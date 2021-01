Maia Sandu singură nu poate scoate R. Moldova din impas

Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale „Punct și de la capăt”.

După pauza de Crăciun, Revelion, iar Crăciun – cam lunguță, e adevărat, și cu multe petarde –, revenim în ringul politic, acolo unde, de fapt, se decide la modul real soarta Republicii Moldova, adică a populației. Și ne uităm cum se comportă luptătorii din acest ring, ce categorie de greutate reprezintă și care sunt șansele de victorie. Cu cine discutăm, aflați imediat.

Iată-ne ieșiți din vacanță, nu și din pandemie, asta mai durează și reveniți, de fapt, în tumultul vieții politice, care acolo, în subteran, a clocotit. Acum, noi suntem mai atenți, dăm la o parte hrămuiala și sărbătorile și ne uităm mai atent la ceea ce ne așteaptă în viitorul proxim. Și, evident, analiștii, comentatorii cei mai indicați sunt Vitalie Călugăreanu și Nicolae Negru, care sunt musafirii permanenți, deși nu mai sunt de mult musafiri la Europa Liberă. Cu ei împreună încercăm să ne dumerim unde suntem, care este borna kilometrică de la care începe anul 2021, în ce măsură desaga cu experiențele anului 2020 este portabilă și suportabilă de către cei care decid cum o să trăim noi în acest an.

Europa Liberă: Prima mea întrebare este: dacă președinta Maia Sandu de bună seamă și-a intrat în rol, nu doar de fațadă, de semnatar de decrete privind decorațiuni și lucruri simbolice; dacă a demarat în trombă cu această vizită a președintelui Iohannis, cu vizita dânsei la Kiev; dacă are potențialul necesar ca să se țină de cuvânt și să facă ceea ce a promis sau ceea ce așteaptă lumea?Vitalie Călugăreanu, dumneata am văzut că ai semnat deja câteva articole în care ai luat președinta în sectarul Deutsche Welle. Te rog să răspunzi la această întrebare: are muniția și sculele necesare președinta?

Vitalie Călugăreanu: „Startul dnei Maia Sandu este unul bun, dar insuficient pe segmentul care a dedicat-o în campania electorală și aici mă refer la lupta anticorupție. Eu mă așteptam un pic la acțiuni mai energice din partea Maiei Sandu și mă refer aici la anularea unor decrete de numire a unor judecători de către Igor Dodon, de exemplu...”

Europa Liberă: Scuze, dar asta trebuie motivat?

Vitalie Călugăreanu: „Adevărat, da!”

Europa Liberă: Și dacă dă în bară și intră într-o horă de asta judecătorească, îi iese pe nas, cum se zice românește.

Vitalie Călugăreanu: „Eu sper foarte mult că Maia Sandu are juriști buni la președinție și deciziile care vor fi luate vor ține cont de norma legală.”

Europa Liberă: A promis, de altfel, Consiliul Suprem de Securitate să facă o altă configurație. Crezi că de acolo ar putea veni o pârghie importantă de umblat la sistemul de luptă cu corupția?

Vitalie Călugăreanu: „În primul rând, a spus că va face rapid lucrul acesta și încă nu l-a făcut, și asta iarăși ne pune cumva pe gânduri, dar Consiliul Suprem de Securitate (CSS) este o pârghie importantă, din punctul meu de vedere, prin care Maia Sandu poate influența procesele din Republica Moldova. Acest Consiliu Suprem de Securitate din declarațiile făcute de Maia Sandu urmează să-și schimbe cumva componența, astfel încât să poată fi și funcțional. Așa cum am perceput eu declarația dnei Sandu legată de această structură, pe care dumneaei o va prezida, va fi ca un fel de platformă pentru Maia Sandu pentru ca lucrurile grave care s-au întâmplat în Republica Moldova să ajungă în spațiul public, adică după aceste ședințe ale Consiliului de Securitate, probabil Maia Sandu va ieși în fața presei și va spune niște lucruri.”

Europa Liberă: Asta era gândit probabil ca o formă de a-i strânge la colț, că juridic nu are cum să îi oblige pe membrii CSS, de exemplu, pe un șef de la Securitate sau CSM, dar a scoate în fața publicului, așa cum spuneți Dvs., e o metodă eficientă dacă, într-adevăr, lucrurile vor fi transparente și, mai ales, probate.

Vitalie Călugăreanu: „Da, și juridic vorbind, Maia Sandu are pârghii foarte puține pentru a influența procesele la nivelul procuraturii, de exemplu, acolo unde ar trebui să se umble din greu, ca acele dosare de rezonanță să aibă, în sfârșit, o finalitate.”

