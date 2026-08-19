Percheziții la adjuncta șefului de cabinet al lui Zelenski. NABU investighează o vastă schemă de spălare de bani

Ofițeri anticorupție au efectuat percheziții în dimineața zilei de 19 august la locuința adjunctei șefului Administrației Prezidențiale, Irina Mudra. Ulterior, în după amiaza zilei, președintele Volodimir Zelenski a demis-o din funcție, fără a preciza motivele.

Operațiunea, denumită „Forrest Gump”, vizează o presupusă grupare despre care anchetatorii spun că ar fi legalizat bani obținuți ilegal și ar fi folosit în acest scop conturile unor companii și ale unei bănci.

NABU și SAP nu au dezvăluit deocamdată identitatea tuturor persoanelor vizate.

Deputatul ucrainean Oleksii Goncearenko a anunțat că în cursul dimineții au avut loc percheziții la domiciliul Irinei Mudra.

La rândul său, deputatul Vadim Stolar a confirmat că anchetatorii NABU au efectuat acțiuni de cercetare la domiciliul său.

„În legătură cu solicitările reprezentanților presei, informez că acțiunile de anchetă ale NABU au loc la mine acasă”, a scris Stolar pe rețelele de socializare. El a precizat că cooperează cu anchetatorii și că nu împiedică desfășurarea operațiunii.

Potrivit unor informații publicate de presa ucraineană, în dosar ar mai figura fostul deputat Maksim Mikitaș, precum și oficiali ai Ministerului Justiției și reprezentanți ai Sense Bank.

150 de milioane de hrivne pentru plata unei cauțiuni

Detalii despre anchetă au fost prezentate ulterior de NABU. Potrivit instituției, presupusa grupare ar fi legalizat 150 de milioane de hrivne în numerar, echivalentul a aproximativ 3,35 milioane de dolari, prin intermediul unor conturi ale unor companii interpuse.

Banii ar fi fost folosiți pentru plata cauțiunii unuia dintre participanții la organizația infracțională anchetată în dosarul „Midas”, o investigație a NABU privind corupția în sectorul energetic ucrainean, în care în 2025 au fost vizați mai mulți oficiali de rang înalt, dar și un fost apropiat și partener de afaceri al lui Zelenski - Timur Mindici.

Numele persoanei pentru care a fost plătită cauțiunea nu a fost făcut public oficial. În înregistrările audio prezentate de anchetatori este însă menționat numele „Herman”, iar suma corespunde cauțiunii stabilite pentru fostul ministru al Energiei, Herman Halușcenko, acuzat de corupție în dosarul „Midas”.

NABU afirmă că, la începutul lunii iunie, organizatorii schemei au obținut controlul efectiv asupra Sense Bank, ceea ce le-ar fi permis să folosească banca în propriul interes și să transfere bani prin conturile unor companii aflate sub controlul lor.

Într-un videoclip publicat de NABU apar fragmente de convorbiri în care se aude o voce asemănătoare cu cea a Irinei Mudra. Potrivit anchetatorilor, într-una dintre înregistrări, președintele consiliului de supraveghere al Sense Bank îi raportează adjunctei șefului Administrației Prezidențiale despre transferarea unor fonduri în conturile unor companii implicate în schemă.

Anchetatorii susțin, de asemenea, că au documentat tentative ale membrilor grupării de a-și instala persoane apropiate în NABU și în alte instituții de aplicare a legii. În înregistrări sunt menționate inclusiv consiliile publice constituite pe lângă aceste instituții.

NABU și SAP nu au anunțat oficial că Mudra sau Stolar sunt suspecți în dosar și nu au precizat în ce calitate sunt vizate persoanele la ale căror locuințe au avut loc percheziții.

Legătura cu dosarul fostului ministru al Energiei

Investigația „Forrest Gump” pare să aibă legătură cu plata cauțiunii pentru fostul ministru al Energiei Herman Halușcenko. În iunie, jurnaliștii de la proiectul de investigații „Schemes” al Serviciului ucrainean al RFE/RL au stabilit că pentru Halușcenko au fost plătite în total 150 de milioane de hrivne.

Potrivit investigației, 105 milioane de hrivne au fost depuse de trei companii private, iar alte 45 de milioane – de două firme. Proprietarul uneia dintre acestea figura într-un dosar NABU privind presupusa oferire de mită unor oficiali ai companiei de stat „Ukrzaliznytsia”. El a declarat ulterior jurnaliștilor că este denunțător în acel dosar.

Fostul șef de cabinet al președintelui ucrainean, Andrii Ermak, este și el bănuit de spălare de bani, într-o investigație separată, dar conexă cu dosarul „Mindici”.

În luna mai, NABU și SAPO l-au acuzat pe corupție pe Ermak - un vechi apropiat al lui Zelenski, care a demisionat în noiembrie 2025, după ce scandalul de corupție declanșat de dosarul Mindici a luat amploare. Ermak este suspectat de implicare într-o schemă de spălare a 460 de milioane de hrivne în construcții de lux din apropierea orașului Kiev.

Ermak a refuzat să facă orice comentarii presei până la finalizarea completă a anchetei.

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