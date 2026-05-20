OMS consideră că „riscul de epidemie este ridicat la nivel național și regional și scăzut la nivel global”, a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul agenției ONU pentru sănătate din Geneva.

Tedros a mai spus miercuri că există 600 de cazuri suspecte de Ebola și 139 de decese, iar cifrele sunt de așteptat să crească, având în vedere perioada de timp în care virusul a circulat înainte ca focarul să fie detectat.

Un comitet de urgență al OMS s-a reunit marți la Geneva și a confirmat că cel mai recent focar de Ebola, provocat de tulpina rară Bundibugyo a virusului, constituie o urgență de sănătate publică de interes internațional, dar nu o urgență pandemică.

Tedros a declarat starea de urgență la sfârșitul săptămânii, aceasta fiind prima dată când un șef al OMS a luat această măsură fără a consulta mai întâi experții, din cauza urgenței situației.

Europa a înregistrat în ultimele decenii foarte puține cazuri de Ebola, legate în principal de călătorii care se întorceau din regiunile afectate din Africa, iar experții spun că situația nu se va schimba nici de data aceasta.

Spania și Marea Britanie au gestionat cu succes cazuri „importate” în timpul epidemiei de Ebola din Africa de Vest din perioada 2014–2016, fără a se produce o transmitere pe scară largă.

Ce este Ebola?

Ebola este o boală rară, dar mortală, cauzată de un virus.

Virusurile Ebola infectează în mod normal animalele, de obicei liliecii fructivori, dar uneori pot apărea focare în rândul oamenilor atunci când aceștia mănâncă sau manipulează animale infectate.

Simptomele apar după o perioadă de incubație de două până la 21 de zile. Ele vin brusc și încep ca o gripă, cu febră, dureri de cap și oboseală.

Pe măsură ce boala progresează, apar vărsături și diaree, ceea ce poate duce la insuficiență organică. Unii pacienți, dar nu toți, prezintă sângerări interne și externe.

Virusul se transmite de la o persoană la alta prin contactul cu fluide corporale infectate, precum sângele sau voma.

Cetățeni SUA duși la supraveghere în Europa

Autoritățile din Cehia au anunțat miercuri că un medic originar din SUA va fi transferat din Uganda la un spital din Praga după ce a intrat în contact cu un pacient infectat cu virusul Ebola.

Medicul nu prezintă simptome ale virusului mortal și va fi internat în spital din motive de precauție, la cererea Statelor Unite, a mai declarat miercuri ministrul ceh al sănătății Adam Vojtech pe X.

Un cetățean american infectat cu virusul Ebola a fost transportat la spitalul Charité din Berlin pentru tratament, a anunțat tot miercuri Ministerul Sănătății din Germania.

Pacientul a fost internat într-o unitate specială de izolare a spitalului universitar după ce s-a infectat cu virusul în Republica Democratică Congo, unde Ebola se răspândește rapid.

Ministra germană a Sănătății, Nina Warken, a declarat pentru dpa că ajutorarea partenerilor (SUA, în acest caz) este o chestiune de la sine înțeleasă pentru guvernul german. Germania dispune de o rețea eficientă de îngrijire medicală, inclusiv pentru pacienții cu boli extrem de contagioase, a spus ea.

Secretarul de stat SUA, Marco Rubio, a fost citat cu afirmația că OMS „a cam întârziat” în privința focarului de Ebola din Africa.

Președintele republican Donald Trump are în general păreri negative despre agenția ONU pentru sănătate, din care SUA sunt în curs de retragere, după ce epidemia globală de Covid 19 i-a umbrit primul mandat.

Îngrijorări legate de amploarea și viteza răspândirii

Dacă Europa este relativ liniștită, în Africa situația este dramatică.

Organizația Mondială a Sănătății și-a exprimat marți îngrijorarea cu privire la „amploarea și viteza” focarului de Ebola, avertizând că acesta ar putea fi de lungă durată.

Ebola a provocat moartea a peste 15.000 de persoane în Africa în ultimii 50 de ani, iar agenția ONU pentru sănătate a declarat că această nouă recrudescență a febrei hemoragice extrem de contagioase constituie o urgență sanitară internațională.

În timp ce locuitorii așteptau ajutoare medicale în estul RDC, devastat de conflicte, organizația umanitară „Medici fără frontiere” (MSF) a declarat că a încercat să trimită bolnavii din provincia Ituri la spitalele locale, dar i s-a spus: „Suntem plini de cazuri suspecte. Nu mai avem loc.”

„Asta vă oferă o imagine a cât de nebunească este situația în acest moment”, a spus Trish Newport, lucrător umanitar al MSF, citat de AFP.

Nu există vaccin sau tratament terapeutic pentru tulpina Bundibugyo de Ebola, care este responsabilă de focarul actual – al 17-lea din această țară întinsă din Africa Centrală, cu o populație de peste 100 de milioane de oameni.

În ultimele zile au sosit tone de provizii medicale de urgență, inclusiv truse de prevenire a infecțiilor și corturi, precum și experți, după cum arată imaginile locale ale OMS.

Deoarece cazurile recente sunt concentrate în mare parte în zone greu accesibile, puține probe au fost testate în laborator, iar cifrele se bazează în principal pe cazuri suspecte.

Reprezentanta OMS în RDC, Anne Ancia, a spus că se ia în considerare un „vaccin candidat” numit Ervebo, dar că probabil va dura cel puțin două luni până când acesta va fi disponibil.

„Nu cred că în două luni vom fi scăpați de această epidemie”, a adăugat ea.

Scris cu informații de la Reuters, AFP, BBC.

