Călin Georgescu, trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de stat în România

Fostul candidat la Președinție este acuzat prin actul de acuzare de „complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale” și „comunicarea de informații false”.

Informația a fost confirmată marți dimineață de procurorul general al României, Alex Florența, după o conferință de presă în care a vorbit despre războiul hibrid al Rusiei împotriva României.

„Pot confirma că astăzi a fost înregistrat la Curtea de Apel București rechizitoriul prin care au fost trimiși în judecată 22 de inculpați pentru tentativă împotriva unor acțiuni contra ordinii constituționale, instigare publică și unii dintre ei pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor”, a declarat Alex Florența.

Alături de Georgescu, au fost trimiși în judecată, printre alții, mercenarul Horațiu Potra și fiul acestuia.

Procurorul general spune că instituția pe care o conducere „are indicii” că Horațiu Potra face demersuri, în prezent, pentru a obține azi politic în Rusia. Parchetul nu știe unde se află, în prezent, Potra.

Referitor la Georgescu, News.ro – care citează documente judiciare – scrie că procurorii îl consideră pe Călin Georgescu „autorul intelectual al întregului plan de preluare prin mijloace violente a pârghiilor de putere”.

Anchetatorii se referă la un plan ce ar fi fost pus la cale de Georgescu și Potra – după anularea alegerilor (de pe 6 decembrie 2024) – prin care cei doi voiau să preia puterea în România.

„Inculpații Georgescu Călin și Potra Horațiu au pus în discuție un plan conform căruia acesta din urmă, împreună cu persoane din cercul său relațional, cu pregătire militară sau capacități operative specifice pregătirii militare urmau să desfășoare în data de 08 decembrie 2024 în municipiul București, în contextul unor acțiuni de protest, acțiuni violente cu caracter subversiv, cu rol de deturnare a caracterului pașnic al acțiunilor de protest în manifestații caracterizate prin violență, strategia urmărind, prin contagiune emoțională și comportamentală dublată de manipularea emoțiilor colective, în contextul unui moment de maximă tensiune socială, schimbarea ordinii constituționale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat”, afirmă anchetatorii.

După anularea alegerilor, Georgescu și Potra ar fi avut loc întâlniri la o fermă din Ciolpani, unde Horațiu Potra își stabilise cartierul general.

Pe 8 decembrie 2024, Horațiu Potra a fost oprit în trafic în comuna Mănești cu un automobil încărcat cu arme albe, un pistol neletal și sume mari de bani, fiind suspectat că pregătea infiltrarea și crearea de haos în București și în protestele de după anularea alegerilor din noiembrie.

În dosar sunt implicate cel puțin 21 de persoane, inclusiv membrii grupării lui Potra.

Călin Georgescu a negat tot timpul acuzațiile. El este cercetat în prezent sub control judiciar.

Călin Georgescu a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, înainte ca scrutinul să fie anulat, după ce serviciile secrete au semnalat că rezultatul ar fi putut fi influențat de Moscova.

Ulterior, în 2025, lui Georgescu nu i s-a mai permis să candideze.

Europa Liberă va publica punctul său de vedere imediat ce îl vom obține.

Horațiu Potra este fugit din țară, el fiind dat în urmărire.

Știre preluată de la Europa Liberă România.

