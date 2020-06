Maia Sandu: „Sunt o sumedenie de probleme ce trebuie rezolvate, iar parlamentul a dispărut, pentru că așa vrea Igor Dodon”(VIDEO)

La Chișinău astăzi au continuat negocierile între grupuri și fracțiuni parlamentare de opoziție privind demiterea actualului guvern. Decisive însă în continuare rămân, se pare, voturile Partidului Acțiune și Solidaritate. Încotro se îndreaptă discuțiile?

Europa Liberă: Partidul Maiei Sandu s-a pomenit între ciocan și nicovală: dacă nu votează pentru demiterea Guvernului Chicu, imediat se pune în barca lui Andrian Candu și a lui Ilan Șor, iar dacă votează cu aceștia, îl favorizează pe Igor Dodon. Ce se întâmplă, dna Sandu?

Maia Sandu: „Majoritatea parlamentară se clatină nu de acum, de ceva timp și să vedem dacă vor mai tranzita unii deputați dintr-un partid în altul. Noi nu neapărat trebuie să sărim într-o barcă sau alta, noi am venit în parlament ca să facem lucruri bune pentru oameni, ca să ajutăm țara asta să iasă din mizerie. În parlament avem o situație dificilă, avem un parlament ales după regulile lui Plahotniuc și, respectiv, acolo au încăput tare mulți oameni care n-au treabă cu interesul oamenilor, care au treabă doar cu interesul lor personal sau cu interesul de grup și, da, cu acest parlament nu poți să faci mari fapte eroice.

Noi de asta spunem că pe termen mediu singura soluție pe care o vedem ca să remediem situația, ca să nu fim cu toții la latitudinea unor deputați care nu sunt acolo pentru a lucra pentru oameni, soluția este să ajungem la alegeri parlamentare anticipate. Acum așteptăm să vedem ce o să ne spună Curtea Constituțională, am făcut o sesizare la Curte, să vedem cum vede această Curte organizarea acestor alegeri.

Pentru moment căutăm soluții, soluții bune nu sunt. Și eu personal, și colegii mei avem întâlniri în teritoriu, am mers în mai multe raioane și discutăm și cu membrii PAS, dar discutăm și cu oameni de afaceri, și cu reprezentanți ai administrației publice locale care nu are treabă cu PAS-ul, deci cu diverși oameni, ca să vedem cum văd ei situația.”

Europa Liberă: Să admitem că mâine-poimâine mai trece un deputat din Partidul Democrat în partidul dlui Candu, iată, rămân atunci voturile tot mai puține. Ce se întâmplă în cazul acesta?

Maia Sandu: „Noi am spus foarte clar că de la trecerea unui deputat sau a încă doi deputați nu se schimbă nimic, din perspectiva PAS, pentru că cu certitudine noi nu vom participa la numirea unui guvern care depinde de voturile [grupului parlamentar al lui] Șor. Și dincolo de impedimentele morale, mai sunt și impedimente de alt ordin, pentru că pentru un asemenea guvern va fi foarte greu să obțină asistență externă, noi suntem într-o situație de criză, e mare nevoie de asistență externă pentru a salva cât de cât economia și pentru a ajuta sistemul medical. Deci, dacă mai tranzitează un deputat sau altul, nu schimbă nimic, din perspectiva noastră.

Trecerea unui deputat sau doi nu schimbă situația...

Noi suntem deschiși și am avut niște discuții, și am avut planificate niște întâlniri cu cei de la Platforma DA și cu cei din Partidul Democrat, săptămâna trecută a eșuat această discuție, astăzi o să discut cu colegii mei din parlament să văd dacă au mai fost inițiative pentru discuții, dacă este planificată vreo discuție săptămâna aceasta, dar trecerea unui deputat sau doi nu schimbă situația.”

Europa Liberă: Dvs. ziceți că trebuie să continue discuțiile în formatul PAS – PDA și PD, dar cei din Partidul Democrat au spus cu voce tare: noi suntem la guvernare, noi avem oameni pe care i-am delegat în funcții. Și lucrul acesta se pare că îi face și mai mult să continue să guverneze cu socialiștii?

Maia Sandu: „Este adevărat. Asta spune Partidul Democrat public, asta le spun reprezentanții partidului în discuții cu colegii mei, că ei nu planifică să rupă această majoritate, inclusiv probabil din motivele pe care le-ați invocat Dvs.: ei au oameni în guvern, ei au oameni la nivelul administrației publice locale și acesta este un partid care ține la funcții. Asta este o mare întrebare, o să discutăm, o să vedem dacă sunt...”

