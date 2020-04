Prețul petrolului, pe piața americană, sub zero dolari barilul

Pe piața americană, prețul petrolului a scăzut luni, 20 aprilie la un nivel record sub zero, mai precis la minus 37,63 de dolari barilul. Este cel mai scăzut nivel din momentul în care Bursa din New York a dechis tranzacțiile futures pe petrol, în 1983, informează CNN.

Prăbușirea piețelor petroliere continuă din cauza cererii reduse, provocate de pandemia de coronavirus, și, respectiv, lipsei spațiilor de stocare pentru petrolul în exces.

Săptămâna trecută, Rusia, Arabia Saudită și restul țărilor din așa-numitul OPEC + au căzut de acord să reducă în mai și iunie producția cu aproape 10 milioane de barili pe zi, dar nu este sufficient pentru a redresa piața. O prăbușire care afectează în primul rând țările exportatoare dar și marile proiecte, de exemplu de infrastructură, la care acestea s-ar putea să renunțe și care erau realizate cu parteneri occidental.

Petrolul Brent, etalonul folosit de Europa și de restul lumii, a avut o evoluție mai temperată, coborând cu 0,8% la 27,87 de dolari pe baril.