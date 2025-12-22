Linkuri accesibilitate

Președintele României promite investigații în justiție, după consultări cu magistrați nemulțumiți de sistem

Nicușor Dan (în centru-stânga) vorbind la Cotroceni cu câțiva magistrați, luni, 22 decembrie.

Președintele României, Nicușor Dan, a promis că va dispune să fie investigate acuzațiile că în sistemul de justiție au loc abuzuri și s-a întâlnit la Palatul Cotroceni cu câțiva magistrați nemulțumiți de situație, mai ales după difuzarea unui documentar TV de mare impact pe tema dată.

Dan a spus că „sute” de magistrați vorbesc despre un climat de teamă și influență nejustificată din partea Consiliului Superior al Magistraturii, cea mai înaltă autoritate judiciară din țară, pe care l-au acuzat că acționează în interesul unui grup select, mai degrabă decât al cetățenilor.

„Situația în care ne aflăm este gravă, în sensul că există această suspiciune cu privire la integritatea sistemului judiciar”, a spus Dan într-o declarație citată de Reuters, adăugând că acuzațiile vor fi investigate.

„Concluzia ... este că există o categorie de magistrați ... judecători șefi de instanță care nu acționează în interesul public, ci în interesul unui grup.”

Reuniunea de luni a avut loc după ce președintele Dan a invitat în mod deschis membrii sistemului judiciar să depună plângeri, iar duminică a declarat că a primit aproximativ 2.000 de pagini cu exemple de probleme de integritate care necesită investigații și măsuri suplimentare.

Mai mulți magistrați au descris sistemul judiciar drept profund disfuncțional, marcat de polarizare, lipsă de transparență și concentrarea puterii la vârf, în special la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM )și al Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), relatează Europa Liberă România.

Ei au vorbit despre consolidarea unui sistem „oligarhic”, în care deciziile importante privind cariera magistraților sunt luate discreționar, fără criterii clare și fără consecințe pentru abuzuri.

În România, președintele numește judecătorii șefi și procurorii, dar nu are competența legală de a-i înlocui.

Pe de altă parte, parlamentarii de extremă dreapta l-au acuzat pe Dan, un centrist, că interferează în independența sistemului judiciar și au cerut punerea lui sub acuzare.

Demonstrație pentru independența justiției la București, pe 12 decembrie 2025.

Acuzațiile de abuzuri în sistemul judiciar au apărut după ce redacția Recorder a difuzat un documentar care pretindea să arate cum judecătorii șefi folosesc lacunele legale pentru practici neetice, inclusiv achitări discutabile.

La începutul lunii decembrie, mii de oameni au protestat la București și în alte orașe din România împotriva presupuselor abuzuri.

România este unul dintre cele mai corupte state din Uniunea Europeană. Bruxelles a ținut sistemul judiciar al țării sub monitorizare specială după aderarea acesteia la UE în 2007. De când această monitorizare a fost ridicată în 2023, ritmul anchetelor anticorupție a încetinit, informează Reuters.

