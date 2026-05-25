Papa Leon avertizează lumea în legătură cu IA și neagă existența războaielor „juste”

Leon, care se implică tot mai ferm în politică în ultima vreme, și a stârnit furia președintelui SUA Donald Trump criticând războiul din Iran, a formulat o pledoarie către liderii mondiali în textul său amplu, cunoscut sub numele de enciclică.

Primul papă originar din SUA a cerut ca proprietatea asupra datelor de IA să nu fie lăsată exclusiv în mâinile sectorului privat, ca factorii de decizie să protejeze drepturile lucrătorilor și să asigure siguranța copiilor în fața tehnologiei, și a îndemnat la temperarea concurenței dintre companiile de IA. „Este nevoie de o implicare politică mai activă, capabilă să încetinească lucrurile atunci când totul se accelerează”, a spus Leo în textul intitulat „Magnifica Humanitas” (Umanitatea magnifică).

Papa a cerut „cadre juridice solide, supraveghere independentă, utilizatori informați și un sistem politic care să nu renunțe la responsabilitatea sa”.

Suveranul pontif a avertizat cu privire la „noile forme de sclavie” ascunse în spatele inteligenței artificiale – de la moderatorii de conținut până la „minerii” de date – și a cerut o reglementare mai strictă.

„Dacă tehnologia promite emanciparea, dar generează noi forme de subordonare la nivel global, aceasta intră în contradicție cu principiul fundamental al demnității umane. Lupta împotriva noilor forme de sclavie reprezintă un test decisiv pentru discernământul etic al IA”, a scris Papa.

Enciclicile reprezintă una dintre cele mai înalte forme de învățătură a unui pontif către cei 1,4 miliarde de membri ai Bisericii, amintește Reuters. Textul mult așteptat de luni, de aproape 43.000 de cuvinte, s-a aflat în lucru aproape de la alegerea lui Leon ca papă, cu ceva mai mult de un an în urmă.

În textul publicat luni, papa a calificat drept „învechit” conceptul de „război just” promovat de administrația președintelui SUA Donald Trump, avertizând că „umanitatea alunecă într-o cultură violentă a puterii”.

„Astăzi, mai mult ca oricând, fără a aduce atingere dreptului la autoapărare în sensul strict al cuvântului, este important să reafirmăm că teoria «războiului just», folosită prea des pentru a justifica orice fel de război, este acum depășită”, a scris el.

„Competiție înarmată”

Potrivit Organizației Națiunilor Unite, piața IA ar putea ajunge la o valoare de până la 4,8 trilioane de dolari până în 2033, ceea ce reprezintă o creștere de 25 de ori într-un deceniu, iar profiturile se vor concentra în mâinile unui număr restrâns de persoane.

„Dezarmarea IA înseamnă eliberarea acesteia de mentalitatea concurenței «înarmate»”, scrie papa în „Magnifica Humanitas”.

El a criticat „o cursă pentru algoritmi din ce în ce mai puternici și seturi de date din ce în ce mai mari, condusă de dorința de a asigura dominația geopolitică sau comercială”.

„A dezarma nu înseamnă a respinge tehnologia, ci a împiedica aceasta să domine umanitatea”, a mai scris Leon, adăugând că IA ar trebui să fie „prietenoasă cu oamenii”, accesibilă tuturor și deschisă discuțiilor și dezbaterilor.

AFP notează că liderul celor 1,4 miliarde de catolici din lume a făcut din această temă controversată o piatră de temelie a papalității sale, dedicându-i prima sa enciclică. Manifestul face referire la o serie de giganți culturali, de la filosoful grec Platon la Beethoven și Simfonia a IX-a a acestuia, citând chiar și un personaj din „Stăpânul inelelor” al lui J.R.R. Tolkien.

Scris cu informații de la Reuters, AFP, Vatican News.

