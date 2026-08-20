Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat joi că incidentul cu drona navală face parte dintr-o „campanie de amenințări din ce în ce mai intensă”.

„Drona marină distrusă de Armata Română cu tunul de bord al unui avion F-16 românesc acum câteva momente, în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră”, a anunțat ministrul Apărării, Radu Miruță.

Incidentul evidențiază amenințarea tot mai mare la adresa infrastructurii energetice critice din Marea Neagră din partea dronelor și a minelor legate de războiul purtat de Rusia în Ucraina, în condițiile în care se preconizează că proiectul Neptun Deep va transforma România în cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană odată cu punerea sa în funcțiune în 2027, notează Reuters.

Incidentul de joi, care a fost soluționat după ridicarea a două avioane de vânătoare, vine în urma unei acțiuni similare care a avut loc la începutul acestei luni, când scafandrii armatei au distrus două drone de tip Gerbera care pluteau în zona economică exclusivă din apropierea proiectului offshore Neptun Deep.

Președintele Nicușor Dan a felicitat Armata Română și piloții pentru succesul misiunii de distrugere a dronei marine.

„Felicit Armata Română și piloții celor două avioane de vânătoare F-16 românești pentru succesul misiunii de distrugere a dronei marine aflate în apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră”, a spus președintele.

Ministrul Apărării a spus că drona nu era ucraineană, iar președintele Dan a condamnat Rusia.

„Condamn cu toată fermitatea intensificarea acestor tipuri de incidente iresponsabile din partea Federației Ruse. Rămânem vigilenți alături de aliații din NATO pentru a ne apăra și a respinge astfel de provocări”, a scris președintele într-o postare pe X.

Potrivit guvernului român, sute de persoane lucrează în prezent la „Neptun Deep”, care ar urma să înceapă producția în 2027.

La începutul lunii iunie, o dronă maritimă ucraineană a explodat în portul românesc Constanța, de la Marea Neagră, fără a provoca victime.

Kievul a afirmat că drona a fost deviată de pe traiectorie din cauza interferențelor electronice rusești.

Statele membre ale NATO – România, Bulgaria și Turcia, care au ieșire la Marea Neagră alături de Georgia, Rusia și Ucraina – au neutralizat peste 150 de mine care pluteau pe rutele comerciale. În luna iulie, ele au convenit să extindă mandatul unei forțe operative comune însărcinate cu îndepărtarea minelor plutitoare din Marea Neagră, pentru a include misiuni de protecție a infrastructurii critice. Proiectul „Neptun Deep” din România este deținut în comun de OMV Petrom și de producătorul de gaze de stat Romgaz.

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