Europa Liberă: Dar, iată, ce vreți să obțineți în discuții cu democrații?

Maia Sandu: „Bine, ce vrem să obținem? Dacă vă amintiți, colegii de la Platforma DA au venit și au spus că, uite, ei vor să-și asume guvernul, noi spunem că noi suntem deschiși pentru această discuție, dar de fiecare dată îi întrebăm dacă sunt voturi…”

Europa Liberă: Dar reproșul lui Andrei Năstase știți care e? Și atunci când a fost învestit cabinetul Maiei Sandu tot cele două formațiuni în total aveau 27 de mandate.

Maia Sandu: „Da, dar guvernul a fost votat totuși cu peste 51 de voturi, nu-mi mai amintesc câte au fost, deci nu cu 26 de mandate a fost votat guvernul. Atunci acele voturi au venit de la Partidul Socialiștilor, pentru că a fost o situație, pentru că noi cu toții am convenit că singura soluție, proastă, dar mai puțin proastă era să votăm împreună ca să facem un guvern și ca să-l alungăm pe Plahotniuc, nu s-a votat un guvern cu 26 de mandate. Exact așa nu se poate acum vota un guvern cu 26 de mandate, dacă se putea – demult toate problemele erau rezolvate. Nu avem 51 de voturi și trebuie să se caute aceste 51 de voturi, acesta este primul element al discuției.

Trebuie de discutat serios care sunt condițiile și care sunt capcanele pe care le pot prezenta aceste voturi...

Al doilea element evident: ce este în spatele fiecăruia dintre cele 51 de voturi, pentru că e clar că cele 26 de voturi care vin de la cele două partide - PAS și Platforma DA - sunt voturi pentru oameni. Deci, voturi pentru un guvern care să poată să rezolve voturile cetățenilor. În spatele celorlalte voturi, eventual dacă se găsesc astea 51, trebuie de discutat serios ce este acolo, care sunt condițiile și care sunt capcanele pe care le pot prezenta aceste voturi.”

Europa Liberă: Și totuși, intenția dlui Candu, dacă să credem declarațiilor pe care le face, este să lupte până în pânzele albe, ca să fie debarcat acest guvern. Au anunțat că discută împreună cu deputații din Partidul „Șor” această chestiune și este pregătită și moțiunea de cenzură din partea Platformei DA. Totuși, ce se va întâmpla dacă se adună voturi?

Maia Sandu: „Noi cu toții ne dorim debarcarea acestui guvern, este un guvern incompetent, este un guvern nu doar incompetent, dar unele acțiuni sunt ghidate de rea-voință, din câte vedem. Deci, o nenorocire pe capul oamenilor acest guvern. Întrebarea este: ce urmează după demiterea acestui guvern? Probabil e mult mai ușor să se găsească voturi pentru demiterea guvernului, întrebarea este: ce urmează după? Pentru că nu ne putem permite, nu știu, trei luni de zile de căutare de soluții, după ce am demis guvernul. Noi trebuie să avem o claritate și un angajament din partea a cel puțin 51-52 de deputați.”

Europa Liberă: Adică nu e suficient să spună Platforma DA că ei își asumă guvernarea, că au un program de guvernare, că au o echipă?

Va urma o perioadă foarte dificilă și din perspectiva crizei sanitare, și din perspectiva crizei economice...

Maia Sandu: „Noi cu toții avem programe de guvernare, noi cu toții avem oameni potriviți pentru funcții, ceea ce nu avem sunt cele 51 de voturi sau 52, mă rog, ca să fie măcar o rezervă cât de mică. Asta este problema acum, nu este problema că cineva nu-și dorește să dea jos guvernul, noi am spus de nenumărate ori și cred că pentru toată lumea e clar că noi nu susținem acest guvern, este un guvern care trebuie să plece, este un guvern care-și bate joc de oameni. Întrebarea este: cum numim următorul guvern, de unde luăm cele 51 de voturi care nu doar să susțină un guvern din oameni potriviți, profesioniști, onești, dar să asigure sprijinul politic în perioada care urmează? Pentru că va urma o perioadă foarte dificilă și din perspectiva crizei sanitare, și din perspectiva crizei economice, va fi o perioadă foarte dificilă și acest guvern va avea nevoie de tot sprijinul în parlament.”

