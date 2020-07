Monica Babuc: „Mi-aș dori funcția de ambasadoare a R. Moldova la București”

Moțiunea de cenzură a picat, iar Executivul condus de lon Chicu va continua să activeze. Vicepreşedinta Parlamentului şi deputată în fracţiunea Partidului Democrat, Monica Babuc, spune ca PDM nu a votat această moțiune pentru că au mai mulți miniștri în acest guvern.

Europa Liberă: Dacă ar fi să puneți o notă cum a fost această sesiune, ce notă i-ați pune, pentru că ați fost la Ministerul Educației și aveți și această măiestrie de profesor, să puneți note?

Monica Babuc: „În sistemul de educație din Republica Moldova a fost introdus de ceva timp sistemul de apreciere prin descriptori. Pentru că vreau foarte mult soare în Republica Moldova, inclusiv în politică, inclusiv în economie și în relațiile interumane, eu i-aș pune un soare-răsare, nu unul din acela plin, arzător și strălucit, pentru că e departe până la asta în activitatea politică și parlamentară din Republica Moldova, dar sper, sper foarte mult că un soare-răsare am merita cu toții, pentru că acesta este un semn al speranței. Iată acesta e răspunsul meu la întrebarea Dvs.”

Vreau foarte mult soare în Republica Moldova, inclusiv în politică...

Europa Liberă: Și acest soare poate să răsară în plenitudinea sa, ținând cont că totuși alianța de guvernare e compusă din două formațiuni, care se spune că ar fi cu viziuni total diferite? Dacă e să vorbim despre socialiști, despre ei se spune că este un partid care mai degrabă are viziuni filoruse și a încercat în acești ani să îmbunătățească relația cu Moscova, iar deocamdată despre rezultate prea puțin se vorbește, iar dvs. totuși rămâneți formațiunea care vă considerați proeuropeni.

Monica Babuc: „Proeuropeană, categoric!”

Europa Liberă: Cât ecou valoric poate fi între aceste două entități?

Monica Babuc: „Da, suntem într-o coaliție, într-o coaliție în care, vezi bine, acum jumătate de an erau două forțe politice, dacă vă aduceți aminte bine - Blocul ACUM, format din PAS și Platforma DA, și PSRM -, care nu numai că erau total diferite, dar se și autoexcludeau în felul lor în perioada electorală. Dar pentru că suntem politicieni și înțelegem că politica este un act asumat, o artă a compromisului, o artă a posibilului, acest compromis între PDM și PSRM s-a realizat începând cu martie curent, pentru că au existat mai multe motive pentru acest lucru, inclusiv situația economică în care ne aflăm, inclusiv situația pandemică în care ne aflăm, inclusiv resursa de forțe umane manageriale pe care le are PDM și care la multe capitole depășește multe partide.

Iar dacă am fost solicitați să participăm la actul de conducere a țării, am făcut acest lucru doar în interesul țării și al cetățenilor. Acum această coaliție nu este nimic bătut în cuie. Încă o dată spun: politica este arta compromisului și nu suntem noi cei care am inventat-o. Vă dau un singur exemplu: anul 2018, Germania Federală, care a format un guvern între creștin-democrații Angelei Merkel și social-democrați, partide cu viziuni strategice...”

Europa Liberă: E o altă tradiție politică în Germania.

Monica Babuc: „Dna Valentina, este același act de compromis politic, care se întâmplă oriunde, indiferent de tradiția politică, doar pentru interesul cetățenilor țării. Ceea ce se întâmplă în Israel acum, când alternează prim-miniștrii câte jumătate de an, pentru că sunt două partide care, în sfârșit, după mari-mari certuri au ajuns la acest compromis și la această coaliție vorbește iarăși despre acest lucru. E mai bine să ai o pace șubredă, decât un război pe bune.”

Europa Liberă: Dar pe moment, cine are de câștigat – socialiștii că sunt în coaliție cu PD-ul sau democrații că sunt în alianță cu socialiștii?

Monica Babuc: „Eu sper și cred că au de câștigat cetățenii, pentru că cel puțin pentru noi impresia pe care ne-a lăsat-o guvernul precedent a fost una care ne dădea de înțeles că gestionarea treburilor statului a fost una nu dintre cele mai bune. Așa că noi credem că participarea noastră în această coaliție îmbunătățește actul guvernării și păstrează vectorul strategic proeuropean și valorile proidentitare, pentru care militează Partidul Democrat din Moldova.

În rest, dacă mă mai întrebați despre dacă avem dreptul să sperăm la acest soare în plină zi în societatea din Republica Moldova, evident că coaliția de astăzi nu este suficientă pentru acest lucru...

Noi am spus-o deja că Partidul Democrat din Moldova este nu numai că dispus, dar interesat chiar într-o largă discuție politică cu toate partidele care au venit în parlament în baza alegerilor și a electoratului lor. Vorbesc aici despre Platforma DA, despre Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, care deține cele mai multe mandate oferite lor de către cetățeni. Dacă în Republica Moldova se va ajunge la o coaliție largă care urmează să depășească această criză enormă în care ne aflăm nu numai din cauza unor chestiuni interne, dar și a situației generale care se întâmplă în lume acum, eu cred că într-un târziu va răsări soarele peste Moldova.”

Europa Liberă: Întrebarea cea mai frecventă pe care am auzit-o în aceste zile: totuși prin ce se deosebesc deputații din PD de deputații din „Pro Moldova”? Ați fost mult timp împreună, acum sunt mai multe deosebiri decât asemănări?

Monica Babuc: „Am spus-o de mai multe ori: aflarea într-o echipă politică, ca și într-o coaliție de altfel, nu înseamnă o căsătorie din dragoste, nu înseamnă întotdeauna nici măcar o prietenie profundă în sensul definitoriu al cuvântului prietenie. Este un act asumat că într-o echipă ai oameni care îți sunt foarte apropiați și nu numai prin viziunile și obiectivele lor politice, dar și prin structura lor interioară, prin calitățile omenești. Or, într-un partid acest lucru este imposibil pentru toată lumea. Ei bine, după criza profundă prin care a trecut Partidul Democrat în iunie 2019 și după care urma să se separe apele, că așa se întâmplă de obicei în crize, iată că ele s-au separat.

