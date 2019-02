„Pe data de 24 februarie oamenii vor trebui să voteze cu capul, dar nu cu stomacul”

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova anunță că moldovenii plecați peste hotare au investit 257.000 de dolari pentru dezvoltarea localităților de baștină. Numărul celor care părăsesc țara este în continuă creștere. Criza demografică reprezintă una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă Republica Moldova. Despre și cu oamenii care au plecat ca să nu mai revină vorbim la acest sfârșit de săptămână.

* * *

Moldovenii nu ar pleca peste hotare dacă ar avea un loc de muncă bine plătit. Corupția și sărăcia, conform sondajelor sociologice, sunt motivele care alungă oamenii din țară. Potrivit experților internaționali, migrația este un fenomen natural, iar cel mai important este ca autoritățile statului să asigure un trai decent acasă.



Mihaela Cîrnov a adunat mai multe păreri ale trecătorilor întâlniți la întâmplare pe străzile din Chișinău despre acest fenomen.

– „Eu singură sunt migrantă, am plecat în Irlanda și am revenit astăzi acasă. Ce să cred? E o ieșire din situație. Pe de o parte, fiecare ar trebui să iasă să vadă cum e și peste hotare, cum se muncește acolo și cum lumea se comportă, și să aducă acasă ceea ce-i frumos de acolo. E o experiență, dar totuși e mai bine acasă. Eu pentru un trai mai bun am plecat.”

– „Cred că e o stare în societate cauzată de toate condițiile care sunt: factorii economici, securitatea și oamenii caută unde e mai bine. Copiii au plecat toți.”

– „Я думаю, что люди просто ищут лучшее место для себя. Каждый человек ищет место, где ему комфортно и где он будет зарабатывать, обеспечивать свою семью и жить без каких-то проблем и трудностей.” („Părerea mea e că oamenii pur și simplu caută un loc cât mai bun. Fiecare om își dorește un loc convenabil, în care să se simtă bine, să aibă un salariu decent, să-și poată întreține familia și trăi fără griji și greutăți.”)

Europa Liberă: Dvs., dacă ați avea posibilitate, ați pleca?

– „Desigur!”

– „Eu cred că este un lucru foarte rău pentru Republica Moldova în special, deoarece scade numărul populației și asta este grav.”

– „Asta e o posibilitate să pleci peste hotare ca să câștigi bani și să vii peste doi ani să-ți cumperi un apartament. Aici nu poți face așa ceva. Trebuie să lucrezi 10-15 ani ca să ai unde să trăiești. Cred că asta e cel mai important, că salariile sunt mici și tinerii care termină universitatea pleacă peste hotare, fiindcă acolo pot găsi ceva mai bun.”

– „Avem un partid de guvernământ hoț, care nu le dă salarii oamenilor. Ce să facă oamenii? Au câte doi-trei copii, familii. Cu ce să trăiască? Trebuie să plece, să-și asigure existența, cel puțin. Câte 600 de lei le-au dat bătrânilor la Anul Nou. Eu aș vrea să-i dau 600 de lei ca să întrețină un bătrân măcar două zile, că nu-l poți întreține într-un spital două zile, dar 600 de lei îi dau o dată în an. De aceea și pleacă oamenii. Nu au altă ieșire din situație, alternativă nu există dacă nu schimbăm guvernarea asta. Atâta timp cât vor fi aceștia la putere, așa vom trăi și vor pleca și acei care au mai rămas. Toate locurile de muncă sunt vândute pe bani grei. Nu are un băiat tânăr care are facultatea făcută să se angajeze la vamă cu 20 sau 30 de mii și nici părinții nu au așa bani, chiar dacă lucrează peste hotare. Unica ieșire din situație este să plece încolo, cu toate că ar trebui să revină, să contribuie și ei, ca să se schimbe ceva în țara asta.”

Europa Liberă: Dvs., dacă ați avea posibilitate, ați pleca din Republica Moldova?

– „N-aș pleca! Eu îmi iubesc țara și știu că foarte multă populație din țara asta își iubește pământul și țara asta, indiferent de naționalitate, că-s ruși, bulgari, găgăuzi, moldoveni, basarabeni, cum ar fi, ei își iubesc țara, poporul și copiii, dar nu au ieșire din situație. Merg acolo și îngrijesc de bolnavi, de bătrâni... Îi bine că fac asta, dar bătrânii noștri la sate, mergeți la sate și veți vedea în ce stare se află, nu are nimeni grijă de ei. Dacă mergeți în Spania, bătrânii merg la meciuri de fotbal, merg în excursii, merg nu știu unde, încercați să găsiți un moldovean, un bătrân aflat la pensie să meargă la un meci de fotbal, nu știu dacă găsiți un bătrân, poate dacă îl asigură cineva îl găsiți, dar altfel nu există.

La sate este un dezastru total. Ăștia de la guvernare de acolo să-și îmbrace hainele astea albastre și să meargă de pe o stradă pe alta și să vadă bătrânii ceia chinuiți și lepădați de soartă și de oameni, și de toți. Serviciul social nu există! Dacă ai carnet de partid al guvernării, vine cineva să te întrebe, îți aduce o sacoșă cu nu mai știu ce. Asta este morala unei societăți? După ce omul a lucrat 40 de ani, să-i dea 1.500 de lei și o sacoșă cu orez? Dați-le salarii sau pensii decente și oamenii se vor duce și își vor cumpăra ce le trebuie.”