Europa Liberă: „Meciul” cu procurorul general credeți că s-a terminat, s-a consumat?

Meciul cu procurorul general este abia la început

Vitalie Călugăreanu: „Nu, deloc! Cred că „meciul” cu procurorul general este abia la început, în faza incipientă și cred că dl Stoianoglo va fi frecvent chemat la Consiliul Suprem de Securitate pentru a da explicații în ceea ce privește stagnarea dosarelor de rezonanță.”

Europa Liberă: Dânsul a încercat să se asigure, să spună că asta e presiune politică, cu toate că și-a luat măsurile de rigoare și a zis că nu se referă la Maia Sandu, dar noi înțelegem că, de fapt, și pe Maia Sandu o are în vedere.

Vitalie Călugăreanu: „Din păcate, dl Stoianoglo, înainte de a deveni procuror general, a fost politician și a înțeles cum funcționează acest mecanism – cine primul sare cu gura, acela are dreptate. Și în sensul acesta, probabil, dl Stoianoglo încearcă să ia inițiativa și să contraatace înainte ca Maia Sandu să-l fi atacat pe bune.”

Europa Liberă: Acum mai ales dacă ai niște televiziuni în buzunar... Vreau să-l întreb pe Nicolae, generalizând un pic, pentru că dumneata în articole întotdeauna te ridici la nivelul zborului de uliu...

Nicolae Negru: „De cuc... (Râde.)”

Europa Liberă: De cuc? OK! Imediat după inaugurare și până la asta s-a creat așa o impresie că Dodon a câștigat terenul cu amenințările alea că abia totul începe, că altă partidă s-a început, după aceea a făcut o mutare, se presupune că ex-președintele Dodon l-a scos din casetă pe premierul Chicu și cu câțiva miniștri de bază, adică s-a creat impresia că, deși a pierdut prezidențialele, Igor Dodon mai stă ca umbra tatălui lui Hamlet undeva în culise și dictează desfășurarea piesei. Acea impresie se mai păstrează sau, în general, dacă era fondată? Dumneata cum crezi?

Nicolae Negru: „Republica Moldova seamănă cu o mașină care în aparență are toate piesele, toate unitățile. Maia Sandu a pus cheia, a pornit motorul și parcă motorul a început să funcționeze, dar noi nu știm dacă ambreiajul e în regulă, dacă va funcționa, dacă roțile nu sunt dezumflate, dacă alte părți ale motorului iarăși nu au nevoie de o anumită îngrijire și acum suntem în așteptare – va porni sau nu va porni mașina? Nu va porni, pentru că, așa cum ați spus, Dodon stă în spate, trage sforile și această impresie nu a dispărut. Noi vedem că alegerile anticipate, care toată lumea crede că ar rezolva situația, sunt încă foarte departe, în ceață, nu se știe cum se vor organiza și dacă se vor organiza. Partidul Acțiune și Solidaritate s-a adresat la Curtea Constituțională să vadă dacă e posibilă autodizolvarea parlamentului cu două treimi de voturi. Autodizolvarea nu este prevăzută în Constituție, e adevărat că nici nu este interzisă, cum a spus și dl Alexandru Tănase, fostul președinte al Curții Constituționale.”

Europa Liberă: Sau Boris Negru, care a zis că situația e excepțională și măsura e excepțională, Negru fiind un constituționalist care a participat la scrierea textelor.

Nicolae Negru: „Da, el e unul din autorii Constituției și chiar a scris și un volum explicativ despre Constituția Republicii Moldova, dar oricum e o anumită problemă. Așteptăm ce va spune Curtea Constituțională și până atunci Maia Sandu, dacă e să fim echidistanți, nu are prea multe pârghii la dispoziție.”

Europa Liberă: Dumneata, Nicolae, ai comparat-o cu o mașină, eu aș compara-o cu un vehicul mai neaoș, cu o căruță...

Nicolae Negru: „Cu o căruță?...”

Europa Liberă: ...la care Dodon a reușit să pună talaghir la toate cele patru roți, inclusiv parlamentul cu noianul de legi pe care le-a șubrezit, guvernul, inclusiv cu mișcările justiției...

Nicolae Negru: „Iată și Procuratura Generală nu întâmplător a făcut această declarație.”

Europa Liberă: Maia reușește măcar să scoată talaghirul de la roți? Dvs. cum credeți?

Nicolae Negru: „Maia Sandu deocamdată dă în cai, a discutat cu dl Iohannis, a discutat cu dl Zelenski. Mie mi-a părut că a fost o vizită la Kiev foarte reușită, o să meargă la Bruxelles... Maia Sandu este în funcție. Referitor la întâlnirea cu dl Stoianoglo nu cunoaștem nimic, dar faptul că dl Stoianoglo a ieșit pe urmă împreună cu președinta Consiliului Superior al Procurorilor cu acea declarație, care, din punctul meu de vedere, este o declarație politică, fiindcă nu conține absolut nimic concret: cine a presat, cum a presat? Măcar un singur caz.

