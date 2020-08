Igor Grosu: Până nu o să avem pe masă proiecte de legi venite de la guvern, n-avem motive de fericire, de optimism (VIDEO)

El spune că cele patru componente din legislativ: PSRM, PAS, Platforma DA și PDM discută situația în agricultură, criza pandemică și amendamentele la Codul electoral, care au rămas restante de la sesiunea subit întreruptă de către majoritatea socialistă- democrată. Deputatul spune că PAS vrea să se convingă cât de bine intenționată este coaliția de guvernare și îl critică pe președintele Igor Dodon despre care spune că ar avea înțelegeri cu Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc, ambii fugari din vara anului trecut.

Europa Liberă: S-a consumat un eveniment. Duminică ați avut aceste proteste, la care au participat câți oameni?

Igor Grosu: „Noi n-am făcut o estimare, n-am pus accentul pe număr, pentru că am ținut cont de regulile pandemiei – toată lumea cu mască, distanță socială. A fost un miting de mobilizare, a fost un miting prin care noi am dorit să arătăm încă o dată că guvernarea este surdă la tot ce se întâmplă și a fost un miting, în primul rând, în susținerea agricultorilor.”

Europa Liberă: Acțiunile acestea de protest au avut loc la câteva zile după ce patru fracțiuni din parlament au anunțat că se întâlnesc pe platforma din legislativ ca să discute tocmai criza în care s-au pomenit agricultorii și criza sanitară și pregătirile pentru buna desfășurare a scrutinului prezidențial. Să ne spuneți, mai întâi, ce scop urmăriți cele patru fracțiuni din parlament, care totuși sunt puterea și opoziția? V-au ademenit cumva cei de la putere?

Igor Grosu: „Nu, ei își fac iluzii dacă cred că ne-au ademenit. Noi am zis că dăm curs invitației, pentru că noi am cerut, d-lor, haideți să venim cu niște măsuri pentru agricultori sau pregătirea către anul școlar din punctul de vedere al securității sănătății copiilor; Codul Electoral a rămas o restanță, cele șase adrese sau critice aduse de Curtea Constituțională nici acum n-au fost rezolvate, ele se pliază…”

Europa Liberă: Dar inițiativa vine din partea PD-ului?

Igor Grosu: „A venit din partea PD-ului.”

Europa Liberă: Dl Filip a lăsat să se înțeleagă că ei ar fi un fel de împăciuitori.

Victorie nu-i, rămân țăranii cu problemele lor

Igor Grosu: „Noi nu pretindem la rolul de împăciuitori, ei au manifestat deschidere, noi am zis că n-ar fi corect dacă nu mergem la aceste discuții, am mers. Discuțiile au început pe primele două subiecte: agricultorii, țăranii, adică și problema secetei și pandemia, al treilea încă n-am ajuns să-l discutăm, dar mesajul pe care îl transmitem noi prin protestul de ieri este foarte simplu. Faptul că au loc discuții pe platforma parlamentară, au loc întâlniri la ministere, asta nu înseamnă că noi am crezut pro bono că lucrurile se rezolvă. Deci, până nu o să vedem convocată ședința parlamentului, până nu o să avem pe masă proiecte de legi venite de la guvern, pentru că în majoritatea cazurilor guvernul trebuie să vină cu aceste inițiative, până atunci noi n-avem motive de fericire, de optimism. Da, ei încearcă să prezinte, mă refer la guvernare, în special, Partidul Socialiștilor să prezinte asta ca o mare victorie, dar victorie nu-i, rămân țăranii cu problemele lor, rămâne sistemul de educație, sistemul de sănătate cu problema pandemiei și rămâne Codul Electoral neactualizat.”

Europa Liberă: Această intenție, idee, ar putea să ducă la crearea unei majorități, coaliții largi în parlament?

Igor Grosu: „Sunt două lucruri diferite. Deci, noi nu avem motiv deocamdată să credem în buna intenție a guvernării și explic de ce: lucrurile astea care au ajuns pe masa guvernului se discută din mai, pentru toți a fost clar că pe lângă pandemie o să avem și secetă. Indiferența cu care guvernarea, guvernul lui Dodon până acum a tratat problemele acestea nu ne face să credem că ei sunt până la capăt dispuși să rezolve. Faptul că au ieșit fermierii, asta deja e o presiune pe ei și foarte bine că au făcut lucrul acesta, pentru că altfel nu aveau să fie auziți. De aceea încercăm punctual să rezolvăm problemele fermierilor, să pregătim începutul anului școlar și, desigur, să insistăm pe actualizarea Codului Electoral.”

Europa Liberă: Mai vreau o precizare.

Igor Grosu: „Vă rog!”

Europa Liberă: Încă din primăvară s-a vorbit că ar putea să se ajungă la o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Chicu, s-a ajuns la acea moțiune de cenzură, Dvs. ați fost cei care i-ați invitat cu insistență pe colegii Dvs. democrați să discutați totuși dacă e cu putință sau nu să fie voturi suficiente pentru a debarca Guvernul Chicu și, mai ales, pentru a învesti un alt cabinet de miniștri și atunci PD-ul s-au arătat rezervați?