Europa Liberă: Dl Chicu a spus că chiar și dacă se demite actualul cabinet de miniștri, oricum el va exercita funcția, pentru că, cel mai probabil, va fi foarte greu să fie învestit un alt guvern. Ce se schimbă dacă se dă jos actualul guvern și el rămâne în exercițiu și nici nu are foarte multe atribuții?

Maia Sandu: „Iată asta este problema, pentru că eu, în general, cred că Ion Chicu abia așteaptă să fie alungat la plimbare, pentru că nu mai poate, nu face față și se vede pe fața lor, a tuturor celor din guvern că ei vor să scape cât mai repede de tot acest stres, dar dacă ne întoarcem ce urmează după demiterea guvernului, exact, dacă nu este o înțelegere clară când și cum se numește următorul guvern, atunci o să ajungem în situația că același guvern din oameni incompetenți rămâne în funcție, ei nu vor face nimic bun pentru țară, așa cum n-au făcut nici până acum, dar vor avea un motiv în plus să spună că nu pot contribui la rezolvarea problemelor, pentru că nu au toate prerogativele, pentru că este un guvern cu putere limitată. Și iată asta trebuie să evităm. Noi nu avem nevoie de același guvern păstrat acolo care pur să simplu să-și găsească scuze, noi avem nevoie de un guvern care să facă față situației.”

Europa Liberă: Ceea ce spune opoziția e că nu ar vrea să lase acest guvern să-și ducă mandatul în continuare, pentru că nu ar fi capabil să organizeze alegerile libere, corecte; alegerile prezidențiale, după care eventual dacă se ajunge și la anticipate și, mai devreme sau mai târziu, oricum se ajunge la ideea că îl dai jos pe acesta, pe cine aduci în loc?

Maia Sandu: „Acesta este unul dintre motivele din care acest guvern trebuie dat jos, că nimeni nu are încredere în el că va organiza alegeri libere, e clar că este guvernul lui Dodon, a fost acolo pus ca să-i organizeze campanie electorală lui Igor Dodon și ca să-l ajute pe Igor Dodon să fraudeze alegerile, dar nu este singurul motiv din care guvernul trebuie demis. Motive mai importante sunt criza sanitară și criza economică. Eu merg și discut cu oamenii prin raioane, din păcate, pe agenda oamenilor nu este atât de mult criza sanitară, asta înseamnă că ei nu conștientizează până la capăt cât de gravă este situația și că această situație se poate agrava, dar criza economică este pe agenda tuturor, unele categorii, unele domenii din economie sunt la capătul disperării.”

Europa Liberă: Am auzit și alte sugestii făcute în spațiul public că ar fi bine totuși să ajungeți la un compromis dvs., actorii politici din parlament care vreți să dați jos actuala guvernare, și să identificați persoane, personalități care ar putea alcătui un guvern de tehnocrați. E cu putință acest lucru?

Maia Sandu: „Este o opțiune care, probabil, trebuie analizată, dar și pentru această opțiune trebuie să avem suficiente voturi.”

Europa Liberă: Așa cum spun liderii de opinie, ar fi mult mai ușor să se anticipeze o criză profundă politică, pentru că un guvern apolitic nu ar face jocul nimănui și doar s-ar concentra pe trei crize: criză pandemică, criză economică criză socială.

Maia Sandu: „Este o opțiune care, probabil, merită analizată, cu condiția că reușim să identificăm voturi, pentru că acum cea mai mare problemă o reprezintă voturile care să susțină un guvern.”

Europa Liberă: Cel mai probabil, parlamentul o lună va mai lucra și va merge în vacanță. Dacă în această lună nu se aranjează cărțile pe masă, pe urmă e și mai greu sau așteptați totuși toamna?

Practic, încearcă să înlăture parlamentul; este un atentat la organul principal în sistemul democratic din țara asta

Maia Sandu: „În general, despre modul în care lucrează parlamentul trebuie să discutăm altfel. Cei de la guvernare au sabotat intenționat în toate această perioadă activitatea parlamentului, au făcut totul ca parlamentul să nu se întrunească, în primul rând, că a fost situația de urgență, dar o să vedeți în multe țări și pe perioada situației de urgență parlamentul s-a întrunit, a dezbătut măsurile care trebuiau luate ca să se oprească pandemia. După care, chiar când a expirat starea de urgență, în continuare Igor Dodon a făcut tot posibilul, cu ajutorul majorității, ca să nu se convoace parlamentul – tot felul de spectacole cu bolnavi de COVID, cu oameni care puteau fi izolați, doi oameni puteau fi izolați, așa încât parlamentul să-și continue activitatea. Deci, ei, practic, încearcă să înlăture parlamentul; este un atentat la organul principal în sistemul democratic din țara asta.”

