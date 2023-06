„Oligarhul Domnului”. Cum câștigă Malofeiev banii cu care finanțează războiul Rusiei în Ucraina

Luna trecută, procurorul general al Statelor Unite, Merrick Garland, a aprobat ca 5,4 milioane de dolari din activele înghețate ale miliardarului rus Konstantin Malofeiev să fie transferate Ucrainei, pentru compensarea „daunelor provocate de războiul nedrept al Rusiei”.

Malofeiev, un magnat al presei, apropiat de Kremlin și fascinat de moștenirea imperialistă și ortodoxă a Rusiei, se află din 2014 sub sancțiuni internaționale. Este acuzat de ațâțarea mișcării separatiste din estul Ucrainei și de facilitarea anexării abuzive a peninsulei ucrainene Crimeea de către Rusia.

Pe numele lui este emis și un mandat internațional de arestare, fiind suspectat că a creat și finanțat formațiuni paramilitare ilegale.

„Oligarhul Domnului”, cum este poreclit Malofeiev, a continuat să sprijine financiar agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, lansată în februarie 2022. Se credea că s-a retras aproape total din afaceri, după ce a fost lovit de sancțiunile internaționale, și că de atunci, își finanța toată activitatea din averea pe care o acumulase.

„Systema”, redacția rusă de investigație a RFE/RL, a strâns însă dovezi solide că Malofeiev a fost puternic implicat într-o mare companie rusă de IT, care a beneficiat de numeroase contracte cu guvernul rus și companii de stat. Firma de IT a fost vândută cu doar o săptămâni înainte ca Moscova să lanseze invazia din Ucraina, în februarie 2022, ceea ce a adus firmei un câștig substanțial. Implicit a câștigat și Malofeiev.

Investigația RFE/RL în limba rusă, AICI.

Malofeiev a fost de multă vreme unul din ideologii restaurării Rusiei imperiale. Rețeaua sa media „Tsargrad” a jucat un rol central în promovarea așa-numitului proiect „Novorossia” ( Noua Rusie), care justifica pretențiile Moscovei asupra unei mari părți din sudul și estul Ucrainei. A fost invocat de separatiștii pro-ruși din estul Ucrainei încă din 2014. Imperiul media controlat de Malofeiev a servit și ca platformă majoră pentru diseminarea și popularizarea ideilor publicistului de extrema-dreaptă Alexandr Dughin.

În vara anului 2020. Malofeiev și-a lansat propria creație „istorică” în trei volume la Târgul de carte din Piața Roșie de la Moscova, eveniment sponsorizat din 2015 de o fundație condusă de actualul director al Serviciului de Informații Externe (SVR) Serghei Narîșkin. Cartea lui Malofeiev descrie acțiunile agresive ale Moscovei în Ucraina drept „reconsolidarea ținuturilor istorice rusești”.

La lansarea cărții, Malofeiev a fost întrebat cine ar trebui să fie noul monarh al Rusiei și fondatorul următoarei dinastii conducătoare.

„Cred că cel mai demn candidat pentru a deveni împărat al Rusiei moderne este Vladimir Vladimirovici Putin”, a răspuns el.

O vizită neașteptată

Într-o seară târziu, în februarie 2018, soneria a sunat la apartamentul din Moscova al omului de afaceri IT Serghei Șilov.

Erau agenți ai Serviciului Federal de Securitate (FSB), înarmați cu puști automate, după cum a povestit mai târziu Șilov într-un interviu cu revista Esquire.

A fost interogat și în cele din urmă, a fost arestat sub suspiciunea de fraudă în valoare de 1,4 miliarde de ruble (35 de milioane de dolari) în legătură cu un contract IT cu Ministerul de Interne.

Șilov a creat compania AT Consulting în 2001 și a devenit rapid unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii IT din Rusia. Pe lângă Ministerul de Interne, AT Consulting a avut contracte cu Rostelekom, Rosneft, VTB bank și Sberbank.

În 2014-2015, Kirill Șamalov – la vremea respectivă ginerele lui [Vladimir] Putin și vecin cu Malofeiev în cartierul rezidențial „Rubliovka” din Moscova – a avut o afacere împreună cu AT Consulting.

Deși grupul media al lui Malofeiev se ocupă foarte rar de lumea de afaceri, a relatat despre tot scandalul din jurul lui Șilov, citând și o sursă sau mai multe surse din „cercul apropiat lui Șilov”.