Igor Grosu: „S-au arătat rezervați, noi am avut o discuție la nivel de președinți, am zis că haideți din prima sursă să aflăm poziția PD-ului. PD-ul a zis că nu este gata pentru asemenea pas, noi am mers mai departe cu moțiunea, colegii de la Platforma DA au insistat, exista pericolul ca sesiunea să fie închisă mai devreme și s-a adeverit lucrul acesta, de aceea am mers, sigur, asumându-ne riscurile, pentru a avea o ocazie în plus să explicăm și oamenilor, și guvernului că nu face nimic.”

Europa Liberă: Ideea mea era să cer un răspuns de la Dvs. dacă cumva PD-ul acum este mai cooperant cu partidele din opoziție?

Igor Grosu: „Cel puțin pe trei dimensiuni este: combaterea secetei, pandemie și Codul Electoral – noi vedem deschidere. Mai departe de aceste trei obiective, cred că e bine să-i întrebați pe d-lor.”

Europa Liberă: O să-i întrebăm și pe d-lor.

Igor Grosu: „Interacționăm și cu deputații din PD, și cu reprezentanții lor din teritoriu, mă refer la primari, consilieri, ei nu se simt confortabil în această alianță și lucrul acesta este vizibil.”

Europa Liberă: Și chiar credeți că ar putea să se zdruncine această firavă majoritate parlamentară?

Igor Grosu: „Orice e posibil, vedeți deja doi din cei care erau deja la socialiști, socialiștii combat traseismul, dar văd că s-au mai ales încă cu doi deputați, mă refer la faimoșii Andronachi și Nichiforciuc.”

Europa Liberă: Despre acești doi aleși ai poporului se zice că ei demult erau în tabăra socialistă.

Igor Grosu: „De demult. Probabil că acum și-au oficializat relația, să nu mai zică lumea că sunt nici acolo, nici acolo, au trecut de partea lui Dodon direct și înțelegem că la mijloc sunt scheme pe care acești doi le-au avut și pe timpul lui Plahotniuc, s-au înfruptat bine mersi și acum se înăbușă probabil, nu pot fără aceste scheme.”

Europa Liberă: Dar plecarea lor face parte din acea purificare pe care o așteptați din partea PD-ului, ca eventual să ajungeți vreodată la un consens, compromis cu fracțiunea democrată?

Igor Grosu: „Sigur că aceste două personaje n-aveau cum să se regăsească sau noi nu aveam cum să discutăm cu ei, cunoscând trecutul lor, metodele lor de a prelua, a face scheme ș.a.m.d. Că au plecat, eu cred că e bine să se separe apele și ei oricum sunt emblematici la capitolul corupție, scheme și eu cred că asta dă bine unui partid, care vrea să se lepede de un trecut mai puțin plăcut.”

Europa Liberă: Dar dă bine sau nu socialiștilor, pentru că și pentru ei contează imaginea?

Igor Grosu: „Eu nu știu despre ce imagine mai putem vorbi noi în cazul socialiștilor, pentru că pe timpul guvernării lor reapar, reînvie, se resuscitează toate schemele lui Plahotniuc. Și vă dau câteva exemple: dacă pe timpul Guvernului Sandu contrabanda cu țigări era la zero, acum a înflorit în aceste nouă luni de zile și a înflorit anume în timpul pandemiei.”

Europa Liberă: Dar e atât de ușor să fie reactualizată o schemă care a fost distrusă?

Igor Grosu: „Da, absolut! Absolut, pentru că ai un om pus la Agenția Proprietății Publice care dă niște licențe, dai două licențe la două companii din Transnistria, aduci masiv din Belarus și China, de pe nu știu unde, de prin Europa, aduci foarte multe țigări, mai mult decât consumă cei din Transnistria, fără accize, după care le scoți încetișor deja prin filiera cunoscută și le duci în Uniunea Europeană. Asta-i o schemă. Alta e „Metalferos”, azi văzut niște descinderi zilele astea, finalitatea e zero, pentru că cam toți cei care au fost prinși, ei erau încă din tagma lui Plahotniuc, după care au trecut în slujba lui Dodon – toți au fost eliberați. Acum mai nou, un alt business profitabil este să preiei cariere de nisip, de pietriș și asta iarăși la acești doi indivizi, de tutun nici nu mai zic, aventura cu amendamentul acela din ultima ședință a parlamentului prin care trebuiau să fie facilitate niște companii și niște indivizi...”

Europa Liberă: Și inițiativa venea tot din tabăra ăstora doi?

Igor Grosu: „De la Nichiforciuc tot a venit, ca să spunem așa pe nume, și noi am reușit să-i convingem și pe socialiști, și pe PD-iști că îi urât ceea ce se întâmplă și noi o să facem gălăgie din asta. Ne-au înțeles și drept finalitate n-a trecut acest amendament.”