Pe urmă vorbește despre „subminarea încrederii în justiție sau în puterea judecătorească”. Ce să mai subminezi aici, după șapte ani de la furtul miliardului, când nu a fost recuperat niciun dolar măcar sau un euro, când nu a fost nimeni pus la închisoare, dimpotrivă, unii au fost eliberați din închisoare? Ce să mai subminezi sau cum să subminezi mai mult încrederea în puterea judecătorească, decât au făcut-o procurorii și judecătorii?”

Europa Liberă: Poate Stoianoglo nu se uită la emisiunea Cutia Neagră, unde are probe cu toptanul?

Nicolae Negru: „Chiar și chestia cu „laundromatul”, zice că nu vede nimic criminal în acest „laundromat”. Dar faptul că judecătorii legiferează niște tranzacții de sute de milioane de euro între niște companii sau unele care nu pot rula pur și simplu atâția bani, nu pot avea? În Republica Moldova, ce fel de companii pot să aibă o asemenea sumă de bani? Deci, faptul că judecătorii o fac pe proștii sau o fac pe naivii și legiferează...”

Europa Liberă: Pe deștepții...

Nicolae Negru: „Sau pe deștepții... Acest lucru nu subminează prestigiul sau reputația acestor judecători?! Deci, societatea are foarte mare temei să pună la îndoială independența justiției sau independența procuraturii, independența judecătorilor. Noi ar trebui să ne plângem pe dl Stoianoglo! Și e adevărat, o parte a societății se plânge sau înaintează niște pretenții, și dl Stoianoglo ia prăjina și începe să bată în forțele proeuropene sănătoase, cum s-a exprimat el. Deși zice că nu se referă la Maia Sandu, face această declarație după ce a fost la întâlnire cu Maia Sandu.”

Europa Liberă: Vitalie, impresia dumitale? Iată, momentul acesta când, așa cum zice Nicolae, motorul e pornit, dar, de fapt, ambreiajul nu funcționează sau, dacă accepți comparația mea, îi talaghir la toate patru roți și Maia cu disperare dă în cai în speranța să urnească căruța?

Vitalie Călugăreanu: „Maia Sandu a făcut niște promisiuni în campania electorală, a creat așteptare în rândul alegătorilor și ea este obligată să justifice cumva această încredere pe care cetățenii i-au acordat-o, pentru că de asta depinde, de fapt, soarta Republicii Moldova, dacă vorbim de țară. Dacă vorbim de soarta partidelor proeuropene, atunci, în eventualitatea unor alegeri parlamentare anticipate, acțiunile pe care le va întreprinde Maia Sandu până la aceste alegeri anticipate vor conta foarte mult. Și aici intervine acea miză pe care am întrezărit-o noi toți în declarațiile și acțiunile pe care le-a făcut Igor Dodon. Ei vor să facă în fel și chip pentru ca Maia Sandu să nu reușească să realizeze promisiunile pe care le-a făcut, pentru a o discredita în perioada care urmează.”

Europa Liberă: Adică la anticipate să ajungă ea și partidul ei, în primul rând, complet ciuruiți?

Vitalie Călugăreanu: „Da, să ajungă ciuruiți, pentru a crește șansele unor partide nu de stânga, dar unor partide pe care Igor Dodon le-ar putea controla mai ușor în eventualitatea în care aceste partide vor accede în viitorul legislativ.”

Europa Liberă: Sergiu Sîrbu îi pe orbita asta?

Vitalie Călugăreanu: „Nu știu dacă Sîrbu și Partidul „Șor” sunt pe orbita asta, eu cred că miza e un pic mai spre centru, în orice caz am văzut deja coalițiile pe care Igor Dodon și socialiștii le-au îmbrățișat la un moment dat, după ce au demis împreună Guvernul Maiei Sandu în noiembrie 2019.”

Europa Liberă: Am vrut să stărui un pic asupra muniției de care dispune Maia Sandu. Deci, COVID-ul, lupta cu COVID-ul și pledoaria pentru anticipate ca o cauză fatală.

Vitalie Călugăreanu: „Și să nu uităm, muniția principală, din punctul meu de vedere, a Maiei Sandu este lupta anticorupție, pentru că ea a ajuns la președinție, promițând lucruri concrete pe acest domeniu.”

