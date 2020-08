Retrospectiva săptămânii: Fermierii, primii sacrificați ai secetei. Igor Dodon se oferă cobai pentru vaccinul rusesc

În cadrul emisiunii „Președintele răspunde”, Igor Dodon a declarat vineri că agricultorii protestatari au avut mai multe întrevederi cu premierul, dar și pe platforma parlamentară, iar decizia finală este să fie alocate subvenții de la 1500 de lei pentru un hectar afectat.

Fermierul Constantin Tampiza, ex-ministru al Economiei, spune că seceta cumplită devastează recoltele și agravează ceea ce se așteaptă a fi o criză alimentară:

„Situația în agricultură anul acesta e comparabilă cu anii ‘46-‘47 de seceta ceea cruntă. E nevoie de rectificat bugetul și de întreprins niște măsuri concrete adresate securității alimentare a Republicii Moldova. Nu pauperizați țăranul, nu scoateți dintr-însul ultimul bănuț!”

Europa Liberă: Guvernul a spus că bugetul este unul auster, a găsit mai întâi 200 de milioane, după care încă 100 de milioane, per total 300 de milioane de lei ca să fie ajutorați agricultorii. Această sumă îi poate mulțumi pe cei care protestează?

Constantin Tampiza: „În niciun caz!”

Europa Liberă: Bugetul nu are mai mulți bani, bugetul are doar ca să compenseze 1500 de lei la hectar.

Interveniți pe piață, dați sămânță, dați tot ceea ce trebuie

Constantin Tampiza: „Valentina, bugetul are bani! Dar șase miliarde pentru drumuri avem? Ce-i mai important astăzi? Rămânem fără surse de existență și ieșim la protest sau ne canalizăm pe niște probleme stringente, șase miliarde, dar dați două miliarde, cumpărați grâne și interveniți pe piață, dați sămânță, dați tot ceea ce trebuie. Un țăran de aici de peste deal unde am eu gospodăria, de la Nucăreni, când a văzut că se asfaltează drumul, știți ce mi-a spus? – „Iaca, ne gătesc pentru concediu”. Eu n-am înțeles întrebarea, după asta el mi-a explicat – țăranul are concediu o singură dată, când îl duc la cimitir. Dacă noi nu înțelegem rolul agriculturii, rolul fermierului, rolul țăranului în securitatea alimentară a țării – noi suntem o țară pierdută, nu suntem țară.”

De la criza din agricultură la criza sanitară, Republica Moldova a înregistrat o creștere-record a numărului de cazuri în această săptămână, peste 600 într-o zi. Numărul total al cazurilor de contaminare a ajuns la peste 30 de mii, inclusiv aproape 8000 de cazuri active. Pentru a tempera spiritele, președintele Igor Dodon a anunțat că așteaptă vaccinul anti-COVID al rușilor pentru a se testa. Vaccinul „Sputnik 5” a primit aprobare doar de la autoritățile ruse, iar testarea în masă începe săptămâna viitoare. Alexandru Arseni, deputat în primul parlament, profesor universitar, doctor în drept, crede că acest anunț al lui Igor Dodon că e primul în linie la vaccinul anti-COVID al rușilor este încă un exemplu de slugărnicie a lui față de Rusia.

„Această declarație a șefului statului se încadrează în complexul de acțiuni de slugă oarbă față de Moscova care este gata să testeze orișice vine de la Moscova. Dacă chiar el și va fi vaccinat, cu siguranță că nu va fi cu vaccinul din Rusia, doar sub pretextul că este din Rusia. Este o atitudine absolut neserioasă atunci când comunitatea medicilor care au practică în ceea ce înseamnă a testa un preparat care pe urmă să fie administrat la milioane de oameni încă nu l-au aprobat, este iresponsabil și încă o dată repet, atitudine caracteristică unui slugoi care e gata cu orișice vaccin, chiar și cu apă chioară să fie vaccinat.”

Europa Liberă: E un mesaj care poate prinde la alegători?

Alexandru Arsene: „Alegătorii sunt cu mult mai deștepți decât candidatul la funcția de președinte al Republicii Moldova, cum este dl Igor Dodon.”