Europa Liberă: Dl Grosu, Dvs. vorbiți cu ușurință despre schemele care s-au reactualizat, dar unde sunt instituțiile statului?

Igor Grosu: „Eu nu vorbesc cu ușurință, eu vorbesc cu un sentiment foarte neplăcut.”

Europa Liberă: Da, dar cât de ușor se pot relua năravurile, într-un fel?

Igor Grosu: „Da, pentru că năravurile acestea au fost la Dodon tot timpul, ele n-au dispărut. Pe timpul cât am fost noi într-o alianță, el nu-și permitea lucrul acesta sau știa că o să fie sancționat foarte dur și noi nu o să tolerăm. Acum, având MAI-ul, având Poliția de frontieră, Fiscul, dl Pușcuță închide ochii, nu vede nimic, e imun la toate lucrurile astea.”

Europa Liberă: Și asta în timp ce bugetul statului are nevoie de bani?...

Igor Grosu: „Sigur, în timp ce bugetul statului e ciuruit și e ciuruit nu atât că nu sunt bani, bani niciodată nu o să ajungă, e ciuruit de poftele electorale ale lui Dodon. De ce cu atâta greutate se găsesc bani pentru agricultori? Până deunăzi spuneau 100 de milioane, mai mult nu-i de unde, gata, s-au terminat; acum au ajuns la 300 de milioane, pentru că sunt proiecte electorale pentru care el e gata să sacrifice oamenii, să sacrifice medicii, numai să obțină al doilea mandat.”

Europa Liberă: Dar cunoașteți că aveți multe reproșuri? Când erați într-o coaliție ACUM și PSRM lucrurile arătau într-un fel, după ce ați fost debarcați de la putere tot încercați să vă răzbunați că este așa Dodon, l-ați știut și atunci, l-ați cunoscut și până atunci.

Dacă nu faci reforma justiției, ajungi tot de acolo de unde ai pornit

Igor Grosu: „Nu e răzbunare. Deci, noi atunci i-am dat o șansă, pentru că asta era înțelegerea: haideți împreună să începem cu reforma justiției. De la independență până acum toată experiența asta a arătat, dacă nu faci reforma justiției, ajungi tot de acolo de unde ai pornit, haideți împreună să facem reforma justiției. Temerea lui și argumentul lui era în felul următor: voi vreți să faceți un DNA și să mă băgați la pușcărie, cum l-au băgat românii pe Dragnea sau pe alți eroi de acolo. Deci, omul se temea, drept dovadă a dus tratative separate cu PD-ul, drept dovadă și-a atras pe alde Druță, pe alde Sternioală, Poalelungi, acum mai nou înțeleg că voia să-l aducă la PCCOCS pe fostul șef de la PCCOCS, despre care țipau PSRM-iștii că e o procuratură care distruge afaceri, preia, închide oameni ș.a.m.d. Deci, el nu-i capabil să construiască, el vrea să preia sistemul lui Plahotniuc, nu i se primește și nu o să i se primească, pentru că ceea ce face el îl arată vulnerabil, eu cred și sunt sigur că nici oamenii nu o să-i permită și oamenii din sistem care au gustat, hai să zic așa, din perioada ceea când au văzut că se poate și altfel, fără indicații la telefoane, fără presiuni, fără intimidări, putem și altfel construi.”

Europa Liberă: Dar nu auzim pe nimeni din fracțiunea PSRM să se revolte, dacă chiar ar exista atâtea ilegalități?

Igor Grosu: „Nu auzim, ei, așa, între ei se mai lamentează acolo, discută, își amintesc de timpuri mai bune, dar e problema PSRM-ului, că așa-i construit, probabil, așa-i modelul de business în PSRM – se tace, nu există disidență, și dacă ar exista, repede ar plăti cu datul afară.”

Europa Liberă: Cât timp veți discuta pe această platformă parlamentară cele patru entități din legislativ?

Igor Grosu: „O să discutăm atâta timp, cât o să vedem că există progrese.”

Europa Liberă: Puteți ajunge la convocarea unei sesiuni extraordinare?

Igor Grosu: „Sunt convins că noi putem, numai să fie voință din partea lor. Mai nou, văd că au anunțat că sunt vreo 15 lucrători din secretariatul parlamentului infectați. După mine, acesta nu-i un motiv să nu convoci ședința parlamentului, pentru că atunci când ai lor erau infectați, deputați, și stăteau în sală bine mersi, nu s-au sinchisit și au desfășurat acea ședință a parlamentului. Unicul impediment pe moment pe care îl văd cel puțin la capitolul soluții pentru agricultură este că, da, s-a discutat o săptămână întreagă la nivel de experți, dar la acest moment nu avem nimic pe hârtie și soluțiile care de aia și spun...”

Europa Liberă: Astăzi au ieșit în spațiul public doi deputați socialiști și spuneau...

Igor Grosu: „Da, unul care spunea să stăm acasă și să ne rugăm, să nu facem altceva și altul număra cât de bine...”