Europa Liberă: Da, dar din toate trei doar pe linia luptei cu pandemia se pot înregistra rezultate palpabile, reale, adică, iată, Iohannis cu 200 de mii de doze de vaccin, dar celelalte două vedem, bunăoară, cu anticipatele intră într-un labirint de posibile soluții de la care se poate alege cu cucuie mari, cum spune ministrul Nagacevschi, că, vai de mine, începe a flutura noțiunea de impeachment, sprijinit, de altfel, de constituționalistul Alexandru Tănase, vedem că nu toată lumea-i încântată, în general pregătită de anticipate. Și poziția veșnicului deputat Dumitru Diacov este foarte relevantă, și vedem pe partea de corupție reacția procurorului, reacția judecătorilor, le-a trecut spaima...

Vitalie Călugăreanu: „Da, să le luăm pe rând și să încercăm să le explicăm.”

Europa Liberă: Să le întoarcem pe o parte și pe alta.

Vitalie Călugăreanu: „Da. Chestia cu pandemia. Republica Moldova va avea, din informațiile pe care le avem noi, vaccinuri în Republica Moldova vor veni. Și în sensul acesta, miza Maiei Sandu nu este neapărat Ministerul Sănătății, pentru că acolo lucrurile deja au întârziat, miza Maiei Sandu este ajutorul de la prietenii externi ai Republicii Moldova – România, Uniunea Europeană și Organizația Mondială a Sănătății. Pe segmentul alegerilor parlamentare anticipate, aici e mlaștină, deocamdată nu există o claritate în ceea ce privește acțiunile pe care urmează să le întreprindă Maia Sandu.

Eu nu le-am văzut, deocamdată am văzut doar această sesizare la Curtea Constituțională, prin care Curtea este întrebată dacă parlamentul se poate autodizolva și aici întrevăd mai degrabă un joc de șah al Maiei Sandu, prin care încearcă să pună parlamentarii din toate fracțiunile într-o situație în care să facă dovada că ei pe bune își doresc alegeri anticipate și în cazul unei decizii favorabile a Curții Constituționale să decidă aceste alegeri anticipate, ceea ce eu nu cred că se va întâmpla, chiar dacă Curtea va da verdict favorabil Maiei Sandu. Adică această inițiativă cred că va fi blocată la nivelul parlamentului, nu cred că oamenii din acest parlament sunt pregătiți să-și părăsească fotoliile și mai degrabă se va merge sau ar prefera ei să se meargă pe varianta comunicată de Igor Dodon, care a spus că acești deputați vor vota și o taburetkă, doar ca să-și păstreze fotoliile. În ceea ce privește lupta cu corupția, eu cred că aici Maia Sandu are nu foarte multe, dar are niște pârghii pe care le poate aplica pentru a genera niște rezultate și eu cred că ea va face acest lucru, inclusiv prin acest Consiliu Suprem de Securitate și prin comunicarea publică pe care sper eu s-o aibă cât mai deschisă și să ne comunice despre blocajele sau persoanele, sau instituțiile care stau în calea soluționării dosarelor de rezonanță și aici mă refer, în primul rând, la aeroport, furtul miliardului și „laundromat”.”

Europa Liberă: Dumneata ai spus deja ce rândunică aștepți, care să arate o primăvară, adică un judecător retras sau refuzat, respins, cu dosar și în sensul acesta nu întâmplător Serviciul de Informație și Securitate (SIS) a fost convocat la președinție. Eventual, ca și în cazul lui Druță, SIS-ul poate contribui mult la căutarea neintegrității, dar ce te-ar putea convinge pe dumneata, corespondent Deutsche Welle, că se întreprind pași sau ce semnale ai vrea să vezi?

Vitalie Călugăreanu: „Pe segmentul anticorupție, aveți în vedere?”

Europa Liberă: Da, întâi de toate.

Vitalie Călugăreanu: „Eu cunosc persoanele care au fost cumva însărcinate cu misiunea de a declanșa anumite procese pe domeniul acesta al justiției și pe domeniul anticorupție angajate de Maia Sandu în președinție. Eu am destul de multă încredere, deocamdată, în aceste persoane și știu că acțiunile care se pregătesc pentru ca aceste mecanisme să fie declanșate pot să dea roade. Nu cred însă că eu sunt cel care ar trebui să le fac acum publice...”

Europa Liberă: Am înțeles. Dar, Vitalie, uite, judecând după comportamentul lui Viorel Morari, de exemplu, care spune pe șleau: „Dlor, nu aveți cu ce să mă prindeți, eu personal nu am semnat. Da, am fost în angrenajul acesta al justiției care a contribuit la capturarea statului, dar eu personal penal nu pot fi pedepsit” și când mă uit la judecătorii care tot sunt figuranți ai articolelor de presă de investigație, la modul cum se comportă și ce liniște e scrisă pe fața lor dovedește că ei au fost foarte isteți și nu au lăsat urme, chiar dacă și-au cumpărat case și copiii lor, și socrii, și părinții, dorm foarte liniștiți. Și atunci trebuie dexteritate mult mai multă decât așteptam noi până acum ca, într-adevăr, să probeze?

