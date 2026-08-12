Pe Agendă cu Ion Sturza: Despre reforma „moale” a premierului Tofan și nevoia unui plan C la Chișinău

Invitat al unei mini-serii consacrate împlinirii a 35 de ani de independență de către R. Moldova, fostul premier - un veteran al politicii, vieții publice și de afaceri moldovene - a vorbit despre Tofan ca despre un om politic cu „o agendă de comunicare foarte activă”, care „nu te lasă să nu-l urmărești”.

„Legenda tehnocratului dispare și apare legenda unui politician în devenire”, spune Sturza.

Pentru el, îmbrățișarea politicii de către Tofan se vede „în toate aspectele” nu doar în renunțarea la reforme radicale trasate înainte să intre în funcție și înlocuirea lor cu o reformă „moale” a politicii fiscale.

„În orice declarație a sa este o declarație politică mai degrabă decât una de CEO de companie”, spune Sturza, adăugând: „Aici chiar sunt bucuros, pentru că noi avem nevoie de politicieni, nu de manageri”.

O reformă fără „emoții”

Într-o primă reformă majoră după începerea mandatului pe 22 iulie, Guvernul Tofan a propus mărirea TVA pentru o serie de produse agricole locale de la 8 la 12%, dar nu și pentru alimente de primă necesitate, într-un pas înapoi față de propunerea Guvernului Munteanu care l-a precedat și care ceruse uniformizarea TVA la 20%.

Sturza crede că reforma „precaută” a lui Tofan, care mai include un impozit „de solidaritate” pentru bănci și instituțiile financiare, taxe mai mari pe dividende și pe vicii, era necesară, inclusiv pentru a finanța o creștere de salarii promisă în sectorul bugetar.

Dacă va genera și creștere economică, nu este însă sigur: „Este o reformă moale, foarte ușor de vândut politic, care nu cred că va stârni nicio emoție nici la agenții economici, nici la populație”.

Candidatul necunoscut al PAS la prezidențiale

„Vasile Tofan vrea să fie perceput ca un om care a schimbat profund țara”, spune Sturza, care îl „cunoaște bine” pe noul premier.

Dar nu cred că Tofan va fi și candidatul PAS la prezidențialele din 2028, în ciuda speculațiilor că funcția de premier i-a fost oferită tocmai pentru asta, pentru a-l face cunoscut opiniei publice.

Sturza „intuiește” că partidul de guvernământ ar avea deja un candidat pentru funcția de președinte, dar îl „ține în rezervă, nu îl șifonează” în politica de zi cu zi și efortul de guvernare.

Nici Tofan nu și-ar dori o funcție decorativă, iar în istoria R. Moldova au fost foarte puține cazuri în care șefii de stat au avut putere reală.

„Nu contează deloc dacă ești președinte fără de verticală de putere (...) Numai Voronin a făcut lucrurile care le-a dorit și multe ok, le-a făcut și doamna Maia Sandu, pentru că ea a avut controlul până la ultimul grădinar din țara asta. Și asta e important în politică”, a spus fostul premier.

Despre unire, realist

Stabilit de mai mulți ani în România, Sturza spune că pentru el „reunirea este cea mai bună variantă pentru R. Moldova”, dar îndeamnă să „fim realiști în așteptările noastre”.

Descrisă de politicieni de la Chișinău ca un „plan B” al R. Moldova de aderare la UE pe scurtătură, în cazul în care aderarea pe cale clasică se lasă așteptată, promotorii unirii ar trebui să țină cont de situația geopolitică, dar și de faptul că ideea nu ar fi îmbrățișată de toată România.

În cuvintele fostului premier, trebuie luată în considerare „nu doar și capacitatea României de absorbție a unui teritoriu nou”, dar și faptul că „cei care scriau pe toate gardurile că Basarabia e pământ românesc, astăzi pur și simplu ne urăsc”, aluzie la George Simion și partidul său de la București, AUR.

Sturza este mai degrabă îngrijorat și în legătură cu „planul A” - șansele Republicii Moldova de a deveni membră a Uniunii Europene ca țară independentă, așa cum și-a propus.

Își poate face probabil temele de acasă la timp și încheia negocierile de aderare până în 2028. Dar tandemul în care se află cu Ucraina – o țară în război, greu de integrat, într-o „conjunctură politică europeană complexă” - ar face din planurile de aderare până în 2030 „o cauză pierdută”.

Așa încât, fostul premier Sturza crede că Chișinăul are nevoie și de un plan de europenizare continuă, chiar dacă aderarea la UE va întârzia. Cu alte cuvinte, și de un „plan C”.

„Eu consider că pentru noi este mult, mult mai important să implementăm modelul european la noi acasă: modernizarea țării, modernizarea economiei, să ne cuplăm la piața unică europeană, să beneficiem de fonduri europene”, a mai spus fostul prim-ministru.

Despre ce am mai discutat cu Ion Sturza în acest episod:

Există similitudini între mandatul de premier al lui Sturza și cel al lui Tofan ?

Cu cine dintre politicienii cu care a fost la guvernare mai ține legătura ?

Cum a schimbat R. Moldova o dependență energetică pe alta?

De ce pare „veșnic” Putin și când s-ar putea încheia războiul din Ucraina?

Și cum crede că va arăta viitorul R. Moldova?

Pe Agendă, cu Cristina Popușoi” este un produs al Europei Libere, în care invitați de prestigiu sunt intervievați săptămânal în studioul nostru din Chișinău. Cu un episod nou publicat în fiecare miercuri, aduce 30 de minute de întrebări și răspunsuri la ordinea zilei pentru orice spectator din R. Moldova. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv: adevărul. Emisiunea poate fi urmărită pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova și pe site-ul moldova.europalibera.org, iar versiunea audio - pe aplicațiile de podcast: Apple Podcasts și Spotify.

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