Europa Liberă: Dar tocmai cu ei discutați pe platforma parlamentară?

Igor Grosu: „Cu ei discutăm și le-am spus să lăsăm rugăciunile într-o parte, fiindcă rugăciunile nu trebuie să substituie lucrul nostru de deputați și de funcționari publici. Deci, noi trebuie să avem de la guvern pe masă proiectul de lege care vizează, spre exemplu, reeșalonarea datoriilor agricultorilor, proiectul de lege care permite ca datoriile față de bănci și datoriile față de Fisc să poată fi acoperite din TVA-ul plătit de agricultori. Deci, acestea sunt lucruri concrete. Modificarea Legii bugetului prin care încă 200 de milioane pot să fie puse deoparte pentru a compensa pierderile. Iată când o să vedem lucrurile acestea pe masă, atunci o să credem în buna intenție a lor, dar lucrurile acestea erau clare și explicabile încă din luna mai. Faptul că ei au tras de timp, s-au acoperit cu pandemia, hai că amuși poate o să plouă, poate nu știu ce o să se întâmple, abia acum două săptămâni Dodon a început să vorbească de credit de urgență din partea Băncii Mondiale.”

Europa Liberă: Pentru agricultură...

Igor Grosu: „Noi vorbim de două luni și spunem: adresați-vă Băncii Mondiale, există precedent, noi am mai apelat la asemenea instrument. E secetă, ei văd că toată lumea-i afectată, adresați-vă. Nu, nu, ei au neglijat, ca acum să înceapă a discuta. Păi sigur că procesul o să dureze, nu suntem doar noi pe capul Băncii Mondiale, o să se înceapă negocieri, au să apară niște condiționalități. Condiționalitățile trebuie îndeplinite. Iarăși unde? În parlament.”

Europa Liberă: Igor Dodon a reacționat și a spus că inclusiv aceste proteste ale agricultorilor ar fi politizate, pentru că în spatele lor stau forțe politice...

Igor Grosu: „Igor Dodon face ceea ce a făcut din toate timpurile – el dezbină, el insultă, el vine cu minciuni, el tot timpul o să găsească o scuză, el numai nu o să recunoască că lui îi este indiferentă soarta acestor oameni, pentru că nu tratezi problema agricultorilor doar prin prisma investițiilor în agricultură, recoltei pe care o primești ș.a.m.d. Trebuie să privești agricultura și ca o componentă socială foarte mare. Vorbim de sate, vorbim de oameni care nu-și mai prelucrează pământul, cotele lor și le dau liderilor aceștia agricoli; vorbim de agricultori, nu de granzii, barosanii care s-au oploșit în jurul lui Dodon, care-i cântă osanale, care-i plătesc vacanțele etc., noi vorbim de micii agricultori care au adunat 100-200 de hectare de la oamenii din sat și oamenii din sat acum așteaptă să-și primească, nu știu, 500-600 de kilograme de grâu, pentru că au niște vietăți în curte și se gândesc să treacă peste iarnă.

Noi îi spunem unde sunt milionari, sunt milionari socialiști

Deci, asta-i metoda lui Dodon: atunci când nu are argumente, el începe a căuta milionari printre agricultori. Noi îi spunem unde sunt milionari, sunt milionari socialiști. Acesta-i un paradox. Sunt români socialiști, au 4 sau 6 cetățeni ai României socialiștii, sunt burghezi, acesta-i ca și cum ar fi un paradox – comunist-ortodox.”

Europa Liberă: A mai urmat o reacție din partea lui Igor Dodon, el spunând că este foarte mulțumit că au reușit să rămână în afara dialogului celelalte două componente – grupul „Pro Moldova” și deputații din Partidul „Șor”.

Igor Grosu: „Foștii lui prieteni...”

Europa Liberă: Și el a spus că, în sfârșit, lucrurile par să fie clare.

Igor Grosu: „El să nu-și facă iluzii și să creadă că nouă ne face mare plăcere să discutăm cu el, pentru că el e fostul lor partener, al lui Șor și al „Pro Moldova”. Până anul trecut, ei erau toți împreună și noi suntem departe de gândul că cel puțin cu una din aceste componente ei nu discută acum. Faptul că doi deputați subit s-au infectat, știind că ședința ordinară n-o să fie joi, dar luni, când nici noi nu știam, pe noi la ora 8, luni dimineață, ne-au telefonat...”

Europa Liberă: Și aici Dvs. lăsați să se înțeleagă că Igor Dodon ar discuta cu Ilan Șor?

Igor Grosu: „Sigur, în mod cert!”

Europa Liberă: Aveți certitudinea?

Igor Grosu: „Prin interpuși ei discută, dacă au prietenit ei până acum, plus că acești doi deputați subit s-au îmbolnăvit...”

Europa Liberă: Deci se face teatru, spectacol și în parlament?