– „Despre migrație? Конечно это явление очень неприятное, не могу сказать, что необычное, потому что с годами уже привыкли и такое впечатление, что не так много времени осталось до того, как Молдова опустеет абсолютно. Дети растут без родителей, родители вдалеке, не получают ни любви нужного, ни воспитания нужного, ни образования в итоге и даже если получают образование здесь, у нас в стране, устроиться на работу это весьма и весьма проблематично.” („Bineînțeles, acesta e un fenomen neplăcut, nu pot să spun că e neordinar, întrucât de-a lungul anilor ne-am obișnuit deja și avem senzația că n-a mai rămas mult până când Moldova va rămâne pustie de tot. Copiii cresc fără părinți, fiindcă părinții sunt departe, de aceea acești copii sunt lipsiți de dragostea părintească, nu au o educație bună și, în consecință, chiar dacă capătă studii superioare în țara noastră, să-și găsească un loc de muncă e foarte problematic.”)

– „Tot tineretul fuge din Moldova, pentru că n-are de lucru. Кто закончил учиться, не находит место работы, среднего поколения нет, остались старики и дети. Это плохо. У меня три сына, старший уже уехал…” („Cei care și-au terminat studiile, nu-și pot găsi un loc de muncă, nu avem generație de mijloc, au rămas doar copiii și bătrânii. Asta e rău. Am trei feciori, cel mai mare deja a plecat…”)

– „Pleacă, pentru că nu au de lucru. Dacă omul n-are ce mânca, cu ce întreține familia, se duce, că aici e gata. Ei au avioanele lor, se „cătăie” cu avioanele, au de unde, înțelegeți? să rămână aici.

Se duce lumea după o stabilitate, de fapt...

​ Daje (chiar) vor să facă cetățenia lor. Ai văzut ori nu? Dar ai noștri își schimbă cetățenia și se duc toți, care în Italia, care în altă parte și majoritatea rămân acolo. Ce să vă spun despre migrație? Iaca se duc, se duc oamenii, că nu au cu ce trăi.”

– „Se duce lumea după o stabilitate, de fapt.”

Europa Liberă: Dvs., dacă ați avea posibilitate, ați pleca din Republica Moldova?

– „Eu sunt un patriot mare și tot timpul m-am gândit că n-o să plec de aici, dar acum deja stau pe gânduri, sunt confuz un pic de cele ce se întâmplă aici.”

– „Tot așa, stau pe gânduri ca și orice cetățean. Permanent arată că aeroportul e plin și toți pleacă, apoi te apucă și pe tine o nostalgie de plecare...”

– „Migrația este foarte abundentă la noi din cauză că sunt condiții nefavorabile în țară și majoritatea tineretului pleacă pentru ceva mai bun. Dacă s-ar face și la noi măcar niște condiții pentru tineret, da, ar fi o stopare a migrației, dar în prezent nu este.”

– „Dacă n-o să am un viitor decent în țară, de ce să nu plec, doar de mine va depinde situația familiei mele? Mă voi uita cum se va schimba situația după alegeri...”

– „Migrează foarte mulți copii, copiii noștri, tineretul, de atâta că așa-i Guvernul. Măcar copiii las’ să se ducă, să nu șadă aici la sărăcie și la nevoie, că nu știe nimeni cine va veni la putere. Toți se laudă că ceva o să fie bine, însă la bine nu ne prea așteptăm, dar sperăm.”

– „Moldovenii plecă toți și noi rămânem fără de nimic. Dacă n-o să avem de muncă aici, o să plecăm. Ce ne rămâne de făcut?”

– „Trăim foarte rău, pentru că guvernarea nu face nimic pentru a ridica nivelul de trai în Moldova.”

– „Natalitatea scade, demografia scade, iar în alte țări în schimb crește natalitatea și brațele de muncă.”

Europa Liberă: Dvs., dacă ați avea posibilitate, ați pleca?

– „Cred că da.”

– „Порядочные люди не могут прийти к власти, мафия захватила все посты, по этому люди уезжают, делать нечего молодёжи, рабочих мест нету, пенсии маленькие, поэтому уезжают. Я однолюб, я привыкла к Молдове и не смогла бы уехать.” („Mafia a ocupat toate posturile și oamenii cumsecade nu pot ajunge la putere, de aceea lumea pleacă, tineretul nu are încotro, pentru că locuri de muncă nu sunt, pensiile sunt mizere și oamenii sunt nevoiți să plece. Eu am îndrăgit Moldova pentru tot restul vieții și nu aș fi în stare s-o părăsesc niciodată.”

* * *

Născut la Comrat, interpretul Slavici Moroz s-a stabilit de un deceniu în Rusia. El spune că pune aceeași pasiune atunci când cântă la Moscova, București sau Chișinău. În ajunul alegerilor parlamentare din 24 februarie, ca și alegător, acesta încurajează oamenii să meargă la urne, ca să contribuie la schimbare, pentru că, așa cum spune el, vede țara de unde a plecat săracă și tristă.

