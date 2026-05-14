KIEV -- O instanță ucraineană a dispus arestarea lui Andrii Ermak, implicat într-un scandal legat de proprietăți imobiliare de lux. Judecătorii au stabilit o cauțiune de peste 3 milioane de dolari pentru cel care a fost cândva cel mai influent consilier al președintelui Volodimir Zelenski.

Nu a fost imediat clar dacă Ermak, șeful de cabinet al lui Zelenski în perioada 2020-2025, va putea plăti cauțiunea – aproximativ 140 de milioane de hrivne (3,2 milioane de dolari) – dispusă în hotărârea din 14 mai a instanței din Kiev.

„V-am spus, nu am atâția bani”, a declarat Ermak în fața instanței, precizând că avocații săi vor face apel împotriva hotărârii.

Partener de lungă durată al lui Zelenski încă din perioada în care acesta era actor și comediant, Ermak a demisionat sub presiune în noiembrie anul trecut, pe măsură ce anchetatorii anticorupție s-au concentrat asupra a ceea ce au numit fonduri deturnate din sistemele de apărare aeriană pe care el – și membrii familiei sale – le-ar fi folosit pentru a achiziționa proprietăți imobiliare de lux.

Deși anchetatorii spun că Zelenski însuși nu a fost implicat în schemă, scandalul i-a pătat imaginea și a alimentat suspiciunile îndelungate privind corupția înrădăcinată în Ucraina.

Printre detaliile mai jenante care au ieșit la iveală în cadrul procesului s-au numărat acuzațiile că Ermak ar fi consultat un astrolog înainte de a lua decizii pentru numirea în funcții importante.

Până la izbucnirea scandalului anul trecut, Ermak era unul din cei mai puternici oficiali din Ucraina.

Imaginea politică a lui Zelenski a avut de suferit în general, pe măsură ce ucrainenii au obosit de războiul în curs cu Rusia, ajuns acum în al cincilea an.

Zelenski s-a opus organizării de noi alegeri, interzise de legea marțială din 2022, dar observatorii politici au indicat mai mulți potențiali candidați care ar putea să-l înfrunte pe Zelenski la vot.