Igor Grosu: „Da, e teatru! Acesta-i Dodon care permanent a trădat. El l-a trădat și pe Voronin, el l-a trădat și pe Plahotniuc, el a trădat și alianța de anul trecut. Acesta-i Dodon. Și eu sunt mai mult decât sigur că el înțelege că într-un joc corect, onest, el nu poate câștiga alegerile în toamnă și atunci caută probabil să construiască podurile cu vechii aliați.”

Europa Liberă: Dar l-ar avantaja o alianță cu deputații din Partidul „Șor”, pentru că el spune că acum încearcă să demonstreze că miliardul dispărut poate fi reîntors?

Igor Grosu: „Pe lângă faptul că trădează pe bandă, el și minte pe bandă rulantă. Până la ziua de azi, nu s-a recuperat nimic. Deci, pe lângă hoție este și foarte multă minciună. Nu a recuperat absolut nimic! Eu sunt membru al Comisiei parlamentare pentru securitate, noi am primit raportul intermediar de la procuratură, progresele în investigarea furtului miliardului – zero, zero(!). Dimpotrivă, după ce a eliberat indivizi implicați în furtul miliardului, în „laundromat”, mai nou, ucigași din pușcărie, vedem că la unele bănci au apărut probleme. Cel puțin la două bănci au început probleme serioase...”

Europa Liberă: Și ar putea să se zdruncine iarăși situația din domeniul bancar?

Igor Grosu: „Eu foarte mult sper că Banca Națională în care noi atât de mult am investit și ca așteptări, și ca legi, cadru legal care să ne permită să ne apărăm de toate paratrăsnetele acestea o să aibă o poziție dură și o să reacționeze de fiecare dată, n-o să le fie ușor. Da, hoții încearcă să-și reia activitățile vechi, n-o să fie atât de ușor, pentru că au să afecteze grav investitorii străini, iar asta duce imediat la deteriorarea relațiilor noastre cu partenerii de dezvoltare, dar, cum spuneam, ăștia-s hoții, ei tot timpul au să încerce, iar noi suntem cei care tot timpul trebuie să le spunem: „nu!”, „stop!”...”

Europa Liberă: Dar dacă admiteți că, chiar și prin interpuși, ar exista înțelegeri între Igor Dodon și Ilan Șor, înțelegerile acestea pot fi valabile și între Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc?

Igor Grosu: „Din toate analizele pe care le fac, eu deduc că se discută. Nu pot să vă deschid toate paranteze, dar el tot timpul a fost abil. La Dodon mă refer. După ce a trădat, el revine și caută canal de comunicare. Acesta-i felul lui și n-o să-l schimbe nimeni până la urmă. Eu spuneam și la miting că poți să-l scoți pe Dodon din președinție, dar hoția și trădarea din Dodon nu le mai scoți.”

Europa Liberă: Și atunci, cei care s-au desprins, să zic așa, de anturajul lui Plahotniuc, care sunt democrații lui Pavel Filip, ei rămân în aceeași barcă cu socialiștii, bănuiesc că știind această situație?

Igor Grosu: „Eu sunt mai mult ca sigur că ei cunosc această situație, ei cunoșteau și despre comportamentul ăstora doi care au fost până nu demult cu acte în regulă, hai să spunem așa, la PD, acum sunt cu acte în regulă la PSRM. Dacă le reușește și în continuare să mențină linia asta, eu cred că e bine pentru ei, e bine pentru partid, e bine pentru clasa politică, pentru că totuși se poate să te separi de trecut și să încerci să construiești ceva nou, pentru că, mai devreme sau mai târziu, noi toți, mă refer la politicieni, dăm ochii cu alegătorul. Și n-o facem în toamna asta toți, în primăvară o s-o facem toți. Mă refer la alegerile parlamentare anticipate.”

Europa Liberă: O să mai existe o moțiune de cenzură?

Igor Grosu: „Nu am detalii acum. Discuții au fost, dar la acest moment toate forțele, toată atenția, toate eforturile sunt canalizate pe problema agricultorilor, pe pandemie, Cod Electoral. Deci, încercăm aici să rezolvăm, pentru că situația chiar e catastrofală.”

Europa Liberă: Republica Moldova a trecut de 30 de mii de cazuri de infectări cu noul coronavirus, asta arată că situația continuă să rămână complicată, dificilă. Aveți în vizor acest subiect?

Igor Grosu: „Sigur că da!”

Europa Liberă: Cum puteți să găsiți o soluție pentru depășirea crizei sanitare pe această platformă parlamentară?

Igor Grosu: „E complicat. În primul rând, încercăm să canalizăm toate eforturile pe deschiderea noului an școlar, fiindcă atâta timp cât a fost vacanță...”

Europa Liberă: De astăzi au început să activeze grădinițele private...

Igor Grosu: „Private, da. Dar vine anul școlar și noi nu mai putem ține copiii acasă. Vă dați seama, jumătate de an i-am ținut departe de procesul educațional...”

Europa Liberă: Ministerul Educației a venit cu cele șapte scenarii...

