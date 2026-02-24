Cazul face parte dintr-o serie de infracțiuni legate de interferența străină, în cadrul căreia alți doi moldoveni au fost acuzați că au desenat stele albastre ale lui David pe clădiri din Paris, patru bulgari au fost condamnați pentru că au desenat mâini roșii pe memorialul Holocaustului din Paris, iar o anchetă este în curs în legătură cu capete de porc lăsate în fața moscheilor - notează AFP.

Graffiti-ul judecat luni, cel cu coșciugele, a fost descoperit pe 7 iunie 2024 pe pereții clădirii Adunării Naționale (legislativul francez), prezentând o imagine ștanțată a unui sicriu cu legenda „Soldați francezi în Ucraina”.

Imaginile camerelor de securitate au dus la arestarea a trei suspecți, potrivit AFP: Denis Malendra, de 23 de ani, Andrei Lisii, 20 de ani, și Gabriel Furdui, 18 ani. Niciunul dintre ei nu a fost prezent la procesul de luni, la Paris.

AFP notează că tatăl vitreg al lui Furdui, Alexandr Grigorenco, în vârstă de 45 de ani, descris ca un susținător fervent al partidului populist pro-rus Șor din Moldova, între timp scos în afara legii, a fost identificat ca fiind cel care a dat ordinele, inclusiv pentru o a doua serie de acte, comise 15 zile mai târziu.

Detaliile cazului

Pe 20 iunie 2024, polițiștii au prins un bărbat în timp ce pulveriza pe un zid cu o cutie de vopsea roșie și un șablon reprezentând un sicriu gol cu inscripția „Opriți moartea acum!” și „Mriya Ukraine” („Ucraina visată”), în timp ce un alt bărbat stătea de pază. Presa franceză a scris că inscripțiile au apărut și pe zidurile clădirilor unde își au sediul Agence France Presse (AFP) și ziarul Le Figaro.

Cei doi, pe nume Victor Ivasi și Andrei Iurescu, au declarat că au fost plătiți cu 100 de euro pe zi pentru a picta graffiti-urile.

La vremea respectivă, ministrul moldovean de externe Mihai Popșoi a condamnat cu fermitate „tacticile hibride ale Rusiei în Franța, care constau în implicarea cetățenilor moldoveni în acte de vandalism și incitare la ură”.

Procurorii au susținut în instanță că imaginile „au demoralizat armata franceză” cu intenția de a submina apărarea națională, pe lângă faptul că au provocat daune materiale.

Însă avocata Lola de Laage, care reprezintă unul dintre inculpați, a pus sub semnul întrebării modul în care graffiti-urile ar putea demoraliza armata franceză, care, în mod evident, nu a luptat în Ucraina.

Avocații inculpaților solicită achitarea acestora, argumentând că daunele materiale constituie doar infracțiuni minore.

În toamna anului 2023, alți câțiva moldoveni au fost implicați în acțiuni similare în Franța. La scurt timp după atacul grupării teroriste Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, zeci de stele ale lui David de culoare albastră au apărut peste noapte pe clădiri din Paris, stârnind un val de îngrijorări în societate, unele voci asociindu-le cu simbolurile prin care erau „marcate” casele evreilor de naziști.

Poliția moldoveană a sugerat că operațiunea respectivă a fost organizată de oligarhul fugar Ilan Șor (condamnat în absență pentru escrocherie la 15 ani de închisoare), pentru a „denigra imaginea Republicii Moldova”.

