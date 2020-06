Anatol Țăranu (istoric): „Guvernul Chicu este o creatură a partidelor Platforma DA și PAS”

Europa Liberă: Socialiștii și democrații par să fi pierdut majoritatea parlamentară, dacă nu se ia în calcul și votul unui deputat independent, al dlui Oleinic. Ce ar urma?

Anatol Țăranu: „Guvernarea socialist-democrată se găsește pe o pantă descendentă, ea cade în jos. Ei în permanență pierd potențialul de vot în parlament și acum se găsesc la linia critică. Deci nu e clar cum am putea astăzi să catalogăm această situație: există majoritate parlamentară sau nu există? Formal, ea continuă să mai existe, fiindcă există Guvernul Chicu.”

Europa Liberă: Șansele ca să fie debarcat acest guvern sunt minime.

Anatol Țăranu: „Șansele sunt 50:50. Mai mult decât atât, Guvernul Chicu se găsește într-o zonă critică de supraviețuire.”

Europa Liberă: Cine îl dă jos și cine instaurează un alt Cabinet de miniștri?

Anatol Țăranu: „Totul depinde de PAS și Platforma DA. Ei sunt acei care decid – sau se conduc și mai departe de o abordare foarte rigidă a unor chestii care deseori în politică aduc la eșec, am în vedere promovarea unor principii morale aduse până la refuz: Noi niciodată n-o să votăm cu socialiștii, cu democrații și cu Usatîi, așa se pare că a fost, chiar au semnat în public chestiile acestea și până la urmă au fost nevoiți să renunțe. Imediat după evenimentele din iunie 2019, iarăși a apărut aceeași retorică: Niciodată nu vom face alianță cu democrații. Și atunci apare o întrebare: Cum să nu faceți? Ați făcut cu Dodon, ca să-l dați jos pe Plahotniuc. De ce nu faceți acum cu foștii plahotniuchiști, ca să-l dați jos pe Dodon? E aceeași stratagemă. S-au blocat, nu, cu aceștia niciodată n-o să facem.

Eu am senzația că figura lui Plahotniuc acționează asupra PAS și Platformei DA ca un șarpe asupra unui iepure...

Eu am senzația că figura lui Plahotniuc acționează asupra PAS și Platformei DA ca un șarpe asupra unui iepure sau asupra unui șoarece, se blochează când se gândesc la Plahotniuc. Ei continuă această retorică anti-Plahotniuc, nu înseamnă că nu trebuie să ții cont inclusiv de moștenirea lui Plahotniuc în politica moldovenească, dar atunci când ești ahtiat aproape că în exclusivitate de ceea ce se numește Plahotniuc, atunci apare întrebarea: Dar tu ești capabil într-un mod lucid să analizezi situația politică și să faci concluzii din această situație politică? Plahotniuc nu mai este, este moștenirea lui în politica moldovenească, este adevărat, dar el personal deja nu mai există.”

Europa Liberă: Dar PD-ul s-a scindat, fruntașii Partidului Democrat, Filip și Diacov, spun că ei nu renunță la guvernare, pentru că și-au trimis exponenții lor în echipa guvernamentală și că ei vor susține până în pânzele albe Guvernul Chicu. Cealaltă parte desprinsă din Partidul Democrat, ne referim la deputații pe care îi are Andrian Candu în spatele său, ei împărtășesc altă viziune. Cu cine cooperezi?