Igor Grosu: „Da, a venit cu cele șapte scenarii, noi avem un grup în care participă și deputați de la PAS, discuțiile cu Ministerul Educației sunt bune, vor veni cu niște calcule pentru situația în care profesorii vor avea două schimburi, deci va trebui să suplinim finanțarea, pentru că vor avea un torent de dimineață și unul după-amiază, astfel ca să nu se intersecteze sau cât mai puțin să se intersecteze în spațiul școlar. Tot ce ține de echipamente de protecție, ei trebuie să vină cu...”

Europa Liberă: Dar există certitudine că anul de studii începe la 1 septembrie?

Igor Grosu: „Deocamdată facem calculele din scenariul că începem, deja cum o să evolueze situația pandemică o să urmărim. Clar că o să ne adaptăm în funcție de situația pandemică. Înțelegem cu toții, dar nu putem ține toată țara închisă. Deci, guvernul a eșuat în primele trei luni. Dacă într-adevăr erau luate măsuri care permiteau să oprim, să diminuăm era altă situație, acum trebuie să permiți într-un regim clar că mai special și agenților economici să activeze, și universităților, și grădinițelor, școlilor ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Și al treilea subiect pe care ar trebui să-l discutați este Codul Electoral și pregătirea pentru buna desfășurare a scrutinului prezidențial. Timp a mai rămas puțin până la alegerile prezidențiale...

Igor Grosu: „Foarte puțin. Pe 25 august se începe perioada electorală.”

Europa Liberă: Da, dar vreau să vă întreb, când mai reușiți să modificați Codul Electoral și când intră în vigoare, dacă regulile de joc se schimbă în timpul jocului?

Igor Grosu: „Dacă regulile se schimbă pentru a îmbunătăți procesul, eu nu văd o piedică.”

Europa Liberă: Inițial se credea că sunt mai multe piedici decât îmbunătățiri?

Igor Grosu: „Da, pentru că ceea ce au semnat socialiștii și au adus în parlament nu rezolvă multe probleme, nu rezolvă problema transportării și aici trebuie să spunem franc: Dodon pregătește transportarea masivă din Transnistria pentru bani.”

Europa Liberă: Dar cum ar putea el să pregătească?

Igor Grosu: „Cum a făcut-o și data trecută. Data trecută a făcut-o împreună cu Plahotniuc”.

Europa Liberă: Și acum nu este Plahotniuc.

Igor Grosu: „De data asta are s-o facă împreună cu Gușan, cu Krasnoselski și cu cei care îi patronează de la Kremlin. Matematica e simplă.”

Europa Liberă: Și chiar credeți că ar fi cu putință să aducă atâția alegători din stânga Nistrului?

Igor Grosu: „Eu nu știu cât ei au să poată aduce, eu pot să le promit că noi n-o să le permitem ca ei să-i aducă. Atâta timp cât vorbim despre un teritoriu ocupat de o armată străină, lucru confirmat și printr-o decizie a Curții Constituționale; atâta timp cât partidele politice, concurenții electorali nu au cum să ajungă în Transnistria să-și prezinte platforma, deci orice venire, aducere organizată, cum a fost data trecută, 400 de lei pentru un vot, nu va fi admisă.”

Europa Liberă: Alte modificări la Codul Electoral?

Igor Grosu: „Alte modificări țin de îngrădirea drepturilor observatorilor. Socialiștii au avut așa inspirație, nu știu una din Coreea de Nord sau nu știu de unde, să nu le mai permită observatorilor să facă rapoarte înainte de campaniile electorale sau să prezinte periodic, pentru că logica-i simplă – alegerile de la Hâncești au arătat cum socialiștii încearcă să-și actualizeze schemele de mituire. Ei încep să mituiască cu mult înainte, cu buteliile de gaz, cu pomeni ș.a.m.d., implicarea Bisericii este o altă problemă...”

Europa Liberă: Acestea sunt și adresele pe care le propusese Curtea Constituțională.

Igor Grosu: „Exact! Sunt adresele Curții Constituționale încă din 2016 și reflectarea în mass-media. Să vedem câte secții de votare au să fie deschise în diasporă. Și unde în diasporă. Deci, sunt probleme foarte serioase. Mesajul nostru către socialiști, iată platforma asta din patru fracțiuni, eu le-am spus foarte franc: colegi, unicul lucru pe care îl cere opoziția – reguli clare și corecte de joc, când nu sunt reguli, dacă nu vă este suficient argumentul meu, vă uitați prin zonă ce se întâmplă, inclusiv în Belarus. Noi nu mai putem și n-o să admitem ceea ce au făcut ei în 2016 și ce a făcut Plahotniuc cu adusul încoace organizat în 2019 și ce au făcut ei la Hâncești în 2020. Noi n-o să admitem lucrul acesta și dacă vrem alegeri corecte – reguli clare pentru toți și mergem la alegător.”

Europa Liberă: Dialog cu deputații grupului „Pro Moldova” și Șor nu există?

Igor Grosu: „Nu.”

Europa Liberă: Vorbiți despre aceste modificări la Codul Electoral. Ele trebuie să fie aprobate în a doua lectură în ședință în plen. Când vă convocați?