Vitalie Călugăreanu: „Hoții atunci când fură lasă urme întotdeauna. Și atunci când este vorba de bani, nu vorbim doar de urme pe care acești bani le-au lăsat în Republica Moldova, aici unde pe parcursul anilor au putut fi șterse aceste urme. Acești bani au ieșit și au lăsat urme în afara Republicii Moldova, acolo unde nu prea pot să controleze procesele așa cum le controlează în Republica Moldova și nu pot șterge urmele. Din punctul acesta de vedere, eu cred că aceste vizite, importante, din punctul meu de vedere, pe care le face Maia Sandu în afara Republicii Moldova la un moment dat vor da rezultate și conexiunile externe vor da rezultate. Acum sigur că depinde și de bunele intenții ale Procuraturii Generale, dacă va dori să profite de aceste pârghii externe pentru ca lucrurile pe dosarele de care ziceam să se impulsioneze și ca aceste procese să meargă cumva mai rapid.”

Europa Liberă: Îmi spunea un fost maior de poliție, de altfel, că un factor la fel de important este atmosfera. Dacă procurorul, CSM-ul împreună cu președinta Maia Sandu ar reuși să facă așa atmosferă cu care ar fi profitabil să denunți furăciunile astea, pentru că s-ar găsi atunci și aceste urme, adică știm asta și din romane polițiste – divulgarea partenerilor de afaceri poate fi un instrument foarte important, dincolo de informatori ș.a.m.d. Nicolae, dumneata, dacă te-ai uita la aceste trei balene pe care se află președinția, președinta Maia Sandu sau poate trei elefanți, sau poate ai un alt elefant?

Maia Sandu nu poate să facă nimic singură

Nicolae Negru: „Din punctul meu de vedere, Maia Sandu nu poate să facă nimic singură, deși poate să înceapă unele lucruri, poate să scoată la iveală. Nu-i atât de complicat să aflăm care sunt judecătorii corupți, care judecători și-au construit case din contul părinților sau, mai bine zis, părinții le-au construit lor, așa cum a făcut-o Dodon, lucrurile acestea pot fi aflate și prin intermediul Autorității Naționale de Integritate (ANI), de exemplu. Chiar mergând pe acolo pe unde locuiesc acești judecători sau procurori și vorbind cu vecinii, se pot afla foarte multe lucruri.”

Europa Liberă: Da, dar problema este să le transforme în probe, care să spargă după asta solidaritatea asta de breaslă a judecătorilor?

Nicolae Negru: „Asta e problema - Consiliul Superior al Procurorilor, Consiliul Superior al Magistraturii, dacă ei vor vrea, vor dori, vor arde de acest entuziasm să le scoată pe aceste persoane din rândurile lor sau nu vor dori. Mă tem că lucrurile sunt mult mai complicate, că foarte mulți din ei...”

Europa Liberă: Este exact ca în Pădurea Domnească, când ei s-au dus toți la vânătoare și după asta au tras la sorți cu chibritul: pe care să-l sacrificăm, ca să scăpăm noi toți basma curată?

Nicolae Negru: „Da, asta e, că mulți dintre ei sunt cu pufușor pe botișor. Și atunci, această solidaritate eu cred că va fi mai puternică decât dorința Maiei Sandu, decât presiunile societății. Va fi nevoie de foarte mulți ani, lupta pentru fiecare judecător va trebui dată aparte, să spunem așa. Procurorului corupt, judecătorului corupt, toată societatea va trebui să-i strige acestui personaj: „Pleacă din sistem, nu mai avem încredere în tine!”. Dacă vom lăsa totul pe seama Maiei Sandu, nu cred că ea va reuși. Ea are foarte, foarte multe de făcut.”

Europa Liberă: Rândul trecut, Maia Sandu a încercat cu filtrul acesta extern. S-ar putea reveni la calea asta?

Nicolae Negru: „Bine, eu am citit, de exemplu, ce s-a întâmplat în Albania. Au folosit acest filtru extern, dar s-a umblat și la Constituție. Acest filtru trebuie cumva prevăzut în Constituție, ca să fie plasat deasupra Consiliului Superior al Magistraturii, deasupra Consiliul Superior al Procurorilor, altfel nu va funcționa, dar și atunci n-o să lipsești judecătorul sau procurorul respectiv de dreptul de a se adresa în justiție. Vor începe procese, procese foarte îndelungate. Deci, asta aș vrea eu să transmită și Maia Sandu, și presa, că lucrurile nu se rezolvă chiar așa de ușor.

