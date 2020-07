Nicolae Negru: Trebuie investigat ce s-a întâmplat cu Ștefan Gațcan. Sunt date că au fost implicate SPPS-ul, MAI-ul și, cred eu, SIS-ul

Publicațiile care au abordat acest subiect l-au prezentat ca pe o luptă între pro-europeni și pro-ruși, care scot în evidență implicarea intereselor Rusiei. Editorialistul și analistul politic Nicolae Negru crede ca dispariția și apariția deputatului Ștefan Gațcan continuă să fie învăluite în mister.

Nicolae Negru: „Evenimentul principal, să zicem așa, este apariția lui Gațcan și venirea lui în parlament. El a asigurat majoritatea parlamentară, a trecut această procedură asupra căreia guvernul a insistat a patra oară, mă refer la angajarea răspunderii privind rectificarea bugetului. S-a făcut această rectificare, nu cred și au și spus-o partidele de opoziție că nu vor depune moțiune de cenzură împotriva acestei asumări a angajării de răspundere, dar au în gând o altă moțiune săptămâna viitoare. De data aceasta, parcă și PAS-ul adoptă o altă atitudine.”

Europa Liberă: Întâmplător sau nu, Igor Dodon a făcut astăzi declarații că, dacă s-ar ajunge la o coaliție largă, ar fi un scenariu bun și lucrurile ar intra în albia lor firească. Cum ați tălmăci această declarație făcută de Igor Dodon? Și cine să intre în această largă coaliție?

Nicolae Negru: „El a și spus că e vorba de PD, e vorba de PDA și e vorba de PAS. În fond, el vrea să refacă alianța veche PSRM-ACUM și să se mai alăture și o parte din Partidul Democrat, care se consideră că ar fi reformați sau spălați pe față, sau pe mâini. Deci s-au dezis de Plahotniuc și ei sunt altfel, deși niciodată nu poți să pui mâna în foc cine s-a dezis, poate că s-au dezis cei care s-au despărțit de PD.”

Europa Liberă: Maia Sandu a zis că PAS nu mai intră în aceeași scăldătoare cu socialiștii.

Nicolae Negru: „Ar fi ciudat, mai ales după acest „caz Gațcan”, care a relevat o față hidoasă, banditească a actualului regim. Felul în care s-a procedat, indiferent de motivațiile lui Gațcan, asupra lui au tăbărât nu numai colegii lui, au mers cu coroane funerare la serviciu, au mers acasă, fapt care, zice Dodon că nu-l salută nici el, deși nu cred că cineva s-a dus acolo fără să știe Dodon, dar e iarăși o manifestare de fățărnicie. Pe urmă, au fost implicate instituțiile statului în hărțuirea acestui deputat. El declara atunci, pe Facebook scria că este conștient de presiunile - așa, eufemistic vorbind, - care se vor pune asupra lui, dar el are curajul și determinarea să transpună în viață promisiunile făcute în campania electorală și lucrul acesta el îl va face alături de „Pro Moldova”. Față de PSRM, el a înaintat un șir de acuzații foarte grave, a zis că îi este rușine să se uite colegilor săi medici în ochi, asta din cauza modului în care este gestionată această criză, această pandemie de către actuala guvernare, se ajunge chiar și la falsificări de date, a spus dl Gațcan. Și acum, vedem, cântă altă melodie; s-a răzgândit de mai multe ori pe parcursul acestor zile: s-a răzgândit să se alăture grupului „Pro Moldova”, pe urmă s-a răzgândit să se plângă la Procuratura Generală privitor la hărțuirea, intimidările la care a fost supus; pe urmă s-a răzgândit să mai depună mandatul. La început a zis că are nevoie de recuperare, repede s-a „recuperat”. Deci, comportamentul lui este nu întru totul explicabil, adică ceva s-a întâmplat pe parcursul acestor zile cu dl Gațcan și eu cred că parlamentul trebuie totuși să constituie o comisie parlamentară care să investigheze ce s-a întâmplat în aceste zile, fiindcă sunt date că au fost implicate și SPPS-ul, și MAI-ul și, cred eu, SIS-ul.”

Europa Liberă: Dacă se ajunge la o criză politică profundă, cât de principial este cine votează pentru demiterea guvernului și, mai ales, cât de principial e cine votează pentru învestirea unui nou cabinet, unui alt guvern?

Nicolae Negru: „Mie, în general, mi se pare aceasta un pretext de a nu vota sau de a vota, fiindcă orice deputat reprezintă, în primul rând, cetățenii Republicii Moldova. Așa scrie în Constituție, în mandatul imperativ este interzis, adică nu-i poți comanda unui deputat să voteze într-un fel sau altul, fiindcă noi am mers în campania electorală cu tine împreună și am depus un anumit efort. Dacă un deputat chiar a mers pe listele Partidului „Șor”, dar nu observăm nimic grav în biografia lui, să zicem, nu a furat, pur și simplu a candidat, s-a implicat omul în politică, el nu poate răspunde pentru Șor. Las’ să răspundă Șor, dar el reprezintă un anumit segment de populație și trebuie să respectăm acest segment de alegători.”

Europa Liberă: Ideea Dvs. e că orice mandat contează, orice vot cântărește?

Nicolae Negru: „Orice mandat contează, conform Constituției, doar dacă avem motive serioase să bănuim că acest deputat este corupt, de exemplu, atunci, da, putem să-l excludem din această ecuație...”

Europa Liberă: Problema era că se găsesc voturi suficiente ca să fie demis Guvernul Chicu, dar nu se vor găsi voturi de ajuns pentru ca să fie instalat un nou guvern.

Nicolae Negru: „Nu, deocamdată nu sunt voturi suficiente, fiindcă guvernarea are majoritatea, are 51, cu votul lui Oleinic, are 51 de voturi. Deci nu avem cum aduna de partea cealaltă 51 de voturi. Ceea ce spuneam eu e că ar face bine dl Dodon și dl prim-ministru Ion Chicu să se dea la o parte, să demisioneze Chicu și atunci apare această posibilitate să se facă ceea ce zice Dodon – coaliție largă. Cine vrea să participe, se înțeleg, vorbesc ce fel de guvern formează această coaliție largă, dar desigur că un guvern care să nu depindă de Dodon, să nu depindă de un lider politic. Dacă Dodon este de acord să voteze un asemenea guvern, dacă el este sincer, mă tem că el are altceva în vedere – să fie un alt guvern pe care să-l comande tot Dodon. Asta-i dorința lui supremă.”

Europa Liberă: De la Bruxelles a venit o veste bună, că Comisia Europeană a aprobat cea de-a doua tranșă din asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova, banii vor veni în bugetul statului. S-a așteptat de mult acest sprijin financiar din partea Uniunii Europene. Cine e pe cal alb acum?

Nicolae Negru: „A venit de la Bruxelles o veste bună și una nu prea bună, pentru că a treia tranșă nu o va primi Republica Moldova și iarăși din cauza guvernării. S-au făcut presiuni și trebuie să spunem că opoziția a lucrat în acest sens, ca măcar a doua tranșă să vină. Guvernarea nu prea era dispusă să voteze, bunăoară, acea lege a ONG-urilor.”