Igor Grosu: „Noi am propus chiar și săptămâna asta, săptămâna viitoare, când doriți, cu cât mai repede...”

Europa Liberă: De la propunere până la convocare e o cale lungă.

Igor Grosu: „Eu aștept cel puțin să pună pe masă, mi s-a promis că astăzi se fac ultimele retușări la propunerile care vin pe agenda problemei agricultorilor...”

Europa Liberă: Dar asta ar putea și guvernul...

Igor Grosu: „Ce anume?”

Europa Liberă: Am înțeles că să decidă cum rezolvă problema agricultorilor, aceste revendicări care vin din partea agricultorilor.

Igor Grosu: „Ține de parlament. Ei trebuie să vină în parlament, pentru că este vorba de rectificarea Legii bugetului, o lege specială pentru reeșalonarea cheltuielilor.”

Europa Liberă: Și credeți că guvernul nu-și poate asuma răspunderea?

Igor Grosu: „Asta ar însemna un joc murdar, dacă ei fac lucrul acesta. Inițiativa a venit de la parlament totuși, de pe platformă parlamentară și atunci noblesse oblige, trebuie să vii în parlament, dacă aveai bunul-simț și te gândeai la agricultori o făceai demult cu asumarea prin iunie, prin mai și eu cred că nimeni n-avea să protesteze din parlament, dle, de ce v-ați asumat și n-ați venit la noi, dar așa cum au făcut-o, parlamentarii au fost cei care au venit cu inițiativa, fiți amabili și veniți în parlament.”

Europa Liberă: Nu ați dus la bun sfârșit gândul dacă va exista sau nu a doua moțiune de cenzură. De ce vă pun această întrebare? Pentru că, dacă nu există moțiune de cenzură, e cert că Guvernul Chicu ar trebui să asigure alegeri libere, corecte.

Am o intuiție că socialiștii stau și se bronzează dacă nu prin Turcia, probabil prin Crimeea

Igor Grosu: „Nu pot acum cu certitudine să vă spun dacă va exista sau nu va exista, discuții sunt la acest subiect, dar acum toată atenția este canalizată pe aceste teme: atenuarea efectului secetei, COVID-ul și amendarea legislației electorale. Sigur că vom reveni și la acestea… Problema pe care o văd eu, majoritatea socialiștilor, am eu așa o intuiție, cam toți stau și se bronzează pe undeva, dacă nu prin Turcia, probabil prin Crimeea.”

Europa Liberă: Ieri ați anunțat că și Igor Dodon nu este în țară.

Igor Grosu: „Da, el nu ne uimește prin abilitatea asta a lui de a se hodini des, pauzele lungi și dese sunt pentru dânsul cheia marilor succese. Da, am auzit și noi că e prin Turcia pe undeva, intuiesc eu că și alți deputați socialiști tot așa împărtășesc aceeași ocupație, se hodinesc.”

Europa Liberă: Și atunci, dacă nu se cunoaște când veți convoca ședință în plen în legislativ, timpul se scurge repede, am spus, când mai intră în vigoare aceste amendamente la Codul Electoral?

Igor Grosu: „Ele pot intra foarte repede, noi putem vota în două lecturi în aceeași zi.”

Europa Liberă: Deci, inclusiv în septembrie, dacă vă adunați în ședință în parlament?

Igor Grosu: „Sigur. Eu foarte mult sper și vom insista noi în august, bunul-simț, pentru că așa cum au transmis agricultorii, ei nu au să plece nicăieri, pentru că nu este motiv de încredere și de a crede în promisiunile lui Chicu și guvernului lui Dodon. Deja etapa promisiunilor a trecut, el n-a fost capabil până acum să facă. Proiectele puse pe masă, votate și atunci poate ei se întorc înapoi.”

Europa Liberă: Dar despre negocierea creditului rusesc, pe care îl așteaptă autoritățile Republicii Moldova, ce mai cunoașteți?

Igor Grosu: „Cunosc că ei au lansat procesul, au reluat, ne-a informat și dl ambasador al Rusiei despre lucrul acesta, i-am spus și noi: abia așteptăm să vedem condițiile.”

Europa Liberă: Ați fost, apropo, criticați că Maia Sandu a avut o întrevedere cu ambasadorul rus.

Igor Grosu: „Păi, noi suntem oameni civilizați, discutăm cu toți, trebuie să discutăm și cu ambasadorul Rusiei și este o ocazie bună să-i spui ambasadorului rus cât de mincinos, corupt, fricos este președintele Dodon. E cea mai bună ocazie, vă spun eu, când din prima sursă află ce credem noi despre acest personaj care prin fraudă a ajuns în această funcție. Și am discutat și despre credit, și i-am spus despre cele două puncte, dânsul a încercat să ne convingă că nu erau atât de periculoase, zic, atât timp cât noi avem convingerea că ele sunt periculoase – dați-ne voie nouă să considerăm că datoriile unor hoțomani să fie puse pe seama Moldovei nu este corect.”

