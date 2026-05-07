Rubio se întâlnește cu Papa Leon, un critic al războiului din Iran

Leon a stârnit mânia lui Trump după ce a devenit un critic ferm al războiului pornit de SUA și Israel împotriva Iranului, ca și al politicilor anti-imigrație intransigente ale administrației Trump.

În ultimele săptămâni, președintele a lansat o serie de atacuri publice fără precedent la adresa papei, stârnind reacții negative din partea liderilor creștini de pe întreg spectrul politic din SUA.

Luni, Trump a sugerat în mod fals că papa ar considera acceptabil ca Iranul să obțină arme nucleare și a afirmat că Leon „pune în pericol mulți catolici” prin opoziția sa față de război.

Leon a declarat jurnaliștilor, după ultimul asemenea atac verbal, că el răspândește mesajul creștin al păcii. Papa a respins, de asemenea, cu fermitate ideea că ar susține armele nucleare, pe care Biserica Catolică le consideră imorale.

„Misiunea Bisericii este de a propovădui Evanghelia, de a propovădui pacea”, a spus papa. „Biserica s-a pronunțat de ani de zile împotriva tuturor armelor nucleare, în privința asta nu există nicio îndoială.”

„S-au mai întâmplat niște lucruri”

Înainte de a pleca spre Roma, Rubio a declarat că vizita fusese planificată înainte de cel mai recent incident, „și, evident, au avut loc unele evenimente”.

Rubio, un catolic devotat, a încercat să minimizeze disensiunile înaintea audienței private la papă, care va fi urmată de discuții cu secretarul de stat al Vaticanului, Pietro Parolin.

„Avem multe de discutat cu Vaticanul”, a declarat el reporterilor la Casa Albă, subliniind în special problema libertății religioase, asupra căreia Vaticanul și Washingtonul sunt de acord.

La un eveniment organizat miercuri la Vatican, Parolin a declarat: „Îmi imaginez că vom discuta despre tot ce s-a întâmplat în ultimele zile – nu putem evita să abordăm aceste subiecte”.

El a precizat însă că vor discuta și despre chestiuni internaționale, inclusiv America Latină, Cuba și Libanul.

Sfântul Scaun joacă de mult timp un rol activ în diplomația cubaneză, iar Rubio – un cubanez-american – a condus eforturile administrației Trump de a exercita presiuni asupra guvernului comunist.

Leon cunoaște și el bine America Latină, căci a petrecut două decenii ca misionar în Peru, obținând chiar cetățenia peruană.

