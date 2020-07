Maia Sandu: „Dacă nu va fi susținută economia astăzi, peste câteva luni nu va mai avea cine să plătească impozite în buget”

În această tranșă, 20 de milioane euro reprezintă credite iar 10 milioane sunt bani nerambursabili. Lidera PAS Maia Sandu, fosta sefă a executivului a declarat Europei Libere că salută această decizie a Comisiei Europene.

Maia Sandu: „După câteva luni de insistență din partea noastră, iată vedem că majoritatea parlamentară, guvernul au binevoit să își dea voturile pentru o parte din angajamente și eu cred că Uniunea Europeană a hotărât să simplifice acele condiții, pentru că înțelege cât de grea este situația în Republica Moldova și pentru că vrea să ajute oamenii din Republica Moldova. Și datorită acestui lucru, Republica Moldova va beneficia de cele 30 de milioane de euro, dar trebuie să spunem că, din cauza iresponsabilității guvernării de la Chișinău, Republica Moldova pierde tranșa a treia în valoare de 40 de milioane de euro, din care 20 de milioane de euro sunt donații, deci bani care nu ar fi trebuit întorși.

Și iată în această situație tare complicată pentru oameni, când e nevoie de bani și pentru sistemul medical, și pentru economie, Guvernul Republicii Moldova își permite să dea cu piciorul la 40 de milioane de euro, din care, repet, 20 de milioane sunt cadou. Banii ăștia vor ajunge în altă țară, care are o guvernare responsabilă.”

Europa Liberă: Până la urmă, ca să ne fie clar: este un fel de credit acordat autorităților de la Chișinău, credit de încredere, pentru că mai existau restanțe în îndeplinirea unor condiții pe care și le-a asumat Moldova față de Uniunea Europeană?

Maia Sandu: „Nu este credit de încredere pentru autoritățile de la Chișinău, este un ajutor pentru oamenii Republicii Moldova, în special, în contextul acestei crize fără precedent.”

Europa Liberă: Și ei vor merge în pușculița statului, în bugetul țării pentru...

Maia Sandu: „Întrebarea aceasta trebuie adresată guvernului. Noi am insistat acum, la modificarea bugetului, să se planifice bani, să se includă bani pentru a ajuta agricultura, pentru a compensa o parte, cel puțin, a pierderilor din agricultură datorate calamităților naturale; noi am insistat să se includă resurse concrete pentru a compensa pierderile în economie, pentru întreprinderile mici și mijlocii și, în special, pentru sectorul HoReCa, care este cel mai afectat; noi am insistat să se includă resurse pentru a cumpăra suficiente teste și a testa mai multă lume, ca să se poată opri răspândirea virusului și ca să putem reveni la normalitate cât mai repede, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Să vedem pe ce va cheltui banii guvernul.”

Europa Liberă: Premierul când a prezentat în parlament legile asupra cărora își asumă răspunderea guvernul, a anunțat dl Chicu că deficitul bugetar va crește cu aproape 1,3 miliarde de lei și că modificările au fost făcute în sumele alocate preponderent protecției sociale, ocrotirii sănătății, dar cei mai mulți bani au fost prevăzuți pentru acordarea unei indemnizații unice de 700 de lei pensionarilor și altor categorii sociale cu venituri mici.

Oamenii sunt foarte îngrijorați, pericolul sărăciei crește

Maia Sandu: „Toate aceste lucruri sunt insuficiente și, repet, nu este prevăzut nimic pentru a susține locurile de muncă, pentru a nu admite că se închid locuri de muncă și oamenii își pierd salariul. Guvernul lasă acești oameni la voia crizei, oamenii sunt foarte îngrijorați, pericolul sărăciei crește pentru foarte mulți oameni, asta auzim noi peste tot unde mergem. Și dacă nu va fi susținută economia astăzi, dacă nu va fi susținută agricultura astăzi, atunci peste câteva luni nu va mai avea cine să plătească impozite în buget și nu vom avea de unde să facem plățile, inclusiv plățile sociale.”

Europa Liberă: Deputații din opoziție nu au fost de acord cu asumarea răspunderii de către guvern. Colegii Dvs. au avut suficiente motive să nu fie de acord cu angajarea răspunderii?

Maia Sandu: „Colegii mei nu au fost de acord cu asumarea răspunderii, în primul rând, pentru că bugetul pentru care și-a asumat răspunderea guvernul nu conține suficiente resurse pentru domeniile despre care am vorbit, pentru că acest buget nu taie cheltuielile inutile ale ministerelor și ale tot felul de agenții care, iată, își cumpără clădiri acum, își cumpără covoare și multe alte lucruri care sunt absolut nepotrivite în situație de criză, dar și pentru că, în această situație, guvernul trebuia să vină în parlament cu proiectul modificărilor la buget, în comisiile parlamentare și, ulterior, în ședință plenară să se ajungă la o formă mai bună a acestui buget.”

Europa Liberă: Totuși, legislația permite ca deputații să înainteze o moțiune de cenzură împotriva acestui guvern, dacă nu sunt de acord cu asumarea răspunderii, dar, iarăși, din opoziție s-au auzit mai multe voci care au lăsat să se înțeleagă că nu vor face acest lucru?

Maia Sandu: „O să discutăm la partid această decizie, că s-a întâmplat, totuși datorită sechestrării unui deputat, a putut avea loc asumarea răspunderii. Noi o să discutăm și o să revenim cu decizia partidului la această întrebare.”

Europa Liberă: Deputații din fracțiunea Platformei Dreptate și Adevăr au declarat că pregătesc o altă moțiune împotriva guvernului, care, cel mai probabil, va fi propusă săptămâna viitoare. O să discutați și acest subiect?

Maia Sandu: „Noi am discutat în permanență acest subiect. Din păcate, situația nu s-a schimbat, e nevoie de voturi ca să dăm jos acest guvern și e nevoie de suficiente voturi ca să numim un alt guvern. Și din câte am văzut noi declarațiile altor partide politice, în special ale Partidului Democrat, lucrurile nu s-au schimbat.”

Europa Liberă: Și atunci, acest guvern ar putea să-și ducă mandatul în continuare până la alegerile prezidențiale?

Maia Sandu: „Rămânem la ideea discuțiilor cu forțele politice, astfel încât să găsim o soluție pentru a demite acest guvern, dar astăzi nu avem suficiente voturi ca să putem avea certitudinea că putem demite și putem numi un guvern care să aibă susținere politică credibilă.”