători?

Oleg Alexa: „Deci, odată cu creșterea încasărilor la companiile de transport, evident că vor crește și cheltuielile. Am în vedere procurarea unităților de transport, reparații mai calitative, salarii mai mari și, evident, atunci când oamenii sunt motivați cu salarii mai mari, atunci apare și disciplina, și cultura, și tot.”

Europa Liberă: Se anticipează că numărul participanților va depăși 250 de unități de transport ce vor fi în Piața Marii Adunări Naționale și peste 200 de unități de transport care vor staționa în centrele raionale și în sate își vor suspenda temporar cursele. Ați anunțat oamenii, v-ați asigurat că ei știu despre protestul vostru, astfel încât să nu-i afecteze pe oamenii care, practic, nu au nicio vină și unii dintre care poate trebuie să ajungă la policlinică, bunăoară?

Oleg Alexa: „Sigur că noi conștientizăm faptul că ar putea să sufere o parte a populației care într-adevăr nu au nicio vină aici. Deci, noi am întreprins două măsuri de informare. Prima: am informat autogările printr-o scrisoare în poșta electronică și am difuzat în presă lista curselor pe care preconizăm să le suspendăm. Unele site-uri deja chiar au publicat documentul respectiv integral și fiecare potențial pasager îl poate accesa și poate vedea dacă cursa la care el planifică să plece se află în acea listă sau nu. Altceva nu putem să facem. Cum să informăm altfel decât prin intermediul mass-media? Asta e ce am putut face și am făcut deja.”

Europa Liberă: Și ultima întrebare. Ce așteptări aveți de la acest protest?

Oleg Alexa: „Noi, în primul rând, așteptăm o atitudine profesionistă din partea ministerului.

Noi, în primul rând, așteptăm o atitudine profesionistă din partea ministerului.



Sigur că ea include nu doar problema înțelegerii asupra tarifului, dar problema, mai bine zis, înțelegerea acelor probleme care sunt în ramura transporturilor. Ei trebuie să adopte politici care să asigure ca această ramură să funcționeze. Deocamdată, asta nu este și tariful în viața noastră, a transportatorilor, a devenit problema cea mai mare care deja pune în pericol existența acestor companii de transport. De aceea sper că va fi o altă atitudine a ministerului.”

Poziția guvernului:

Ministerul Economiei a transmis în seara zilei de marţi un comunicat în care anunţă că Guvernul este împotriva majorării tarifelor la transport şi dezaprobă decizia transportatorilor de a suspenda 600 de curse, blocând astfel circulația cetățenilor. „Pasagerilor trebuie să li se asigure condiții civilizate de călătorie, microbuze și autobuze destinate exclusiv transportului de pasageri. Doar după îndeplinirea acestor condiționalități, putem vorbi despre solicitarea transportatorilor de ajustare a tarifelor”, se spune în comunicatul ministerului. Documentul mai precizează că transportatorii cer practic o dublare a tarifului fără să ia în calcul impactul negativ asupra cetăţenilor. Se mai precizează că la momentul actual se lucrează asupra modificării Codului transporturilor rutiere pentru a soluţiona problema fluxului de călători și optimizarea programului de transport rutier.