Anatol Țăranu: „Eu sunt nevoit să constat că Guvernul Chicu este o creatură a partidelor Platforma DA și PAS, chiar dacă ei se situează într-o opoziție dură față de acest guvern. Dacă la timpul respectiv, imediat după debarcarea lui Plahotniuc, în momentul când Partidul Socialiștilor și președintele Dodon erau grav afectați de dezvăluirile pur și simplu șocante despre corupția mare care a afectat și socialiștii, și pe Dodon - este vorba despre finanțarea lui Dodon de după hotare, este vorba despre finanțarea Partidului Socialiștilor de după hotare -, a fost o lovitură de imagine enormă, în același timp, Partidul Democrat era demoralizat după ce și-a pierdut liderul. Ei erau într-o astfel de stare că nu erau capabili să promoveze o linie politică coerentă. În acest moment era cazul ca PAS și PDA (Blocul ACUM de atunci) să atragă de partea lor Partidul Democrat, chiar cu unele cedări, indiscutabil. Mai pe urmă, justiția reformată s-ar fi clarificat împreună cu Maia Sandu. Nu contează că asta putea să fie peste jumătate de an, dar în acel moment Dodon era dat jos cu ajutorul democraților și se mergea la alegeri anticipate.

În aceste alegeri anticipate PAS și PDA, Blocul ACUM de atunci apărea ca o forță care a obținut o victorie enormă. Cine s-a așteptat, bunăoară, pe data de 5 sau 6 iunie că este posibil Guvernul Sandu? A fost un miracol, a căzut ca și cum din pod.”

Europa Liberă: Ce vor face democrații lui Pavel Filip în continuare?

Anatol Țăranu: „Democrații lui Pavel Filip vor să supraviețuiască politic și nu numai politic.”

Europa Liberă: Dar ei pot supraviețui doar cu socialiștii?

Anatol Țăranu: „Ei pot să supraviețuiască în caz că se găsesc la guvernare.”

Europa Liberă: Indiferent cu cine?

Anatol Țăranu: „Desigur! Nu contează. Nu sunt îndrăgostiți de Dodon, ei au nevoie de anumite garanții. De exemplu, Filip are nevoie de garanții că toate matrapazlâcurile lui, deocamdată imaginare, fiindcă ele au fost doar enunțate în presă, numai justiția poate să spună dacă cu adevărat au existat încălcări. Dar faptul că Dodon a fost mult mai abil decât ACUM și le-a dat aceste garanții, mai mult decât atât, el îi ține pe dânșii în chingi prin faptul că deține controlul asupra justiției și în orice moment poate să activeze dosarele (deocamdată imaginare) la adresa lui Filip, dar în cadrul fracțiunii democraților mai sunt businessmeni, pentru care plecarea de la guvernare înseamnă sfârșitul businessului.”

Europa Liberă: Dar dacă mai pleacă 2-3 deputați din PD?

Anatol Țăranu: „Dacă mai pleacă, înseamnă că nu există majoritate parlamentară care garantează existența Guvernului Chicu, dar, având în vedere că, în primul rând PAS, în permanență invocă necesitatea ca să existe o majoritate parlamentară, dar fără Șor, în ultimul timp ei au făcut niște cedări spectaculoase, ei de-acum admit că ar putea să facă o alianță cu democrații. Maia Sandu a fost întrebată: Aveți în vedere cu Candu? – Nu, nu, cu tot Partidul Democrat istoric. Adică și cu Filip, și Candu. Apare întrebarea firească, chiar dacă pare puțin răutăcioasă la prima vedere: Dar de ce n-ați făcut acest lucru atunci, în iunie, în iulie, în august, doar situația cu nimic nu s-a schimbat de atunci, democrații n-au devenit mai albi, nici mai puțin legați de Plahotniuc ș.a.m.d.? Deci, a fost o greșeală, a fost o gafă și ei cam greu învață lecțiile. Acum, ei invocă momentul că în nicio condiție nu vor vota cu Șor.

Doar votând cu Șor îl dați jos pe Dodon, dați jos Guvernul Chicu...

Dar de ce nu, doar votând cu Șor îl dați jos pe Dodon, dați jos Guvernul Chicu? Mai mult decât atât, Șor spune că „eu nu am nicio ambiție ca reprezentanții mei să fie în guvern, eu nu pune nicio condiție, eu vreau să-l dau jos pe Chicu”. Și e clar de ce. Apropo, asta se referă și la Candu. Dând jos Guvernul Chicu, ei obțin o gură de aer, ei obțin un răgaz inclusiv în ceea ce privește dosarele penale etc. Ei acum se gândesc mai degrabă la niște beneficii pe un termen foarte scurt, dar nu pe un termen mediu și lung, pentru dânșii acum este important.”

