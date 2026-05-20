După ce președintele SUA a fost primit cu fast săptămâna trecută, dar a plecat fără rezultate semnificative, inclusiv în ceea ce privește sprijinul pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, vizita lui Putin va fi analizată cu atenție pentru a se identifica rezultatele concrete, anticipează AFP.

Putin este însă slăbit de ani de război al Rusiei împotriva Ucrainei, întrucât sancțiunile impuse de puterile occidentale au redus veniturile din energie și au sporit dependența Moscovei de China, principalul cumpărător de petrol rusesc.

Războiul SUA împotriva Iranului a afectat însă fluxurile de țiței și gaze, oferindu-i lui Putin ocazia de a propune sursele energetice rusești ca alternativă.

Analiștii consideră că Putin ar putea profita de această vizită pentru a promova proiectul marelui gazoduct „Puterea Siberiei 2”, care ar lega Rusia de China prin Mongolia – o alternativă terestră la petrolul brut importat pe mare din Orientul Mijlociu.

La deschiderea discuțiilor în opulenta Sală a Poporului din Beijing, Putin și Xi s-au grăbit să laude legăturile speciale dintre țările lor, după ce și-au prelungit tratatul de „cooperare amicală”.

Beijingul și Moscova „și-au adâncit continuu încrederea politică reciprocă și coordonarea strategică cu o reziliență care rămâne neclintită”, i-a spus Xi liderului rus, potrivit mass-media de stat chineză.

Putin, între timp, i-a spus lui Xi că relațiile au atins un „nivel fără precedent”, în ciuda „factorilor externi nefavorabili”, fără a numi vreo țară terță, a arătat un videoclip difuzat de mass-media rusă.

⁠Putin ⁠i-a mai spus lui Xi că țările lor vor consolida „parteneriatul lor cuprinzător”, despre care șeful Kremlinului a afirmat că a rezistat testului timpului.

Xi a avertizat cu privire la „contracurentele unilaterale și hegemonice care se răspândesc cu rapiditate”, într-o aluzie voalată la Statele Unite.

Urmează Popșoi

După Trump și Putin, la Beijing va merge în perioada 21-25 mai și vicepremierul Moldovei, ministrul de Externe Mihai Popșoi.

„Vizita are drept scop consolidarea dialogului bilateral și promovarea cooperării economice, comerciale, investiționale, culturale, educaționale și turistice dintre Republica Moldova și Republica Populară Chineză”, se spune în comunicatul pe această temă al Ministerului de Externe de la Chișinău, care mai precizează că va fi prima asemenea vizită din 2018 încoace.

R. Moldova se numără printre țările est-europene curtate intens de China în efortul de a-și asigura un cap de pod geostrategic în vecinătatea Uniunii Europene, fiind cunoscute mai ales parteneriatele ei strânse cu țări din Balcanii de Vest, în frunte cu Serbia.

În ultima vreme, Uniunea Europeană, din care R. Moldova ar vrea să facă parte poate chiar din 2030, și-a intensificat avertismentele pentru țările membre de a fi foarte atente la cooperarea cu China mai ales în domeniul tehnologiei comunicațiilor și al energeticii, invocând riscuri de securitate atât pentru țările respective, luate în parte, cât și pentru Europa ca întreg.

Scris cu informație de la AFP și Reuters.