În campania electorală întotdeauna se promite foarte mult. Din păcate, după campania electorală politicianul trebuie să coboare cu picioarele pe pământ și să se conducă de anumite legi, să se conducă de Constituție, dar eu cred că însuși faptul scoaterii în vileag a unor cazuri de corupție, o anumită presiune instituțională e deja un mare pas înainte, fiindcă ceea ce se întâmplă acum, putem zice că persoanele corupte, funcționarii corupți se află, să zicem așa, în afara ariei de acoperire a justiției din Republica Moldova, ei se află în sistemul lor...”

Europa Liberă: Deocamdată îi salvează această solidaritate la care vă refereați Dvs. Se zice că, pe vremea lui Voronin, cei care furau mult prea mult sau băgau mai mult în buzunarul lor decât dădeau unde se cuvine, erau chemați și li se spunea: „Nu te scoatem de urechi în fața publicului, dar te retragi frumos, fără ca să crâcnești, fără ca să umbli pe la CEDO și pe nu știu unde”. Credeți că formula asta ar putea funcționa, tocmai pentru că cea constituțională este anevoioasă?

Sunt niște mituri că o persoană autoritară poate rezolva aceste probleme

Nicolae Negru: „Nu va funcționa, fiindcă din întâmplare eu cunosc acest sistem. Am avut un frate, din păcate, nu mai este, am avut un frate judecător, chiar și președinte al judecătoriei a fost și el îmi spunea cum se acționează în timpurile celea ale lui Voronin, poate că Voronin personal nu-i telefona, dar de la președinție se telefona și se rezolvau anumite probleme, anumite dosare. De altfel, vă amintiți atunci când a ieșit la iveală o țidulă, o indicație a lui Mișin, care era un apropiat al lui Voronin, ce se așteaptă de la procuratură într-un caz? Nu trebuie noi să facem trimitere la ceea ce nu a fost în realitate. Sunt niște mituri că o persoană, să zicem, autoritară poate rezolva aceste probleme. Nu le poate rezolva! O persoană autoritară ce poate să facă? Așa cum face Putin – există un cerc apropiat de oameni cărora li se permite totul...”

Europa Liberă: Intangibili...

Nicolae Negru: „Intangibili, da, și ceilalți de acum trebuie cumva să meargă cu șapca sau cu mâna întinsă, sau prin alte mijloace să caute favoruri la cei apropiați. Și cam așa era și pe timpul lui Voronin.”

Europa Liberă: L-am auzit la Congresul judecătorilor, reproșându-le, vai de mine, justițiar, că voi sunteți participanții la o licitație și cine dă mai mult, așa judecați voi...

Nicolae Negru: „Dar dl Voronin nu știa ce se produce în anturajul său, asta trebuie să spunem. Poate dl Voronin era persoană cu foarte bune intenții și cred că da, d-lui avea intenții bune, dar în anturajul său... Haideți să ne amintim cine era în anturajul său.”

Europa Liberă: Eu nu cred că el nu știa ce face Artur [Reșetnicov]... (Râsete.)

Nicolae Negru: „Nu numai Artur... Dar cine era în anturajul lui Voronin? Spunea odată dl Marian Lupu, înainte de a se înfrupta sau, mai bine zis, înainte de a fi inclus și el într-un anumit cerc, spunea că există la curtea domnitorului sau cum s-a exprimat el, anumite persoane care au un cuvânt greu de spus în ceea ce se întâmplă în economie, ce se întâmplă în export/import, în politica fiscală ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Nu, Voronin nici pe departe nu era un naiv și nu putea fi dus de nas și când l-am întrebat eu, dacă este adevărat că îl interesa până și cine să meargă șofer la o ambasadă, el a recunoscut asta, spunând cu mândrie: „Da’ ce crezi că la ambasadă șofer trebuie să meargă oricine?”. Adică, acolo se duce unul cu urechi, unul care știe să raporteze, unul care știe, eventual, să ducă coletele unde trebuie... Și povestea asta cu anabolizantele nu-i deloc întâmplătoare și inofensivă. Dar sigur că acum Maia Sandu vrea să dea senzația, și noi despre asta vorbim, că se poate merge pe o cale absolut legală, oficială și pentru asta trebuie trezită societatea. Și ea consideră că asta este, ecranul acesta enorm din spatele societății este mai puternic decât aranjamentele care se fac și în continuare între politicieni, judecători, procurori ș.a.m.d. Dar să mă întorc totuși la o chestie foarte importantă: ce sprijin are pe segmentul de dreapta acum Maia Sandu, mai ales după ce pe bune, iarăși nu ca Dodon, se retrage din funcția de președinte de partid, „îi lasă de capul lor”, nu va mai influența viața de acolo și, în mod automat, un partid fără Maia Sandu nu mai este, poate, la fel de puternic? Dacă ar fi să vorbim în termenii pe care îi acreditase Dodon, că ba erau singuri, ba președinte de onoare, ba spunea pe față că el îi convoacă și la fracțiune, și la partid, și peste tot, Maia Sandu n-o să facă nici în ruptul capului asta. Și atunci vă întreb: în ce măsură are pe segmentul de dreapta, măcar pe segmentul de dreapta, dacă nu și pe centru, un sprijin în intențiile sale, iarăși pe aceste trei direcții foarte importante sau două – anticipatele și corupția?