​Slavici Moroz: „Eu îmi vizitez patria rar, o dată pe an vin la mama și nu pot să vă spun așa, deodată, dacă ceva poate s-a schimbat în cei zece ani de când mă aflu la Moscova. Am impresia că parcă totul s-a oprit, că în Moldova s-a oprit viața, nu se simte dezvoltare; în afara buticurilor cu marfă străină nu se vede marfă moldovenească, nu se vede producție, nu se vede că republica lucrează, am în vedere producția. De exemplu, chiar și la Moscova nu se mai întâlnesc nici alimente, nici vinuri de calitate din Moldova, din păcate, nu prea se găsesc la magazine. Aș dori mult ca republica să se dezvolte. Este tot ce pot să spun așa, mai pozitiv, că Republica Moldova cum a fost așa și rămâne un stat situat într-un loc foarte frumos, cu pământ care rodește și aș dori mult ca să facem un efort, nu știu cum, dar să devină republica noastră mai dezvoltată, mai civilizată, mai bogată. Și, bineînțeles, legături culturale cu alte țări, ca să fim noi iubiți și căutați de toată lumea, inclusiv în Rusia și în Europa.”

Europa Liberă: Ai spus că de la o seamă de vreme nu se mai găsesc atât de multe mărfuri moldovenești, fructe, legume, vinuri, dar în schimb bănuiesc că poți să întâlnești foarte mulți moldoveni care își câștigă bucata de pâine acolo, la Moscova, în Federația Rusă.

Slavici Moroz: „Da, bineînțeles. Eu nu cred că existența lor este atât de bună, atât de ușoară, ca pentru oamenii care oricum, cu toate că am avut o istorie comună cu Rusia, a fost URSS, o țară mare și mai bogată, dar oricum moldoveanul care vine aici se simte mai străin decât în țara lui, în Moldova. Și, bineînțeles, sunt probleme cu documentele, fiindcă e altă țară și alte legi, dar știu că mulți rămân să trăiască aici. Și asta este o altă problemă, deoarece dacă moldoveanul rămâne aici, peste un timp oarecare, nu știu, peste o generație, 20-30 de ani, gata, nu mai cunoaște nici limba natală, poate unele obiceiuri se mai păstrează în familii, dansuri, cântece, dar limba dispare cu încetul, fiindcă nu sunt școli cu predarea în limba moldovenească sau, mă rog, limba română, cum fiecare își dorește s-o numească. Un lucru foarte bun e că apar diaspore aici, organizații care unesc oameni născuți în Republica Moldova.

Oamenii nu prea se interesează de politică...

Și am observat că nu numai moldoveni vin, care sunt moldoveni de origine, dar și ruși, și găgăuzi și se unesc în asociațiile acestea și parcă au un dor așa, un sentiment comun, își iubesc patria din care au venit aici și găsesc limbaj comun mai ușor poate decât atunci când trăiau acolo, în Moldova. Nu prea am întâlnit aici oameni care au venit din Moldova și se sfădesc sau nu găsesc limbaj comun. De obicei sunt mai toleranți unul față de altul.”

Europa Liberă: Pentru că e campanie electorală, acum mulți politicieni vor să pescuiască cât mai multe voturi și acești actori politici vorbesc despre o cifră impresionantă a moldovenilor care s-ar afla în Federația Rusă la muncă, peste 500.000 de persoane, dar în ziua alegerilor la vot vin prea puțini. De ce?

Slavici Moroz: „În genere acum este un trend, oamenii nu prea se interesează de politică, s-au făcut mai infantili, mai nu știu cum, nu vreau să spun mai proști, dar cum să numești omul care nu dorește să meargă să voteze? E un lucru firesc, trebuie să meargă, trebuie să voteze, dar sunt niște chestii. De exemplu, eu am încercat când au mai fost alegeri să mă duc la vot, dar a fost o coadă imensă acolo la votare; afară erau vreo 30 de grade de frig, de ger și n-am rezistat. Mă rog, eu nici n-am bănuit că va fi un rând atât de mare de doritori. Cred că ar fi minunat să fie deschise mai multe centre de votare și atunci lumea cred că o să voteze, mai mulți au să vină.”

Europa Liberă: Ce vor decide aceste alegeri parlamentare din Republica Moldova pentru cetățenii statului și pentru viitorul țării în general? Ce se va decide la 24 februarie?

Slavici Moroz: „E greu de spus. Sincer vorbind, e greu de spus. E democrație, ar fi bine ca lumea să spună ce-i place, care politician, în ce direcție să privim noi sau, mă rog, cei care au rămas acolo, în Republica Moldova. Bineînțeles că orișicine așteaptă ca republica să înceapă să se dezvolte. Întotdeauna moldovenii au fost oameni muncitori, harnici. De ce, de exemplu, în Republica Moldova nu se produc, nu știu, genți de piele, căciuli, pantofi de calitate ș.a.m.d., că există posibilitate?