Oamenii care au avut anumite viziuni și care au ținut la acest partid, și care au venit în acest partid nu pentru interese și nu pentru a-și realiza anumite orgolii personale, eu nu vorbesc că numai astea au fost viziunile sau obiectivele colegilor care au plecat, dar probabil că ele au prevalat la un anumit moment, pentru că cei care au rămas au fost cei care s-au opus și au rezistat unor oferte și unor presiuni inimaginabile. Cei care au plecat, au decis nu numai să plece din Partidul Democrat, dar și să dea cu piciorul în acest partid grație căruia au ajuns în parlament și să dea cu piciorul în cei care i-au ales pe lista Partidului Democrat din Moldova.

Toți cei care au plecat din fracțiunea parlamentară a Partidului Democrat din Moldova au fost fervenți susținători ai unei coaliții cu PSRM...

Acum, toate insinuările la adresa Partidului Democrat, că el ar fi făcut coaliție cu PSRM, că nu știu ce altceva a mai făcut, vreau să repet încă o dată și apăsat acest lucru: toți cei care au plecat din fracțiunea parlamentară a Partidului Democrat din Moldova au fost fervenți susținători ai unei coaliții cu PSRM exact din considerentele pe care le-am invocat mai sus și au votat cu multă încredere participarea noastră în această coaliție. De aceea nu numai suspiciunile, dar și declarațiile colegilor noștri, depozițiile lor care au fost făcute la procuratură că acești oameni sau cel puțin unii dintre ei au plecat din PDM în urma unor oferte financiare grase, pentru că și colegii noștri care sunt în fracțiune acum au primit asemenea oferte, probabil că au loc de existență și ține de activitatea organelor de drept să stabilească veridicitatea acestor acțiuni.”

Europa Liberă: Și acum nicio ofertă ademenitoare nu ar mai putea să facă pe cineva din Partidul Democrat să treacă într-o altă tabără?

Monica Babuc: „Eu cred că și cazul Gațcan, și alte cazuri care ar putea veni și pe urmă exemple care se întâmplă nu numai la noi, dar și pe la case mai mari, arată că sigur că s-ar putea întâmpla. Cine poate băga mâna în foc că într-o țară săracă precum este Republica Moldova, în care un ținut al Orheiului sau un raion al Orheiului care era considerat apriori un fel de cetate a oamenilor care țin la valorile proeuropene, la valorile identitare să devină, de fapt, un fief al unui partid, care se numește Partidul „Șor”?

Și Dvs. mă întrebați dacă nu s-ar putea întâmpla același lucru și în continuare în politica sau în Parlamentul Republicii Moldova? Nu vă pot nega acest lucru, eu numai pot spera că oamenii care vor primi asemenea oferte au să-și aducă aminte vechiul proverb că banul e ochiul dracului. Rușii mai spun că nu există cașcaval fără plată decât într-o capcană pentru șoareci. Știm bine că acolo se pune cașcavalul care pare ademenitor și miroase extrem de bine, în schimb, finalul acestei bucăți de cașcaval care miroase foarte bine este coada prinsă în capcană.”

Europa Liberă: Dar această atmosferă despre care ați amintit Dvs. că s-a conturat la Orhei și în alte localități considerate apogeul idealurilor noastre naționale de la începuturi, de la proclamarea independenței Republicii Moldova, această atmosferă s-a creat și pe timpul guvernării Partidului Democrat?

Monica Babuc: „Sunt de acord cu Dvs. și nu pot nega acest lucru, tocmai de aceea suntem extrem de afectați, profund și personal, când vedem această colaborare nedisimulată a grupului „Pro Moldova” cu Partidul „Șor”, pentru că doar în campania care a finalizat cu scrutinul din 24 februarie 2019 am avut multiple nu numai că plângeri, am avut adresări pline de indignare ale colegilor noștri din PDM, care ne întrebau și ne întrebam și noi, de ce figurantul principal, care era deja declarat al furtului miliardului, și vorbesc aici de Ilan Șor, își continua, în calitate de președinte de partid, nestingherit activitatea cu magazinele sale, vorba vine, cu ofertele electorale, pungile astea?...”

Europa Liberă: Dar atunci se zicea că justiția este la cheremul Partidului Democrat?

Monica Babuc: „Nu pot nici nega, nici afirma acest lucru, pentru că nu vin din sistem și nu am probe, iar acum când nu ai probe, deja sunt citată de câțiva foști colegi în justiție pentru faptul că i-aș fi calomniat atunci când am spus că colegi de-ai noștri au declarat în cadrul fracțiunii că au fost vizitați de foștii noștri membri cu oferte clare, declarate. Și iată pentru aceasta ca și cum… De aceea eu nu pot nici afirma, nici infirma ceea ce spuneți despre justiție, dar că acest lucru se întâmpla ne vorbește tocmai cazul Șor.”

Europa Liberă: Atunci când s-a constituit această alianță PSRM-PD, este adevărat că s-a stipulat că, după alegerile prezidențiale, funcția de premier sau de spicher îi va reveni unui membru al Partidului Democrat?

Monica Babuc: „Nu există asemenea stipulări și nici nu puteau să existe. Noi am discutat despre segmentul de timp care urma formării acestei coaliții și participării Partidului Democrat în Guvernul Chicu.

Gaura la bugetul Republicii Moldova este una care nu a mai fost până acum...

Noi am vorbit despre aceea că trebuie să avem grijă despre faptul că gaura la bugetul Republicii Moldova este una care nu a mai fost până acum; despre provocările care le-a pus în fața guvernului pandemia; despre ce putem face ca să contribuim ca învățământul la distanță sau alte probleme care țin de interesele nemijlocite ale cetățenilor să fie rezolvate cu cât mai mult profesionalism și interes al țării.”

