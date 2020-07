Alexandru Cuznețov: „Cele mai importante decizii din R. Moldova se fac între 3-4 persoane și asta este problema noastră”

Potrivit semnatarilor, cabinetul condus de Ion Chicu „a demonstrat incapacitate guvernamentală și a creat premise suficiente de aprofundare a crizei în toate sferele vieții sociale”. Inițiativa privind exprimarea unui vot de neîncredere actualului guvern ar urma să fie examinată în următoarea ședință a Parlamentului. Analistul politic Alexandru Cuznețov sugerează că în confruntările politice au de pierdut cetățenii și nu politicienii.

Europa Liberă: Credeți că va pica guvernul, va fi demis?

Alexandru Cuznețov: „Nimeni nu vine în funcții publice sau într-o demnitate publică pe o viață întreagă. Da, era perioada monarhiei când persoana se năștea deja rege. În situația de față, cine decide? Decide însuși acel parlamentar și același deputat.”

Europa Liberă: Credeți că PSRM și PD se vor obișnui și cu scenariul că pot ajunge în opoziție?

Toată generația născută în perioada sovietică s-au deprins, au băut laptele acela sovietic, că la conducere trebuie să fiu numai eu

Alexandru Cuznețov: „Sigur că nu. Dar problema este că toată generația născută în perioada sovietică s-au deprins, au băut laptele acela sovietic, că la conducere trebuie să fiu numai eu, analogic cum spunea Partidul Comunist: eu și mai mult nimeni. Asta este o lecție destul de normală – lecția democratică, prin care persoanele trebuie să înțeleagă, venind în parlament, venind la conducere, că nu pot să facă ceea ce vor ei, cum făcea cândva Partidul Comunist și avea o putere nelimitată, dar se face numai în ambianță, adică în conlucrare, în discuțiile care sunt necesare. Și aceste discuții se duc de o parte sau de altă parte. Faptul că persoanele nu pot discuta și nu pot ajunge la un numitor comun, acesta-i alt moment, adică nu și-au făcut tema pe acasă. De ce vedem că nu pot discuta, că nu trece mult timp și discuțiile care au avut loc, de exemplu în vara precedentă, deja au fost anulate; acum avem alte discuții și alt guvern și iarăși este anulat? Deci, este un joc politic, persoanele sunt din acea generație care, venind la putere, consideră că pot să facă orice.”

Europa Liberă: Ce pierd socialiștii și democrații dacă nu mai sunt la guvernare?

Alexandru Cuznețov: „Nimic nu pierd, dar nici nimic n-au câștigat, fiindcă să ai un guvern de câteva luni de zile, asta nu dă rezultate. Nimeni nu are de câștigat aici, fiindcă rezultatele se văd când are loc o guvernare de lungă durată. Deci, în situația actuală unde să numești iarăși un guvern în scopuri, într-adevăr, nobile, sociale, adică îndreptate pentru societate sau pentru a modifica, a reforma ceva, dar de a lupta, cum spuneau și vara precedentă că trebuie să facem tot ce-i posibil ca să-l dăm jos pe Plahotniuc și acum trebuie să facem tot ce-i posibil ca să-l dăm jos pe Dodon. În această situație, noi observăm că acele cerințe care există nu sunt plauzibile, nu sunt lăudabile. Faptul că la momentul actual s-a format o majoritate sau este în proces de formare (dar noi știm că este) o altă majoritate parlamentară atestă faptul că în fosta guvernare persoanele nu au discutat. Cuvântul parlament provine de la cuvântul francez parlé, adică locul unde se vorbește. Dacă persoanei nu-i dai posibilitate să vorbească, să fie ascultată și să fie auzită, clar că persoana caută alte modalități, alte soluții. Și astfel deputatul X, Y, Z își preia acest drept, ca să fie ascultat și să încerce să facă ceva.”

Europa Liberă: Partidul Democrat, prin vocea liderului, Pavel Filip, spune că nu poate să abandoneze coaliția cu PSRM, pentru că ei sunt la guvernare. În caz că se destramă această coaliție, va încerca PD totuși să sară în altă barcă, în barca celor care astăzi vor la guvernare, a opoziției?

Alexandru Cuznețov: „Sincer, eu nu văd un traumatism politic profund. Și acei din Partidul Socialiștilor, și acei din Partidul Democraților, și acei din mișcarea „Pro Moldova” cândva au fost colegi, toți sau majoritatea au venit dintr-o formațiune condusă de dl Voronin și faptul că la momentul actual nu au găsit limbaj comun nu înseamnă că mâine nu vor găsi. Posibil că iarăși, peste un timp oarecare, să se ajungă la un conflict unde se va reîntoarce, va reînvia această formă de guvernare care este în prezent.”