Se poate de făcut concurență turcilor, chinezilor și nu trebuie să stăm să așteptăm ajutor de peste hotare. Și politica ar trebui să fie mai neutră. O țară mică trebuie să fie prietenă cu toți, să găsească orice posibilitate ca să nu aibă dușmani, să nu aibă piedici pe piață. Aici e o chestiune de politică la nivel așa, mai înalt, ca să nu vedem noi bancuri la televiziuni despre politica moldovenească. Cum să vă spun? Orice țară este stimată dacă are economie dezvoltată sau armată puternică, dar Moldova nu are nici armată puternică, nici economie. Apoi atunci nu știu cum să fie stimată. Numai pentru dansuri și cântece e cam puțin. Pentru ce, pentru vinuri? Ei bine, atunci vinul trebuie să fie de calitate înaltă, pentru că cumperi un vin moldovenesc și o dată e bun, calitativ, altă dată – te așezi la masă, ai niște musafiri și când deschizi sticla e ceva de groază. Trebuie să ne învățăm de la francezi a produce, ei mai bine aruncă un vin care nu-i gustos, nu-i bun decât să-l dea la vânzare. Eu gândesc ca și consumator. Eu aici am familie, m-am căsătorit aici și am concerte. În Republica Moldova nu prea, nu este dezvoltată așa cum aș dori să am posibilitate să plec cu concerte în turnee, dar pentru altcineva nu știu, cred că tot așa, nu prea este posibil să deschidă un business un cetățean simplu, să ia un credit de la bancă cu procent minimal și nu prea are poate ajutor din partea ministerelor pentru desfășurarea pieței, pentru vânzări. Statul, în primul rând, trebuie să se gândească cum să ajute oamenii.”

Europa Liberă: Dar și cetățenii trebuie să fie capabili să-și aleagă o clasă politică care să guverneze calitativ?

Slavici Moroz: „Oamenii s-au săturat de minciuni și poate nu prea mai cred în politicieni, fiindcă fiecare politician care își face publicitate înainte de alegeri vorbește frumos și spune niște lucruri bune, și propune niște lucruri bune, dar când ajunge la guvernare își schimbă poziția, adică multă lume în politică e cu două fețe și sunt puțini patrioți. Oamenii care vorbesc despre patriotism nu prea sunt patrioți, asta este problema. În politică se duc oameni cu bani, care și-au făcut ceva parale, au de unde lua dintr-un „buzunar” pentru a plăti publicitatea ca lumea să cunoască cine este respectivul, ce poziție are, dar când ajung acolo unde ajung, se gândesc: hai să-mi întorc banii pe care i-am cheltuit, și se începe...

Oamenii s-au săturat de minciuni...

Dacă ai făcut un jaf, de acum cred că nu te mai poți opri. Asta-i problema. Oameni care schimbă poziția, acum se poate să fac un lucru rău, las’ că mâine mă voi schimba, asta e bine că nu știe lumea, că poate am luat un ajutor din partea unui hoț și l-am ajutat cu o lege... Știți cum se întâmplă în Parlament ș.a.m.d. Of, niște lucruri grele. Eu sunt un simplu artist, nu prea îmi place lumea asta politică, eu înțeleg că în politică trebuie să te gândești una, să spui alta, pe urmă să faci a treia, dar ar fi de dorit să avem și noi niște politicieni așa cum a fost Václav Havel în Cehoslovacia, cum au mai fost oameni în alte părți, mă rog, la francezi generalul Charles Gaulle, o persoană superbă, un patriot adevărat, care a ridicat și economia Franței, și cultura. O așa persoană dacă o să devină președinte sau prim-ministru în Republica Moldova și să adune împrejur o echipă de oameni care să nu se gândească în primul rând cum să câștige ei, dar să se gândească să câștige republica asta, țara asta. Să vină un Ștefan cel Mare, care să rămână pe urmă în memoria oamenilor. Am impresia că nimeni nu se prea gândește la așa ceva, multă lume merge la biserică, se prefac parcă sunt așa de credincioși, dar la urma urmei e iarăși PR și o chestiune de reclamă.”

Europa Liberă: Și Slavici Moroz cum vede Republica Moldova în următorii patru sau zece ani?

​Slavici Moroz: „Trebuie să devină un centru cultural, un centru de turism, fiindcă sunt locuri frumoase pe râul Nistru, pe râul Prut. Se poate de făcut multe și diverse lucruri. Învățământul, de exemplu, să fie atât de bun, ca să vină străinii să învețe în Republica Moldova. Să nu gândim că într-adevăr e un loc prăpădit și uitat de Dumnezeu. Am dori mult să ieșim din impas și să fie o țărișoară de nota „10”; ei bine, de nota „6”, în următorii patru ani. Să sperăm, să sperăm, că știți cum e, dacă eu o să vă spun că o să dăm faliment, o să fie republica distrusă și o să dispară, păi atunci poate așa să se și întâmple. Când toată lumea crede că nu mai avem noi viitor, gândurile noastre se transformă în ceva real. Haideți să ne gândim la bine, să ne gândim că totul va fi OK.”

* * *

Ana Zelinschi Basarabeanca activează ca specialist în sistemul bancar canadian. Are o experiență de trai în trei state diferite: Republica Moldova, Marea Britanie și Canada. A plecat de două ori din țară, și nu de bunăvoie. Prima dată – pentru patru ani, a doua oară – pentru totdeauna.

​Ana Zelinschi Basarabeanca: „Am lăsat Moldova de două ori. Am lăsat Moldova în 2005, după Universitate, pentru a merge de a face un capital și de a veni acasă să ne facem casă, masă și să putem să trăim acolo, după care ne-am întors și, fiind foarte dezamăgiți după 2009, ce nu s-a întâmplat de fapt, am mai plecat o dată și cred că pentru mereu. Am mai emigrat permanent și nu ne vom mai întoarce, căci insistăm să ne facem aici viața. Am lăsat acolo o Moldovă așa cum plecasem și de prima dată, un pic mai mare în ani, dar tot atât de naivă și tot atât de nepregătită pentru a lua un drum european.”

