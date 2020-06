Protestele și reacția administrației Trump comentate în presa americană

Un sondaj de opinie realizat de agentia Reuters arata ca 56% dintre americani nu sint de acord cu maniera in care presedintele Trump se raporteaza la demonstratiile din ultima saptamina, in timp ce 33% aproba (sondajul a fost realizat online, in engleza, adunind raspunsuri de la 1 004 americani adulti de pe intreg teritoriul tarii, marja de eroare fiind estimata la plus/minus 4 puncte procentuale).

Presa reflecta si ea aceste perspective, prezentind versiuni foarte diferite ale celor intimplate.

„Au existat acte de vandalism si jafuri in Washington DC” – scrie Washington Post, explicind ca acestea ar fi avut la origine „in cea mai mare masura extremisti de dreapta si delicventi”, care nu au nimic de-a face cu actul de a demonstra pasnic si justificat pentru dreptate sociala. Dar a califica spartul geamurilor unor magazine drept „terorism intern” este o hiperbola cinica, menita sa-l prezinte pe Donald Trump ca fiind „presedintele legii si ordinii” asa cum el insusi a spus. Politia din Washington, DC este capabila sa mentina tulburarile sub control fara interventia unor „soldati inarmati pina in dinti” – se arata in Washington Post.

Editorialul din New York Times se refera la maniera in care politia se raporteaza la demonstratii. Editorialul arata că „Politia a impus limite arbitrare protestelor, creind conditii pentru confruntari”. Dupa ce descrie folosirea excesiva si fara avertisment a fortei impotriva manifestantilor, editorialistul scrie: „S-au comportat ca si cum ar incerca sa impiedice proteste pasnice, prin acte de violenta”. Editorialul mai mentioneaza si ca guvernatorul statului Minnesota a dispus o investigatie in legatura cu acte „sistematice” de rasism in rindurile fortelor de politie, in general. „Nu este de ajuns acum ca oficialitatile sa se concentreze asupra protejarii proprietatii private. Nu este suficient nici ca ei sa se gindeasca doar la protejarea vietilor, desi este un aspect esential. Trebuie sa protejeze si dreptul la adunare publica si la libera exprimare”.

Editorialul din publicatia Wall Street Journal titreaza: „Primari si guvernatori democrati par incapabili sau stopeze distrugerea propriilor lor orase”. Editorialistul arata ca politicienii democrati par sa creada ca politia este o problema mai mare decit tulburarile si dezordinea din orase. „Ei fie ca s-au aliniat aripii de stinga a partidului sau sint de acord ca in America exista rasism sistemic si revoltele sint o expresie justificata a revoltei impotriva acestei situatii. Ei dezaproba in declaratii actele celor certati cu legea, dar refuza sa actioneze pentru a-i opri”.

Christian Science Monitor se refera la una dintre cauzele protestelor si anume ideea ca sistemul juridic se manifesta lent, cind vinovatii sint albi, neretinindu-i imediat pe politistii care au asistat la uciderea lui George Floyd, fara sa intreprinda ceva. „In tribunal – arata editorialul – societatea nu urmareste solutii generale, ci justitie individuala, adevar si responsabilitate. Cel mai bun raspuns la tratamentul inechitabil si brutal al politiei este justitie egala pentru toti. Legea, daca este administrata echitabil fiecarui individ, nu este inamicul justitiei sociale. Asigura ca drepturile individuale ramin in centrul incercarii de a lichida inechitatea sociala”.

In editorialul sau, Washington Times scrie: „Masca este data la o parte. Sprijinitorii stingii politice, indocrinati sa creada ca America a fost conceputa pe un fundament de opresiune, au abaondonat pretinsa cruciada pentru o uniune de state mai buna. Permanent in cautare de mijloace cu care sa distruga America, ei au optat pentru o cale directa: aprinde flacara conflictelor rasiale si lasa focul sa o mistuiasca. Ei nu vor reusi, totusi, pentru ca sute de milioane de cetateni au dezlegat aceasta sarada si nu vor permite ca aceste intentii nefaste sa se materializeze” – se arata in Washington Times.

Grupul de editorialiti de la Philadelphia Inquirer vede lucrurile diferit si crede ca presedintele Trump „continua sa alimenteze flacarile rasismului care ard de generatii de-a lungul tarii”. Editorialul continua: „Mentalitatea de lider dur alimenteaza tipul de violenta rasista la acei politisti care au esuat sa mentina pe cetateni in siguranta si protejati si care ucid intr-o maniera iresponsabila”.