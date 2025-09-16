România a fost ținta unor atacuri hibride de amploare înainte și în timpul alegerilor din 2024

Aceste atacuri ar fi fost derulate de „actori ostili” apropiați Rusiei – a spus procurorul general român Alex Florența într-o conferință de presă marți, la București.

A fost prima lui întâlnire cu presa de după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024 când un reprezentant al Justiției a detaliat publicului motivele care au stat la baza acelei decizii.

Florența a spus că „actorii ostili” României au urmărit „modelarea continuă a opiniei publice, destabilizarea capacității de decizie a autorităților și diluarea gradului de coeziune la nivelul populației”.

El a numit și țara care a sprijinit atacatorii – Rusia.

Alex Florența a explicat că această campanie a presupus atacuri cibernetice și măsuri de destabilizare a ordinii publice.

Aceste agresiuni hibride au ocolit politicile platformelor sociale și au folosit „tehnici de inginerie socială care au vizat segmentarea populației în vederea livrării ulterioare a unor mesaje personalizate către audiențe deja receptive, rezultatul scontat fiind deturnarea derulării optime a procesului electoral”.

De asemenea, procurorul general a spus că atacurile au vizat infrastructuri critice ale statului român. „În spatele acestor atacuri coordonate de destabilizare la nivelul ordinii publice interne, se află o coordonare din partea unui actor statal străin”, adică Rusia.

„Știri [...] referitoare la atacuri asupra aeroporturilor românești acum câțiva ani, a unui întreg sistem de camere de supraveghere, în special din zona frontierei cu Ucraina, sau atacurile din cursul anului 2024 la adresa foarte multor instituții publice și agenții guvernamentale din România [...] fac parte dintr-un atac hibrid coordonat, generalizat. În spatele tuturor acestor acțiuni există în momentul de față actori cu legături certe cu Rusia, în special grupuri de hackeri cunoscuți”, a mai transmis Alex Florența.

La aceeași conferință de presă de marți, Alex Florența a declarat că fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat.

Legat de alegerile din 2024, procurorul general susține că infrastructura electorală a fost vizată de 85.000 de atacuri cibernetice.

Un element important al campaniei a fost „subversiunea politică”, spune procurorul general, realizată prin cultivarea unor rețele media și politice interne, precum și prin sprijinirea grupărilor extremiste.

Astfel, afirmă procurorul, în perioada alegerilor prezidențiale din 2024, s-a observat o intensificare a campaniilor de dezinformare și propagandă, mesaje care instigau la ură și violență, inclusiv împotriva autorităților.

Un exemplu dat de Alex Florența a fost cel legat de hashtagul #Revoluție, prin care au fost răspândite genul acesta de mesaje.

„El este asociat în mod automat cu două dintre hashtag-urile fostului candidat independent [nr. Călin Georgescu] și ajunge la un vârf de viralizare la peste 1.800.000 de vizualizări zilnic și la 176 de videoclipuri postate zilnic, toate de același tip și cu aceeași variantă de mesaj”, a arătat Alex Florența.

Procurorul general mai spune că analizele arată că, începând cu 27 noiembrie 2024, campania de promovare a lui Călin Georgescu s-a intensificat pe grupuri deja cunoscute pentru distribuirea de dezinformări, despre care Florența afirmă că fac legătura dintre comunitatea prorusă și grupări extremiste sau conspiraționiste.

„Toate aceste acțiuni de promovare a conținutului instigator la ură relevă un comportament artificial, intensitatea efervescențelor din plan social, cu volumul acela uriaș de conținut de acest tip, fiind vădit disproporționat față de manifestările din spațiul public, din spațiul real fizic”, spune procurorul general.

El adaugă că scopul acestor acțiuni este acela de influențare a spațiului informațional care să amplifice stări de nemulțumire și să ducă, mai apoi, inclusiv la „acțiuni stradale de amploare”.

„Totul urmărește [...] crearea unei stări de tensiune, de teamă, de angoasă în rândul opiniei publice, care prin aceste trăiri ajunge la un moment dat să se polarizeze pe diferite segmente de opinie”, spune Alex Florența.

Președintele României, Nicușor Dan, a scris pe Facebook că „cercetarea prezentată azi de Procurorul General reprezintă o dovadă consistentă a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România din ultimii ani și a influențării substanțiale a alegerilor prezidențiale din 2024”.

„Pentru că este o chestiune care a afectat coeziunea socială, îi invit pe toți românii să se informeze cu privire la ceea ce s-a întâmplat în noiembrie 2024 și în ultimii ani în spațiul comunicațional românesc”, a mai scris Nicușor Dan.

Articol preluat de la Europa Liberă România.