Europa Liberă: Dar la nivel înalt se consideră că puterea este monopolizată de socialiști, pentru că Igor Dodon, care se consideră liderul informal al PSRM, este de acolo venit, dna Grecianîi este tot din PSRM, premierul oricum reprezintă și el guvernarea PSRM?

Monica Babuc: „Bine, coalițiile se formează, v-am spus, pe anumite criterii. Criteriul participării noastre a fost, bineînțeles, încă o dată repet: interesul țării și al cetățeanului, dar la acel moment noi nu am putut pretinde la alte funcții în stat, pentru că există un coraport de forțe în parlament, or, peste 30 de mandate ale socialiștilor și cele 13 pe care le are PDM stipulează anumite condiții. Noi avem, în schimb, niște domenii importante pe care le conduc miniștrii noștri. Ce va fi în continuare – va arăta timpul. Noi am zis încă o dată că aceasta este o coaliție - așa cum le plăcea să spună colegilor noștri din ACUM și PSRM - situativă, categoric, și temporară, fără îndoială. Noi sperăm că această coaliție va aduce rezultate bune pentru țară, nu ne propunem altceva nimic, pentru că obiectivele strategice ale Partidului Democrat, obiectivul nostru proeuropean, realizarea agendei Acordului de Asociere și cele pe care ni le-am asumat anterior sunt, de fapt, prioritățile noastre.”

Europa Liberă: Ajungem și la politica externă, dar mai vreau câteva lămuriri. Nu a picat Guvernul Chicu, nu a trecut moțiunea de cenzură, asta înseamnă cel mai probabil că el își va duce mandatul până la alegerile prezidențiale, cu siguranță?

Monica Babuc: „Probabil.”

Europa Liberă: Asta înseamnă că i se bătătorește cărărușa pentru al doilea mandat lui Igor Dodon?

Monica Babuc: „Eu o să vă răspund printr-o întrebare, pe care cândva într-o discuție, îmi pare că chiar televizată, i-am pus-o colegului meu, dlui vicepreședinte Alexandru Slusari, care, după cum știți, pleda foarte mult, fiind reprezentantul Platformei DA, pentru un guvern asumat de Platforma DA, și l-am întrebat: OK, dacă se privește Guvernul Chicu, chiar dacă din câte cunosc eu dl Chicu nu este membru al PSRM, dar bun, a fost consilierul dlui Dodon, așa cum a fost ministru și în Guvernul Filip, deci, poți privi lucrurile diferit. Deci, l-am întrebat pe dl Slusari: un guvern asumat al Platformei DA în frunte cu, acum se clarifică nu neapărat Andrei Năstase sau cu Slusari, sau cu dl Munteanu ș.a.m.d., nu ar fi fost privit sau nu ar fi putut să fie tratat ca și un guvern care netezea drumul pentru un concurent din partea Platformei DA? Deci, astea sunt niște aserțiuni, dna Ursu. Eu sunt de acord cu un lucru, care mă deranjează și nu îmi place.

Mie nu-mi place că dl Dodon convoacă președintele parlamentului și primul ministru în fiecare zi de luni și comunică acest lucru cu mare fast. Mie mi se pare că acest lucru nu trebuie să se întâmple într-o țară parlamentară. Eu am fost împotrivă și am declarat public asupra faptului că președintele Dodon, probabil dintr-o dorință cumva nu foarte bine verificată, că pandemia va fi gestionată și dusă până la bun sfârșit cu urale ș.a.m.d., ieșea să raporteze societății în fiecare zi sau săptămână despre aceea cum derulează lucrurile în pandemie. Nu asta trebuie să facă un președinte, dar să afirmi totodată că Guvernul Chicu, în care participă și cinci miniștri din partea PDM, neapărat va netezi drumul dlui Dodon către al doilea mandat cred că nu ar fi exact, pentru că în acest fel guvernul s-ar arunca în aer pe sine. Înțelegeți? Guvernul trebuie să se ocupe de realizări pentru cetățeni. Poți lega niște lucruri…”

Europa Liberă: Guvernul asigură și alegeri libere, corecte, democratice.

Monica Babuc: „Exact! Și el trebuie din punctul acesta de vedere monitorizat și verificat și orice derogări de la buchia legii, de la Codul electoral - dacă ele, eventual, vor fi comise - trebuie taxate imediat și aduse opiniei publice spre discuție. Dar iarăși vă spun, dacă schimbam locul actorilor politici, lucrurile se schimbau cumva? Fiindcă noi cunoaștem că va candida în prezidențiale Andrei Năstase, așa cum a anunțat, deși dl Slusari mi-a răspuns la întrebarea mea: Nu, cum vă puteți închipui lucrul acesta? În cazul în care Platforma DA își asumă conducerea guvernului sau vine dl Năstase, deja nu mai candidează el la președinție. Vedeți că lucrurile se schimbă de la zi la zi. Eu cred că noi am trecut printr-o criză politică atât de profundă, noi cei de la Partidul Democrat, ne simțim și ne asumăm greșelile, multe dintre care nu ne reprezintă pe noi, cei care suntem acum în Partidul Democrat, încât nu mai putem permite mai departe ca acest lucru cumva să se repete și un om care nu va întruni sufragiul majorității alegătorilor din Republica Moldova să ia mandatul de președinte în țara noastră.”

Europa Liberă: Pentru că sunteți cei care susțineți guvernul și ziceam că acest executiv urmează să asigure alegerile libere, corecte și democratice – imediat apar încă două probleme: cum vor participa cetățenii cu drept de vot din stânga Nistrului la acest scrutin prezidențial, pentru că dacă luăm în calcul ceea ce s-a întâmplat la alegerile din 2016 și la alegerile parlamentare din 2019, lucrurile arătau foarte urât, că au venit oamenii, au fost aduși, voturile au fost cumpărate, ei nu știau pentru ce au venit la acest scrutin, știau că li s-au dat bani și trebuie să voteze pentru candidatul respectiv?

