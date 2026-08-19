Pe Agendă cu Petru Lucinschi: Despre războiul din Ucraina, „ambiția” lui Putin și „cancerul” Ilan Șor

În timpul mandatului său de președinte, Lucinschi l-a primit, în 2000, la Chișinău pe președintele de atunci și de acum al Rusiei, dar spune că nimic de la acea întâlnire nu i-a sugerat că Putin va invada la un moment dat Ucraina.

„Eu nu am crezut niciodată [că va ataca Ucraina], deși noi am avut discuții neformale, 1 la 1 (...). Puterea îl schimbă pe om”, spune Lucinschi, care l-a urmărit și „îi cunoaște bine calea” liderului rus. Crede că Putin este foarte ambițios și înconjurat de oameni care l-au convins că trebuie să „rămână în istorie”: „El are o mulțime de oameni care tot timpul îl stimulează în direcția aceasta”.

Fostul președinte moldovean nu vede încă „o dezlegare” a războiului din Ucraina și spune că mutarea atenției americane în Orientul Mijlociu îndepărtează soluția, dar că aceasta trebuie atinsă neapărat pe cale diplomatică și că cere o participare europeană.

„Șor e folosit de Moscova”

Întrebat în legătură cu rolul lui Ilan Șor – despre care autoritățile de la Chișinău au spus că este o piesă de bază într-un război hibrid al Kremlinului contra Republicii Moldova – Lucinschi a reamintit că l-a cunoscut „de mic” pe fostul oligarh condamnat pentru „furtul miliardului”, care se ascunde în Rusia.

„Băiatul ăsta, pe care l-am cunoscut de mic copil, s-a transformat într-un monstru datorită faptului că la noi, o mulțime de oameni, inclusiv politicieni, pur și simplu se vând”, a spus Lucinschi.

Oligarhul fugar care i-ar propus chiar lui să investească în bănci moldovene pe care le-a devalizat în 2014, are astăzi un rol central în dezvoltarea unei criptomonede rusești și a unei scheme de eludare de către Rusia a sancțiunilor internaționale care i-au fost impuse pentru invadarea Ucrainei.

În cuvintele lui Lucinschi, Șor a „fost preluat de către Rusia”, inclusiv datorită legăturilor pe care le are acolo soția fugarului, Jasmin, și este folosit de Moscova, iar acest lucru este în detrimentul relațiilor dintre Chișinău și Moscova.

„Cum a mai spus cineva: Ilan Șor este un cancer pe corpul Moldovei”, spune fostul președinte moldovean.

În legătură cu traiectoria lui Șor, el mai are o ipoteză: „Lucrurile se explică foarte simplu: soția lui Șor este legată cu Moscova și cu Rusia până în gât. Multe lucruri încep de aici”.

Despre ce am mai discutat cu Petru Lucinschi în acest episod:

Ce așteptări are de la actuala guvernare de la Chișinău?

În ce mod s-a schimbat calitatea oamenilor politici în R. Moldova de la independență încoace?

Cum a ieșit R. Moldova din „epoca comuniștilor”?

De ce nu s-a rezolvat diferendul transnistrean la începutul anilor 2000?

Despre unirea dintre R. Moldova și România ca plan B.

Și ce viitor îi prezice Republicii Moldova?



Pe Agendă, cu Cristina Popușoi” este un produs al Europei Libere, în care invitați de prestigiu sunt intervievați săptămânal în studioul nostru din Chișinău. Cu un episod nou publicat în fiecare miercuri, aduce 30 de minute de întrebări și răspunsuri la ordinea zilei pentru orice spectator din R. Moldova. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv: adevărul. Emisiunea poate fi urmărită pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova și pe site-ul moldova.europalibera.org, iar versiunea audio - pe aplicațiile de podcast: Apple Podcasts și Spotify.

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