Președintele Trump criticat și admonestat pentru unele mesaje Twitter

În ultima saptamina, presedintele Trump a reactivat, in mesaje tweeter, o teorie a conspiratiei mai veche, contrazisa de oamenii legii, care-l implica pe un fost membru al Congresului, actualmente ziarist, intr-o crima.

In 2001, Lori Klausutis, membră a echipei deputatului republican de atunci Joe Scarborough a cazut, rapusa de o afectiune cardiaca, s-a lovit la cap si a decedat. Teorii ale conspiratiei, vehiculate la vremea repectiva de extrema stinga in special au fost contrazise dupa ce investigatii minutioase ale autoritatilor au stabilit ca Lori Klausutis a decedat in acel accident, dupa ce lesinase din cauze naturale, probleme cardiace nediagnosticate in prelabil.

Acum, Donald Trump si sustinatori ai sai au reactivat conspiratiile pentru ca Joe Scarborough, care intre timp are o emisiune la canalul MSNBS si care a parasit Partidul Republican, il critica zi de zi pe presedinte, in programul lui.

Sotul lui Lori Klausutis i-a trimis un mesaj presedintelui retelei Tweeter, Jack Dorsey, cerindu-i sa stearga mesajele lui Trump, aratind ca presedintele atenteaza la “ceva ce nu-i apartine – memoria fostei sotii pe care o jigneste pentru perceptia unui cistig politic”. In apararea sa, Donald Trump spune ca idea cu privire la o posibila crima, avind legatura cu o relatie extra-conjugala nu-i apartine, el nefacind altceva decit sa o reactiveze si sa solicite o investigatie.

In replica la aceste alegatii, Scarborough si sotia lui Mika Brzezinski ii cer presedintelui sa opreasca aceste alegatii nefondate, Brzezinki caracterizindu-l pe Trump drept `crud, bolnav si dezgustator”. Sotul, Timothy Klausutis arata ca mesajul presedintelui care sustine ca Lori ar fi fost ucisa, contrar celor stabilite de autoritati, reprezinta o violare a regulilor si conditiilor care guverneaza comunitatea tweeter si ca o persoana obisnuita, care se face vinovata de ceea ce Trump comunica, ar fi interzisa pe platforma.

Tweeter a avut probleme si in trecut cu mesaje provenite de la lideri mondiali, argumentul impotriva stergerii fiind ca daca mesajele respective sint eliminate, populatia ar fi privata de ceva despre care are dreptul sa afle si sa discute.

Dupa ce si-a cerut scuze pentru durerea generata de mesaje, dar nu le-a sters, Tweeter incearca sa stabileasca cum sa comunice ca anumite informatii sint false, trimitind pe cei care le citesc catre surse credibile.