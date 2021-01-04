Приднестровье-2020: самоизоляция региона и ограничение свободы передвижения

Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Александр Фрумусаки, в эфире Радио Свободная Европа и программа Приднестровские диалоги.

По случаю зимних праздников, мы предлагаем вам особую музыкальную программу из архива нашего коллеги Виктора Эскенази Морошана. Но в начале, как обычно, послушаем обзор главных событий минувшей недели.

Первый визит в наступившем году новый президент Республики Молдова Майя Санду совершит 12 января в Киев Нормализация отношений с Румынией и Украиной, двумя соседними странами — заявленный приоритет для Майи Санду, на протяжении всего своего мандата отношениями с соседями пренебрегал бывший президент Игорь Додон в пользу связей с Россией.

Через несколько дней после инаугурации, 29 декабря, Майя Санду встретилась в Кишиневе с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. На итоговой пресс-конференции Йоханнис сказал, что Румыния и Молдова подписали совместную декларацию об укреплении стратегического сотрудничества, одобренного десять лет назад. Он высказался за наращивание румынских инвестиций во всех регионах Молдовы, вне зависимости от того, на каком языке там разговаривают, говорил о важности решения приднестровского конфликта без ущерба для процессов европейской интеграции Республики Молдова. Клаус Йоханнис пообещал Молдове 200 тысяч доз антиковидной вакцины компании Pfeizer, которую Бухарест получит от Евросоюза.

Приднестровский лидер Вадим Красносельский заявил, что на левом берегу Днестра будут применять российскую вакцину против коронавируса — Спутник-V. По его словам, с Москвой достигнуто соглашение о поставке партии российских вакцин в Приднестровье, — сообщает сайт Zonadesecuritate.md. О вакцинации жителей региона шла речь на недавней встрече Красносельского с заместителем главы кремлевской администрации Дмитрием Козаком. Было решено, что первые 30 тысяч доз получат медработники, учителя и представители силовых структур. Международные и некоторые российские эксперты скептически отнеслись к тому, что российские власти одобрили применение вакцины, которая не прошла целиком все тестовые этапы. К моменту регистрации вакцины в России, препарат был протестирован только на нескольких десятках добровольцах, Всемирная организация здравоохранения призвала власти РФ следовать международным протоколам для гарантирования безопасности и эффективности вакцины.

Венгрия отказалась от закупок российской вакцины от коронавируса, сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу администрации премьер-министра страны Виктора Орбана. Венгрия участвовала в испытаниях российского препарата, сейчас венгерский чиновник Гергей Гуляш заявил, что у России недостаточно производственных мощностей для изготовления нужного Венгрии количества вакцин. Будапешт намерен приобретать препарат либо через механизм закупок Европейского союза, либо напрямую из Китая.

Исполняющая обязанности вице-премьера по реинтеграции Ольга Чеботарь представила итоги 2020 года. СМИ получили только видеозапись, которую в ведомстве назвали брифингом для прессы. К своим достижениям Ольга Чеботарь причислила встречу с Вадимом Красносельским в Тирасполе, спустя несколько дней после ее назначения на должность. Впервые молдавский вице-премьер отправилась с визитом в администрацию региона. Сайт Zonadesecuritate.md отмечает, что Чеботарь обошла вниманием проблему похищения людей и незаконных арестов, которая усугубилась в 2020 году, и ничего не сказала о необходимости демонтажа КПП, незаконно установленных приднестровской администрацией в начале пандемии — официальный Кишинев не раз требовал ликвидировать эти посты. Ольга Чеботарь была назначена на должность 9 ноября 2020 года по предложению Партии социалистов.

Чуть раньше итоги года в области реинтеграции подвел бывший вице-премьер Александр Фленкя. На его взгляд, главный вызов минувшего года — самоизоляция приднестровского региона, ограничение свободы передвижения через Днестр, в результате чего пострадали тысячи людей.

1 января Великобритания покинула Европейский союз, вступили в силу новые правила въезда в страну, пребывания и работы для граждан стран ЕС. На территории Великобритании уже действует и торговое соглашение с Европейским союзом, но документ еще должны утвердить Европарламент и Совет ЕС.

Число привитых против ковид-19 жителей Израиля превысило миллион, — сообщило израильское министерство здравоохранения. Таким образом в стране менее чем за две недели вакцинированы свыше 10 процентов населения. Компания по иммунизации не охватывает палестинские территории.

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А сейчас мы предлагаем вам послушать специальную музыкальную программу по случаю зимних праздников — Рождество в ритмах блюза.

Задать ритм и придать особую прелесть чудесному зимнему времени попробуем вместе с Оскаром Макколи и его хитом „Dig That Crazy Santa Claus” - „Этот сумасшедший Санта Клаус”.

В следующей блюзовой композиции настойчиво повторяется припев о „Белом Рождестве”/„White Christmas ”. Снега осталось немного, но Хадда Брукс вспоминает о высоких сугробах.

Классический американский исполнитель блюза Рой Милтон – и рождественский блюз „Christmas Time Blues”.

Влюбленные не могут себе представить Рождество вдали друг от друга. Одна из любимых блюзовых тем – „Please, Come Home for Christmas”/„Прошу тебя, приезжай домой на Рождество” в исполнении популярнейшего блюзмена Чарльза Брауна, которому отведено знаковое место в истории жанра.

„Black Night”/„Черная ночь”. Рождественская. Но какая ночь!... И снова Чарльз Браун.

И настойчивое пожелание Счастливого Рождества – „Merry Christmas Baby!” из сборника „Лучшие мелодии Чарльза Брауна”.

В завершении программы „Marry Christmas” /Счастливого Рождества в ритме блюза желает всем и Мэри Джонс в сопровождении оркестра Джимми Мура.

Свободная Европа: Дорогие друзья, рождественская музыкальная программа, подготовленная Виктором Эскенази, завершает сегодняшние Приднестровские диалоги. С Рождеством и Новым годом! Вы слушали Радио Свободная Европа.