Notificarea de suspiciune, care nu constituie o acuzație formală, este cea mai importantă evoluție recentă într-o anchetă din 2025, care l-a determinat pe Zelenski să ia anumite măsuri pentru a evita consecințe politice grave - inclusiv demiterea lui Ermak, influentul șef al administrației sale, după ce acesta a ocupat funcția mai bine de cinci ani.

Situația respectivă survine într-un moment delicat pentru apărarea Ucrainei împotriva invaziei rusești, aflată acum în al cincilea an, și într-un moment în care negocierile de pace conduse de Washington se află în impas pe fondul războiului dintre SUA și Israel cu Iranul.

În continuare, explicăm de ce acest lucru ar putea reprezenta o lovitură gravă pentru președintele Ucrainei, care se află la putere în condiții de război, dar și de ce Zelenski poate spera să evite consecințe dezastruoase.

„Aproape o singură entitate”

În percepția multor ucraineni, Zelenski și Ermak par să fie inseparabili, în ciuda faptului că Ermak a plecat din funcția de șef al cabinetului prezidențial în noiembrie anul trecut. Relația lor începuse acum mai bine de un deceniu, înainte ca actorul de comedie și novicele în politică, Zelenski, să câștige alegerile prezidențiale din 2019.

„Au ajuns să fie strâns legați” și „au devenit aproape o singură entitate”, a declarat Volodimir Fesenko, directorul Centrului Penta de Studii Politice din Kiev, pentru RFE/RL în noiembrie.

Această relație strânsă, precum și influența uriașă pe care o exercita Ermak în calitate de șef de cabinet, înseamnă că orice pată pe imaginea sa riscă să se răsfrângă asupra lui Zelenski.

„Spre deosebire de Volodimir Zelenski, Andrii Ermak era o persoană pentru care nimeni n-a votat”, a explicat Evhen Mahda, directorul Institutului de Politică Mondială din Kiev, pentru Current Time pe 12 mai. „Responsabilitatea pentru numirea lui în funcția de șef al administrației și, ulterior, pentru acordarea tuturor puterilor pe care le-a exercitat, îi revine în totalitate lui Volodimir Zelenski.”

„Vova”

Pe 11 mai, Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) au anunțat că au „demascat un grup organizat implicat în legalizarea” – spălarea – „a 460 de milioane de hrivne (10,5 milioane de dolari) în cadrul unui proiect imobiliar de lux din apropierea orașului Kiev”.

Este vorba despre un ansamblu rezidențial de elită numit Dinastia, despre care autoritățile anticorupție afirmă că a fost construit cu o parte din cei 100 de milioane de dolari obținuți ilegal din sectorul energetic, inclusiv din comisioanele ilegale pe care suspecții le-ar fi perceput de la subcontractanții companiei energetice nucleare de stat Energoatom.

Există indicii că schema ar fi inclus și contracte pentru instalații de protecție a obiectivelor energetice. Ideea că funcționarii corupți ar fi putut contribui la agravarea consecințele atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice a țării a alimentat furia publică.

Un element important al acestui imens scandal de corupție îl reprezintă multiplele înregistrări audio în care unii din suspecți, folosind nume de cod precum „Chirurgul” sau „Ali Baba”, discută despre diverse chestiuni, printre care și proiectul Dinastia. Participanții la una din discuții ar fi spus că o casă din acest complex ar fi pentru „Andrii”, iar alta pentru „Vova” – prescurtarea de la Volodimir –, ceea ce a dat naștere la speculații că ar fi vorba despre Zelenski.

La o conferință de presă din 12 mai, șeful NABU, Semen Krivonos, a declarat că Zelenski „nu a fost și nu este în prezent obiectul anchetei preliminare”. El a spus că sunt examinate diverse „teorii investigative privind proprietatea anumitor bunuri”.

Consilierul pentru comunicare al lui Zelenski, Dmitro Litvin, a declarat pe 11 mai că este prea devreme pentru a comenta suspiciunile la adresa lui Ermak, invocând procesul juridic în curs.

Ermak a declarat reporterilor că singura proprietate imobiliară pe care o deține este un apartament în Kiev. Avocatul său, Ihor Fomin, a negat într-un comentariu pentru televiziunea publică Suspilne că Ermak ar fi implicat în presupusa schemă de spălare de bani.