Monica Babuc: „Situația din Transnistria este o problemă foarte mare pentru Republica Moldova și Dvs. vedeți și aceste ultime discuții, apropo, cred că le cunoașteți foarte bine despre aceste 37 de posturi puse suplimentar…”

Europa Liberă: Acum ar fi rămas 22.

Situația din Transnistria este o problemă foarte mare pentru Republica Moldova...

Monica Babuc: „E adevărat și mă bucur să spun că la acest exercițiu nu numai că au contribuit, ci au fost elementele definitorii colegii mei de partid. Aici vorbesc de dna viceprim-ministru Cristina Lesnic, un foarte bun specialist în problemele diferendului transnistrean; dl ministru și președinte al Comisiei securitate din parlament Alexandru Jizdan, chiar și ieri a fost acolo, la aceste posturi, ca să discute și să stabilească lucrurile clar ce se întâmplă, împreună cu dl deputat Leucă. Ziceam că da, situația din Transnistria, dar nu numai de acolo...”

Europa Liberă: Da, dar acum se vorbește că, dacă ar fi un început de fraudare a alegerilor, ar putea să înceapă chiar cu acei alegători din stânga Nistrului?

Monica Babuc: „Faptul că noi cu Dvs. vorbim azi, suntem în 22 iulie, despre asta este o garanție că lucrurile pot fi monitorizate în acest sens, este o garanție că societatea civilă, mass-media, partidele politice, cele reprezentate în parlament sunt cu ochii pe acest lucru și nimeni nu este interesat ca acest lucru să se întâmple. Vedeți, Dvs. spuneți că au fost puternic fraudate? Din câte cunosc eu, organismele internaționale au recunoscut alegerile din 2019 ca fiind corecte și libere.”

Europa Liberă: Da, dar sunt și mai multe observații?

Monica Babuc: „Bun, dar n-au existat țări și nu au existat societăți sau nu au existat alegeri în care anumite critici nu au fost aduse.”

Europa Liberă: Aici e vulnerabil. De ce? Pentru că totuși conflictul transnistrean rămâne din ‘92 nesoluționat și atunci este…

Monica Babuc: „Așa este. Păi din ’92 avem această problemă, distinsă doamnă, din ’92 noi avem problema monitorizării votului cetățenilor, cele peste 150 de mii, dacă îmi aduc aminte bine, care au cetățenia Republicii Moldova și care trebuie să-și exercite dreptul la vot. Pentru ca acest lucru să nu se întâmple – ne asumăm noi ca și partid, Partidul Democrat din Moldova, să monitorizăm atent situația și avem pentru aceasta reprezentantul nostru în guvern, în care am toată încrederea, dna Cristina Lesnic, care știe în detaliu lucrurile care se întâmplă acolo.”

Europa Liberă: Accesul concurenților, ca să discute cu alegătorii, este îngrădit.

Monica Babuc: „Despre asta și vorbesc, este un proces… Pentru asta trebuie să muncim împreună cu partenerii noștri de dezvoltare, reprezentanții OSCE aici, Consiliul Europei, care sunt cu ochii pe noi și să realizăm proceduri, știți doar și despre acest proiect de modificare a Codului electoral care a ajuns în parlament și care este…”

Europa Liberă: Apropo, în lectura a doua credeți că va fi aprobat?

Monica Babuc: „Cred că după introducerea mai multor amendamente la proiectul care a fost votat în prima lectură și care a fost votat, apropo, în prima lectură la insistența mai multor organizații nonguvernamentale și a Comisiei Electorale Centrale, dar eu cred că acolo este loc și se vor face foarte multe modificări.”

Europa Liberă: I-am auzit pe exponenții socialiștilor care spuneau că înaintea alegerilor e prea puțin probabil să treacă și botezul pentru a doua lectură.

Monica Babuc: „Eu nu pot da garanții aici, eu știu bine că societatea civilă insista asupra acestui lucru, pentru că, apropo, vorbiți de Transnistria, erau foarte multe întrebări și referitoare la organizarea scrutinului în diasporă și se punea problema celor două zile de vot și multe alte probleme, accesul la vot inclusiv în diasporă și deschiderea mai multor secții de votare. De aceea eu nu pot aici nici să afirm, pentru că nu depinde strictamente de mine doar.”

Europa Liberă: Dar nu cunoașteți dacă va fi aprobat în a doua lectură în timpul apropiat?

Monica Babuc: „Cel puțin ceea ce am făcut noi, cei din Partidul Democrat, am insistat că pentru că nu exista nicio viziune clară a unei majorități și nici răspunsuri la întrebările pe care le aveam la acest Cod electoral, el a fost amânat și scos din e pe ordinea de zi a sesiunii care, iată, s-a finalizat. Să vedem ce se va întâmpla în continuare.

Suntem cu ochii pe acest cod tocmai pentru aceea ca răspunsurile la întrebările legate de diasporă și de Transnistria...

Noi, în schimb, suntem cu ochii pe acest cod tocmai pentru aceea ca răspunsurile la întrebările legate de diasporă și de Transnistria să fie date și să fim siguri în realizarea dreptului cetățenilor la un vot liber și determinat.”

Europa Liberă: Despre renegocierea creditului rusesc ce cunoașteți?

Monica Babuc: „Din câte cunosc eu, urma să fie avizată posibilitatea legală a autorităților de a negocia acest acord. Din păcate, mai mult nu pot să vă spun la acest capitol, în orice caz ceea ce s-a vehiculat și lucrul care s-a întâmplat în Curtea Constituțională, că procedura de negociere a acestui acord a fost încălcată, se încearcă ca acest lucru să fie refăcut, anume din considerentul că avem 17 miliarde și jumătate de lei deficit în bugetul de stat și, deocamdată, alte surse libere și necondiționate decât cele care ne pot fi oferite de Uniunea Europeană, FMI, eventual, Federația Rusă, că nu sunt prea mulți creditori în această lume, ar putea să fie realizate negocieri regulamentare la obținerea acestui acord. Dar este foarte departe să vorbim că acest lucru se va întâmpla sau se întâmplă. Eu sunt cam sceptică la capitolul că Federația Rusă ar fi dispusă acum acest lucru să-l facă și că noi o să ajungem să-l facem. Dacă se va întâmpla, eu consider că un patru miliarde de lei nu ne-ar strica în condițiile unei legalități și ale unei clarități absolute a oferirii acestor bani.”

