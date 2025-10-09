Putin a recunoscut la întâlnirea cu Aliev că avionul AZAL a fost doborât de antiaeriana rusă

Liderul de la Kremlin a făcut declarațiile joi, în timpul unei întâlniri cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, în capitala tadjică Dușanbe.

Avionul Embraer-190 al companiei AZAL, care efectua un zbor de la Baku la Groznîi, s-a prăbușit pe 25 decembrie 2024 lângă orașul Aktau, în Kazahstan. La bord se aflau cinci membri ai echipajului și 62 de pasageri. Au murit 38 de persoane.

Aproape imediat s-a aflat că avionul a fost lovit de sistemul rus de apărare aeriană în timp ce încerca să aterizeze la Groznîi, când forțele rusești se aflau în stare de alertă din cauza unui atac al dronelor ucrainene.

În ianuarie, președintele Ilham Aliev a cerut pedepsirea celor vinovați de „moartea cetățenilor azeri”. Totodată, Aliev a cerut o investigare transparentă a circumstanțelor catastrofei aviatice.

Refuzul Rusiei de a-și recunoaște vina pentru ceea ce s-a întâmplat a dus la o răcire bruscă a relațiilor dintre Moscova și Baku.

Putin: am aflat cu două zile în urmă

La întâlnirea de la Dușanbe, pe 9 octombrie, Putin a spus că ar fi aflat despre cauzele catastrofei abia cu două zile în urmă. Asta ar însemna pe 7 octombrie, când Putin a împlinit 73 de ani, iar Aliev l-a sunat ca să-l felicite. Kremlinul a spus la acel moment că a fost o discuție „foarte bună, pozitivă, constructivă”.

La întâlnirea de joi cu Aliev, care a avut loc în marginea unui summit al Rusiei și țărilor din Asia Centrală, Putin a spus că sistemul rus de apărare aeriană a lansat două rachete, care au explodat la câțiva metri de avion. El a adăugat că avionul a fost lovit „cel mai probabil de fragmente, nu de elemente de luptă”.

„Desigur, tot ceea ce este necesar în astfel de cazuri tragice va fi făcut de partea rusă - în ceea ce privește despăgubirile, iar acțiunile tuturor funcționarilor vor fi evaluate din punct de vedere juridic”, a declarat Putin, citat de presa rusă.

„Datoria noastră este să evaluăm în mod obiectiv tot ceea ce s-a întâmplat și să identificăm adevăratele cauze. Dar acest lucru necesită un anumit timp. Pentru a pune punct definitiv, probabil că va mai fi nevoie de ceva timp”, a mai spus președintelui rus.

Aliev i-a mulțumit lui Putin pentru cuvintele sale.

„Dumneavoastră controlați personal desfășurarea anchetei și nu am avut niciun dubiu că aceasta va fi obiectivă în toate aspectele”, a declarat el. Președintele azer a mai spus că relațiile dintre Moscova și Baku în 2025 „s-au dezvoltat cu succes în toate direcțiile”, potrivit agenției de stat azere Azertag.

Putin și Aliev nu s-au mai întâlnit din octombrie 2024, pe fondul răcirii bruște a relațiilor dintre Rusia și Azerbaidjan după doborârea aeronavei, în decembrie.

Un alt episod care a complicat relațiile dintre Moscova și Baku a fost arestarea unor cetățeni azeri la Ekaterinburg, în vara acestui an, niște bărbați acuzați de comiterea mai multor crime în anii 2001-2011. Doi dintre azerii reținuți au murit în arestul poliției ruse, în circumstanțe neclare, ceea ce a stârnit furia autorităților de la Baku.

