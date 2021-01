Parlamentul și munca în zadar: legi adoptate, contestate, ignorate

Europa Liberă: Dle Boțan, secretariatul parlamentului a publicat statistica inițiativelor legislative. Cei mai fecunzi în arta legislativă, în lansarea de inițiative sunt membrii fracțiunii Partidului Socialiștilor, în topul persoanelor cu cele mai multe inițiative fiind deputatul socialist Vasile Bolea. Totodată, nu avem statistica legilor care au fost returnate din motive de neconstituționalitate. În sensul acesta, aș vrea să vă întreb – ce a rămas din ploaia de legi de la sfârșitul anului 2020, despre care opoziția a spus că au fost produse pe bandă rulantă și majoritatea ad-hoc s-a folosit de lipsa opoziției și a împărțit banii publici pe criterii cumetriste, zice opoziția? Dvs. ați putea, estimativ, să spuneți ce a mai rămas din acel pachet de legi votate la închiderea cortinei, care a trezit multă vorbă înainte de Crăciun?

Igor Boțan: „Activitatea parlamentului în a doua jumătate a anului 2020 a fost destul de stranie. Timp de patru luni de zile parlamentul nu a funcționat, a fost în vacanță, după care conducerea parlamentului a hotărât că opoziția se poate folosi de tribuna parlamentului în ajunul alegerilor prezidențiale, de aceea în toamna anului 2020 a avut loc o ședință a parlamentului, pe 10 septembrie, după care parlamentul a revenit la activitatea sa ordinară abia după ce Maia Sandu a câștigat alegerile. Și această revenire a fost, de asemenea, una foarte specifică, fracțiunea Partidului Socialiștilor alături de fracțiunea Partidului „Șor” au dorit să dea lovitura, pentru că era clar că Maia Sandu devine președintă, și a adoptat pe bandă rulantă un șir de proiecte de legi, peste 20 de legi în doar două săptămâni.”

Europa Liberă: Autorii se jură că au fost foarte bine intenționați. Am auzit, de exemplu, explicațiile lui Grigore Novac, care spunea că a semnat inițiativa legislativă privind termenele acordate pentru cercetări Consiliului Național de Integritate din cele mai bune porniri, ca să-i forțeze pe funcționarii de acolo să încheie cercetările timp de un an, să opereze cu date proaspete. Și așa vin explicații peste explicații, inclusiv Vasile Bolea, cel care a optat cândva pentru trecerea SIS-ului sub președinte, cu același elan a votat pentru întoarcerea SIS-ului sub oblăduirea parlamentului.

ceea ce facem noi este un preludiu pentru alegerile parlamentare anticipate

Igor Boțan: „Reprezentanții Partidului Socialiștilor, ai fracțiunii, într-o anumită măsură au fost onești. Ei au spus că, da, ceea ce facem noi este un preludiu pentru alegerile parlamentare anticipate, iar scopul nostru este să ne creăm spațiu de manevră în alegerile anticipate care vin și ca să-i complicăm viața președintei Maia Sandu, pe care, așa cum spuneau ei, doresc s-o pună într-o situație neplăcută.”

Europa Liberă: Cum se spune la țară, să pună dulceață pe clanț?

Igor Boțan: „Da, s-o strângă la perete sau în colț, cum se zice, pentru ca să îi știrbească din imagine și, așa cum cred ei, s-o pună într-o lumină defavorabilă pentru susținătorii partidului pe care l-a condus Maia Sandu, PAS, în alegerile parlamentare anticipate.”

Europa Liberă: Deci erau conștienți de faptul că toate legile vor merge bine mersi la Curtea Constituțională, interpelările urmând să le facă tocmai PAS-ul, întâi de toate?

Igor Boțan: „Exact! Și dacă ne referim în mod expres la legile pe care le-a adoptat fracțiunea Partidului Socialiștilor împreună cu Partidul „Șor”, lista este impresionantă. Să începem cu legea privind funcționarea limbilor, o lege care este prevăzută de Legea Supremă că ar trebui să existe o astfel de lege, dar atunci când Curtea Constituțională a declarat această lege ca fiind caducă, ieșită din uz, a arătat că există alte legi care asigură în totalitate drepturile minorităților.”

Europa Liberă: Vă referiți la componența...

Igor Boțan: „...la componența Curții Constituționale conduse de dl Poalelungi. O altă lege foarte interesantă fiind retransmiterea știrilor și programelor analitice rusești în spațiul mediatic moldovenesc, adică modificarea legii privind serviciile audiovizuale. Partidul Socialiștilor consideră că a făcut o mare favoare Republicii Moldova admițând în spațiul mediatic de aici propaganda rusească. Am văzut aprecieri care spun că Igor Dodon a pierdut alegerile, pentru că în spațiul informațional din Republica Moldova nu au avut acces canalele rusești.