Europa Liberă: Ziceam că o să discutăm și despre vectorul politicii externe. Pentru început, o apreciere a Dvs. Totuși, cum are loc cooperarea moldo-română sau cum definiți cooperarea moldo-română și cooperarea moldo-ucraineană? Ne referim la cele două state, ținând cont și de faptul că, în patru ani, Igor Dodon nu a reușit să meargă nici la București, nici la Kiev și nici să primească o vizită a omologilor săi ucrainean sau român.

Monica Babuc: „Eu pot să vă spun despre faptul că am fost extrem de fericită și realizată în dezideratele mele personale și cele politice în cadrul Guvernului Filip la modul în care au decurs relațiile cu România și cu Ucraina. Așa cum cunoașteți, Guvernul Filip a avut așa-numitul plan de unire, pentru că așa îl numește prim-ministrul Filip, plan de unire prin infrastructură, s-au realizat extrem de multe lucruri, începutul construcției gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău, reparația în continuare prin tranșa a treia a sute de grădinițe din Republica Moldova. Noi am finalizat reparația unor obiective de patrimoniu, finalizat la nivelul de grant, nu neapărat până la sfârșit, pentru că, de exemplu, Muzeul Național de Artă a fost finalizat, teatrul de la Cahul urmează...”

Europa Liberă: Cunoaștem aceste lucruri, dar de când sunteți în coaliție se vehiculează iarăși că și la București, și la Kiev…

Monica Babuc: „Dna Ursu, dați-mi voie să vă corectez. Nu de când suntem în coaliție, de când am plecat de la guvernare, pentru că până la coaliția noastră a existat coaliția ACUM-PSRM. În afară de câteva vizite parcă sau câteva discuții n-am văzut nici atunci mari realizări în relațiile noastre cu Ucraina și România. Da, îmi aduc aminte că dna prim-ministru Maia Sandu a fost în vizită în România și la Kiev. Eu n-am văzut după asta urmări care ar fi putut fi prezentate societății, așa cum am spus eu despre ceea ce s-a întâmplat în anii Guvernului Filip.

Eu regret anumite situații despre care am vorbit și public prin declarația Partidului Democrat, vorbesc, de exemplu, despre această modalitate de a accepta ajutorul românesc în valoare de peste trei milioane de euro în cadrul pandemiei, foarte mult discutat, extrem de contrar prezentat de diverse părți, care fac parte din acest conflict. Și mie îmi pare rău de aceste discuții care sunt în contradictoriu, e puțin spus, care au avut loc între conducerea guvernului și dl Siegfried Mureșan, cel care este președintele grupului comun Uniunea Europeană – Republica Moldova, europarlamentar.”

Europa Liberă: Grup din care faceți parte și Dvs.

Monica Babuc: „Da, sunt și eu copreședinte acolo. Și eu regret și trebuie să constat, da, că aceste relații, în comparație cu Guvernul Filip, din păcate, nu înregistrează progrese, ca să spun așa.”

Europa Liberă: Dar nu mi-am dus gândul până la capăt. Am vrut să zic că am aflat că dl Filip a făcut câteva tentative să meargă la București, să discute cu cei mai înalți demnitari și i s-a reproșat că, dacă sunteți într-o alianță cu socialiștii, nu prea avem ce discuta?

Monica Babuc: „A și fost chiar… Aici probabil că greșiți, nu că probabil, dar sigur.”

Europa Liberă: Nu eu. Eu urmăresc presa din România, citesc ceea ce se publică acolo.

Monica Babuc: „Da, dar vreau să vă zic că vizitele dlui Filip au fost mult înaintea încadrării Partidului Democrat într-o coaliție cu PSRM, deci nici pe departe nu eram atunci într-o coaliție, din contra…”

Europa Liberă: Și după formarea coaliției dl Filip n-a mai mers la București?

Monica Babuc: „Nu, nu! Asta a fost mult înaintea formării acestei coaliții și au avut loc întâlniri cu lideri politici de acolo, cu expunerea poziției PDM ș.a.m.d.

Ei bine, clasa politică din România a demonstrat de foarte multe ori preferințe pe care probabil că și le explică dânșii mai bine și au pentru asta tot dreptul...

Noi consideram că, la modul în care ne-am exprimat viziunile noastre în raport cu România și la modul în care am realizat lucruri concrete cu România, am fi putut să avem un suport politic mai mare din țara la care ținem nu pur și simplu ca la niște vecini și acest lucru este cunoscut. Preferințele politice ale Bucureștiului, la acest moment, sunt altele, le înțelegem și le respectăm, dar repet încă o dată: întâlnirile, și nu una, ale dlui președinte Filip cu oficiali și cu politicieni de prim rang din București au fost mult înaintea formării coaliției cu PSRM. Acum cum se tratează acest lucru este foarte clar, dar n-am văzut aceeași tratare nici când dna Sandu sau dl Năstase erau într-o coaliție și făceau parte dintr-un guvern care colabora foarte bine cu același președinte Dodon și cu aceeași președintă a parlamentului Zinaida Greceanîi. Zic, nu putem să dăm note clasei politice de la București, vrem să spunem încă o dată același lucru. Pentru noi relația cu România este una strictamente prioritară, pentru că noi întotdeauna am recunoscut identitatea noastră românească și faptul că facem parte nu pur și simplu dintr-o comunitate de limbă, tradiție și sânge, dar dintr-o comunitate care știe să își întindă mâna, chiar dacă în ceasul al 12-lea, pentru că ca și istoric vă pot spune acest lucru cu siguranță, să-și întindă mâna în cel mai greu moment. Și știm foarte bine că România a fost și este cel mai important avocat al nostru în mișcarea către familia popoarelor europene și îi suntem extrem de recunoscători pentru acest lucru. Cu Ucraina, fiindcă mă întrebați, regret mult că dialogul nu numai, fiindcă dacă vorbim despre un dialog îngreuiat, dar totuși care există cu România la momentul actual și lucru pe care, din păcate, îl deplângem...”

