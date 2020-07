Arcadie Barbăroșie: „Depindem de votul unui deputat, în permanență”

Cabinetul de miniștri condus de Ion Chicu a reușit după trei încercări eșuate săptămâna trecută, să-și asume răspunderea în Parlament pentru un pachet de legi care include și rectificarea bugetară forțată de actuala criză de coronavirus. Asumarea răspunderii a fost posibilă pentru că Parlamentul a avut din nou cvorum, iar guvernul o majoritate de un vot (51 de voturi). Majoritatea de 51 de voturi este asigurată de deputatul socialist Ștefan Gațcan, care a revenit în fracțiunea socialiștilor, după ce cu o săptămână în urmă anunța că trece la ProDemocrația. Arcadie Barbăroșie, directorul Institutului de Politic Publice (IPP) trece în revistă evenimentele acestei săptămâni.

Arcadie Barbăroșie: „Eu am așteptat deschiderea lucrărilor parlamentului ieri, să-l vedem pe dl Gațcan cum vine și cum explică, dar dl Gațcan nu a prea explicat nimic, el a călătorit de la una la alta, după ce a zis că merge afară din parlament, după aceea a zis că se întoarce și, până la urmă, eu n-am înțeles care a fost explicația dlui pentru toată această călătorie, n-am înțeles... Este majoritatea, deci guvernul și-a luat ce a vrut și acum opoziția nu prea are posibilitate să ceară demisia guvernului. În consecință, Dodon câștigă pentru alegeri guvernul, are guvernul asigurat și acest guvern o să-i asigure rezultatele alegerilor, doar în presupunerea că nu se mai găsește o persoană undeva, în Partidul Democrat sau în Partidul Socialiștilor, care să se dea cu PAS-ul, dar aceasta ar trebui să fie o persoană foarte îndrăzneață, pentru că, în baza exemplului dlui Gațcan, s-a văzut că există instrumente prin care pot fi opriți deputații, forțați să ia decizia care convine fracțiunii respective.”

Europa Liberă: Igor Dodon astăzi a declarat că, dacă și se va ajunge la demiterea guvernului, el pledează pentru o coaliție largă și a numit și care ar fi cele patru partide care ar asigura această coaliție largă: PSRM, PD, PAS și PDA.

Arcadie Barbăroșie: „Dodon vrea aceasta, sigur că el vrea, noi înțelegem foarte bine că el vrea această coaliție, dar PAS de-acum s-a ciocnit de comportamentul PSRM și PAS nu mai este în stare să mai accepte o altă coaliție cu PSRM. În rest, Dodon poate să încerce cu PDA, dar Platforma DA este absolut principială și n-o să vrea cu PSRM, deci acestea nu sunt altceva decât niște eventuale coaliții care ar putea avea loc dacă, dar noi înțelegem că niciun fel de „dacă” nu mai există. El o să repete această formulă a lui pe parcursul verii, dar deja începe campania electorală și nu prea avem timp să mai vedem această coaliție.”

Europa Liberă: PDA nu a renunțat la ideea de a veni cu o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Chicu, a spus că lucrul acesta poate să se întâmple cel mai probabil săptămâna viitoare. Va lua o decizie și partidul Maiei Sandu, dar ei insistă în continuare să vină la masa de discuții PD-ul. Deputații PD nu se grăbesc să dea curs acestei invitații.

Arcadie Barbăroșie: „Ceea ce a mai rămas din PD în parlament, într-adevăr, nu trebuia să dea răspuns acestei invitații, pentru că ei înțeleg foarte bine că, în cazul alegerilor anticipate, PD-ul nu mai are nicio șansă. El este sub orice linie de intrare în parlament și, în consecință, da, noi o să avem alegeri anticipate doar în 2021, anul acesta nu mai este posibil, așa cum a demonstrat Curtea Constituțională, dar depindem de votul unui deputat, în permanență.”

Europa Liberă: Igor Dodon a mai făcut o declarație, spunând că, dacă se va înscrie în cursa prezidențială, nu va fi candidatul socialiștilor, ar putea să aibă mai mult sprijin. Ar putea PD-ul să-i ofere acest suport?

Arcadie Barbăroșie: „Eu m-am uitat peste rezultatele sondajelor și am văzut că Dodon, în genere, nu prea trece la funcția de președinte. Există alți candidați cu mult mai multe șanse – Maia Sandu, Renato Usatîi -, deci, dl Dodon stă undeva pe locul 5, dar asta eu o zic așa...”

Europa Liberă: Și-apoi știți că ei nu cred în sondaje?

Arcadie Barbăroșie: „Da, ei nu cred în sondajele care se fac publice, dar în sondajele pe care le realizează ei, cred. Spre exemplu, cine lucrează acolo pentru PD, ei fac sondaje foarte veridice, se uită la sondaje, măsoară cifrele. Dar desigur că pot să vorbească în public așa cum vorbesc.”

Europa Liberă: Cetățeanul e dezamăgit de clasa politică, spune în aceste cercetări sociologice că nu mai are încredere în cei care promit și nu onorează aceste promisiuni. Această neîncredere și acest număr al nehotărâților se va menține până la 1 noiembrie?

Arcadie Barbăroșie: „Este o întrebare bună. Eu nu cred că se va schimba eventual, brusc, acest număr al persoanelor care nu prea știu cu cine să voteze. Cred că până la 1 noiembrie, 1 decembrie, 1 ianuarie se va menține încă această porțiune și, eventual, în Partidul Socialiștilor va scădea susținea lui și, dacă nu face nimic Igor Dodon acum cu persoanele care au să meargă la alegeri, lupta în final se va da între dna Maia Sandu și dl Renato Usatîi pentru președinție; pentru alegerile parlamentare o să vedem încă.”

Europa Liberă: Acest traseism politic a lăsat un gust amar în rândul votanților?

Arcadie Barbăroșie: „Stau și mă gândesc la ceea ce s-a mai întâmplat pe la noi și nu cred că chiar acum îi pus capacul. Au fost și mai înainte situații și cazuri. Amintiți-vă când se vota în ‘98 cu ajutorul votului din închisoare al lui Ilie Ilașcu, care era în Tiraspol. Ce-i drept, atunci era 52 majoritatea, dar oricum...”

Europa Liberă: Dar nu se vorbea de sume cu 6 zerouri?

Arcadie Barbăroșie: „Este foarte interesant cum se vorbește acum de sume cu 6 zerouri, dar nu a venit niciodată nimeni să spună că cutare a primit și cutare i-a dat. Nu a venit nimeni. Da, noi auzim, noi vorbim, noi spunem, dar nu suntem niciodată siguri noi înșine că aceste sume există.”

Europa Liberă: Respondenții care participă la aceste cercetări sociologice rămân la ideea că țara lor merge pe o direcție greșită.

Arcadie Barbăroșie: „Păi, dar ce, merge pe o direcție bună?”

Europa Liberă: Ce înseamnă drum greșit?

Arcadie Barbăroșie: „Este o întrebare foarte generalizată, care vrea să facă respondentul să se gândească: dacă lucrurile merg bine în țară, încotro merg lucrurile, dacă ele sunt orientate mai mult sau mai puțin OK. Și întrebarea asta noi o formulăm de la început, de când realizăm Barometrul Opiniei Publice. Procentul respondenților care zic că direcția pe care o urmează Republica Moldova este una rea crește și, din contra, descrește procentul celor care consideră că direcția este bună. Este, după mine, o situație foarte bună, asta înseamnă că cetățeanul este critic și el se uită critic la lucruri.”