O altă lege importantă, care subminează stabilitatea din Republica Moldova și relațiile cu partenerii externi, se referă la revenirea terenului fostului Stadion republican în proprietate publică, prin care sigur că se subminează relațiile cu Statele Unite ale Americii. Și această lege de asemenea este contestată la Curtea Constituțională, Înalta Curte urmează să se pronunțe. După care pachetul de legi bugetare, politica bugetar-fiscală, unde au existat foarte multe obiecții din partea opoziției care au fost ignorate de către cele două fracțiuni (a Partidului „Șor” și a socialiștilor), iar aici, dacă ne amintim de sinceritatea socialiștilor care spuneau că-și creează spațiu de manevră pentru alegerile parlamentare anticipate, deci, s-au făcut cadouri, majorări de salarii, cadouri pentru alegători în ajunul sărbătorilor ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Dar plafonarea taxelor locale?

Igor Boțan: „Absolut corect, plafonarea taxelor locale și lipsirea autorităților administrației publice locale de dreptul de a-și atrage resurse din buget și chestia asta am văzut că a cauzat revolta primarilor. După care, trei legi referitoare la Autonomia găgăuză, care, de asemenea, au fost contestate de către opoziție, urmează ca această inițiativă votată să fie contestată la Curtea Constituțională. Ne amintim că în 2017, atunci când s-a votat o dată în prima lectură, Igor Dodon, în calitate de președinte, a refuzat să promulge aceste legi în cea de-a doua lectură, pentru că avea angajamente față de alegătorii săi din Găgăuzia, mai cu seamă că aceste angajamente au apărut după ce Igor Dodon a fost susținător al referendumului ilegal din februarie 2014 cu care a început, de fapt, așa-zisa „primăvară rusească” în spațiul post-sovietic, în Republica Moldova, în Ucraina.

Din păcate, în Ucraina această „primăvară rusească” s-a soldat cu anexarea Crimeii și războiul din Donbas. Mai departe, legea privind scoaterea Serviciului de Informație și Securitate de sub controlul președintelui și punerea acestuia sub controlul parlamentului. De asemenea, această lege a fost suspendată de către Curtea Constituțională.”

Europa Liberă: Apropo, aici să facem o paranteză, să limpezim lucrurile. Ce-i cu procedura aceasta de suspendare a legii înainte de a se pronunța Curtea?

Igor Boțan: „Curtea Constituțională poate suspenda legea pentru a asigura controlul constituțional al acesteia.”

Europa Liberă: Ca un fel de sechestru, cum ar veni?

Igor Boțan: „Ca un fel de punere sub control, dacă putem spune așa. Deci, legea este votată, dar nu este promulgată, Curtea Constituțională trebuie să intervină pentru a stabili dacă această lege poate avea efecte la intrarea în vigoare.”

Europa Liberă: Dar Igor Dodon a apucat să promulge câteva legi?

Igor Boțan: „Da, el a promulgat-o după ce Curtea Constituțională s-a pronunțat că o suspendă și acest lucru iarăși arată că există neînțelegeri între instituțiile publice din Republica Moldova. Și încă o lege foarte importantă, pe care au adoptat-o socialiștii, se referă la așa-zisa „lege a miliardului”, adică legea prin care a fost anulată cea din 2016 privind transformarea garanțiilor guvernului în datorii de stat.

Dacă ne referim la „furtul miliardului” și la mult contestata lege, și aici ținta de asemenea este foarte clară – întreruperea relațiilor cu Fondul Monetar Internațional, pentru a lăsa guvernarea din Republica Moldova într-un fel de suspans, după care tot Partidul Socialiștilor insistă ca șeful statului să întreprindă ceva pentru depășirea crizei politice și guvernamentale pe care ei au generat-o atunci când Igor Dodon, dna Greceanîi, președinta parlamentului, și Ion Chicu, de comun acord, după ce au stat la sfat, au anunțat că guvernul pleacă în demisie.”

Europa Liberă: Deci, dacă tragem o linie de total, cam cât la sută din ceea ce au produs legislatorii socialiști împreună cu sateliții este cel puțin îndoielnic?

Igor Boțan: „Dintre legile care au fost adoptate în decembrie, aproximativ o pătrime sunt contestate la Curtea Constituțională, au fost înregistrate adresările deputaților pentru examinarea contestațiilor, dar nu toate aceste legi au fost suspendate. Dacă ne referim la suspendare, atunci avem în vederea legea cu privire la trecerea SIS-ului sub control parlamentar, am văzut că Curtea Constituțională a anulat prevederile privind farmaciile ambulante, de asemenea o lege foarte contestată și care punea în pericol livrarea medicamentelor în condiții adecvate pentru cetățenii Republicii Moldova.”