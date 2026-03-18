Polonia l-ar putea extrăda în Ucraina pe un arheolog rus acuzat de excavații ilegale în Crimeea anexată

Tribunalul din Varșovia a recunoscut „admisibilitatea deplină” a cererii de extrădare formulate de Ucraina, a declarat reporterilor avocatul său, Adam Domanski, adăugând că va ataca decizia.

Decizia Poloniei de a-l aresta pe arheolog la cererea Ucrainei, în luna decembrie, a provocat o reacție furioasă din partea Rusiei, Kremlinul acuzând Polonia de „tiranie juridică”. În ianuarie, Rusia l-a convocat pe ambasadorul polonez pentru a-i cere eliberarea acestuia.

Buteaghin era angajat al Muzeului de Stat Ermitaj din Sankt Petersburg, a declarat Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei în decembrie.

Parchetul Republicii Autonome Crimeea, situat acum în orașul ucrainean Herson, în urma ocupării și anexării peninsulei de către Rusia, a declarat anterior că echipa lui a efectuat săpături neautorizate în orașul antic Myrmekion din zona Kerci, provocând pagube de peste 200 de milioane de grivne (4,55 milioane de dolari).

Ucraina afirmă, de asemenea, că echipa lui Aleksandr Buteaghin și-a însușit 30 de monede de aur, dintre care 26 inscripționate cu numele lui Alexandru cel Mare, iar patru bătute în timpul domniei fratelui său, Filip al III-lea Arrhidaeus.

Moscova afirmă că acuzațiile aduse arheologului sunt „absurde”, întrucât, în viziunea sa, Crimeea este teritoriu rus, și a calificat decizia Varșoviei de a-l reține pe arheolog drept una motivată politic.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te