Europa Liberă: Cu Ucraina aproape că este lipsă de dialog...

Monica Babuc: „Exact. Cu Ucraina acest dialog este lipsă și aduceți-vă aminte ce progrese am avut noi. În perioada Guvernului Filip, noi am început să controlăm împreună cu autoritățile ucrainene acest segment de frontieră transnistrean, lucru care însemna nu numai atingerea unor obiective strategice ale Republicii Moldova și ale Ucrainei, ci cred că obiective de securitate zonală, regională.

Ei, dacă acest lucru nu se întâmplă acum, regret foarte mult acest lucru și cred că participarea Cristinei Lesnic la acest proces poate aduce plusvaloare în continuare. Totuși să nu uităm că această participare se întâmplă doar din 23 martie curent, este foarte puțin timp încă.”

Europa Liberă: Înainte de moțiunea de cenzură, existase o reacție din partea Ministerului rus de Externe, că ar putea Federația Rusă să medieze o eventuală împăcare a forțelor politice pentru a se depăși o eventuală criză politică, a discutat și dl Filip cu ambasadorul rus la Chișinău. De fapt, de ce doar Rusia a reacționat, nu și Occidentul?

Monica Babuc: „Mi-i greu să vă răspund la această întrebare, nu pot să zic că eu sunt cea mai vizată persoană în chestiuni de subtilitate în politica externă, chiar dacă urmăresc, bineînțeles, evenimentul politic. Ceea ce vreau să vă spun este că cu siguranță partidul pe care îl reprezint, Partidul Democrat din Moldova, pledează pentru participarea tuturor actorilor politici importanți la medierea conflictului transnistrean și poziția noastră rămâne…”

Europa Liberă: Aici era vorba de medierea politică în eventualitate dacă pica Guvernul Chicu, la declarația asta m-am referit.

Monica Babuc: „Exact, dar ea este în fond egală cu ceea ce noi vedem în realizarea obiectivelor strategice ale Republicii Moldova în depășirea conflictului transnistrean ș.a.m.d. Noi înțelegem foarte bine că implicarea unei forțe, mai ales a uneia care a avut interese clare în conflictul transnistrean și întotdeauna Partidul Democrat a recunoscut că noi nu am avut acolo un conflict, ci o intervenție a forțelor ruse armate, care au determinat pe urmă și acest sector separatist, care încearcă să dezbine integritatea Republicii Moldova.

Deci, această participare, chiar dacă recunoaștem importanța Federației Ruse în participarea ei în această remediere a situației, nu poate fi aplicată doar unilateral, pentru că aici este nevoie de implicarea unor forțe precum Uniunea Europeană, precum Statele Unite ale Americii…”

Europa Liberă: Sunt observatori...

Monica Babuc: „…Și observatori care trebuie să depășească această situație, găsindu-se un compromis între marile puteri.”

Europa Liberă: Dar ce a discutat dl Filip cu ambasadorul rus sau nu cunoașteți?

Monica Babuc: „Asta vă rog să-l întrebați pe d-lui, eu nu am participat la aceasta.”

Europa Liberă: Dl Filip este întrebat când și de câte ori ar fi discutat cu dl Plahotniuc. Dvs., după plecarea dlui Plahotniuc, ați discutat cu el?

Monica Babuc: „Nu, niciodată.”

Europa Liberă: Dar deseori ați meditat asupra păcatelor, greșelilor politice care s-au tras de la el?

Monica Babuc: „Cum credeți că aș fi putut să nu meditez, atunci când am trecut prin ceea ce am trecut după 14 iunie? Eu vreau să vă spun cu absolută siguranță și să le spun și cetățenilor Republicii Moldova că, în ciuda mai multor speculații, de care are parte orice om care face politică, în ciuda mai multor insinuări care au fost făcute la adresa mea și a colegilor mei de partid, eu am încercat să-mi realizez misiunea față de cetățeni și față de acest popor, și față de idealurile pe care le-am avut eu toată viața, inoculate de părinții mei, de profesorii mei, de cei care m-au adus în politică, vorbesc aici de răposatul profesor Alexandru Moșanu și de marii noștri luptători pentru identitate și pentru eliberare națională. T

rebuie să-mi asum anumite păcate, de care a dat dovadă echipa Partidului Democrat sub conducerea dlui Vlad Plahotniuc...

Chiar dacă am spus-o public de multe ori, eu îi apreciez și anumite merite în acest sens și trebuie să recunosc că el a fost cel care a venit de multe ori cu ideea penalizării unor persoane politice din spațiul rus – vorbesc despre vicepremierul Rogozin – pentru afirmațiile lor calomnioase și injurioase la adresa Moldovei și poporului său. Și, dacă vă aduceți aminte, Rogozin a fost declarat persona non grata. Eu știu bine că dânsul a susținut fervent Legea antipropagandă rusească, eu știu bine că el era foarte interesat de faptul ca în acei trei ani și jumătate cât am lucrat în cadrul Guvernului Filip frontiera Republicii Moldova să nu fie traversată în alte nevoie decât cele umanitare de militari și de specialiști ruși, care urmau să treacă în Transnistria. Cu toate acestea, sigur că ceea ce se vorbește acum despre existența și participarea în alegeri, de exemplu, a Partidului „Șor”, despre multiplele întrebări fără răspuns, asta ar fi cred că cea mai moale apreciere a stării justiției din Republica Moldova, despre care ne vorbește acum procurorul general Stoianoglo, pe care nu am motiv să nu-l cred, pentru că îl cunosc de foarte mulți ani, cu aceste dosare politice ș.a.m.d. Multiplele reacții la imaginea dânsului, pe care le resimțeam în teritoriu atunci când vorbeam cu cetățenii și la care nu aveam răspuns, pentru că răspuns la acest lucru poate să aibă doar omul care se vede vizat în acest lucru și faptul sau că n-a avut grijă de imaginea sa, n-a știut cum să și-o realizeze în fața oamenilor, sau faptul că această imagine era cea care este – sunt niște păcate pe care trebuie să și le asume și pentru care trebuie să răspundă.”