Europa Liberă: Adică cum, întâi se clatină coaliția PSRM-PD, după care să revină iarăși ei?

Alexandru Cuznețov: „Sigur, fiindcă însuși formatul parlamentar pe care îl avem la ziua de azi este singular prin faptul că nicio formațiune politică nu are majoritatea, dar majoritatea ar avea-o îmbinată cu cineva. Iar această îmbinare cu cineva este guvernare de scurtă durată, cum arată și istoria de guvernare în alte țări, adică i se spune guvernare de compromis. Vom vedea că și acest nou guvern care va veni, dar va veni...”

Europa Liberă: Dar de ce sunteți atât de sigur că va fi învestit un nou guvern? Pentru că se vorbește că s-ar putea să se adune voturi suficiente să fie demis Guvernul Chicu, dar nu se vor întruni suficiente voturi ca să fie învestit un alt cabinet.

Problema cea mai mare este lipsa de comunicare. Nu se discută civilizat, se discută la nivel personal

Alexandru Cuznețov: „Problema cea mai mare este lipsa de comunicare. Nu se discută civilizat, se discută la nivel personal, iar când conflictele sunt la nivel personal, nu politic, deja problema moldoveanului de principiu e ca să facă așa sau invers. Și atunci nu mai contează care este partenerul tău politic – fie un partener căruia la început nu i-ai dat mâna, dar pe urmă ai jurat credință statului sau un partener cu care nici nu ai vorbit sau îndeobște ai încercat să-l maltratezi și devine prietenul cel mai bun. Nu întâmplător odată s-a spus că cele mai importante decizii care se fac în Republica Moldova se fac între 3-4 persoane și asta este problema noastră. Aici tot observăm că acele 3-4 persoane totuși au uitat că noi avem vreo 30 de ani de independență, unde deja fiecare deputat nu este parte componentă a unui partid politic, dar este individuum, ceea ce se întâmplă. Acest individuum încearcă și el să ia o decizie respectivă. Da, o să avem un nou guvern, o nouă echipă, dar nici în situația guvernului care va veni, nici în situația guvernului care este nu văd un viitor, fiindcă nicio formațiune politică, formând echipa sa de guvernare, nu vine cu o listă de activități. Da, cineva poate să spună că vine cu programul guvernului.

Toate programele cu care a venit prim-ministrul în fața parlamentului, adică programele guvernului sunt copiate din an în an și remodelate. Nimeni nu se uită în ele în mod serios. Când am să văd că sunt, iată, 5 directive, de exemplu: vrem să înlocuim acest prim-ministru cu alt prim-ministru, cum au spus toamna precedentă, din motivul acesta, îi clar. Sau acum, că vrem să modificăm structura guvernului și să înlocuim acest prim-ministru și miniștrii cu alții, dat fiind faptul că n-au făcut acele programe și vin cu programele celelalte. Da, este, dar în momentul de față este un joc copilăresc, politic, cineva spune frumos, de fapt, cine este mai puternic și cine poate să controleze ceva. Deci, poate că sună banal, dar eu mă uit pragmatic: ce rezultate reale sunt, ce activități nemijlocit sunt prestabilite, dar faptul că cuiva i s-a majorat pensia cu 2% și undeva s-a mai construit o bucată de drum eu nu văd asta ca un program al unui guvern care și-a îndeplinit menirea. Dar astăzi deja avem mai mult de 10 ani de când se întâmplă astfel: taie numai panglica și mai mult nimic.”

Europa Liberă: Președintele Igor Dodon insistă pe ideea că el va fi câștigător și în cazul unui scenariu, și în cazul altui scenariu – și dacă rămâne Guvernul Chicu, și dacă pleacă Guvernul Chicu. Dvs. ce părere aveți? Va rămâne un învingător Igor Dodon, ținând cont de această cursă prezidențială în care ar intenționa să se înscrie?

Alexandru Cuznețov: „Eu aș spune mai mult aici: nu va fi niciun învingător. Instabilitatea politică este în final instabilitate economică și nu văd succesul unei formațiuni politice care deține o funcție, un mandat dacă nu are rezultate care să fie, într-adevăr, de lungă durată. Dar la momentul actual toți consideră succesul că, iaca, sunt ministru, sunt prim-ministru, sunt președinte...”