Europa Liberă: Cine ar trebui și cum ar trebui să aducă prosperitate, să aducă încredere în rândul cetățenilor că viitorul nu e în ceață? Cine ar trebui să se implice în luarea deciziilor acolo, în țara abandonată de un milion de cetățeni?

Ana Zelinschi Basarabeanca: „Deciziile de fapt sunt luate la nivelul aleșilor, la nivelul oficialilor, dar noi suntem cei care de fiecare dată i-am ales. Deci în mare parte ne facem vinovați pentru tot ce avem sau pentru tot ce nu avem. Și atunci când am mers eu prima dată acasă să mă stabilesc acolo și să-mi pun speranțele că se poate de făcut față aici și de creat niște împrejurări favorabile ca să-mi cresc copiii, m-am ciocnit cu boala sistemului din țară și tot bătând la uși și la inimi de oameni înțelegeam că probabil și ei la rândul lor trebuie să iasă din țară ca să mă înțeleagă pe mine, pentru că mi se închidea ușa în nas și mi se spunea: „Tu aici asta ești. Și atât! Nu-ți place, îți găsești altceva sau deschizi alte uși, dacă știi unde”.”

​Europa Liberă: „E greu, e imposibil, nu mă mai interesează”... Cu acest mesaj au lăsat cei plecați în străinătate Republica Moldova?

Ana Zelinschi Basarabeanca: „Pe mine încă mă interesează, să zic așa corect și cu mâna pe inimă zic că încă mă interesează și tot ce pot să fac susținând țara mea e să susțin oamenii mei care au mai rămas acolo prin diferite metode: cumpăr cărți, cumpăr produse din țară care sunt aduse aici, în Canada, susțin orice inițiativă frumoasă de acolo chiar și prin ajutor financiar. Și mă interesează, chiar mă interesează. Nu sunt sigură dacă ajung vreodată înapoi în țară să locuiesc permanent, însă mi-ar plăcea foarte mult ca țara mea să ia o direcție bună, că acolo mi-a rămas mama care trăiește realitățile alea și mi-a rămas și o soră care trăiește realitățile alea și chiar se luptă. Așa și zic despre acest cuvânt.”

Europa Liberă: De ce în străinătate moldovenii reușesc, pot, se integrează, se descurcă, le este bine și nu sunt tot atât de luptători la ei în țară?

Ana Zelinschi Basarabeanca: „Fiind aici, în Canada, în țară străină am un job mai bun decât acasă. Acasă am lucrat asistent social în sectorul Centru cu un salariu foarte mic, deci exact îmi ajungea pentru transport și masa de amiază, probabil. Atât era salariul meu, după care a trebuit să merg la privat, pe un job mai puțin calificat, dar cu un salariu foarte bun. Am ajuns aici, în Canada, am un job calificat, un job cu salariu bun, nu trebuie să mai fac între trei joburi deasupra ca să rezist cheltuielilor pe care le avem aici și nici nu trebuie să-mi bat capul de cine îmi reprezintă interesele la nivel politic, pentru că cumva reușim să facem față și să fim mulțumiți și dacă avem ceva pretenții se fac revendicări la nivel local, la nivelul jobului unde stai, la nivelul statului unde trăiești etc., nu trebuie să bat în poarta parlamentarului, să-l întreb de ce nu mă reprezintă, ca să-mi fie bine.”

Trebuie să fii foarte curajos să rămâi și acasă...

​Europa Liberă: Dar ziceam despre această calitate a moldovenilor de a fi luptători. Ea e valabilă doar pentru străinătate sau și pentru cei care au rămas acasă?

Ana Zelinschi Basarabeanca: „Da, da, trebuie să fii foarte curajos să rămâi și acasă. Sunt luptători aici și le reușește, pentru că găsesc mai puține impedimente de ordin politic, ca să zic așa. Cei ce au rămas acasă trebuie să facă față la duble provocări, să reziste financiar și să reziste cumva presiunilor politice, care numaidecât un director de școală, bine 90 și ceva de procente este pus de către partidul cutare și trebuie să facă față la directorul de spital, deci este o provocare enormă și pentru cei ce rămân acasă.”

Europa Liberă: Care e diferența sau asemănarea între felul cum se înțelege relația cetățean-politician acolo, peste Ocean, și în Republica Moldova?

Ana Zelinschi Basarabeanca: „Un politician aici merge în același autobuz cu mine la lucru, în același tren. Când a făcut campanie electorală, a printat foile și a coborât din stația de metrou și s-a plasat la o intersecție și a început a împărți pliante și a spune: „Eu sunt cutare, candidez. Ce probleme ai tu, ce aș putea să fac pentru tine în viitor ca sistemul de taxe să fie mai loial cu tine sau ca taxele să se ducă în domeniul care pe tine te-ar interesa mai mult”? Se întâmplă aici ca noi să fim mulțumiți sau nemulțumiți de distribuirea bugetului local sau bugetului Guvernului pe anumite domenii, că se investește în domeniul cutare sau cutare mai mult sau mai puțin și se dă prioritate mai mult sau mai puțin la altceva. În Moldova sunt foarte multe robinete prin care bugetul de stat se scurge și nu rămâne nimic de distribuit. Despre ce planuri să vorbim și care interese ale mele să fie reprezentate acolo unde nu sunt nici măcar bani?”

Europa Liberă: Dar și în Republica Moldova cei care se văd la guvernare asta spun, că trăiesc cu grijile și interesele cetățeanului, că toată implicarea lui în politică înseamnă să aducă bunăstare în casa, în buzunarul omului...