Blocajele care ar putea surveni vor apărea la nivelul procuraturii

Vitalie Călugăreanu: „Din punctul meu de vedere, acest sprijin va veni cumva interesat din partea părților politice de dreapta, pentru că toate partidele mizează pe alegeri parlamentare anticipate. Și bineînțeles că toți vor încerca să capitalizeze politic lupta anticorupție declanșată de Maia Sandu. Din punctul acesta de vedere, în mod normal ar trebui ca, cel puțin logic, Maia Sandu să se bucure de sprijinul partidelor proeuropene în acest demers anticorupție al ei. Blocajele care ar putea surveni, din punctul meu de vedere, vor apărea la nivelul procuraturii, la nivelul judecătorilor va exista o rezistență, așa cum a mai existat după ce Maia Sandu a preluat conducerea guvernului în 2019, și noi știm cum s-au împărțit găștile în justiție atunci, dar la nivel politic eu cred că probleme în ceea ce privește demersul anticorupție Maia Sandu nu ar trebui să întâmpine. Legat de atmosferă, mă întorc un pic la ce discutați cu dl Negru mai devreme, această atmosferă nu contează sau ea este foarte important ca să existe, dar nu are niciun rost dacă la nivelul Procuraturii Generale și la nivelul procurilor, corpului de procurori, în general, nu există bună intenție pentru ca aceste procese să fie declanșate și ca dosarele pe care le așteptăm cu toții să ajungă pe masa judecătorilor și să vedem, în sfârșit, oameni care fac pușcărie pentru faptele sau furturile pe care le-au comis pe parcursul anilor.”

Europa Liberă: Când vorbim de atmosferă, vorbim tocmai despre șansa de izbândă. Dacă un procuror proaspăt, care nici măcar încă nu și-a luat o mașinuță cât de pricăjită, se gândește că Maia Sandu îi vremelnică, trage sforile Dodon, lucrurile nu se schimbă, cine a influențat până acum va rămâne la butoane, și atunci, el de ce să iasă, să-și riște cariera și poate chiar capul?

Vitalie Călugăreanu: „Haideți să ne amintim cum a pornit România lupta anticorupție cu Laura Codruța Kövesi, acolo lupta anticorupție a pornit...”

Europa Liberă: Cu Monica Macovei...

Vitalie Călugăreanu: „Cu Monica Macovei la Ministerul Justiției, e adevărat, dar însăși lupta anticorupție în România a pornit de la câțiva procurori și câțiva judecători care au avut curajul să emită niște sentințe. De ce nu s-ar întâmpla lucrul acesta și în Republica Moldova? Eu știu că în sistemul procuraturii există încă procurori onești, care sunt dispuși să ancheteze și să ducă niște dosare la bun sfârșit și la nivelul judecătorilor avem încă judecători foarte buni și curajoși care pot să facă lucrul acesta. Eu aștept ca acești oameni să conștientizeze importanța momentului pe care îl trăim și să profite de această situație, să-i dea o șansă societății și nouă tuturor.”

Europa Liberă: Și Dumnezeu așteaptă. Ca în bancul acela când Moise se roagă să câștige la loterie și Dumnezeu îi spune: „Barem cumpără un bilet de loterie, dacă vrei să câștigi la loterie”. Nicolae, dumneata cum vezi dreapta, inclusiv segmentul unionist?

Nicolae Negru: „Eu cred că ei sunt aliații naturali ai Maiei Sandu în intențiile ei foarte bune, nobile. Toată lumea așteaptă să se înceapă la noi lupta cu corupția, toată lumea așteaptă să existe o clarificare – încotro merge Republica Moldova, stă pe loc, se transformă în punte, cu un picior într-o luntre, cu celălalt în altă luntre? E adevărat că interesele de partid, uneori, nu coincid.

