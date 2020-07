Maia Sandu: „Salvarea situației poate veni doar de la alegerile anticipate” (VIDEO)

Opoziţia parlamentară nu a avut suficiente voturi pentru a demite guvernul Chicu. Moţiunea de cenzură împotriva executivului a fost susţinută de numai 46 din 101 deputaţi, minimul necesar fiind de 51 de voturi. Maia Sandu, președinta Partidului Acțiune și Solidaritate vorbește despre motivele pentru care aceasta nu a trecut, dar și despre alte subiecte politice de actualitate.

Europa Liberă: Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, fostul premier Maia Sandu, în studioul Europei Libere de la Chișinău, tocmai după ce a eșuat această moțiune de cenzură în parlament. Am înțeles că erați pregătiți pentru un asemenea scenariu. De ce totuși s-a mers, știind că nu sunt suficiente voturi ca să fie debarcat Guvernul Chicu?

Maia Sandu: „N-aveam de unde să știm 100%, chiar dacă am discutat cu alte forțe politice, și aici mă refer la Partidul Democrat, pentru noi era clar că voturile puteau să vină doar de la Partidul Democrat și am încercat să-i convingem, ei au spus că nu și, din păcate, și-au menținut poziția și în ziua votului. Am mers, pentru că atunci când o parte spune că sunt voturi și altă parte spune că nu sunt voturi, singura modalitate de a verifica este să semnăm moțiunea, s-o depunem și, respectiv, s-o examinăm și, de asemenea, pentru că se zvonea - și s-au confirmat aceste zvonuri - că majoritatea parlamentară avea de gând să închidă sesiunea parlamentară mai devreme.

Iată, n-au închis-o joi, pentru că noi am depus moțiunea, în schimb au închis-o luni. Deci, e adevărat că se poate convoca o altă sesiune mai târziu dacă sunt voturi, dar noi ne-am gândit că este bine să încercăm totuși în această sesiune, înainte ca ei să închidă sesiunea, să vedem dacă se pot aduna voturi pentru această moțiune. Partidul Democrat a refuzat să susțină moțiunea, e decizia dânșilor să-l susțină pe Igor Dodon în continuare și să mențină un guvern care este incapabil și din cauza căruia suferă foarte multă lume.”

Europa Liberă: Vicepreședintele parlamentului, Alexandru Slusari, deputat al Platformei Demnitate și Adevăr, a spus că s-a întâlnit de trei ori cu Pavel Filip, și Dvs. ați avut o întâlnire cu liderul democraților, dar din spusele dlui Slusari reiese că dialogul a fost foarte dificil, pentru că unul vorbea una, altul spunea cu totul alta. Dvs. ce v-a spus dl Filip?

Maia Sandu: „În genere au fost câteva tentative eșuate de întâlniri între cele trei partide - PAS, Platforma DA și PD -, din păcate. Și atunci, noi am încercat să discutăm bilateral. Am vorbit pe subiecte foarte concrete. Și dl Filip a fost de acord că există o mare problemă cu administrarea crizei sanitare, pentru că așa am argumentat noi necesitatea demiterii guvernului și numirii unui alt guvern – administrarea foarte proastă a crizei sanitare. Care ce înseamnă? Asta înseamnă, pe de o parte, presiune foarte mare pe sistemul medical, pe de altă parte înseamnă restricții în continuare, limitarea vieții economice, imposibilitatea oamenilor de a călători și, în special, a celor care vor să meargă înapoi la munci în alte țări, asta înseamnă sărăcie.

Criza sanitară, pentru că este administrată foarte prost, are consecințe enorme pentru viața economică și socială...

Și el a fost de acord cu lucrurile astea, a fost de acord cu faptul că nu este bine cum se administrează și partea economică, și partea sanitară, dar, în același timp, așa cum s-a văzut în ziua moțiunii, nu a fost gata să se rupă de socialiști și să încercăm să numim un alt guvern, care ar fi fost un exercițiu mai dificil încă decât demiterea acestui guvern, nu ascundem acest lucru, dar, pentru că suntem într-o situație atât de gravă, trebuie să încercăm toate soluțiile.”

