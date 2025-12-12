Nicușor Dan invită magistrații din România la discuții, după documentarul Recorder despre prescrierea faptelor de corupție

Autorii documentarului Justiție capturată arată că în România multe cazuri de corupție sunt „date pierdute” prin tergiversarea proceselor, care se face inclusiv mutând magistrații, astfel ca ele să trebuiască să fie luate de la capăt, până ce după cinci ani faptele se „prescriu”, adică se iartă.

„Documentarul Recorder arată, în urma discuțiilor cu actuali și foști magistrați, că Justiția ar fi fost capturată de „o grupare” din conducerea sistemului judiciar și de o parte dintre politicieni”, scrie Europa Liberă România.

După transmiterea investigației la televiziune, miercuri seară, sute de oameni au ieșit spontan în stradă, la București, protestând împotriva abuzurilor unor magistrați și politicieni, arătate în film, și în general împotriva corupției din sistem. Un nou protest a avut loc a doua zi lângă sediul guvernului, în Piața Victoriei din București.

Instituțiile juridice vizate de criticile unor magistrați intervievați în documentar, în special Curtea de Apel din București și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), au respins acuzațiile din film, calificându-le drept încercări de a șubrezi încrederea oamenilor în justiție și de „destabilizare a puterii judecătorești”.

Dar aproape 180 de magistrați au exprimat o opinie contrară, solidarizându-se cu colegii lor intervievați în documentar într-o scrisoare deschisă, publicată joi, pe rețele.

„Discuții fără limită de timp”

Reacționând pe Facebook, vineri, președintele Nicușor Dan, care a fost activist anticorupție și de mediu înainte să devină primarul capitalei, iar apoi șeful statului, a declarat că atunci când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, „lucrurile sunt foarte serioase”.

El i-a invitat pe toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără limită de timp luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00. „Aștept înscrieri la adresa procetatean@presidency.ro”, a scris Nicușor Dan, explicând că ar ține discuțiile mai devreme, dar săptămâna viitoare are multe deplasări și contacte internaționale.

„Filmul de două ore este atât de bine argumentat, cu prezentarea unor achitări strigătoare în dosare bine probate (...) în care s-au pronunțat zeci de termene și s-au schimbat o mulțime de judecători, încât a produs o undă de șoc în societatea românească”, a scris comentatorul de presă Dan Tapalagă pentru G4Media.ro, una din multele publicații care se ocupă, de două zile, de scandalul din justiție. Tot el scrie că România, care făcuse progrese în combaterea justiției în preajma aderării la UE, din 2007, pare să fi dat „cu 20 de ani înapoi”.

La ora publicării acestui articol, documentarul „Justiție capturată” avea numai pe YouTube peste 3.250.000 de vizualizări.

Valul de indignare stârnit în România de acuzațiile de corupție la adresa magistraților și politicienilor vine tocmai când vecina ei de la sud, Bulgaria, trece printr-o nouă criză de guvern provocată de probleme asemănătoare, urmând, cel mai probabil, să organizeze al optulea rând de alegeri anticipate din ultimii patru ani.