Europa Liberă: Pentru ei contează salvarea?

Anatol Țăranu: „Bine, o salvare temporară, fiindcă până la urmă, dacă va funcționa justiția, mai devreme sau mai târziu procurorii vor veni și vor întreba: „Iată atunci, în ziua cutare, în perioada aceasta ce ați făcut, cum ați făcut?”. Asta este inevitabil.”

Europa Liberă: Da, dar această salvare de imagine a lor ar putea să fie în defavoarea PAS și PDA?

Anatol Țăranu: „Da, desigur!”

Europa Liberă: E un risc atunci?

Anatol Țăranu: „Există. Dar ați văzut cândva vreo politică fără risc? Sarcina politicienilor este să-și prioritizeze obiectivele, care obiective sunt mai prioritare și care pot fi atinse într-o perioadă mai îndelungată. Acum, după părerea mea, PAS și PDA iarăși comit o greșeală atunci când prioritizează obiectivele. Ei cred că imaginea lor este mai importantă.”

Europa Liberă: Se apropie alegerile prezidențiale și au nevoie de această imagine curată?

Anatol Țăranu: „Nu numai de imagine curată. Eu cred că există și o teamă că, preluând guvernare, nu vor fi capabili să stăpânească situația extrem de complicată care s-a creat din cauza crizei pandemice, din cauza înăspririi crizei social-economice care vine pe valul pandemiei.”

Europa Liberă: Până la urmă, această asumare de guvernare de către PDA înseamnă un risc, înseamnă un curaj? E ceva care chiar poate să se întâmple?

Anatol Țăranu: „Da, înseamnă un risc și curaj. Deocamdată, ei se tem de risc și încearcă să manifeste minim curaj pentru a aștepta și a vedea cum vor evolua evenimentele.”

Europa Liberă: Și câți deputați ar vota pentru Andrei Năstase în funcția de premier?

Anatol Țăranu: „Aici e altă problemă. Da, ar putea să fie un guvern asumat de Năstase, adică de Platforma DA. Așa a spus Platforma DA, dar asta defel nu înseamnă că asta este unica variantă. Ar putea să fie și un guvern pur tehnic, să vină un prim-ministru din afara partidelor politice, dar un prim-ministru care este capabil să implementeze politici extrem de nepopulare. În condițiile crizei economice nu există soluții ușoare, trebuie deseori să faci niște pași extrem de nepopulari care afectează reputația, dar care sunt absolut necesari pentru a salva situația.”

Europa Liberă: Și cât timp ar avea sprijin parlamentar un asemenea guvern?

Anatol Țăranu: „Păi până la viitoarele alegeri parlamentare anticipate.”

Europa Liberă: Dar chiar credeți că sunt patrioți, să le zicem așa, entuziaști care și-ar asuma o guvernare de câteva luni?

Anatol Țăranu: „Eu cred că s-ar găsi așa oameni în Moldova, există profesioniști cărora nu le este absolut indiferentă soarta oamenilor din acest spațiu și care s-ar angaja, inclusiv dintr-o ambiție sănătoasă, profesionistă să încerce să gestioneze această situație complicată și să găsească soluții. Eu cred că s-ar găsi, problema este dacă se va constitui o majoritate parlamentară capabilă să lanseze un asemenea guvern. Apropo, un guvern tehnic, un prim-ministru care nemijlocit nu se gândește ce va fi cu el la viitoarele alegeri parlamentare anticipate, un asemenea guvern i-ar absolvi de o responsabilitate mare politică și pe acei care votează pentru dânșii. Bine, nu este un guvern politic, noi nu ne-am asumat responsabilitatea politică, noi doar i-am însărcinat pe acești tehnicieni să gestioneze o situație extrem de complicată, iar noi mizăm pe alegerile parlamentare anticipate pentru ca votul poporului să creeze un parlament cu o configurație perfect democratică, unde nu banii sunt principalii, dar este principală voința poporului. Deci, eu cred că asemenea explicații și o asemenea abordare este absolut plauzibilă și va fi înțeleasă de oameni.”