Europa Liberă: Argumentul fruntașilor democrați e că ei au reprezentanții lor în guvern și că ce oferte ar fi avut ei din partea celor care voiau să dea jos guvernul și nu se știe când și cum se instala un alt executiv.

Maia Sandu: „Nu exista nicio ofertă din partea nimănui, pentru că în momentul în care se demite guvernul, revenim la situația zero și se iau discuțiile de la zero, ce fel de guvern putem să numim, atunci se poate vedea cine și ce pretenții are pentru guvern sau pentru sprijinul pentru guvern.

Evident că asta ar fi însemnat să ne așezăm și să discutăm, dar eu cred că cei din Partidul Democrat, în special conducerea Partidului Democrat, trebuie să analizeze nu din perspectiva funcțiilor pe care le dețin, dar din perspectiva alegătorilor pe care îi au și pe care ar trebui să vrea să-i mențină, pentru că noi cu toții de aici pornim - ce se întâmplă cu oamenii și cum putem aduce un guvern care să fie preocupat de oameni, nu un guvern arogant, care nu poate nici rezolva criza sanitară, nici ajuta economia și cu atât mai mult nu poate ajuta oamenii săraci.”

Europa Liberă: Va fi făcută și o a doua tentativă de a fi demis acest guvern?

Maia Sandu: „O să căutăm voturile, asta a fost și până acum problema – de unde luăm voturile.

Eu cred că trebuie și o să continuăm să discutăm cu Partidul Democrat...

Repet, nu văd de unde din altă parte ar veni voturile și o să încercăm să comunicăm cu ei în continuare, poate la un moment o să-și dea și ei seama cât de dezastruoasă este situația în țară și de faptul că guvernul pe care ei îl sprijină se face vinovat în mare parte de acest dezastru și poate atunci vor fi mai deschiși pentru ca să demitem acest guvern și să numim unul mai bun.”

Europa Liberă: Democrații mai au un argument, spunând că ei nu mai revin să voteze împreună cu foștii colegi, cu cei care au constituit grupul „Pro Moldova”.

Maia Sandu: „Trebuia să nu-i aducă în parlament pe foștii colegi. Nouă și mai mult ne displace ambianța din parlament și forțele cu care trebuie să fim acolo. Repet, acesta este un parlament ales după regulile lui Plahotniuc, de aceea noi considerăm că salvarea situației poate veni doar de la alegerile anticipate.

Din păcate, Curtea Constituțională a decis altfel și asta înseamnă că țara va trebui să mai fie ostatică a unui parlament ales prin metode corupte și, iată, cu jocuri de tot felul care pur și simplu distrug această țară, dar asta este realitatea. Până la alegerile anticipate ce facem - păstrăm acest guvern care a demonstrat că este unul foarte prost pentru oameni? E clar, cu toții avem pretenții. Noi avem pretenții mult mai mari decât are Partidul Democrat la toți cei care sunt acolo.”

Europa Liberă: Dumitru Diacov, tot fruntașul democraților, a spus că la un moment dat premierul Ion Chicu era dispus să-și prezinte el demisia, atunci când s-a întâmplat cu deputatul sechestrat, cu deputatul Gațcan. Dacă se clătina majoritatea, reiese din declarațiile pe care le-a făcut Dumitru Diacov, Ion Chicu benevol și-ar fi depus mandatul.

Maia Sandu: „Ion Chicu nu este o persoană independentă care să poată să decidă pleacă sau rămâne. Ion Chicu a fost pus acolo de Igor Dodon anume pentru că este total controlat de Igor Dodon și întotdeauna o să facă ce o să-i spună Igor Dodon. Igor Dodon are și el o mare dilemă, dilema lui este cum să scape de responsabilitatea pentru guvernare, pe de o parte, pentru că îi este clar și lui că această guvernare, guvernul lui nu face față și el o să deconteze politic pentru acest eșec al guvernului.

Dilema lui este cum să scape de responsabilitatea pentru guvernare...

