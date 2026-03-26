Războiul cu Iranul merge înainte, pe fondul incertitudinii privind planurile de pace

Înainte să se împlinească, vineri, patru săptămâni de război în Orientul Mijlociu, incertitudinea din jurul negocierilor indirecte dintre Washington și Teheran se intensifică, iar atacurile aeriene asupra Iranului, Israelului și statelor învecinate continuă „ca de obicei” după cum a declarat un oficial militar israelian pe 25 martie.

Pentagonul, deși nu a confirmat informațiile din presă privind penuria de muniție, a declarat că a încheiat acorduri cu mai mulți furnizori ai armatei SUA pentru a suplimenta stocurile de muniție, inclusiv piese pentru interceptorii THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), folosiți pe scară largă în războiul din Orientul Mijlociu.

Știrea a venit când Casa Albă a declarat că președintele Donald Trump e pregătit să „dezlănțuie iadul” asupra Iranului dacă acesta nu acceptă acordul său de a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, iar Teheranul a răspuns că nu intenționează să negocieze.

În declarații adresate legislatorilor republicani în seara zilei de 25 martie, Trump a insistat că Teheranul participă la negocierile de pace, în ciuda dezmințirilor oficiale, pe care le-a pus pe seama „fricii de popor” a liderilor de acolo.

„De altfel, ei negociază și își doresc foarte mult să încheie un acord. Dar le este frică să o spună, pentru că se gândesc că vor fi uciși de propriul popor”, a spus Trump.

Între timp se apropie de final un ultimatum stabilit de Trump pentru ca Iranul să „deschidă complet” Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă crucială pentru tranzitul petrolului. Pe 21 martie, Trump a stabilit un termen limită de 48 de ore, dar l-a prelungit a doua zi cu cinci zile.

Detaliile celei mai recente propuneri de pace a SUA – relatate de mass-media citând surse anonime pe 24 martie și transmise Iranului prin intermediul Pakistanului – nu au fost făcute publice.

Cu toate acestea, se crede că termenii sunt similari în multe privințe cu propunerile făcute înainte de începerea conflictului prin atacurile aeriene israeliene și americane din 28 februarie.

Fără arme nucleare

Cea mai importantă cerință a SUA este una pe care Trump a formulat-o în repetate rânduri. El spune acum că Teheranul ar fi de acord.

„Ei ar dori să încheie un acord”, a declarat Trump reporterilor pe 24 martie. „Au fost de acord că nu vor avea niciodată arme nucleare.”

Răspunsul Iranului, transmis prin intermediul televiziunii de stat iraniene pe 25 martie, califică condițiile SUA drept excesive și avertizează că Teheranul va pune capăt războiului atunci când va decide el și dacă condițiile sale vor fi îndeplinite.

Cu toate acestea, ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a sugerat că înalți oficiali analizează propunerile SUA, ceea ce pare să indice că, până în prezent, nu există o respingere categorică.

Statele Unite „au prezentat idei în mesajele transmise autorităților de vârf [iraniene] și, dacă va fi necesar, acestea vor anunța o poziție”, a spus Araqchi.

Araqchi a respins ideea că Iranul a fost învins, afirmând că administrația americană nu a reușit să-și atingă obiectivele de război.

Condițiile Iranului includ încetarea ostilităților pe toate fronturile regionale și împotriva tuturor „grupurilor de rezistență” – o referire implicită la gruparea libaneză Hezbollah, susținută de Teheran.

Teheranul dorește, de asemenea, recunoașterea internațională și garanții privind drepturile Iranului de a-și exercita suveranitatea asupra Strâmtorii Ormuz.

„În prezent, politica noastră este continuarea rezistenței”, a spus el, adăugând: „Nu intenționăm să negociem.”

Oficial, Casa Albă nu a comentat informațiile din presă privind detaliile planului de pace propus.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că ea a văzut informații despre un plan în 15 puncte. „Casa Albă nu a confirmat niciodată acel plan complet”, a adăugat, însă, ea.

„Aș avertiza reporterii din această sală să nu relateze despre puncte speculative sau planuri speculative provenite din surse anonime”, a adăugat ea.

Ea a precizat, totuși, că au loc în continuare contacte diplomatice. „Sunt productive, așa cum a spus președintele pe [23 martie].”

Aceste informații contradictorii vin în contextul în care forțe suplimentare ale SUA – inclusiv Divizia 82 Aeropurtată de elită – se aflau, potrivit unor informații, în drum spre Orientul Mijlociu pentru a întări forțele americane și a oferi liderilor politici și militari ai SUA opțiuni suplimentare.

Pe front, ostilitățile au continuat, iar ținte din Liban, Bahrain, Kuweit, Iordania și Arabia Saudită au fost atacate, alături de Iran și Israel.

Rusia trimite drone și ajutoare umanitare: FT

Pe fondul relatărilor privind lipsa de armament în sectoarele militar și civil iranian, Financial Times a relatat că Rusia este pe cale să finalizeze o livrare etapizată de drone, medicamente și alimente către Iran. FT a citat rapoarte ale serviciilor de informații occidentale care detaliază eforturile Kremlinului de a-și menține aliatul pe linia de plutire.

Articolul menționează că procesarea livrărilor a început la începutul acestei luni și se preconizează că va fi finalizată în următoarele câteva zile.

Amiralul american Brad Cooper, șeful Comandamentului Central – responsabil pentru forțele americane din Orientul Mijlociu – a declarat că atacurile aeriene ale SUA au lovit două treimi din instalațiile de producție ale Iranului pentru rachete și drone și o proporție similară din producția sa navală.

Într-un videoclip postat pe X, el a spus că aproximativ 92% dintre cele mai mari nave ale marinei iraniene au fost avariate sau distruse.

„Iar evaluarea mea operațională este că acum și-au pierdut capacitatea de a-și proiecta în mod semnificativ puterea și influența navală în regiune și în întreaga lume”, a mai spus Cooper.

Teheranul sub atac

Israelul a declarat că a lovit în inima capitalei, Teheran, și a țintit o instalație de dezvoltare a submarinelor din orașul central Isfahan.

AFP a citat martori oculari din Teheran care au afirmat că există „benzină, apă și electricitate. Dar cu toții simțim o stare de neputință. Nu știm ce să facem și, de fapt, nu putem face nimic”.

În Israel, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat că forțele țării sale extind o „zonă tampon” în sudul Libanului, în timp ce armata continuă campania de acolo împotriva grupării Hezbollah, susținută de Iran.

„Am creat o adevărată zonă de securitate care împiedică orice infiltrare către Galileea și granița de nord”, a declarat Netanyahu într-o declarație video.

„Extindem această zonă pentru a îndepărta amenințarea rachetelor antitanc și pentru a stabili o zonă tampon mai largă.”

Când a fost întrebat dacă Israelul și-a ajustat eforturile de război după ce Trump a declarat că sunt în curs negocieri de pace, el a răspuns că „practic, lucrurile decurg ca de obicei”.

În acest context, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat că războiul a „scăpat de sub control”. El a spus că a numit un trimis special care să lucreze pentru încheierea conflictului, diplomatul francez Jean Arnault.

Cu informații de la Radio Farda (RFE/RL), Reuters, The Financial Times și AFP

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te