​Ana Zelinschi Basarabeanca: „Da, da, da... Acesta este discursul lor electoral, însă realmente, chiar urmărind aceste proaspete dezbateri electorale, văd cum unor foști sau actuali reprezentanți ai Parlamentului li se reproșează: „Deja ați fost acolo patru ani sau în 2000 nu știu cât ați mai fost acolo doi ani. Ce ați făcut atunci? De ce nu ați făcut atunci, de ce promiteți acum”? Și replica este foarte simplă: „Nu avem majoritate, noi am propus, nu s-a acceptat. Atât. Data viitoare o să ne străduim să ne înțelegem”. Deci este așa o situație foarte neplăcută și pentru tot ce vine să fie de la februarie mai sus, mai încolo, n-o să se aibă majorități, o să se dea toți cu mâinile la spate și o să se spele unul pe altul, că nu le ajung voturi, că nu se înțeleg, că nu știu ce să facă și atunci faza că nu a crescut nimic economia în țară și nu a crescut Produsul Intern Brut, și statistica oamenilor plecați, și a investițiilor sub nivelul așteptărilor - astea sunt rezultatele lor. Deci deja putem să gândim după acele rezultate. Dacă acesta de aici, politicianul a venit și-mi spune că au fost create atâtea locuri de muncă acolo și au dispărut zece, dar vor fi create încă nu știu câte, că s-a câștigat deja un proiect pe teritoriul dat, deci este ceva scris pe foaie și ștampilat care se vede că e în curs de facere. În Moldova în curs de dispariție sunt satele, sunt centrele raionale cu tot ce nu mai au deja și nu mai produc nimic, și nu mai fac nimic decât niște creieri care pleacă.”

Europa Liberă: Dar alegătorii din Republica Moldova sunt conștienți ce valoare are votul lor?

Ana Zelinschi Basarabeanca: „Probabil că nu. Oamenii de pe teritoriu, din țară, din sate nici măcar nu știu ce votează. Bine, s-or găsi câțiva care lucrează la școală, care lucrează la primărie poate mai știu, restul oamenilor nu cunosc ce vor vota, nici măcar nu știu ce înseamnă aceste circumscripții uninominale, nici măcar nu sunt la curent că vor primi patru buletine de vot și nu unu, și nu două, cum li se pare lor. Unii mai cred și că aleg președintele, ei habar nu au și zic că o să vină ziua alegerilor și o să ne decidem, o să ne spună cineva ce să facem acolo. Ei nu sunt conștienți că ei pot schimba ceva.”

Europa Liberă: Și a cui e vina, cine își asumă această responsabilitate?

Ana Zelinschi Basarabeanca: „E și societatea civilă, inclusiv, pentru că campaniile de informare nu trebuie să fie partinice, prin așa-zisa campanie de informare să și mai facă publicitate partidului cutare.

Oamenii nu sunt conștienți că ei pot schimba ceva...

Bănuiesc că societatea civilă și organele care se ocupă de alegeri și organizarea alegerilor, ei sunt cei care trebuie să informeze omul despre puterea unui vot și ce trebuie să voteze omul măcar, nu pe cine.”

Europa Liberă: Dar în general care e prețul adevărat al unui vot?

Ana Zelinschi Basarabeanca: „Este pâinea de azi, nici măcar nu se gândesc la pâinea de mâine, pentru că n-a fost suficient pentru omul nostru ca să i se spună că a furat din bugetul statului și acum îți dă un cadou ție un concert de Stas Mihailov și o pungă cu nu știu ce. Deci nu e suficient pentru un moldovean să înțeleagă că tot din banul lui i-au dat, dar i-au dat din ceea ce de fapt au furat și în ce condiții și-au făcut traiul ăștia mai departe. Da, mai ales că vorbim despre timpul de iarnă și anume condițiile fizice pot să oprească cumva participarea masivă la vot a oamenilor din Montreal și, respectiv, din Toronto, pentru că noi, toată lumea trebuie să mergem la mijloc, în Ottawa, când se putea și aici, cum a fost și data trecută. Zic, se vor conforma la anumite realități cetățenii noștri de aici, dar nu toți vor fi curajoși să se deplaseze pe așa timp spre Ottawa.”

Europa Liberă: Dar există interes din partea celor care s-au stabilit în Canada să meargă să voteze?

​Ana Zelinschi Basarabeanca: „Da, există! Ne scriem mesaje cu prietenii, ce facem, cum facem ca să mergem împreună cu cineva, există interes, chiar dacă nu toată lumea și-l arată, dar există interesul adevărat.”

Europa Liberă: Și care sunt așteptările voastre de la aceste alegeri din 24 februarie?

Ana Zelinschi Basarabeanca: „Așteptările ar fi ca să se schimbe oamenii din acele fotolii. Deci este foarte clar: de patru ani, opt ani n-au făcut treabă bună acești băieți/fete, doamne/domni, deci trebuie schimbați, efectiv. Să vină alții, să arate dacă pot; nu pot, peste patru ani imediat schimbați alții. Nu se mai tolerează atâtea mizerii și schimbări de măști de pe față, de pe una pe alta și să pară oameni peste noapte, fiind de fapt vechii vechilor, nomenclaturiști și vai de ei.”