Și, pe de o parte, ar vrea să scape de responsabilitatea pentru guvernare, pe de altă parte, evident vrea să poată să fraudeze alegerile și cu un guvern pe care îl controlează este mult mai ușor să fraudeze alegerile. Dar decizia nu-i aparține lui Ion Chicu, acolo o să decidă Dodon când și dacă să-și dea demisia Chicu.”

Europa Liberă: Așteptați totuși ca deputații fracțiunii PD să accepte o a doua moțiune de cenzură, asta înțeleg, da?

Maia Sandu: „Noi așteptăm ca ei să se convingă cât de dăunător pentru țară este acest guvern și să convină să-l demitem. Evident că după asta, cum spuneam, nu înseamnă că va fi foarte ușor să putem să numim un alt guvern, pornind de la ce avem noi astăzi în parlament, dar merită să încercăm.”

Europa Liberă: Democrații admit că ar putea să se mai întâmple să treacă cineva din tabăra lor în alte tabere.

Maia Sandu: „Noi nu sprijinim asemenea lucruri, noi întotdeauna am condamnat traseismul. Noi nu credem că asta este o soluție și întotdeauna am spus, atunci când se discuta dacă sunt voturi pentru această moțiune sau nu sunt voturi, noi spuneam că voturile pot fi găsite doar la Partidul Democrat, deci nu am spus niciodată că așteptăm să mai plece cineva de aici dincolo, noi descurajăm asemenea lucruri, pentru că traseismul e o chestie urâtă, condamnată de ei toți acolo și practicată de foarte mulți în continuare.

Deci, asta nu este o soluție, soluția este ca cei care mai sunt în Partidul Democrat, așa cum sunt ei, să vrea să ajute cetățenii Republicii Moldova să treacă mai ușor peste această criză.”

Europa Liberă: Încă din primăvară repetați cu insistență că, dacă chiar și se adună voturi pentru a fi demis acest guvern, este foarte problematic să se creadă că se va ajunge la numirea unui alt nou guvern.

Maia Sandu: „Eu n-am spus că este imposibil, doar că nu este ușor și de asta am spus întotdeauna că e bine să avem claritate, ce fel de guvern putem să numim.

Doar atunci când va pica guvernul și toate forțele politice din parlament își vor da arama pe față și vom vedea ce fel de guvern sunt gata să sprijine și ce cerințe au pentru ca să sprijine acest guvern, doar atunci o să ne fie mai clar ce putem să oferim, dar, oricum, în orice situație, cred că putem să oferim un guvern mult mai bun decât ceea ce avem astăzi.”

Europa Liberă: Chiar și dacă se găsesc voturi și este demis acest guvern, dar nu se ajunge încă până la învestirea unui alt guvern, rămâne Guvernul Chicu ca să exercite interimatul.

Maia Sandu: „Exact!”

Europa Liberă: Cui i-ar fi convenabil iată și un asemenea scenariu?

Maia Sandu: „Acest scenariu, evident, pe termen scurt este în continuare prost pentru oamenii acestei țări, dar pe termen mediu, cel puțin, oferă soluția alegerilor anticipate, pentru că e clar că toți cei care au ajuns în acest parlament prin metode corupte, cu ajutorul lui Dodon și al lui Plahotniuc nu-și doresc alegeri anticipate.

Și ei vor încerca să facă totul ca alegerile parlamentare anticipate să nu se întâmple nici la anul...

Ei vor să stea acolo pe tot mandatul, pentru că știu că pe majoritatea de acolo cetățenii n-au să-i mai voteze, s-au deconspirat, i-au văzut oamenii cum își cumpără locurile, i-au văzut cum au fost împreună cu Plahotniuc. Deci, dacă, de exemplu, pica acum guvernul și nu se reușea să se numească, nu se ajungea la un compromis pentru numirea altuia, cel puțin aveam siguranța că, imediat după alegerile prezidențiale, parlamentul acesta se dizolva și aveam alegeri parlamentare anticipate. Acum putem aici să suspectăm anumite personaje din parlament, unii s-au îmbolnăvit, alții nici n-au venit, ceilalți n-au vrut să voteze. Am putea să suspectăm că unii de acolo n-au vrut ca acest lucru să se întâmple, inclusiv pentru ca să nu fie...”

