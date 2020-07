Adrian Lebedinschi: „Așteptăm verdictul CC dacă pot fi organizate alegeri prezidențiale și parlamentare concomitent” (VIDEO)

Cererea de depunere a mandatului a fost înregistrată la secretariatul Legislativului astăzi după o lungă sedință a deputaților PSRM, a declarat Europei Libere parlamentarul socialist Adrian Lebedinschi.

Europa Liberă: Acuma PSRM stă și cântărește – e în majoritate, e în minoritate?

Adrian Lebedinschi: „PSRM, noi, suntem în majoritate, astăzi și dl Gațcan și-a depus mandatul de deputat și, respectiv, sunt o sută de deputați, dintre care Ilan Șor nu se prezintă la ședințe, și de fapt la ședințe vin 99 de deputați. Coaliția care este la moment este constituită din 49 de deputați plus dl Oleinic, ca deputat independent (când votează, când nu votează), dar în principiu noi suntem gata să lucrăm mai departe.”

Europa Liberă: S-au făcut presiuni asupra dlui Gațcan? Pentru că el, inițial, a zis că trece într-o altă tabără, merge la Pro Moldova.

Adrian Lebedinschi: „Noi, astăzi, la fracțiune, am avut o discuție destul de consistentă cu dumnealui, el ne-a spus cu ce nu este de acord, cu ce se întâmplă în sistemul medical, mai degrabă. Dar argumentele pe care le-am adus noi, că, începând cu 1 septembrie, la personalul medical va fi majorat salariul cu 30 de procente, la 1 ianuarie 2021 – încă 30 %, la întâi iunie 2021 – încă cu 40 % , deci, timp de un an de zile, noi vrem să majorăm salariul lucrătorilor medicali cu 100 %, o marjă mare de investiții din bugetul de stat vor fi alocate pentru sistemul medical. Dumnealui a văzut că declarația pe care a făcut-o ieri vine în contradicție cu ceea ce se face. Bine, dumnealui nu avea experiența politicului și ieri a încercat să facă o decizie, astăzi totuși a decis că rămâne mai departe în echipa noastră, cu noi.”

Europa Liberă: Dacă el și-a depus mandatul, asta înseamnă că în circumscripția 38, Hâncești, ar trebui să aibă loc alegeri repetate?

Adrian Lebedinschi: „Evident, până Curtea Constituțională va recunoaște vacant acest loc, dar mai întâi trebuie să mergem în Parlament, ca să fie declarat vacant, și procedurile care au loc ulterior, și cred că vor fi anunțate alegeri anticipate în circumscripția 38.”

Europa Liberă: Asta o considerați o mică victorie? Pentru că, dacă el mergea în grupul Pro Moldova, atunci balanța de forțe era alta.

Adrian Lebedinschi: „După discuția care a fost ieri cu dl Gațcan, dumnealui a spus că el așa și nu a înțeles despre ce a fost vorba. El nu a înțeles că...”

Europa Liberă: El a ieșit la un briefing alături de deputații Candu și Cebotari.

Adrian Lebedinschi: „Am văzut acest briefing, astăzi el a spus că nu asta a avut în vedere. Vă spun, el în politică n-a fost. Mie mi-au trebuit trei ani de zile ca să înțeleg ce înseamnă Parlament și cum să acționezi pentru ca să poți să promovezi ceva. Dumnealui a venit din mediul de afaceri, a venit cu conceptul că e ca și la dânsul la întreprindere: el a dat indicații și cei din jur execută. El nu înțelege că să gestionezi statul e un pic mai complicat.”

Europa Liberă: E un paradox - ieri deputații socialiști protestau în fața instituției medicale pe care o conduce dumnealui și astăzi l-a adus în cuibul PSRM?

Adrian Lebedinschi: „Noi l-am invitat la fracțiune, i-am explicat că mandatul pe care l-a obținut la Hâncești n-a fost doar mandatul dumnealui. A lucrat absolut toată echipa PSRM-ului, atât din Hâncești, cât și din întreaga republică. Noi, toți deputații care am fost la acel moment acolo, am fost consilieri municipali, toți am mers în toate raioanele, la alegători, și am explicat. Dumnealui a înțeles că nu este doar datorită dumnealui; da, un oarecare aport a avut și el, dar este un mandat obținut de o echipă.”