Europa Liberă: Astăzi a anunțat Igor Dodon că, în această săptămână, parlamentul se va convoca în ședință.

Maia Sandu: „Săptămâna trecută trebuia să se convoace parlamentul. Fără niciun motiv, nu s-a convocat parlamentul. Și nu suntem la prima experiență. Motivele pe care le au ei ar putea fi diverse. Că se tem că nu au un număr suficient de voturi, asta este problema lor. Noi am ales un parlament, oamenii ăștia primesc bani și ei trebuie să lucreze pentru oameni. Acum sunt o sumedenie de probleme care trebuie rezolvate, o sumedenie – și în agricultură, și în sectorul HoReCa, și în sectorul medical nu mai zic. Și parlamentul a dispărut, pentru că așa vrea Igor Dodon - să nu mai existe parlamentul. Și inventează tot felul de justificări, de motive, de argumente, ca să nu se întrunească parlamentul. Mie mi se pare asta foarte grav.”

Europa Liberă: Igor Dodon a chemat liderii PAS, PDA, PD și PSRM să discute și l-ați boicotat. El zice că nu v-a invitat să faceți coaliție, v-a invitat să vedeți cum mergeți mai departe. Dacă și insistați pe ideea unor alegeri parlamentare anticipate și aici ar trebui să vă puneți la cale și să decideți – când, cum, cu cine?

Maia Sandu: „Ce să punem la cale? Igor Dodon întâi să se clarifice pentru sine ce vrea, pentru că el vine și face apeluri publice disperate că vine Plahotniuc și salvați-mă, după care vine și spune: haideți să facem alegeri anticipate. Curtea Constituțională o să clarifice lucrurile când se fac alegerile anticipate. În rest, el vine și ne spune: o să vedeți că în ceva timp 75 de deputați au să ajungă la Plahotniuc! Deci, el recunoaște public că deputații lui inclusiv au să ajungă în buzunarul lui Plahotniuc. E problema lui, dacă așa și-a făcut lista când a mers în parlament, a făcut lista din oameni care se pot vinde lui Plahotniuc. Să-și rezolve singur problema, noi nu avem ce să discutăm cu el, noi am discutat acum un an, noi am ajuns atunci la o înțelegere, la scurt timp, el și-a dat arama pe față, a hotărât să devină următorul Plahotniuc și acum când, iată, nu-i reușește întocmai așa cum a planificat, vine și lansează mesaje contradictorii pe care nu le înțelege nici el.”

Europa Liberă: Dvs. așteptați verdictul Curții Constituționale și anunțați acest lucru deseori. Este sesizarea să se pronunțe Înalta Curte dacă e posibil să fie alegerile prezidențiale în aceeași zi cu alegerile parlamentare anticipate, dar se pare că nu mai este valabil acest lucru?

Maia Sandu: „Eu zic să așteptăm totuși decizia Curții Constituționale. Noi spunem că parlamentul trebuie curățat, că președinția trebuie curățată; curățarea președinției avem opțiune să o facem și eu am certitudinea că o s-o facem la alegerile prezidențiale; curățarea parlamentului trebuie să o facem la alegeri anticipate, pentru că nu putem aștepta încă trei ani până vin alegerile ordinare și să asistăm la dezmățul din parlament trei ani, pentru că trei ani este mult prea mult. De aceea, noi vorbim despre necesitatea alegerilor parlamentare anticipate, dar Curtea Constituțională va fi cea care va clarifica pentru toți când acestea pot avea loc și în ce condiții.”

Europa Liberă: Dar Dvs. ce credeți, când pot fi provocate și când pot să aibă loc alegeri anticipate?

Maia Sandu: „Eu nu cred că sunt mai indicată decât membrii Curții Constituționale, noi considerăm că alegerile anticipate pot avea loc în aceeași zi cu alegerile prezidențiale pentru ca să salvăm și niște bani statului, doar dacă Igor Dodon își dă demisia...”

Europa Liberă: Lucru care nu se va întâmpla.