Europa Liberă: Admiteți că și-ar dori să revină în Republica Moldova?

Monica Babuc: „De ce n-aș admite acest lucru din moment ce este cetățean al Republicii Moldova, are aici rude, aici îi este casa ș.a.m.d.?”

Europa Liberă: S-ar schimba ceva pe scena politică odată cu revenirea lui, dacă, eventual, s-ar întâmpla acest lucru?

Monica Babuc: „Nu cunosc și nu știu. Eu aș regreta dacă s-ar schimba ceva în sensul în care mă întrebați Dvs., adică dânsul ar influența ceva pe arena politică.”

Europa Liberă: Dar astăzi, din depărtare, poate influența?

Monica Babuc: „Eu cred că da. Și mie mi se pare că existența grupului „Pro Moldova”, chiar dacă liderii lui vorbesc despre o detașare de domnia sa, nu cred prea mult în sinceritatea acestor cuvinte. Și nu știu dacă acest lucru este bine, pentru că eu, sincer, m-aș fi bucurat dacă dl Plahotniuc ar fi putut și și-ar fi realizat dreptul la apărare și ar fi demonstrat punctual, pas cu pas: nu sunt vinovat aici, nu sunt vinovat aici, nu sunt vinovat aici etc.

Până la implicarea în politică, era bine să răspundă la aceste întrebări. Și vă spun sincer, eu aș fi fost și cred că foarte mulți colegi de-ai mei ar fi fericiți dacă acest lucru s-ar întâmpla. Or, dacă acest lucru nu are loc și se intervine în politică printr-un discurs furibund pe care îl are, bunăoară, liderul Partidului „Pro Moldova” - regret acum acest lucru, pentru că l-am apreciat pe dl Candu și îi apreciez potențialul și acum - la adresa Partidului Democrat din Moldova, care până la urmă l-a promovat în funcții foarte înalte și cu care a interacționat. Regret această situație, pentru că ea ne afectează profund pe cei care am lucrat în echipă, ne-am asumat anumite avantaje, atuuri și dezavantaje fiecare ale fiecăruia, pentru că am spus și mai devreme în această emisiune a Dvs. că într-o echipă politică nu e ca într-o căsătorie și nici ca într-o prietenie. Regret acest lucru.”

Europa Liberă: Și iarăși pentru că în societate de vorbește mult că Igor Dodon vrea să preia tot ce i-a fost caracteristic lui Vladimir Plahotniuc, între ei doi sunt asemănări sau deosebiri?

Monica Babuc: „Eu nu-l cunosc atât de bine pe dl Dodon. Așa cum îl vedeți și Dvs.. l-am văzut de câteva ori acum la fracțiune. Eu nu merg la ședințele coaliției, îl văd ca și persoană publică, nimic mai mult. Nu pot să-l compar pe dl Plahotniuc, pe care l-am cunoscut bine și pe care îl consider un om cu un potențial enorm, dar și cu multe neajunsuri personale care l-au adus la situația în care a ajuns.”

Europa Liberă: Dar a stăpânit toată puterea în Republica Moldova?

Monica Babuc: „Presupun că a avut posibilitatea să facă acest lucru, pentru că era un om autoritar, un om cu cunoștințe, cu o bună pregătire, dar probabil cu o prea mică posibilitate de cunoaștere a psihologiei omului în general și a societății.”

Europa Liberă: Dar din video-ul acela filmat cu prezența lui Plahotniuc și Dodon, ce ați înțeles, cazul așa-zisului „kuliok”?

Monica Babuc: „Ce alta poți să înțelegi decât ceea ce au vorbit dânșii acolo?

S-a vorbit, cineva ținea „kuliokul” în mână, cineva nu a pus mâna pe „kuliok”...

Sunt lucruri care pot fi interpretate și iar interpretate. E trist că asemenea lucruri se întâmplau, e trist că cineva vede doar o parte sau doar o jumătate...”

Europa Liberă: Justiția trebuie să vadă toate părțile.

Monica Babuc: „Categoric! Să vadă toate părțile, cu atât mai mult cu cât sunt atâtea interpretări la acest capitol. Trebuie să înțelegem că și justiția – iată atunci când mă întreabă cetățenii la acest capitol –, și justiția are limitele sale, pentru că poți vorbi orice, dar toată lumea știe că, iată, se vorbește de mită de milioane, s-a și discutat acolo că trebuie de plătit salariul nu știu cui etc., dar, de fapt, nu s-a văzut nicăieri nicio bancnotă și nimeni n-a văzut această bancnotă dată și luată de cineva. Or, noi cunoaștem că doar flagranturile, care ni se arată câteodată la televiziuni, pot confirma aceste lucruri. Din păcate, sigur că acest video nu poate să bucure...”

Europa Liberă: Dar, fără ajutorul lui Vladimir Plahotniuc, Igor Dodon ar fi câștigat primul mandat de președinte?

Monica Babuc: „Mă întrebați un lucru despre care eu nu sunt sigură, de faptul că Dodon a câștigat mandatul cu ajutorul dlui Plahotniuc. Eu nu sunt sigură de acest lucru și dacă acest lucru există, el trebuie demonstrat. Cert este că ei au avut o comunicare.”

Europa Liberă: Dar al doilea mandat l-ar putea câștiga Igor Dodon cu susținerea Partidului Democrat?

