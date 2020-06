Igor Boțan: Ion Chicu își dorește să fie parte a echipei PSRM, de aceea face declarații contradictorii

Săptămâna trecută a avut loc summitul virtual al Parteneriatului Estic la care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat din nou că pentru UE este vital ca în est să aibă ca parteneri democrații rezistente. Motiv pentru care va continua să se concentreze pe susținerea proiectelor care ajută direct cetățenilor acestor țări. Cum văd autoritățile de la Chișinău evoluția Parteneriatului Estic? Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul politic Igor Boțan.

Europa Liberă: Dle Boțan, Chișinăul sau, cel puțin, premierul se arată nemulțumit de funcționalitatea Parteneriatului Estic și sugerează tutorelui, adică Uniunii Europene, să reinventeze Parteneriatul Estic.

Igor Boțan: „Parteneriatul Estic, de fapt, a fost reinventat exact acum trei ani la cel de-al cincilea summit, unde au fost adoptate patru direcții de cooperare dintre Uniunea Europeană și cele șase state din Parteneriatul Estic și au fost stabilite 20 de livrabile pe care aceste state trebuiau să le prezinte către anul 2020. În aceste circumstanțe, tot felul de nemulțumiri din partea reprezentanților țărilor Parteneriatului Estic par a fi fără suport.”

Europa Liberă: Dar cine trebuie să facă checking-ul la aceste 20 de livrabile?

Igor Boțan: „Checking-ul trebuie să îl facă Consiliul de Cooperare, comitetele de cooperare, Consiliul parlamentar de cooperare cu Uniunea Europeană, adică instituțiile care sunt prevăzute în Acordul de Asociere.”

Europa Liberă: Premierul Chicu are vreo treabă cu acest checking? Reprezintă cumva autoritățile Chișinăului?

Igor Boțan: „Sigur că are! Premierul Chicu este persoana-cheie în cadrul acestor instituții prevăzute de Acordul de Asociere.”

Europa Liberă: Și atunci ne-am fi așteptat ca premierul Chicu să ia în față lista asta de 20 de livrabile și să pună bife în fața lor, după care să spună: noi am făcut ce am promis, dar n-am primit suficient de mult în schimb. Eu înțeleg corect?

Igor Boțan: „Așa ar fi trebuit să fie. Și un checking la care vă referiți Dvs., de fapt, a avut loc în luna februarie, atunci când Luc Devigne, cel care face parte din această unitate care asigură politica externă a Uniunii Europene, a fost aici la Chișinău și a avut o convorbire destul de pozitivă cu premierul Chicu, după care am văzut reacția premierului, care a spus că: da, în cadrul summitului din 2017 am avut un memorandum, am cerut macrofinanțare pentru Republica Moldova, dar, iată, în luna februarie au mai apărut încă opt condiționalități. Dl Ion Chicu spunea că nu prea înțelege de unde au apărut aceste opt condiționalități, iar ele au apărut tocmai din lucrările acelui summit, al cincilea, din 2017, pentru ca lucrurile să înainteze și pentru ca eventual să se ajungă la o nouă etapă în raportul dintre Comisia Europeană, Uniunea Europeană per ansamblu și Republica Moldova.

Deci, printre cele 20 de livrabile figura și o angajare mai puternică a societății civile în proiectele guvernamentale, lucru care am văzut că a fost cumva tergiversat în Republica Moldova. Am avut această epopee cu legea privind organizațiile necomerciale, am asistat cu toții la o atitudine foarte negativă din partea președinției și o atitudine nu tocmai pozitivă din partea premierului.”

Europa Liberă: Președintele Dodon, aluziv sau pe șleau, spune că sunt condiții politice impuse de europeni și ar trebui să fie luate ca atare.

Președinte Dodon ca și cum ar face un fel de cedări UE, dar se teme să spună acest lucru pe șleau...

Igor Boțan: „În programul de guvernare al Partidului Socialiștilor, al cărui lider informal e președintele Dodon, este prevăzută denunțarea Acordului de Asociere. Deci, dl președinte Dodon ca și cum ar face un fel de cedări Uniunii Europene, dar se teme să spună acest lucru pe șleau, de aceea premierul Chicu se regăsește în situații foarte neplăcute. Pe de o parte, acum o lună de zile dlui se referea la prioritățile pe care le are Republica Moldova, inclusiv prevăzute printre cele 20 de livrabile, de exemplu, reforma administrației publice. Dl Chicu spune că, da, este un lucru care trebuie făcut, fiindcă se cheltuiesc bani bugetari în zadar, sute de milioane, dacă nu chiar miliardul întreg de lei se cheltuiește aiurea, după care apare dl Dodon și spune: dar noi nu vrem să facem acest lucru, pentru că interesele noastre electorale sunt altele.

Cu situația mass-media – noi am avut mediaholdingul dlui Plahotniuc, acum avem mediaholdingul Partidului Socialiștilor. Astfel de fenomene nu ar fi trebuit să existe către anul 2020, dacă țara noastră își îndeplinea obligațiunile în raport cu partenerii europeni.

Să luăm, de exemplu, consolidarea statului de drept. Noi am văzut cu toții anumite mișcări foarte importante, dar au rămas semne de întrebare în privința Consiliului Superior al Magistraturii, apoi consolidarea în domeniul de securitate. Știm cu toții că Republica Moldova este oarecum îngăduitoare față de politica Federației Ruse în Ucraina, iar pe de altă parte, știm cu toții că Uniunea Europeană insistă asupra soluționării pașnice în Donbas, are o viziune foarte clară în privința Crimeii.