Europa Liberă: Și cei 101 deputați, care vor fi aleși în această duminică de 24 februarie, ce ar trebui să pună prioritar pe agenda lor?

Ana Zelinschi Basarabeanca: „Din prima, probabil să formeze majorități, presupun că nu va avea majoritate un anumit partid sau altul, după care să ajusteze legea așa ca să poată închide robinetele și țevile prin care curge bugetul de stat, inventează fel de fel de agenții de stat, cu salarii de zeci de mii de lei pentru a reglementa prețuri, pentru a reglementa calități și alte lucruri, când în fond nu se face nimic, sunt doar niște găuri de spălătorie. Deci urmăresc foarte atent ce se face și în Ucraina în această campanie electorală a lor și nu înțeleg cine de la cine copie, sunt exact aceleași jocuri.

Nici măcar nu trăiesc în SUA și nu cunosc realitățile imigranților noștri...

Voiam să zic despre candidații înregistrați pe circumscripția 51, care ține de Statele Unite și Canada, mai nu mi-am pus și mâinile în cap într-o zi văzând lista; din această listă de 14 candidați cunosc numai patru nume, dar și din acele patru nume să fie câțiva care nici măcar nu merită, nici măcar nu trăiesc în SUA și nu cunosc realitățile imigranților noștri din Statele Unite sau Canada și pe ce ar trebui să pună accentul devenind deputați ulterior, dar se dau drept candidați și nu mai contează pentru ei unde și cum, important pentru ei e să fie primul pe listă și poate-l vor alege.”

Europa Liberă: Cum vedeți sau mai degrabă cum ați vrea să arate Republica Moldova peste patru ani, peste zece ani? Ce perspectivă are statul?

Ana Zelinschi Basarabeanca: „Mi-ar plăcea să văd o țară mai puțin pestrițată, o țară cu oameni care nu se ceartă la gura sobei, la gura cortului, așa cum se întâmplă acum în sate. Deci din sărăcia pe care o au și din aia rup și se ceartă la cuțite pentru un candidat, să înțeleagă omul nostru că atunci când a votat pe cineva sau cineva îl reprezintă în Parlament trebuie de la el să ceară. După ce l-a ales, de la el să ceară. Să ceară și să revendice tot ce a avut el promis în campania electorală sau în programele lor de viitor. Vreau să văd oameni care își cunosc drepturile. Asta vreau să văd în țara mea. Atunci când își vor cunoaște drepturile și vor revendica ceea ce li s-a promis, probabil că se poate schimba câte ceva, o țară pe un curs stabil probabil pro-european. Asta mi-ar plăcea să văd.”

* * *

Experții spun că efectul votului în străinătate ar putea cântări decisiv în ecuația alegerilor parlamentare. Aproape 25 de mii de cetățeni moldoveni cu drept de vot aflați peste hotare s-au înregistrat prealabil pentru a vota pe 24 februarie. Printre aceștia și interpretul Vasile Bulicanu, stabilit de mai mulți ani în Spania.

​Vasile Bulicanu: „Pe data de 24 februarie oamenii vor trebui să voteze cu capul, dar nu cu stomacul. Dacă o să votăm pentru cei care ne dau pomeni electorale, ei patru ani de zile au să ne hrănească cu promisiuni; ei numai asta și știu să spună că „o să trăim bine”. Așa spun candidații, dar nu specifică cine o să trăiască bine, pentru că ei ar trebui să spună așa: „O să trăim cu toții bine”, dar nu numai ei acolo, în fruntea țării, Doamne, iartă-mă.”

Europa Liberă: Cincisprezece partide s-au înscris în această cursă. Cetățenii urmează să-și dea votul în baza sistemului mixt, vor vota și în circumscripții. Acest sistem va aduce deputatul mai aproape de grijile cetățeanului?

​Vasile Bulicanu: „Cincisprezece partide. Păi, vă dați seama, într-o țară ca Republica Moldova cincisprezece partide?! E de groază, într-o țară săracă cincisprezece partide s-au înscris în cursă și oamenii trebuie să aleagă din cincisprezece partide. Acesta-i un lucru foarte greu pentru un om care nu este informat. Mai mulți votează așa cum li se spune: „Măi, dacă acela nu știu ce mi-a dat...”, dar omul trebuie să mai asculte radioul, să mai asculte și oameni de aceștia care vorbesc adevărul, chiar același Radio Europa Liberă, care merge prin sate ar fi bine ca fiecare om să-l asculte și să învețe de la alții, că am văzut că sunt oameni care judecă foarte frumos, sunt oameni de la țară care judecă foarte adevărat și spun lucrurilor pe nume. Oamenii trebuie să meargă la alegeri cu multă atenție și să pună ștampila pe partidul sau pe persoanele în care au încredere, nu care le-au dat pachete, bomboane, ca să-i voteze. Lucrul acesta să nu-l facă, pentru că vor ajunge la putere partidele care plătesc omul pentru a le vota și ei vor plăti mult mai scump mai târziu, dar nu numai ei, dar vor plăti scump și restul, cei care votează pentru un partid care merită să fie ales la guvernare. Asta mă deranjează foarte mult, partea asta a oamenilor care merg la alegeri și gândesc cu burta, dar nu cu capul.”

Europa Liberă: Politicienii vin la alegători și le promit că le vor îmbunătăți viața, că vor crea locuri de muncă, că vor lupta împotriva corupției, că Moldova va ajunge să fie o țară prosperă... De ce trenează aceste lucruri, de ce întârzie să apară și bunăstare, și prosperitate?