Interesul PAS-ului, bunăoară, care eu cred că va menține legătura cu Maia Sandu, chiar dacă nu într-un mod atât de evident cum o făcea Dodon, de exemplu, dar nu cred că, gata, s-au rupt toate legăturile. Și e firesc, într-un fel, așa se întâmplă oriunde, dar dacă ne uităm, de pildă, la PPDA, care are fracțiune în Parlamentul Republicii Moldova, interesele lor diferă puțin, interesele mă refer nu pe termen lung, nu interese strategice, mă refer la anumite calcule de partid. Și atunci când vorbim noi de aceste talaghire, nu cred că PPDA-ul va fi unul din talaghire sau va pune piedică Maiei Sandu sau PAS-ului în acțiunile lor. Eu cred că va sprijini aceste acțiuni. E adevărat, depinde uneori și de entuziasm. Noi am scăpat din vedere faptul că contează mult și cetățenii, contează mult presiunea cetățenilor asupra politicienilor. Maia Sandu a încercat să arate că are un sprijin din partea cetățenilor Republicii Moldova, mă refer la mitingul imediat după alegeri, dar eu cred...”

Europa Liberă: Sau inaugurarea, care a arătat un fenomen dispărut în istorie, când ceremoniile astea oficiale erau de dragul televiziunilor și acum chiar a apărut o reacție spontană, firească, naturală de susținere și de admirație pentru un președinte care a venit pe jos la inaugurare.

Nicolae Negru: „Da, avem și pe rețelele sociale semne de admirație. Uneori am impresia că admirația poate să frizeze fanatismul, ceea ce nu e chiar bine, dar iarăși zic să vedem, că una este să declari sprijin și alta e să acționezi în sprijinul unui politician.”

Europa Liberă: Exact!

Nicolae Negru: „Să vedem, dacă va fi nevoie, câți oameni vor veni la Chișinău, câți oameni vor ieși în Piața Marii Adunări Naționale să ceară anumite lucruri de la clasa politică, nu numai de la Maia Sandu, pentru că și Dodon, și partidul său, și Partidul lui Șor, și Partidul Democrat au și ei un aport, să spunem așa, la criza în care se află Republica Moldova. Și, da, Republica Moldova se află acum într-un impas, într-o criză foarte profundă, și nu cu puterile Maiei Sandu, ea de sine stătător nu va putea scoate Republica Moldova din această criză, va fi nevoie și de implicarea populației, va fi nevoie și de implicarea societății civile, a mass-mediei și eu cred că va fi nevoie și de suportul partenerilor din exterior.

Desigur că asistența financiară contează, desigur că contează și vaccinurile care vor sosi, ajutorul acesta în pandemie, dar e nevoie pentru Maia Sandu, în primul rând, și pentru Republica Moldova e nevoie de sprijin politic foarte pronunțat, foarte puternic. Și Occidentul, statele din afară, partenerii noștri au anumite pârghii, trebuie să spunem că au anumite pârghii de influență asupra politicienilor din Republica Moldova și poate în felul acesta, apăsând din toate părțile, se va reuși, fiindcă dacă nu se vor declanșa alegeri anticipate, ceea ce repet și sunt de acord cu dl Călugăreanu, dacă nu se vor declanșa aceste alegeri anticipate, nu văd cum va ieși Republica Moldova până în 2023 din această groapă.”

Europa Liberă: E altceva că aceste anticipate iarăși vor pune problema unei competiții oneste și accesului la mass-media, accesului la urechile alegătorilor, la sufletele lor, la stomacurile lor, așa cum obișnuiesc unele formațiuni.

Nicolae Negru: „Evident, evident!”

Europa Liberă: Dar noi suntem pe fază, asta ne este meseria, așa cum ați spus Dvs., de la înălțimea unui zbor de cuc, de exemplu. Și o să urmărim cu foarte multă atenție, n-o să ne entuziasmăm la limita unui fan de fotbal, o să urmărim și eventualele greșeli, și eventualele gafe făcute de politicieni; n-o să mușcăm nada pe care ne-o propun unii răuvoitori, care numără câte mașini erau în cortegiu și cât a cheltuit Maia Sandu în vizita sa la Kiev; n-o să comparăm calitatea motorinei pe care o dau românii și rușii, așa cum fac unii, dar o să încercăm să facem o analiză detașată, pentru ca dvs., cei care urmăriți emisiunile Europei Libere, să vă dumeriți mai lesne și să trageți propriile concluzii. Or, noi cu asta ne ocupăm - noi vă oferim materia primă, voi trageți concluzii și acționați în consecință. De aia vă spunem: pe curând!