Aproximativ în aceeași perioadă, la AT Consulting au avut loc câteva schimbări semnificative. Ivan Matiaș, șeful departamentului juridic al companiei imobiliare „Tsargrad Estate” a lui Malofeiev, a preluat funcția de CEO.

Mai multe afaceri legate de AT Consulting au fost preluate de omul de afaceri Evgheni Zulanov, un fost partener de afaceri al lui Malofeiev.

Publicația economică TAdviser a speculat că în spatele acestor schimbări s-ar fi aflat Malofeiev.

„Acțiunile din iunie 2018 au ajutat AT Consulting într-un moment dificil” și „s-ar putea să fi fost făcute de Evgheni Zulanov la solicitarea lui Konstantin Malofeiev”, a scris publicația economică, citând o cunoștință neidentificată a ambilor oameni de afaceri. Sursa a mai spus că Malofeiev este coproprietar al firmei AT Consulting.

În martie, grupul de investigație „Proekt” a relatat și el că Malofeiev a fost coproprietar al firmei AT Consulting, companie care avea 35 de contracte cu Registrul de stat din Rusia în valoarea de 2 miliarde de ruble (23,6 milioane de dolari). Valoarea contractelor a fost estimată de „Proekt” în baza listei de licitații de stat.

Purtătorul de cuvânt al lui Malofeiev a refuzat să răspundă la orice întrebare pusă de RFE/RL în legătură cu aceste informații.

„Dă-mi 70 la sută”

Se poate ca Malofeiev să fi auzit pentru prima dată de AT Consulting la începutul anilor 2010, când firma de IT a început să lucreze pentru Rostelekom, companie în care Malofeiev era un acționar minoritar important. De atunci, „oligarhul Domnului” a dus mai mulți clienți la AT Coonsulting.

Într-un interviu din 2010 cu cotidianul de afaceri „Vedomosti”, Evgheni Iurcenko, un fost membru al conducerii Rostelekom, a descris astfel „strategia de afaceri” a lui Malofeiev din acei ani:

„Cineva vine la tine și-ți spune: „Mâine compania ta își pierde toți clienții. Dacă nu vrei să dai faliment, dă-mi 70 la sută și îți garantez contracte cu statul”, a spus el.

După interviu, Malofeiev l-a dat în judecată pe Iurcenko pentru defăimare, dar tribunalul i-a dat numai parțial dreptate, așa că multe afirmații despre modul său de a face afaceri, inclusiv cea cu „70%”, nu au fost retrase.

După o lună de arest preventiv, situația lui Șilov a început să se deterioreze. A dat o declarație prin care se auto-incrimina dar îl implica și pe Alexei Nașciokin, fost director la Rostelekom și un cunoscut de multă vreme al lui Malofeiev. Scandalul a luat proporții, clienții firmei AT Consulting erau nervoși, afacerile companiei erau periclitate. Situația părea să scape de sub control.

Sub noua conducere

În acea perioadă, Șilov a fost ajutat de un avocat pe nume Alexandr Zeleznikov, care-l reprezentase în trecut de multe ori pe Malofeiev.

În plus, un fost agent FSB și asociat de afaceri al lui Zulanov, Anton Nemkin, a fost plasat în consiliul de administrație al AT Consulting.

La scurt timp după aceea, Șilov a fost eliberat, pus în arest la domiciliu după care a fost eliberat condiționat. În aprilie 2019, acuzațiile împotriva lui Shilov au fost retrase iar dosarul închis.

La sfârșitul acelui an, AT Consulting a dezvăluit că Șilov nu mai avea decât 10% din firmă. Și-a păstrat locul în consiliul de administrație, dar celelalte patru locuri erau ocupate de oameni legați de Malofeiev. Fiul lui Malofeiev, Kirill, în vârstă de 27 de ani, a început să lucreze ca „analist” . Contractul lui Matiaș de CEO a fost prelungit până în 2024.

