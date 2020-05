Preşedintele Trump mizează pe cartea redeschiderii economiei

Fapt este ca in America, pe ansamblul tarii, agresiunea coronavirus nu a fost stopata. Statele Unite nu indeplinesc conditiile pentru revenirea la lucru, conditii prezentate in chiar recomandarile administratiei Trump.

E adevarat insa ca e o tara mare si ca in multe state componente, situatia nu atins gravitatea regiunilor greu afectate. In plus, chiar daca presedintele Trump vrea sa redeschida economia, guvernatorii statelor sint cei care decid si in cele din urma – locurile de munca si consumatorii.

Incepind de azi, 42 de state vor incepe sa relaxeze restrictiile, unele in mai mare masura decit altele. Si nu se stie care va fi efectul, asta si pentru ca, spre deosebire de tari, statele americane nu au frontiere si circulatia interna, nu este restrictionata.



Donald Trump, care din ianuarie incoace a dat semnale contradictorii cu privire la masurile contra-virus si-a facut se pare calculul ca a venit momentul revenirii la lucru, si pariul sau este ca relaxarea masurilor nu va costa vieti. El i-a laudat pe guvernatorii care au decis revenirea la lucru, multi dintre ei republicani, desi nu toti guvernatorii republicani i-au urmat indemnul.

Intrebat daca revenirea la normalitate ar putea costa vieti, presedintele a spus: „Vor fi anumite persoane afectate grav? Da…”, implicatia fiind insa ca s-ar fi ajuns la o situatie in care mentinind tara inchisa ar crea de asemenea victime, poate la fel de numeroase ca cele ucise de virus – impactul economic si social, consum de droguri, sinucideri si alte posibile consecinte.

Fireste insa ca aceasta comparatie e ipotetica si ca cifra care va conta, in urmatoarea perioada este numarul mortilor din cauza COVID19, daca va creste mult peste estimari sau nu. Oricum, Trump a fost acuzat in timpul acestei crize ca nu exprima suficient de multa sensibilitate fata de cei afectati, ori astfel de declaratii, daca situatia degenereaza nu-l vor ajuta politic, in noiembrie. „Nu ne oprim lupta in mijlocul razboiului” , a spus Jeremy Konyndyk, medic care a jucat un rol important in contextul epidemiei Ebola. El a continuat: „Nu ne oprim pentru ca este o povara sau costa bani. Nu poti cere virusului un armistitiu”.



In America au murit de-acum 80 de mii de persoane de COVID 19 si cifra ar putea depasi 100 de mii pina la sfirsitul lunii. Mai ingrijorator este ca daca excludem New York si New Jersey, restul tarii este inca pe o curba ascendenta a virusului. In plus, testarea nu este suficienta pentru a identifica si izola cazuri.

Expertii se intreaba la ce bun efortul de pina acum pentru stoparea pandemiei, daca el este abandonat acum, inainte de a stabiliza situatia. Exista sperante – pe termen mediu – cu privire la anumite medicamente, iar eforturile comunitatii internationale sint fara precedent, pentru gasirea unor solutii medicale. In contextul asta, experti in sanatate publica se intreaba daca nu e mai bine ca masurile restrictive sa fie continuate pentru ca vieti sa fie salvate si sa se cistige timp in lupta impotriva virusului.