Republica Moldova, cea mai săracă țară din Europa, de fapt, achită cel mai înalt preț pentru gaze...

Sau să ne referim la consolidarea independenței energetice: Republica Moldova, cea mai săracă țară din Europa, de fapt, achită cel mai înalt preț pentru gaze, iar eforturi din partea guvernării din Republica Moldova pentru diversificarea resurselor nu prea vedem. Vedem efortul Bucureștiului și vedem mesajele lui Igor Dodon, care ne spune că, da, un acord pe termen lung cu Federația Rusă ar putea să fie favorabil chiar dacă prețurile pe piața europeană la gaze, mă refer la prețurile spot, adică care pot fi contractate imediat, sunt de trei ori mai mici. Vedem că și aici socialiștii și Igor Dodon au o atitudine neconformă cu ceea ce prevăd cele 20 de deliberabile.”

Europa Liberă: Cum vă explicați Dvs. că tocmai acum Ion Chicu a găsit de cuviință să reproșeze Uniunii Europene că Parteneriatul nu este așa cum și-l imaginează dlui?

Igor Boțan: „Versiunea mea este că, din păcate, dl Chicu, pe care-l apreciez pentru capacitățile lui, este mai degrabă dependent de Partidul Socialiștilor și este angajat în jocul Partidului Socialiștilor. Pe de altă parte, trebuie să confirm că prioritățile pe care le-a desemnat dl Ion Chicu în luna mai sunt perfect conforme cu aceste livrabile pe care Republica Moldova trebuie să le prezinte. Și mai mult decât atât, Ion Chicu a făcut o declarație foarte interesantă, că planul pe care îl are în privința relansării relațiilor cu Fondul Monetar Internațional pentru următorii trei ani de zile vizează inclusiv implementarea prevederilor Acordului de Asociere și apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană până la aderarea la această Uniune.”

Europa Liberă: Dle Boțan, dar chiar Ion Chicu nu se uită pe fereastră, unde toată lumea așteaptă să fie debarcat? Deja și președintele Dodon admite debarcarea, dacă se va găsi o formulă de cooperare vremelnică. Și în timpul acesta, Ion Chicu încearcă să dea senzația că nu este rața cea șchioapă?

Igor Boțan: „Părerea mea este că Ion Chicu își dorește totuși să fie parte a echipei politice a Partidului Socialiștilor, de aceea face declarații prin care se contrazice, pentru că ceea ce a declarat în cadrul summitului Parteneriatului Estic, pe de o parte, și prioritățile domniei sale pentru viitorul Republicii Moldova făcute publice în luna mai se bat cap în cap. Dar Ion Chicu probabil cu bună știință își asumă acest risc, pentru că vedem evoluțiile în procesul de combatere a COVID. Dacă la început Igor Dodon era foarte activ, pentru că aștepta un fel de victorie asupra acestei pandemii, acum vedem că Igor Dodon s-a dat într-o parte și îl lasă doar pe Ion Chicu să vorbească despre evoluțiile negative, din păcate, în combaterea COVID.”

Europa Liberă: Adunând toate cucuiele...

Igor Boțan: „Da, exact! Noi am mai vorbit despre acest lucru și chiar am comparat atitudinea lui Igor Dodon cu cea a lui Vladimir Putin. Vladimir Putin, pe de o parte, s-a retras și a lăsat ca toate cucuiele să-i revină guvernului, iar Igor Dodon s-a angajat în prima linie, după care a trecut pe ultima linie și nu-și mai amintește despre faptul că COVID este o amenințare la securitatea națională.”

Europa Liberă: Să admitem totuși că autoritățile de la Chișinău vor onora toate promisiunile. Ce profituri are Republica Moldova din Parteneriatul Estic?

Igor Boțan: „Profiturile ar fi imense. Acordul de Asociere și lucrările summiturilor Parteneriatului Estic spun foarte clar: în funcție de progresele statelor care fac parte din acest Parteneriat Estic și de succesele lor are loc conectarea la proiectele Uniunii Europene cu finanțările respective. Plus la asta, știm că Uniunea Europeană are un buget pentru susținerea țărilor membre ale Parteneriatului Estic, totul depinde de condiționalități.”

Europa Liberă: Dar îi mai arde acum Uniunii Europene, în plin COVID, să țină pe linia de plutire Parteneriatul Estic?

Igor Boțan: „Sigur că da! Parteneriatul Estic, așa cum a apărut însăși noțiunea de Parteneriat Estic după politica de vecinătate, era ca Uniunea Europeană să aibă la hotarele sale estice parteneri noii săi vecini, printre care sunt Belarus, Ucraina, Republica Moldova.”

Europa Liberă: Fără perspectiva intrării în Uniunea Europeană?

Igor Boțan: „Deocamdată, da, dar toate documentele Uniunii Europene spun că, în funcție de progrese, se poate trece la următoarele etape: țările devin candidate pentru aderare, sunt privite cu optică diferită...”

Europa Liberă: Prin urmare, dacă vrei să erodezi orientarea proeuropeană a Republicii Moldova, umbli la Parteneriat pentru început?

Igor Boțan: „Exact! Nu îndeplinești prevederile coordonate cu Comisia Europeană, îți asumi obligațiuni și nu le îndeplinești...”

Europa Liberă: După care mai și declari că e de vină, de fapt, Bruxelles-ul?

Igor Boțan: „După care poți face ceea ce face, de exemplu, Partidul Socialiștilor sau ceea ce făcea dl Vlad Plahotniuc și Partidul Democrat. Chipurile, luptau pe frontul geopolitic, subminând, pe de altă parte, toate valorile Uniunii Europene.”