Spre sfârșitul anului 2021, presa de afaceri a început să relateze că gigantul nuclear de stat Rosatom ar fi interesat să cumpere AT Consulting. „Kommersant” a estimat valoarea tranzacției la 10-12 miliarde de ruble (119-142 milioane de dolari). Este posibil ca interesul companiei Rosatom pentru AT Consulting să fi fost „încurajat” de o cunoștință de lungă durată a lui Malofeiev, și anume Iuri Kovalciuk. Miliardarul îl cunoaște pe Putin de la începutul anilor 1990 și este descris drept „bancherul personal” al președintelui rus. Totodată este considerat o figură influentă în deciziile luate de Putin cu privire la Ucraina.

Kovalciuk are relații de lungă durată cu fostul CEO al Rosatom, Serghei Kirienko, primul șef adjunct al administrației lui Putin. Din ianuarie 2017, Kirienko este președintele consiliului de supraveghere a Rosatom . Este puternic implicat și în politica Kremlinului cu privire la Ucraina.

Când Kirienko a condus Rosatom, fiul lui Kovalciuk, Boris, a fost adjunctul său responsabil cu dezvoltarea.

Banii de la Rosatom

Tranzacția între Rosatom și AT Consulting s-a încheiat pe 16 februarie 2022, cu aproximativ o săptămână înainte ca Rusia să invadeze Ucraina. Rosatom a ajuns să plătească 20,2 miliarde de ruble (265 de milioane de dolari), din care 16,6 miliarde (197 de milioane de dolari) au fost depuse într-un cont controlat de Project Investments, care, la rândul său, este controlat de Leonid Gavrilov, un om de afaceri cu legături de lungă durată cu Malofeiev, potrivit actelor financiare studiate de „Systema”, redacția rusă de investigații de la RFE/RL.

La scurt timp după încheierea tranzacției, potrivit actelor, Gavrilov a cumpărat o garsonieră la Soci, la Marea Neagră.

Mare parte din restul banilor obținuți din vânzare au fost trimiși unui număr de persoane și companii legate de Malofeiev. Aproape 6 miliarde de ruble (68 de milioane de dolari) au fost transferate unei companii numită April Capital. Un coproprietar al April Capital prin compania April Group, a fost Anatoli Miliukov.

Miliukov făcuse parte din consiliul de administrație al Rostelekom și potrivit Kommersant, a gestionat pachetul minoritar al lui Malofeiev în acea companie.

April Capital cumpărase anterior un pachet de 14,5% din AT Consulting de la Project Investments a lui Gavrilov. Cu doar șase luni înainte de vânzarea către Rosatom, April Capital a raportat că acțiunile sale la AT Consulting valorau 9 milioane de dolari. Cu alte cuvinte, s-ar părea că AT Consulting nu valora mai mult de 64 de milioane de dolari, aproximativ un sfert din ceea ce a plătit Rosatom.

Conform investigație „Systema”, structurile și persoanele asociate cu Malofeiev au primit până la 19,8 miliarde de ruble din vânzarea AT Consulting.

În plus, în aprilie 2022, Rosatom a cumpărat alte șase companii legate de Zulanov, fostul partener de afaceri al lui Malofeiev. Zulanov își vânduse alte trei afaceri către AT Consulting, chiar înainte ca firma să fie cumpărată de Rosatom.

În comentariile pentru redacția „Systema”, Gavrilov a negat că Malofeiev ar fi avut legături cu AT Consulting și a refuzat să comenteze despre înțelegerea cu Rosatom, invocând documente de confidențialitate. AT Consulting a trimis în loc de răspunsuri directe, comunicate de presă oficiale, care nu dezvăluie valoarea tranzacției sau cumpărătorul. Purtătorul de cuvânt al lui Malofeiev, Anatoli Miliukov, și Serghei Șilov au refuzat să comenteze. Rosatom, April Kapital, Zulanov și Nemkin nu au răspuns la întrebări.

De la începutul războiului din Ucraina, Malofeiev a împărțit premii și bonusuri trupelor care participă la invazie. Fundația sa caritabilă „Sf. Vasile cel Mare”, a distribuit aproximativ 700 de milioane de ruble (8,3 milioane de dolari) în zonele controlate de Rusia din regiunea ucraineană Donbas.

În 2022, în orașul Donețk, ocupat de ruși, au fost înregistrate cinci companii conduse de Alexei Terekov, șeful firmei „Kontur” a lui Malofeiev. Una dintre ele se numeșt „Tsargrad Donetsk Holdings”.

(Text tradus din engleză și editat de Ileana Giurchescu)