Europa Liberă: Admiteți că ar mai putea colegi din fracțiunea Dvs. să aibă alte viziuni și să plece?

Adrian Lebedinschi: „Eu sper foarte mult ca exemplul domnului Gațcan să fie foarte elocvent pentru colegii noștri.”

Europa Liberă: Și puteți pune mâna în foc că n-ar mai pleca nimeni?

Adrian Lebedinschi: „Eu nu pot să pun mâna în foc pentru nimeni, dar cred totuși în spiritul acesta de echipă și am văzut și reacția, nemulțumirea colegilor, ieri, care a fost reacția colegilor de partid și a susținătorilor partidului la ziua de ieri în teritoriu, ce mesaje primeam. Pentru că inițiativa de a merge la dl Gațcan nu a fost a noastră, a deputaților, ci a cetățenilor și noi am fost acolo doar pentru a se menține ordinea publică, pentru că era absolut alt mesaj...”

Europa Liberă: Spirite încinse...

Adrian Lebedinschi: „Foarte încinse! Noi am fost acolo ca să-l apărăm. Înțelegeam că o să putem să discutăm la rece, că o să-i explicăm și că este soluția mai bună e să depună mandatul, decât să fie aceste conflicte.”

Europa Liberă: Dvs. ați spus că majoritate parlamentară deocamdată există și că acest guvern are sprijin în legislativ.

Adrian Lebedinschi: „Sigur că da. La moment noi suntem 49 de deputați, plus dl Oleinic. Suntem 50 de deputați, dar eu văd cum e reacția în comisii, pentru că sunt și președinte de comisie, majoritatea proiectelor de la guvern sunt votate unanim, de aceea eu sunt convins că și colegii din opoziție vor vota, o bună parte. De aceea noi nu avem temei ca să presupunem că Guvernul Chicu va cădea. Pe moment. Mâine-poimâne, cine știe ce se va mai întâmpla. ”

Europa Liberă: Se discută că poate ar fi bine o remaniere guvernamentală, ca cel puțin să fie înlocuit ministrul sănătății, dvs ce ziceți?

În situații de criză, trebuie să ascultăm totuși specialiștii

Adrian Lebedinschi: „Eu cred că dumneaei își face misiunea, chiar dacă nu e medic de specialitate , ci jurist, dar în acel moment complicat dumneaei a fost în stare să gestioneze sistemul, să aleagă cele mai utile soluții care au fost propuse de către specialiști. În toate consiliile care există, inclusiv și la nivel municipal, comisia pentru situații excepționale în sănătate publică, majoritatea este a medicilor. Și chiar cât de tare noi n-am vrea, terenurile de joacă, piață, cereri care vin la noi din partea cetățenilor și noi le transmitem primarului, el spune că cu mare plăcere, înțeleg și eu, dar medicii insistă că trebuie să fie această soluție și noi îi ascultăm pe ei. În situații de criză, trebuie să ascultăm totuși specialiștii și cred că noi am procedat corect acordând acest drept medicilor, pentru că ei și sunt în prima linie de luptă.”

Europa Liberă: Unii spun totuși că situația ar fi ieșit de sub control și că sistemul medical ar putea să ajungă în colaps.

Adrian Lebedinschi: „Țineți minte, când a fost introdusă situația excepțională, în luna martie, și noi am solicitat două luni de zile, atunci... bine, este menirea opoziției tot timpul să nu fie de acord cu ceea ce propune guvernul, dar întreaga lume a recunoscut că am avut dreptate.”

Europa Liberă: Crește numărul cazurilor de îmbolnăvire...

Adrian Lebedinschi: „Era logic să crească. El putea să nu crească. Noi cu toții înțelegem foarte bine că în data de 15 martie sistemul nostru medical nu era pregătit absolut deloc pentru așa o încercare. Și dacă la acel moment nu interziceau toate întâlnirile, toate plimbările, țineți minte, spuneau de ce au scos carabinerii, armata, poliția, dacă noi permiteam aceasta, astăzi nu erau câte 200-300-400 de bolnavi pe zi, ci câte 1000-2000, așa avea să fie situația, pentru că sistemul medical avea să cadă în luna martie. Ei nu erau dotați cu nimic, nici cu costume de protecție, nici cu măști și cetățenii încă nu erau pregătiți să înțeleagă pericolul.”