Europa Liberă: Igor Dodon va rămâne pe cal alb?

Alexandru Cuznețov: „Sigur că nu! Sigur că nu, fiindcă conjunctura politică care există la momentul actual este foarte remarcabilă: nimeni nu stă la putere. Toți alegătorii s-au dezamăgit și au obosit.”

Europa Liberă: Moțiunea de cenzură vine din partea partidului condus de Andrei Năstase. Andrei Năstase a anunțat că Platforma Demnitate și Adevăr are câte trei candidați pentru orice funcție, inclusiv pentru cea de șef al Cabinetului de miniștri, dar și pentru portofoliile de miniștri. Credeți că necondiționat va fi susținut acest guvern, dacă se va ajunge să fie numit?

Alexandru Cuznețov: „Mie nu-mi este clar vectorul acestor două formațiuni politice, în frunte cu dl Năstase și în frunte cu dna Sandu. Deci, inițial s-a declarat că nu fac nicio alianță nici cu echipa Plahotniuc, nici cu echipa Dodon și pe urmă s-a făcut totuși alianță cu echipa Dodon și acum fac alianță cu echipa Plahotniuc, fiindcă dacă observăm...”

Europa Liberă: Păi, ei au doar 26 de voturi împreună, PAS și PDA.

Alexandru Cuznețov: „Să nu uităm că mai sunt și deputați independenți, dar mai sunt, să spunem așa, și rezervele închise. Dacă ne aducem aminte perioada dlui Ghimpu de la Partidul Liberal, când d-lui spunea că partidul lui este un partid-beton. Și la un moment dat, peste noapte, s-au format două formațiuni politice. Acest lucru atestă faptul că nimeni nu trebuie să fie sigur de echipa sa și de susținătorii săi, dar faptul că există o nemulțumire profundă în domeniul guvernării și administrării statului rezidă în aceste mișcări care sunt efectuate.”

Europa Liberă: Vă întrebam dacă, eventual, deputații din formațiunea dlui Candu și a dlui Șor vor vota dezinteresat pentru destituire și pentru instituirea noului guvern.

Alexandru Cuznețov: „Sigur că nu vor vota dezinteresat. Fiecare formațiune are un scop bine determinat.”

Europa Liberă: Și ce scop ar avea?

Alexandru Cuznețov: „Unul, să spunem așa, mai mult moral; altul – mai mult politic.”

Europa Liberă: Cine, concret ce scop are?

Alexandru Cuznețov: „Spre exemplu, în aceste două guvernări două mari probleme care erau – s-a eliberat o persoană din detenție într-o guvernare și altă persoană în această guvernare, dl Filat și dl Platon. Și a mai rămas încă o problemă cu a treia persoană. Este vorba de dl Șor. În cazul de față și dl Șor, care a inițiat toată mișcarea asta, s-a autodenunțat, rămâne el cel mai vinovat în tot furtul miliardului care există. Nu spun că-i vinovat sau nevinovat, pentru asta există organele respective, dar și el tot vrea să se afirme și să nu mai fugă din țară. Deci, fiecare are un scop bine stabilit. În cazul de față la dna Maia Sandu și la dl Andrei Năstase sunt scopuri politice, administrative, la echipa Șor sunt deja puțin altele.”

Europa Liberă: Dar echipa dlui Candu?

Alexandru Cuznețov: „Echipa dlui Candu trebuie să se reafirme ca formațiune politică. Eu consider că la momentul actual, dacă chiar ar fi fost o propunere să participe la guvernare, ei pot să nu participe, fiindcă pentru dânșii e prematur să participe la guvernare din considerentul că prea mulți ani au fost la guvernare prin așa-numitul guvernul Filip și oamenii încă nu au uitat unele momente neplăcute. Dar, după cum știm, memoria omului este capabilă să uite și când se va uita, se vor restabili și aceștia.”

Europa Liberă: Admiteți că ar mai putea să treacă deputați dintr-o tabăra în altă tabără? Traseismul politic a fost condamnat printr-o declarație votată unanim de către parlamentari. Pe de altă parte, Igor Dodon anunța că la procuratură cel puțin 15 aleși ai poporului ar fi făcut mărturii cum se vând și se cumpără deputații. Admiteți că va fi acest traseism politic în continuare?

