În anunțul său de duminică, Dan a spus că a acceptat invitația lui Trump de a merge la reuniunea de pe 19 ianuarie de la Washington, iar scopul său este de a reafirma sprijinul României pentru eforturile internaționale de pace și disponibilitatea țării de a participa la procesul de reconstrucție din Fâșia Gaza, a mai scris Dan.

„Voi participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, răspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump”, a scris președintele român pe Facebook

România nu este membră a „Consiliului pentru Pace” (Board of Peace), iar președintele Dan explicase anterior că analizează în ce măsură anumite prevederi ale Cartei acestei organizații pot fi revizuite sau interpretate astfel încât să fie pe deplin compatibile cu obligațiile internaționale deja asumate de statul român, precum Carta ONU.

Ce este Board of Peace

„Consiliul de Pace” a fost lansat oficial de Donald Trump luna trecută, la Forumul Economic Mondial de la Davos. Liderul american a spus că scopul este rezolvarea conflictelor globale.

Multe țări ale UE, inclusiv Franța și Germania, consideră că inițiativa poate submina Organizația Națiunilor Unite, așa încât majoritatea aliaților occidentali tradiţionali ai SUA nu s-au implicat până în prezent.

Cel puțin 20 de țări au semnat până acum acordul privind Consiliul pentru Pace, în ciuda temerilor legate de concurența cu ONU. Printre țările semnatare se numără Israel, Vietnam, Emiratele Arabe Unite, Turcia, Uzbekistan, Arabia Saudită, Qatar, Paraguay, Pakistan, Maroc, Kosovo, Ungaria, Bulgaria, Egipt sau Belarus.

Ucraina a declarat că trebuie să aștepte decizia Rusiei, care a fost invitată și ea, deoarece este greu de imaginat participarea la un consiliu de pace alături de o țară cu care se află în război.

Șefa guvernului italian, Giorgia Meloni, a declarat sâmbătă că Italia va participa probabil Consiliul pentru Pace în calitate de observator, dar nu este limpede la ce nivel va fi reprezentată la prima reuniune.

Ideea înființării Consiliului pentru Pace a apărut pentru prima dată anul trecut, în planul președintelui SUA de a încheia conflictul din Gaza. Consiliul ar urma să fie condus de Trump și să se ocupe pentru început de conflictul din Gaza, dar ulterior - și de alte conflicte, cum ar fi cel din Ucraina. Statele ar urma să aibă mandate de trei ani, dar ar putea deveni membre permanente în schimbul unei contribuții de un miliard de dolari.

Dilema României

Președintele român a spus că a primit invitația de a participa la reuniunea de inaugurare a „Consiliului pentru Pace” cu o săptămână înainte de decizie și că a cerut clarificări Statelor Unite dacă este posibil ca România să participe în calitate de observator, până când va lua o decizie cu privire la semnarea Cartei noii organizații internaționale.

Nicușor Dan a spus că problema este o posibilă suprapunere a cartei ONU cu prevederile noului consiliu.

„Acesta este motivul pentru care, până când discuții care estimez că vor fi complicate vor avea loc, noi nu putem să fim altceva decât observatori”, a spus Dan săptămâna trecută, în marginea unei reuniuni a liderilor UE, la Bruxelles.

El a explicat că „situația din Gaza e importantă pentru Europa” iar România „are tradițional relații și cu Israel și cu țările arabe din zonă”. „Deci, e important pentru noi să fim acolo, dar depinde în ce condiții”, a completat președintele român.

Republica Moldova nu a fost invitată în „Consiliul pentru Pace”. Întrebată ce crede despre inițiativa lui Donald Trump, președinta Maia Sandu a spus că „apreciază orice efort autentic de a aduce pacea”, dar că „trebuie să ținem cont de dreptul internațional”.