Monica Babuc: „Nu cred că Partidul Democrat are asemenea obiective. Partidul Democrat va avea candidatul său. Și unul bun!”

Europa Liberă: Asta s-a anunțat.

Monica Babuc: „Da, și el va face campanie pentru prezidențiale, în ciuda faptului că noi înțelegem că, eventual, șansele pentru a lua mandatul prezidențial cel puțin din turul întâi nu sunt foarte mari pentru candidatul PDM.”

Europa Liberă: Se vehicula totuși candidatura dlui Filip pentru funcția de posibil candidat la alegerile prezidențiale?

Monica Babuc: „Da, sigur că el este primul care poate pretinde la această postură, dar se vehiculează și alte candidaturi și vă spun cu siguranță că, în cadrul Partidului Democrat, există mai multă lume care ar putea să pretindă la acest post.”

Europa Liberă: Dar când o să faceți acest anunț?

Monica Babuc: „Cât de curând, cred că chiar în această săptămână, pentru că trebuie să discutăm cu șefii organizațiilor teritoriale, după aceea cu Biroul politic executiv și, probabil, cât de curând acest lucru se va decide.”

Europa Liberă: Pe final, iarăși ați fost întrebată, dar mai încercăm să obținem încă o dată răspuns: v-ați dori funcția de ambasadoare a Republicii Moldova la București?

Monica Babuc: „Da, mi-aș dori-o! Mi-aș dori-o cu ardoare, întrucât pentru mine acest lucru probabil că ar fi mult mai onorabil decât orice funcție în țări jinduite de diplomații noștri de carieră. E vorba de o chestie de suflet, o chestie care pe mine mă definește și mă reprezintă. Dar nu mi-a propus nimeni această funcție, chiar dacă se discută atât de des, pe de o parte și, pe de altă parte, nu știu dacă anume acum aș putea lăsa, în eventualitatea că mi s-ar propune, nu știu din ce considerente ar face-o cineva, m-aș simți foarte confortabil și sunt sigură că aș putea să realizez un mandat de trei sau de patru ani. Or pentru asta doar m-aș duce, dar nici nu știu dacă aș putea să-mi las acum echipa până în momentul în care aș simți că Partidul Democrat din Moldova stă bine pe picioare, este viguros și își reprezintă electoratul și colegii noștri din echipă.”

Europa Liberă: Și chiar pe final – ce așteptați să facă Guvernul Chicu în continuare, cel puțin, iarăși dacă ținem cont de situația sanitară care rămâne a fi una critică, ați amintit și Dvs. că gaura în buget crește, lucrurile nu sunt bune?

Monica Babuc: „Da, nu sunt foarte bune.”

Europa Liberă: Și probabil că e foarte mult de lucru și responsabilitatea e foarte mare, ca să încerci să ții piept provocărilor?

Monica Babuc: „Aveți perfectă dreptate. Aștept și îmi doresc, și discutăm despre aceasta, inclusiv ieri am avut o întrunire cu miniștrii PDM asupra unei abordări diferite față de cea de până la moțiunea de cenzură. O moțiune de cenzură este oricum un semn că lucrurile trebuie schimbate parțial sau total. Și cel puțin în ceea ce ține de participarea Partidului Democrat în acest guvern, noi vom aplica toate măsurile posibile.”

Europa Liberă: Dar concret. Iată acum ce ar trebui, primele două-trei acțiuni care să fie în favoarea cetățenilor?

Monica Babuc: „Eu consider că acele modificări care au fost făcute în Legea bugetului, care au fost aprobate – și vorbesc aici despre majorarea salariilor medicilor, despre acele 100 de milioane de lei ajutor pentru întreprinzătorii din agricultură, despre cele 700 de lei pentru pensionari – trebuie să fie realizate rapid...”

Europa Liberă: Se anticipează un colaps în sănătate?

Monica Babuc: „Nu cred, nu vorbesc de colaps, eu vorbesc de o abordare mult mai pragmatică și în cunoștință de cauză.”

Europa Liberă: Crește numărul lucrătorilor medicali infectați...

Monica Babuc: „Da, dar a scăzut un timp, chiar dacă nu foarte mult numărul de infectări. Uitați-vă ce se întâmplă în România. Ieri aveau peste o mie de cazuri de infectări.”

Europa Liberă: Sunt peste 20 de milioane populație.

Monica Babuc: „Aveți dreptate, dar totuși numărul de infectați a crescut în ultimele două săptămâni în progresie geometrică. De aceea, eu cred că pe experiența trecutului și pe modul în care a fost gestionată până acum pandemia, niciodată n-am spus că strălucit, dar eu personal nu cred că cineva ar fi gestionat-o mai bine. Să fie făcută o analiză profundă și complexă și să fie începută o nouă etapă cu dreptul în gestionarea pandemiei. Eu cred că majorarea salariilor medicilor poate fi făcută mai rapid decât se spune acum că prima etapă la 1 septembrie, următoarea la 1 ianuarie.

Trebuie să ne gândim la accelerarea acestui pas și să ne gândim la modul în care sunt gestionate crizele noastre, inclusiv cea economică...

Asta înseamnă obținerea acestui ajutor macrofinanciar din partea Uniunii Europene și acele 100 de milioane de euro care au fost propuse Republicii Moldova – 50 de milioane granturi și 50 de milioane împrumut, credit pentru buget. Și lucrurile acestea trebuie făcute cu foarte multă bunăvoință în comunicarea cu societatea.”

Europa Liberă: Remanieri guvernamentale ar trebui?

Monica Babuc: „Cât privește miniștrii Partidului Democrat din Moldova – nu, ceilalți cred că asta e la discreția celor care i-au propus.”

Europa Liberă: Mulțumim pentru această discuție și vă mai așteptăm în studioul Europei Libere!

Monica Babuc: „Vă mulțumesc pentru invitație, cu tot respectul pentru Dvs. și ascultătorii Europei Libere!”