Alexandru Cuznețov: „Dacă la începutul anilor 2010 dl Dodon tot a plecat la timpul cuvenit din Partidul Comuniștilor și, făcând această faptă, nu știu dacă el merită să condamne pe altcineva. Deci, în situația respectivă într-adevăr sunt rezerve și aceste rezerve sunt de trecere sau de susținere numai, că sunt două modalități: trecerea oficială într-o altă fracțiune sau susținerea numai la un bloc de acțiuni de numire a guvernului, de a adopta niște acte legislative sau altceva, fiind în acest caz parteneri. Nu spunem participanți la guvernare, ci parteneri de guvernare. Clar că nu întâmplător a fost pauza aceasta de lungă durată, după care s-a început și procedura de acumulare a semnăturilor pentru votul de neîncredere a guvernului care este prevăzut în Constituție. Din această cauză eu consider și sunt convins că avem aceste rezerve. Nu întâmplător și dl președinte deja a spus, fiindcă el cunoaște poate mai mult, că să vedem cum au să lucreze fără noi. El este gata deja să plece.”

Europa Liberă: Dar ce evoluții admiteți că s-ar putea întâmpla în sânul socialiștilor, dacă ei pierd puterea, pierd guvernarea? Vor rămâne solidari, vor rămâne împreună toți?

Alexandru Cuznețov: „Socialiștii sunt acea putere care încă nu au fost virusați de virusul puterii, ei n-au simțit-o în realitate. Da, cineva spune că avem deja jumătate de ani și chiar mai mult, dar încă n-am simțit. În rândurile Partidului Socialiștilor mai există fanatismul politic, unde este mai presus ceea ce hotărăște partidul și conducerea partidului, decât interesele lor materiale, încă e prea devreme. Da, ei vor rămâne grămăjoară, fiindcă chiar să ne uităm la toată lista formațiunilor politice din parlament, este o listă de persoane, nu de personalități, și asta trebuie să nu uităm. Și aceste persoane sunt loiale și vor mulțumi până la sfârșitul vieții pentru că sunt deputați sau au alte funcții.”

Europa Liberă: Cazul Gațcan ar fi băgat frică, spaimă în rândul socialiștilor?

Alexandru Cuznețov: „Sigur că da! Aceasta a fost o demonstrare pentru toți, fiindcă dacă nu s-ar fi pornit aceste mișcări contra dlui Gațcan, ar fi fost analogic; după sursele mele, încă cel puțin 5-6 persoane să fi trecut... Și aceasta este o disciplină de partid în Partidul Socialiștilor.”

Europa Liberă: Să fi trecut de unde? Să fi trecut de la socialiști unde?

Alexandru Cuznețov: „Să plece din Partidul Socialiștilor, din această fracțiune, fiindcă nimeni nu te obligă plecând dintr-o fracțiune să te alipești altei fracțiuni, poți să fii și ca deputat independent, dar în cazul respectiv deja să-ți evaluezi votul tău altfel decât atunci când ești într-o formațiune.”

Europa Liberă: Câte mandate admiteți că ar putea să treacă dintr-o tabără în alta, câți deputați?

Alexandru Cuznețov: „Este imprevizibil, dar se luptă și se lucrează în momentul de față la majoritatea simplă. Majoritatea simplă se are în vedere 50+1 deputați. Faptul că va fi ceva mai mult, asta deja nu este un interes politic, scopul principal este acea majoritate pentru a putea numi guvernul și a forma uniunea, de a conduce parlamentul, adică în cazul de față de a adopta acele acte legislative și a adopta hotărârile parlamentului. Da, este foarte greu și chiar eu n-aș vrea să fiu în pielea acestora care acum încearcă să modifice guvernarea, să aprobe alt guvern și să-i dea vot de încredere, fiindcă este o unire a acelor care nu se unesc. Adică apa cu focul. Și va fi ceva greu de executat.

Da, la etapa actuală toți sunt solidari că trebuie să dăm jos guvernul acesta și să venim noi la putere. Dar mai departe ce vor face? Care este soluția, fiindcă avem lebăda, racul și broasca în această situație? Fiecare trage spre direcțiile și interesele sale care sunt prestabilite. De aceea am și spus că un eventual nou guvern nu va fi de lungă durată, va fi un guvern de tranziție. Chiar și acesta, al treilea guvern, începând din vara precedentă, toate guvernele sunt de tranziție, nu avem un guvern funcțional, dar așteptăm. Noi ne-am deprins să așteptăm, dar nu știu cât vom mai aștepta.”