Europa Liberă: Și, ținând cont de aceste realități, de ambițiile politicienilor, de faptul că în scurt timp demarează campania electorală prezidențială, ce scenariu îl credeți cel mai realist pentru depășirea crizei?

Anatol Țăranu: „Capacitatea de analiză a clasei noastre politice nu-mi insuflă mare optimism, chiar dacă mie mi-ar plăcea ca să întâmple un miracol, o minune și politicienii noștri în ceasul al 12-lea să dea dovadă de multă înțelepciune, curaj, care este absolut necesar într-o asemenea situație, și să găsească o soluție din cele mai bune în această situație extrem de complicată.”

Europa Liberă: Din exterior poate să vină sprijin pentru un scenariu sau altul?

Anatol Țăranu: „Păi a venit o dată un ajutor din exterior care, din păcate, a fost determinant din partea Rusiei și mai puțin influent din partea Occidentului, când a căzut Plahotniuc. Plahotniuc a căzut nu datorită efortului clasei politice din interior, chiar dacă acest efort a fost considerabil și nu poate fi neglijat. În ultimă instanță, căderea lui Plahotniuc a fost determinată de factorul extern. Americanii au riscat foarte mult atunci când au mers la această înțelegere cu rușii. Mie mi se pare că acest risc a provenit în mare parte din cauza situației electorale din Statele Unite ale Americii. Administrația președintelui Trump este într-o stare destul de neplăcută, cel puțin atunci se găsea într-o stare neplăcută. Vă aduceți aminte de scandalul Biden din Ucraina?”

Europa Liberă: Cu feciorul lui Biden?

Anatol Țăranu: „Da, cu feciorul lui Biden, când el a fost acuzat etc. Apărea și Plahotniuc ca un oligarh extrem de nepopular, cu un rating foarte jos. Eu cred că democrații ar fi folosit acest factor și l-ar fi acuzat pe Trump că administrația americană susține un asemenea individ.”

Europa Liberă: Dar acum soarta lui Plahotniuc este pecetluită?

Anatol Țăranu: „Da, desigur! Plahotniuc niciodată nu se va întoarce în Moldova, fiindcă întoarcerea lui Plahotniuc este eliminată nu de factorul intern din Republica Moldova, chiar să dorească aici foarte mulți oameni ca Plahotniuc să se întoarcă, nimeni nu va face acest lucru, fiindcă nu o să le permită americanii.”

Europa Liberă: Nici în cătușe?

Politicienii noștri continuă să lupte cu umbra lui Plahotniuc. E o țintă falsă...

Anatol Țăranu: „În cătușe e altceva. Aici funcționează justiția, aici e cu totul altceva. Eu am în vedere ca factorul politic să contribuie la reîntoarcerea lui Plahotniuc în Republica Moldova. E exclus! Și din acest punct de vedere este nevoie de o analiză lucidă a situației, fiindcă politicienii noștri continuă să lupte cu umbra lui Plahotniuc. E o țintă falsă, un obiectiv care deviază de la principala țintă, care astăzi este Dodon, care este regimul oligarhic care s-a remodelat la vârf, dar a rămas în esență același. Astăzi, Plahotniucul Moldovei se numește Dodon și astăzi partidul oligarhic de la guvernare care a fost Partidul Democrat se numește Partidul Socialiștilor. Acei politicieni din Republica Moldova - acum vorbesc despre partea pro-europeană a clasei politice - care nu înțeleg acest lucru, înseamnă că ei sunt pur și simplu niște naivi și niște diletanți.”