Victor Ciobanu: Moțiunea de cenzură, între a fi sau a nu fi

În cazul în care moțiunea de cenzură pentru demiterea executivului va trece, atunci un guvern interimar va fi condus tot de Ion Chicu, până la viitoarele alegerile parlamentare anticipate și asta pentru că Igor Dodon nu va accepta un alt premier propus de opoziția parlamentară. Declarația a fost făcută astăzi de șeful statului în cadrul emisiunii sale „Președintele Răspunde”. Pe moment, cabinetul Chicu a rămas fără sprijin politic suficient, dar nici nu este în pericol de demitere dar analistul politic,Victor Ciobanu admite că se vor găsi voturi suficiente pentru a fi inlăturat de la guvernare.

Europa Liberă: Care sunt șansele moțiunii de cenzură împotriva executivului condus de Ion Chicu?

Victor Ciobanu: „Șanse există, dacă s-a făcut o așa reconfigurare a spectrului de partide în parlament, două voturi cred că nu ar fi o problemă, indiferent că vor veni de la PD sau de la socialiști. Cred că este rezolvabilă această problemă, deși după cazul Gațcan cred că socialiștii stau cu ochii pe fracțiune și vor face totul...”

Europa Liberă: Socialiștii astăzi au semnat o declarație și au spus că continuă să sprijine acest guvern.

Guvernul Chicu, un guvern-catastrofă, da, trebuie demis

Victor Ciobanu: „Da, dar ziceam de faptul că vor părăsi, de exemplu, altcineva această formațiune, dar după cazul Gațcan, probabil vor sta cu ochii pe ei și vor garanta integritatea fracțiunii, inclusiv cu suportul Pazei de Stat. Dar problema, după mine, este un pic alta, pentru că, chiar și moțiunea care iată că se impune, fiindcă este guvernul Chicu un guvern-catastrofă, da, trebuie demis, pe de altă parte, nu prea este clar ce guvern se va forma după această situație. Variantele posibile sunt proaste, adică toți actorii politici au variante, dar proaste în această situație, pentru că vor trebui să explice acel vot eventual care va veni de la Candu sau Șor. Eu nu văd o mare diferență între grupul PD-ului condus de Candu și grupul PD-ului condus de Filip. Și ambele luate împreună nu cred că se deosebesc foarte mult de grupul Șor, dar insistența cu care se vorbește că trebuie de negociat cu PD chiar mă derutează într-un fel și nu înțeleg. Adică figuranții PD-ului începem să-i spălăm într-un fel, să apară destul de bine, că s-au scuturat de ce?

Practic, Plahotniuc este înlăturat de la conducerea PD, el nu este deja de un an de zile, dar ceilalți au fost în aceeași gașcă și au participat solidar la toate acțiunile guvernării PD timp de 3 ani de zile. Și toată această situație, dacă eventual se vor da voturi pentru un nou guvern, va trebui explicată inclusiv cetățenilor. Da, am demis un guvern, pentru că trebuia demis acel guvern, acum instalăm altul sau nu-l instalăm? Dacă îl instalăm, cu cine votăm? Fără Șor iarăși eu nu văd formula votului. Care este raționamentul PD-ului? Iarăși a spus PD-ul de multe ori că nu votează cu transfugii din PD. PD-ul acum are miniștri, are agenții. Deci, noul guvern este gata să-i ofere mai multe ministere și mai multe agenții? Iarăși, semne de întrebare. De aceea și zic că variantele care urmează sunt proaste pentru cei care, într-un fel sau altul, s-au antrenat în acest joc, pentru că grupul Candu-Șor este clar de ce creează această situație de reconfigurare. Opoziția „bună” pe care o consideram proeuropeană – Platforma DA și Partidul Acțiune și Solidaritate – nu este agenda lor, de fapt. Ei merg pe această agendă creată artificial de alte forțe politice.”

Europa Liberă: Deci, nu există o certitudine că va cădea Guvernul Chicu?

Victor Ciobanu: „Deocamdată, majoritatea este de cealaltă parte a actualei guvernări. Am văzut că cvorumul este de 51, moțiunea simplă a căzut, mai sunt câteva zile... Am zis, nu văd că ar fi o problemă să mai apară acele două voturi miraculoase, problema este că acele două voturi n-au să rezolve problema în sine. Variantele sunt proaste.”

Europa Liberă: În contextul moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Chicu depusă în legislativ vine o propunere din partea Externelor de la Moscova. Diplomația rusă anunță că este dispusă să medieze identificarea unui consens pentru soluționarea contradicțiilor politice interne de la Chișinău. Cum trebuie citit acest mesaj?

Victor Ciobanu: „Partea rusă ar prefera situația de acum un an în care a fost parte activă în crearea acelei alianțe ACUM-PSRM. Cred că deloc întâmplător Dodon a repetat inclusiv astăzi această construcție, doar cu participarea încă și a PD-ului, ceva de genul unei coaliții largi.”

Europa Liberă: Cum poate Rusia să ajute Republica Moldova să găsească acest consens în Parlamentul de la Chișinău?

Victor Ciobanu: „Acum un an i-a reușit acest lucru. A fost vizita lui Kozak, a fost vizita lui Hahn, am văzut toate acele eforturi...”

Europa Liberă: Păi nu a fost doar meritul Rusiei, a fost meritul a trei actori. Acum, Rusia se autopropune.