Maia Sandu: „Să-și asume Igor Dodon tot dezastrul atunci, dacă nu îi ajunge curaj să-și dea demisia. A stat patru ani în funcție, nu a făcut nimic și acum vrea să convingă poporul că are nevoie încă de 3-4 luni ca să facă ceea ce n-a făcut în 4 ani? E pe responsabilitatea lui, dar oricum e bine ca oamenii să știe că, iată, a fost o asemenea posibilitate ca să facem alegerile împreună, ca să salvăm niște bani statului, să nu cheltuim și pe alegeri parlamentare, și pe alegeri prezidențiale, să curățăm mai repede parlamentul și să putem să numim un guvern care să se ocupe de problemele țării, dar, uite, nu s-a făcut, nu s-a putut face asta din cauza lui Igor Dodon. Deci să-și asume fiecare responsabilitatea pentru acțiuni sau pentru inacțiuni.”

Europa Liberă: Igor Dodon tocmai a revenit de la Moscova și a anunțat că urmează să fie renegociat creditul rusesc, iarăși trebuie să treacă „botezul” prin legislativ. Există acum șanse să ajungă acești bani promiși de Moscova în Republica Moldova?

Maia Sandu: „Nu avem de unde să știm ce a discutat, dacă a mințit, dacă într-adevăr a vorbit, ce fel de credit sau ce fel de acord sunt gata cei de la Moscova să semneze. O să vedem. Am tot auzit declarații din astea. Probabil, el este disperat să obțină niște bani înainte de alegerile prezidențiale, ca să poată să-i folosească pentru propria campanie, dar chiar nu cred că trebuie să intrăm aici în speculații, pentru că sunt foarte multe incertitudini.”

Europa Liberă: Aflat în capitala Federației Ruse, el a acordat și interviuri și a spus că prietenul la nevoie se cunoaște și pe timp de pandemie s-a văzut cine este cine, adică cine a venit primul în ajutor Republicii Moldova. Și iarăși a amintit că Federația Rusă, China și din partea Uniunii Europene doar Elveția a fost unica țară care au întins primii o mână de ajutor Republicii Moldova. Și această idee el încearcă să o tirajeze și să spună cine sunt adevărații prieteni ai Republicii Moldova. Dvs. ce părere aveți despre această declarație?

Maia Sandu: „El continuă să manipuleze opinia publică în raport cu ajutoarele care au venit. Și noi trebuie să apreciem toate ajutoarele, dar trebuie să vorbim corect despre volumul asistenței care a venit, despre volumul asistenței care poate să vină, dacă guvernul ar face elementar niște solicitări. Din păcate, este ajutat de foarte multă mass-media, care e controlată de el, la răspândirea acestor informații false sau dezinformări. Și aici eu aș avea o sugestie pentru presa independentă: totuși să facă un efort și să mediatizeze mai mult informația corectă despre partenerii care ne-au ajutat și cine și cu cât ne-au ajutat. Oamenii ar trebui să știe informația obiectivă și să nu se lase manipulați de Igor Dodon.”

Europa Liberă: Au fost respectate toate condițiile pentru a fi accesată a doua tranșă din asistența macrofinanciară din partea UE?

Maia Sandu: „Este o confuzie totală, nu am mai înțeles. Nu toate condițiile au fost îndeplinite așa cum au fost formulate ele la început. Acum, poate, Uniunea Europeană este gata să facă niște concesii doar pentru că țara este într-o situație foarte gravă și poate banii aceștia din a doua tranșă să vină totuși, în pofida faptului că mai multe lucruri nu s-au făcut. De exemplu, dacă vorbim despre auditul la Consiliul Concurenței și Consiliul Audiovizualului, dacă ați văzut ce rezistență din partea funcționărașilor de acolo, nu știu cum să le zic, că nu merită nici titlul de funcționari cei de acolo, ca să nu se facă acest lucru. Și aici nu am înțeles eu care-i angajamentul totuși majorității parlamentare pentru ca acest audit să se întâmple. N-a fost nicio hotărâre a parlamentului, nu a fost lansată nici o licitație ca să se angajeze o companie sau două să facă această evaluare externă, dar s-ar putea ca Uniunea Europeană totuși să deburseze tranșa a doua. Sper. Acum despre tranșa a treia înțeleg că nici nu mai merită să vorbim, pentru că nu s-au făcut lucrurile la timp.”