Războiul și Occidentul

În ciuda asigurărilor că nu face obiectul unei anchete și indiferent de procesele care vor avea loc sau de verdictele care vor fi pronunțate în viitor, Zelenski ar putea fi îngrijorat de posibilele efecte ale scandalului asupra imaginii sale în Occident și asupra viitorului sprijinului european și american pentru apărarea împotriva ofensivei ruse.

Corupția, atât reală, cât și cea percepută, a afectat relațiile Kievului cu Occidentul încă de când Ucraina și-a câștigat independența față de Uniunea Sovietică aflată în colaps în 1991, iar scandalul survine într-un moment în care țara încearcă să adere la Uniunea Europeană.

Având în vedere că ajutorul american s-a epuizat aproape complet, cu excepția unui program prin care țările europene achiziționează arme din Statele Unite și le furnizează Ucrainei, Kievul a făcut pași importanți pentru reducerea dependenței sale de armamentul occidental. Însă, arme precum sistemul antirachetă Patriot, fabricat în SUA, rămân esențiale pentru apărarea Ucrainei.

Pe plan diplomatic, Zelenski ar putea fi, de asemenea, îngrijorat de modul în care acest caz ar putea afecta relația sa, uneori tensionată, cu președintele american Donald Trump și administrația acestuia. În special, dacă acest lucru ar putea determina Washingtonul să intensifice presiunea asupra Kievului pentru a ceda Moscovei teritoriul pe care îl deține încă în regiunea Donețk, parțial ocupată de ruși, sau pentru a face alte concesii dureroase în cadrul unui eventual acord de pace.

Reversul medaliei este că, cel puțin pentru moment, Zelenski poate susține că ancheta și notificarea de suspiciune împotriva lui Ermak sunt semne că Kievul încearcă să combată corupția, indiferent cât de aproape se află aceasta de el și de administrația sa.

Dacă ucrainenii și partenerii din străinătate vor accepta acest argument este o altă problemă. Dar un factor care ar putea juca în favoarea lui Zelenski este faptul că evenimentele s-au derulat eșalonat: la sfârșitul lunii noiembrie, Ermak a demisionat - la câteva ore după ce NABU și SAPO i-au percheziționat biroul -, așa că notificarea de suspiciune nu a fost o surpriză majoră.

Însă, dacă Ermak ar fugi din Ucraina, așa cum au făcut-o alții suspectați de schema de corupție, acest lucru ar ridica întrebări majore față de modul în care Zelenski gestionează evoluția evenimentelor.

O pauză politică

La începutul lunii noiembrie, magnatul Timur Mindici, un vechi prieten și colaborator de lungă durată al lui Zelenski, care a avut un rol important în presupusa schemă de corupție din sectorul energetic, a fugit cu un taxi peste granița poloneză, cu doar câteva ore înainte ca autoritățile să înceapă perchezițiile legate de anchetă - a stabilit „Schemes”, redacția de investigații a Serviciului ucrainean al RFE/RL.

O altă figură-cheie, fostul ministru al Energiei, Herman Halușcenko, a fost reținut în timp ce încerca să părăsească Ucraina cu trenul, în februarie, și a fost acuzat a doua zi de spălare de bani.

Indiferent de ramificațiile acuzațiilor aduse lui Ermak în următoarele săptămâni sau luni, pentru moment, legea marțială îl protejează pe Zelenski de potențialele repercusiuni politice - legea marțială este în vigoare de la începutul războiului în 2022 și interzice organizarea de alegeri în țară.

Totuși, deși solidaritatea puternică a ucrainenilor în fața invaziei ruse este un avantaj politic pentru Zelenski, aceasta nu înseamnă că el este imun la nemulțumirea publică. Vara trecută, el a ieșit dintr-o situație potențial explozivă, dând înapoi după ce mulțimile au ieșit în stradă pentru a protesta față de un proiect de lege care ar fi privat NABU și SAPO de independență, aducând o lovitură puternică eforturilor anticorupție.

Zelenski a retras proiectul de lege, despre care oponenții avertizaseră că, dacă ar fi fost adoptat, ar fi reprezentat un pas important către un control statal mai strict și către o guvernare autoritară sub conducerea lui Zelenski și Ermak, pe care criticii i-au acuzat că se află în spatele proiectului de lege, într-un efort de a împiedica anchetele anticorupție să ajungă la cercul președintelui, inclusiv la el însuși.