Europa Liberă: Și totuși nemulțumirile cresc ca pe drojdie. Nu numai din partea opoziției parlamentare, extraparlamentare, a ONG-urilor, dar și din discuție cu mulți cetățeni de la firul ierbii, ei spun că situația în medicină este catastrofală, că dacă ajungi acolo, e mai bine să te gândești la altceva decât la însănătoșire.

Eu văd zilnic cu câtă frică vine soția mea acasă

Adrian Lebedinschi: „Noi, în anul 2020, avem cu 15% mai puține persoane decedate decât în 2019, așa că sistemul nostru medical, chiar dacă există probleme, își onorează misiunea. Și a crescut enorm responsabilitatea personalului medical. Soția mea este lucrător medical, mama, soacra, toți sunt din acest domeniu. Eu văd zilnic cu câtă frică vine soția mea acasă și, de trei luni de zile, nu vrea să sărute copilul, pentru că se teme, pentru că zilnic este în contact. Nici mie nu-mi permite, eu pe ascuns sărut copilul.”

Europa Liberă: Dvs. ați lansat două ipoteze, că ministra sănătății trebuie să-și continue mandatul și că Guvernul Chicu, pe moment, are suficient sprijin în Parlament, iar două entități, cel puțin, în parlament, grupul de deputați Pro Moldova și cei din Partidul șor au spus că vor merge până în pânzele albe până debarchează acest guvern.

Adrian Lebedinschi: „Bine, dați să vedem, când a apărut Pro Moldova? Din momentul când procuratura Generală a început să se ocupe serios de dosarul furtului miliardului. În acel moment s-a format acest grup parlamentar. Eu în parlament am venit din domeniul jurisprudenței, am fost în poliție, am lucrat pe dosare de cercetare anume a furturilor, a delapidărilor din sistemul bancar, eu am fost specializat în dosare economice, am lucrat avocat, de aceea văd foarte bine ce se întâmplă.”

Europa Liberă: Spuneți-ne și nouă ce vedeți și ce ar mai putea să se întâmple. Să admitem că vine procurorul și mai cere retragerea imunității pentru...

Adrian Lebedinschi: „Noi o să votăm. Dacă va cere retragerea imunității cuiva dintre deputații socialiștii, noi o să votăm și pentru aceasta.”

Europa Liberă: Dar ce schimbă asta? Că mai sunt aleși ai poporului care au ridicată imunitatea, ce schimbă asta, ce s-a schimbat?

Există și alte infracțiuni care au fost comise pe parcursul anilor și care urmează să fie gestionate

Adrian Lebedinschi: „Vreau să explic că nu doar deputații rezolvă tot în țara aceasta. Majoritatea infracțiunilor care au fost făcute, au fost făcute doar cu acoperirea politică din partea unor actuali deputați, foști miniștri sau actuali miniștri, foști deputați, absolut n-are importanță. E important că procuratura trebuie să obțină un mandat de încredere din partea populației, și din partea instanței de judecată, să poată gestiona corect dosarul penal. Vorbim în cazul dat de sustragerea miliardului, pentru că este cel mai vocal, dar există și alte infracțiuni care au fost comise pe parcursul anilor și care urmează să fie gestionate. Pentru că bugetul Republicii Moldova, citeam chiar înainte de a intra la dvs., datoria externă reprezintă 7,5 miliarde de dolari, ceea ce pentru bugetul nostru eu consider că este cam mult. Doar un miliard, dacă-l întoarcem, din furtul miliardului, de-acum scoate această povară de pe umerii cetățenilor.”

Europa Liberă: Dar cum se mișcă ancheta pe acest dosar? Procurorul General a anunțat că unul dintre beneficiarii furtului miliardului este Vladimir Plahotniuc. După asta ce-am mai aflat noi?

Adrian Lebedinschi: „Dar noi nu trebuie să aflăm nimic la moment, eu vreau să văd sentința.”

Europa Liberă: Dar cetățenii vor să cunoască adevărații făptași.

Adrian Lebedinschi: „Eu vreau să văd sentința, eu vreau să văd un proces deschis și proces echitabil, nu ceea ce a fost cu procesele anterioare, cu același Filat, același Platon. Eu nu zic că ei nu sunt vinovați, dar eu aș fi vrut să văd, și presa să aibă acces, să vadă procesul, să vadă că instanța este deschisă și probele care sunt obiective.”