Europa Liberă: Admiteți că s-au făcut jocuri în culise?

Maia Sandu: „În acest parlament, întotdeauna se fac jocuri în culise. Ei ne-au obișnuit cu lucrul acesta, de asta e nevoie să schimbăm acest parlament, pentru că foarte mulți care sunt acolo, mai mult de jumătate fac jocuri de culise. Așa sunt obișnuiți ei să facă politică.”

Europa Liberă: Dar în cazul acesta, cine cu cine joacă?

Maia Sandu: „Bine, noi putem doar să îi suspectăm, să ne dăm cu părerea. Așa cum am zis, cei care clar n-au acum nicio șansă în viitorul apropiat să revină în parlament...”

Europa Liberă: Aceia ar fi democrații, dacă e adevărat, care sunt dirijați de Plahotniuc?

Maia Sandu: „Exact!”

Europa Liberă: Rusia, prin vocea unui diplomat, a zis că era gata să medieze o eventuală criză politică la Chișinău, Occidentul a tăcut. Cum să înțeleagă cetățenii acest lucru?

Maia Sandu: „Am văzut că colegul meu Mihai Popșoi s-a oferit să medieze conflictul din Habarovsk. Eu cred că noi ne clarificăm singuri aici, acasă. Singura modalitate de curățare și de ordine sunt alegerile, întâi alegerile prezidențiale, unde trebuie să scăpăm de „kulioacele” lui Plahotniuc, și după aceasta alegerile parlamentare anticipate.”

Europa Liberă: Dar credeți că Occidentul mai este preocupat de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova?

Maia Sandu: „Bineînțeles că este preocupat Occidentul, dar trebuie să ținem cont și de gravitatea lucrurilor în toată lumea din cauza pandemiei și este adevărat că e mai complicat să obținem atenție mare asupra problemelor noastre, dar până la urmă nici Occidentul nu poate să vină să curețe.

Occidentul a venit și a spus că Plahotniuc este un personaj corupt, deci pentru cei care nu credeau până acum...

Mai departe e vorba de instituțiile de aici, de acasă, care să facă ordine. Din păcate, instituțiile noastre încă nu au curaj și independență ca să facă ordine în politicul corupt.”

Europa Liberă: În legislativ se dezbate Codul electoral, care a trecut în prima lectură, acum este așteptat să se discute și în a doua lectură.

Maia Sandu: „Din păcate, sesiunea s-a încheiat și eu cred că a încheiat-o Igor Dodon și noi am văzut în această primăvară, în general de când a fost demis guvernul pe care l-am condus, Igor Dodon a tot încercat să țină parlamentul închis, să fie cât mai puțină discuție și cât mai puține ședințe la parlament, deci să le dea vacanță mare parlamentarilor...”

Europa Liberă: Chiar dacă, conform Constituției, este un sistem parlamentar?

Maia Sandu: „Exact. Dar el a încercat să manipuleze sistemul. Acum cu toate nenorocirile acestui parlament, președinția sau Igor Dodon este un personaj la fel de nenorocit pentru țara noastră și, respectiv, nu are nicio justificare acest comportament și, în general, trebuie să se respecte Constituția.

Noi am fost îngrijorați de mai multe prevederi și ne-am exprimat punctul de vedere. În primul rând, ideea năstrușnică să se reducă durata zilei alegerilor, mai ales când avem...”

Europa Liberă: S-a renunțat. Am înțeles că chiar și socialiștii au făcut un pas înapoi.

Maia Sandu: „Da, dar vedeți că asta denotă prostie din partea lor? După care faptul că se micșorează rolul observatorilor, faptul că se fac niște schimbări care cel puțin la prima vedere par să ușureze procesul de excludere din campanie a unor candidați și câteva alte lucruri destul de îngrijorătoare pentru noi. Noi ne-am exprimat punctul de vedere, după care ei au scos de pe agendă această lege, acum să vedem...”

