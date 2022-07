Primul an de guvernare PAS | Cu ce realizări se laudă puterea și ce critici îi aduce opoziția  

Premierul Natalia Gavrilița, speakerul Igor Grosu și deputați din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) au ieșit în fața Parlamentului pentru a prezenta un raport de activitate, la un an de la alegerile parlamentare care au adus formațiunea la putere.

În timp ce guvernanții spun că „își îndeplinesc promisiunile, în ciuda tuturor greutăților”, opoziția susține că aceasta este „cea mai slabă conducere a țării” de până acum.

Printre realizările din domeniul social enumerate de reprezentanții PAS sunt majorarea pensiei minime, a alocațiilor pentru persoane cu dizabilități și a salariului mediu pe economie, compensarea facturilor la căldură și gaz, creșterea numărului de medicamente compensate, stingerea datoriilor salariale la întreprinderea falimentară Calea Ferată din Moldova.

„Da, știm că aceste creșteri au fost lovite dur de inflație și de războiul de la frontieră, dar cum ar fi arătat Moldova fără aceste creșteri? […] Nivelul de trai al cetățenilor este principala preocupare a guvernării în perioada următoare”, a spus prim-ministra Natalia Gavrilița, prim-vicepreședinta PAS.

Guvernarea se mai laudă, printre altele, cu investiții mai mari în drumuri și proiecte regionale, creșterea cotelor la exportul de fructe și legume, liberalizarea transportului de mărfuri în UE, compensarea accizele la motorină pentru fermieri, majorarea fondului de subvenționare în agricultură.

Pe plan extern, cea mai importantă realizare punctată de PAS este obținerea de către R. Moldova a statului de țară candidată la aderarea în Uniunea Europeană.

„În doar un an, am făcut un pas istoric pentru a intra în familia europeană, am reușit să obținem statut de țară candidată. Asta înseamnă că țara noastră are șansa reală să facă parte din cea mai dezvoltată și pașnică uniune”, a declarat președintele parlamentului și al PAS, Igor Grosu.

Guvernanții promit în continuare să reformeze sistemul de justiție, să curețe de persoane corupte instituțiile statului, să lanseze proiecte mari în sate, să atragă investitori care să deschidă locuri bine plătite, să asigure securitatea și independența energetică a țării.

Premierul a promis că va reveni cu un raport detaliat în luna august, la un an de la învestirea guvernului, iar deputații PAS susțin că vor merge din raion în raion, din sat în sat, pentru a le da oamenilor darea de seamă și a le asculta doleanțele.

Opoziția pune accent pe inflația fără precedent

Pe de altă parte, fostul președinte Igor Dodon susține că actuala guvernare nu a făcut nimic bun pentru cetățeni timp de un an și a calificat-o drept „cea mai slabă conducere a țării” de până în prezent.

„Din contra, în fiecare lună de guvernare PAS, lucrurile degradează din mai rău în mai rău, prețurile devin mai mari, inflația devalorizează tot mai tare salariile și pensiile, oamenii fug din țară, agricultura și domeniul afacerilor sunt distruse, iar legea este la fel de selectivă și abuzivă ca pe timpul regimului Plahotniuc”, a scris pe pagina sa de Facebook liderul socialist aflat în arest la domiciliu.

Ex-președintele mai acuză puterea că ar fi dirijată din exterior, că ar împovăra Moldova cu datorii și ar vrea să renunțe la neutralitatea și suveranității țării.

Și fostul premier Ion Chicu, prim-ministru în 2019-2020 pe vremea președinției lui Igor Dodon, a criticat dur puterea, numind-o „grupare analfabetă și coruptă”. „Încă niciun regim politic n-a sărăcit populația țării în asemenea măsură în doar un an de guvernare. Încă niciun regim n-a erodat atât de rapid și în asemenea proporții rezervele valutare ale țării. «Vremurile bune» aduse moldovenilor de PAS simbolizează sărăcie, foame, frig, abuz”, a spus Chicu, făcând aluzie la sloganul de campanie al PAS.

Pe 11 iulie 2021, PAS a câștigat alegerile parlamentare anticipate cu 52,8% din voturi și a obținut majoritatea parlamentară (61 de mandate). Principalul său rival, Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, s-a clasat pe locul doi la mare distanță, obținând 32 de mandate. Cea de-a treia formațiune care a trecut pragul electoral a fost Partidul Șor, care are șase mandate în Parlament.

În campania electorală, PAS a promis:

● conectarea energetică cu România și finalizarea gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău

● 2.800 km de drumuri naționale reparate

● două poduri noi peste Prut și ecartament european până la Chișinău

● nouă stații de epurare noi

● strategie de gestionare a deșeurilor

● păduri pe 15% din suprafața republicii și revenirea Ministerului Mediului

● toalete civilizate în toate instituțiile de învățământ

● două spitale regionale – la Cahul și Bălți

● reforma Procuraturii după modelul DNA din România

● excluderea companiilor off-shore din domeniile-cheie și contractele cu statul