Vasile Bulicanu: „Eu cred că, dacă vor fi alese din nou partidele care sunt acum la guvernare, noi n-o să avem nici o prosperitate. Eu nu văd prosperitate, fiindcă aceștia care ne conduc au sărăcit țara și de bani, dar și de oameni, pentru că oamenii pleacă din țară și asta e trist, e foarte trist, că sărăcește țara din toate punctele de vedere.

Eu nu văd prosperitate...

Oamenii nu mai au încredere în ziua de mâine, au niște pensii de 1.000 de lei și niște salarii inadecvate, de aceea ar trebui măcar acum, pe data de 24, să se gândească bine când merg la vot să facă o schimbare.”

Europa Liberă: Ani la rând continuă lumea să plece, să rămână Moldova depopulată. Cum vezi tu acest proces migrațional?

Vasile Bulicanu: „Foarte rău îl văd. Omul crede că, dacă o să aibă bani, o să fie fericit. Își lasă familia, părinții și vine după bani aici, în străinătate, dar o greșeală mare la noi este că noi uităm să ne întoarcem înapoi acasă. Eu am mai vorbit, așa, cu unii spanioli, și ei au mers în Germania, în Franța la lucru, dar ei zic că după un an, maximum după doi ani de zile s-au întors acasă, pentru că și-au dat seama că trebuie să lucreze pentru țara lor. Ei sunt mai patrioți, țin mai mult la țara lor. Eu de aici de unde mă aflu, mă strădui și eu să fac câte ceva prin muzică. Mai ascultă omul un cântec patriotic, unde este îndemnat să ce întoarcă acasă, unde este îndemnat să-și vorbească limba, să țină la istorie, să țină la patria lui. Asta este. Fac ceea ce pot și cât este în posibilitățile mele, mă strădui, clar lucru, ca să fac chiar și mai mult.”

​Europa Liberă: Și ce ar trebui să facă și aleșii poporului? Iată, după 24 februarie cei 101 deputați asupra căror probleme ar trebui să-și concentreze atenția, efortul?

Vasile Bulicanu: „Cei 101 deputați care vor fi aleși, în primul rând, să-și facă și ei salariile la fel ca ale muncitorilor. Dacă e 4.000 de lei salariul, să aibă și ei atâta, ca să vadă cum se trăiește cu 4.000 de lei, pentru că atunci când tu ai un salariu de 20.000 de lei sau nu știu cât acolo, cât are un deputat, el nu poate să-l înțeleagă, pentru că tu când ai bani te duci la magazin și-ți cumperi ce vrei, dar omul, sărmanul, nu știe ce să ia mai întâi: să-și cumpere medicamente sau să-și cumpere de mâncare... Asta pe mine cel mai tare mă doare, pentru că la noi guvernanții primesc niște salarii mult mai mari în comparație cu oamenii simpli.”

Europa Liberă: Și ce ar trebui să facă următorii deputați?

Vasile Bulicanu: „Să se gândească la bunăstarea populației. Ar fi bine să facă legi care să fie pentru toți, nu numai pentru unii, adică să fie trași la răspundere cei care fură; legi pentru învățământ, oamenii care lucrează în învățământ la fel să aibă niște salarii bune; oamenii din medicină și toată clasa muncitoare.

Ar fi bine să facă legi care să fie pentru toți...

Cine muncește ar trebui să primească un salariu bun. La asta ei trebuie să se gândească, să se gândească la bunăstarea populației ca să nu mai plece din țară; să creeze cât mai multe locuri de muncă și să plătească mai bine. Clasa politică ar trebui să nu dezbine societatea. Ar fi bine să fim toți pentru un singur lucru, nu unul vrea cu Moscova, altul vrea cu nu știu cine...”

Europa Liberă: Dar și diaspora îi dezbinată. Cei care muncesc în Occident cred că viitorul Republicii Moldova e mai aproape de Uniunea Europeană, cei care se află la muncă în Federația Rusă sunt îndemnați de către politicienii cu viziuni pro-estice să îmbrățișeze vectorul estic, să aducă Moldova mai aproape de Federația Rusă, s-o ducă în Uniunea Euroasiatică. Ce lucru i-ar uni pe cei care au viziuni atât de diferite?

Vasile Bulicanu: „Uniunea Euroasiatică nu ne-a dat nici un ajutor nouă. Președintele Moldovei numai la Moscova merge și de fiecare dată tot promite că îi apără pe moldovenii care lucrează în Rusia, dar ei spun una și fac alta. Oamenii ar trebui să-și dea seama de chestiunea asta și să nu mai plece la Moscova, să rămână acasă și să-și caute de treburile lor, pentru că Moscova totdeauna numai rău ne-a făcut, începând cu anul 1812 și nici în ziua de azi nu ne lasă în pace. De atâta deputații pe care o să-i alegem, în primul rând, să creeze locuri de muncă, ca oamenii să muncească în țara lor, să nu mai fie slugi în alte țări.”

Europa Liberă: Care sunt valorile pe care puneți voi accent, cei care munciți în Occident?

Vasile Bulicanu: „Aici se pune accentul, în primul rând, pe onestitate, corectitudine. Oamenii au drepturi, aș spune că sunt egale, nu unul are drepturi, iar altul nu are drepturi; drepturile sunt egale pentru fiecare.”