Da, dar vedeți că asta denotă prostie din partea lor...

Europa Liberă: Au venit și reacții din partea comunității europene?

Maia Sandu: „De acord. Și aici sfatul pentru Comisia Electorală Centrală este să organizeze dezbateri mai serioase la etapa pregătirii acestor amendamente și, evident, după asta să avem dezbateri normale în parlament, pentru că noi asta nu avem. În parlament avem dictatură, care spune: discutăm de aici până aici 5 minute, inclusiv legi importante, fără ca să audă toate argumentele și fără ca să țină cont de argumente.”

Europa Liberă: Dna Sandu, dar prevederile unui Cod electoral modificat ar intra în vigoare inclusiv pentru următoarele alegeri?

Maia Sandu: „Ceea ce spune buna practică internațională, este că, dacă aceste modificări îmbunătățesc situația pentru alegători, atunci ele pot fi aprobate mai devreme decât un an, dar dacă ele înrăutățesc sau schimbă dramatic prevederile legii, atunci ele nu pot fi aplicate. Acum, din câte am înțeles eu, aceste prevederi urmau să fie aplicate și pentru alegerile care vin în toamnă.”

Europa Liberă: Dacă parlamentarii au mers în vacanță și vor reveni abia în septembrie?

Maia Sandu: „Eu cred că parlamentarii vor trebui să revină mai devreme decât septembrie...”

Europa Liberă: Să revină într-o sesiune extraordinară?

Maia Sandu: „Exact! Pentru că guvernul încearcă să negocieze un program cu FMI. Din câte înțeleg, negocierile care trebuiau să se finalizeze ieri nu s-au finalizat, au fost extinse și asta vorbește despre faptul că nu e așa de ușor cum povestește prim-ministrul relaxat Chicu despre negocierile cu Fondul Monetar, dar dacă e să avem un program cu FMI care să meargă la Board în toamnă, și e nevoie de un program cu FMI care să meargă la Board în toamnă, pentru că altfel o să moară de foame oameni aici, dacă se lasă în nădejdea acestui guvern.

Să analizeze mai multe legi, în special modificări la Legea bugetului...

Atunci, parlamentul trebuie să revină în august în ședință extraordinară și să analizeze mai multe legi, în special modificări la Legea bugetului, care să îndeplinească condițiile Fondului Monetar Internațional. Și atunci se pot pune în discuție și aceste modificări, dar sperăm că aceste discuții să fie reale, sănătoase și până la urmă să îmbunătățim Codul electoral, nu să punem bețe în roate oponenților politici ai lui Dodon.”

Europa Liberă: Foarte multe întrebări care vin din diasporă, pentru că lucrurile rămân în ceață, deocamdată. În primul rând, nu se știe ce evoluții se vor înregistra în continuare vorbind despre pandemia COVID-19, pe de altă parte, am înțeles că diplomați moldoveni în Federația Rusă au discutat cu autoritățile de acolo și ar avea acceptul să fie deschise încă și mai multe secții de votare. În Est e una, în Vest e alta?

Maia Sandu: „Până la sfârșitul acestei luni comunitățile noastre diasporale trebuie să prezinte la Comisia Electorală Centrală doleanțele lor justificate pentru a deschide secții de votare.

Eu zic să așteptăm, să vedem care sunt aceste doleanțe justificate, după care o să ne documentăm și noi care sunt aceste cereri și o să vedem cât de corectă este decizia pe care o iau autoritățile. Asta este prima parte a problemei și aici îi încurajăm pe oamenii din diasporă să facă aceste demersuri, să le argumenteze și doi: evident, o să vedem deja la nivel bilateral cu țările în care sunt cei mai mulți moldoveni care este situația. Evident, acum e un pic devreme să vorbim, pentru că nu se știe cum va fi în toamnă, dar așa cum în majoritate a țărilor guvernele reușesc să țină sub control epidemia, eu cred că va exista acordul acestor țări ca se organizeze aceste secții de votare și ca oamenii noștri să poată participa și în diasporă.”