Europa Liberă: Pe 27 august ar trebui să fie dat în folosință gazoductul Iași-Chișinău, am auzit declarația pe care a făcut-o premierul României, spunând că nu ar vrea să politizeze evenimentul. Cum vedeți această atitudine pe care a luat-o Executivul de la București?

Igor Grosu: „Dânsul a mai spus să nu încerce cineva să facă dividende din acest eveniment, adresa este foarte clară – guvernului Dodon. Contribuția lor la acest gazoduct este minimă, dacă nu zero, pentru că ei sunt ultimii care-și doresc ca acest gazoduct să devină funcțional și noi să diminuăm din dependența de resurse energetice din Est.”

Europa Liberă: Vă pregătiți pentru prezidențiale?

Igor Grosu: „Sigur!”

Europa Liberă: Se înghesuie foarte mulți candidați pe eșichierul de centru-dreapta, deseori aud că nu e bine că nu se găsește un compromis ca să nu fie această mare puzderie de candidați. Discutați cu cineva sau rămâneți la părerea pe care a enunțat-o și dna Sandu, spunând că în primul tur au voie să candideze cei care doresc și în al doilea tur ar trebui să fie o decizie comună?

Igor Grosu: „Sigur, timp mai este pentru unii ca să-și reconsidere deciziile, dar noi nu le putem dicta și influența decizia. Oamenii spun foarte clar că nu e bine să fie mulți candidați, noi suntem de acord, tot așa cum suntem de acord că toate măsurătorile și opinia publică înțelege că în turul doi se prefigurează doi candidați foarte clari între care o să fie dată bătălia. Rugămintea noastră către cei care totuși vor decide să meargă în turul întâi e să aibă un comportament corect, să nu polarizeze electoratul pe dreapta, astfel ca în turul doi să putem mobiliza cât mai multă lume la vot.”

Europa Liberă: Dar disputele cele mai mari rămân a fi în acel Bloc ACUM care a existat și nu mai există, între Maia Sandu și Andrei Năstase, pentru că aici am înțeles că orgoliul e mare?

Igor Grosu: „Deocamdată, fiecare formațiune a rămas pe pozițiile sale. Deci, noi am zis foarte clar: cel care ajunge în turul doi, admitem că va fi altcineva decât spun sondajele, noi o să-l ajutăm necondiționat. De aceea, vedeți și Dvs., comportamentul nostru este foarte corect, noi nu răspundem și nu o să răspundem la atacuri, o să continuăm linia noastră de coalizare, de construire de punți pe dreapta și nu de ardere de poduri.”

Europa Liberă: Dar în parlament cel puțin aceste două entități, PAS și Platforma DA, au interese care se pliază mereu?

Igor Grosu: „Colaborăm… Sigur, noi colaborăm, ne consultăm care sunt pozițiile pe proiectele de lege, în marea majoritate votăm împreună, mai puțin ne reușește la nivel de Consiliu municipal Chișinău.”

Europa Liberă: Cum ar trebui să fie marcați cei 29 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova?

Igor Grosu: „Bună întrebare. Va trebui cumva marcată prin o evaluare a acestor ani și exercițiul din toamnă. Haideți o dată noi, cei proeuropeni, cei de dreapta, haideți să dăm dovadă că noi putem fi uniți. Văzând experiența și modelul belarus, ucrainean, de ce și noi n-am putea da dovadă de o unitate, de o solidaritate? Și să începem să eliberăm statul cu această instituție prezidențială, nu că ea ar fi cea mai importantă, este una din instituții, dar atâta timp cât nu ai instituții funcționale revin, iată, indivizi de aceștia cu scheme, revin procurori, revin judecători, vestitul Clima, care a menținut decizia de anulare a alegerilor în Chișinău, acesta îi fără, cum spun moldovenii, fără cinci minute numit în funcție de Dodon, acela care a pretins că a condamnat anularea. Pentru asta avem nevoie de instituții care să-i spună unui Clima, unui nu știu care alt procuror: tu nu ai dreptul să ajungi în asemenea funcție, acolo trebuie să fie oameni care-și fac meseria, care respectă legea și o aplică, indiferent de culoarea politică a unuia sau altuia.”

Europa Liberă: Pe final, vreau să vă întreb: ce părere aveți despre protestele din Belarus și despre cooperarea pe care o are Republica Moldova cu această țară? Vedeți finalitatea?

Igor Grosu: „Da, sincer, pentru mine a fost o revelație și mi-a fost plăcut să văd un popor care a stat cuminte, eu îl vedeam foarte cuminte timp de 26 de ani – a răbufnit și a răbufnit frumos, a avut curajul, văzând că a votat una, dar de la urnă a ieșit rezultatul altul, să iasă în stradă. Am mai avut și un sentiment foarte așa, amintirile neplăcute, 7 aprilie 2009, era un deja vu pentru mine, am participat activ, am fost martor la ceea ce s-a întâmplat atunci. Și eu foarte mult sper și sunt convins că acolo lucrurile sunt ireversibile.”