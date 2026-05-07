Rubio se întâlnește cu Papa Leon, un critic al războiului din Iran

FOTO DE ARHIVĂ: Papa Leon al XIV-lea se întâlnește la Vatican cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio.
Marco Rubio, șeful diplomației SUA, îl va vizita joi pe primul papă provenit din țara sa, Leon al XIV-lea, în încercarea de a atenua tensiunile dintre Washington și Vatican, dar promovând totodată interesele președintelui republican Donald Trump.

Leon a stârnit mânia lui Trump după ce a devenit un critic ferm al războiului pornit de SUA și Israel împotriva Iranului, ca și al politicilor anti-imigrație intransigente ale administrației Trump.

În ultimele săptămâni, președintele a lansat o serie de atacuri publice fără precedent la adresa papei, stârnind reacții negative din partea liderilor creștini de pe întreg spectrul politic din SUA.

Luni, Trump a sugerat în mod fals că papa ar considera acceptabil ca Iranul să obțină arme nucleare și a afirmat că Leon „pune în pericol mulți catolici” prin opoziția sa față de război.

Leon a declarat jurnaliștilor, după ultimul asemenea atac verbal, că el răspândește mesajul creștin al păcii. Papa a respins, de asemenea, cu fermitate ideea că ar susține armele nucleare, pe care Biserica Catolică le consideră imorale.

„Misiunea Bisericii este de a propovădui Evanghelia, de a propovădui pacea”, a spus papa. „Biserica s-a pronunțat de ani de zile împotriva tuturor armelor nucleare, în privința asta nu există nicio îndoială.”

Înainte de a pleca spre Roma, Rubio a declarat că vizita fusese planificată înainte de cel mai recent incident, „și, evident, au avut loc unele evenimente”.

Rubio, un catolic devotat, a încercat să minimizeze disensiunile înaintea audienței private la papă, care va fi urmată de discuții cu secretarul de stat al Vaticanului, Pietro Parolin.

„Avem multe de discutat cu Vaticanul”, a declarat el reporterilor la Casa Albă, subliniind în special problema libertății religioase, asupra căreia Vaticanul și Washingtonul sunt de acord.

Președintele cubanez Raúl Castro îl întâmpină pe Papa Benedict al XVI-lea în martie 2012. Libertatea religioasă a cubanezilor catolici le este dragă atât lui Trump, cât și Papei Leon.
La un eveniment organizat miercuri la Vatican, Parolin a declarat: „Îmi imaginez că vom discuta despre tot ce s-a întâmplat în ultimele zile – nu putem evita să abordăm aceste subiecte”.

El a precizat însă că vor discuta și despre chestiuni internaționale, inclusiv America Latină, Cuba și Libanul.

Sfântul Scaun joacă de mult timp un rol activ în diplomația cubaneză, iar Rubio – un cubanez-american – a condus eforturile administrației Trump de a exercita presiuni asupra guvernului comunist.

Leon cunoaște și el bine America Latină, căci a petrecut două decenii ca misionar în Peru, obținând chiar cetățenia peruană.