Victor Ciobanu: „Da, acum Rusia, într-un fel, revine la aceeași formulă, pentru că ea, de fapt, a fost unica fezabilă și la acel moment, dar și în condițiile actuale. Acea formulă ACUM-PSRM, dacă era păstrată și părțile insistau pe realizarea obiectivelor propuse, inclusiv dezoligarhizarea clanului propus și anunțarea alegerilor anticipate... Vedeți cum ne zbatem acum ce e de făcut cu aceste alegeri? Ei, iată că asta trebuia făcut anul trecut. Dodon a preferat altă formulă, a vrut să renegocieze în așa fel ca să reproducă, într-un fel, guvernarea lui Plahotniuc, să fie el un nou Plahotniuc live. Și iată că i-a reușit cam prost, a mai venit pandemia peste noi și acum situația este foarte șubredă, la limită – un vot încolo, un vot încoace schimbă imediat datele problemei și clar că el își dă foarte bine seama că, dacă această situație incertă va continua, el se va trezi într-un moment dat, după alegerile prezidențiale, chiar dacă le câștigă, nemaivorbind dacă le pierde, dar oricum variantele de reconfigurare continuă a acestui joc inițiat de Plahotniuc vor continua. Și atunci, Dodon se trezește cu minoritate, fără guvern și asta este, de fapt, miza jocului.”

Europa Liberă: Totuși, ce ajutor poate oferi Moscova? Și nu s-ar considera aceasta o intenție a rușilor de a se implica în treburile interne ale Republicii Moldova?

Victor Ciobanu: „Urmează să vedem care va fi – este doar o sugestie sau va fi o încercare de a forța nota? Și dacă Rusia încearcă să forțeze nota, atunci probabil și ceilalți actori care ar pretinde rolul de mediatori se vor activiza mai reactiv, dar nu prea cred în repetarea scenariilor. Deci, nu se intră în aceeași apă de două ori.”

Europa Liberă: Platforma Demnitate și Adevăr insistă că e forța capabilă să-și asume guvernarea, e partidul care știe cum să guverneze, e formațiunea care are suficiente cadre pentru a fi numite în toate funcțiile-cheie din guvern. Credeți că va continua să meargă pe această cale, că ei de unii singuri se vor descurca, guvernând Republica Moldova în această perioadă?

Victor Ciobanu: „Nu, cu siguranță, nu! Nu există pentru moment în Republica Moldova niciun partid care de unul singur și-ar putea asuma o guvernare durabilă, nu are efectiv. Deci, haideți să ne uităm pe listele guvernului, pe listele din parlament și vedem că nici socialiștii chiar nu-și permit acest lucru, fiind cel mai mare partid, să insiste pe această variantă și nu au capacitate s-o facă de unii singuri, darămite partidele mai mici, cum sunt Platforma DA sau PAS-ul. Orice variantă mai durabilă, eu cred că nici PDA cu PAS împreună tot nu pot acoperi acest partid.”

Europa Liberă: Deputații din grupul lui Andrian Candu și cei din fracțiunea Șor spun că ei nu sunt interesați să obțină portofolii.

Victor Ciobanu: „Da, cum am zis, este miza jocului. Ei vor juca în continuare până la obținerea unei poziții interesante, pentru că, dacă vor mai crește grupul Candu și grupul Șor în continuare, o să ne trezim într-un moment, haideți să mai vorbim de un scenariu imaginar că se va scinda și fracțiunea socialiștilor, în care tot sunt anumite tensiuni și atunci ajungem la un grup foarte mare, care va deveni dominant. De fapt, asta este miza jocului lui Plahotniuc în parlament, actualul sau deja în cel viitor. Iată ne mișcăm cam în această direcție. Ziceam că, dacă variantele astea-s proaste, dacă revenirea la ACUM-PSRM este deja imposibilă, atunci ne culcăm și așteptăm ca Plahotniuc să facă ceva în acest caz, pentru că el se descurcă cel mai bine. Scenariile vin deocamdată proactive din una și aceeași parte, ceilalți oarecum sunt unii spectatori, alții sunt forțați să accepte aceste reguli, dar nimeni altcineva nu-și impune agenda foarte clară. Bine, Dodon o are pe-a lui, electorală, era clar de un an de zile, dar și asta electorală nu știu cu ce șanse o realizează, pentru că nu sunt sigur că face totul așa cum trebuie ca să câștige al doilea mandat.”

Europa Liberă: Dvs. atunci, în vara lui 2019, un grup de activiști ați sugerat un scenariu pentru acea perioadă de criză. Pentru actuala perioadă de criză aveți ce le sugera politicienilor din parlament?

Acum nu există scenarii bune

Victor Ciobanu: „Acum nu există scenarii bune și va trebui să așteptăm prezidențialele și, eventual, anticipatele ca să vedem cum se reconfigurează spectrul, dar, cel puțin, sondajele demonstrează că mare lucru nu se va schimba. Posibil, PD-ul înjumătățit va avea un rezultat cu mult mai mic, locul celeilalte jumătăți a PD-ului îl va ocupa Renato Usatîi, electoratul lui Șor nu dispare nicăieri oricât s-ar crampona de această situație actorii politici. Și atunci ajungem iarăși la o configurație fără majorități, alianțe stabile, bune în sensul unei guvernări predictibile în Republica Moldova.”