Nu se cunoaște reacția condamnaților la verdictul instanței. Procesul s-a desfășurat cu ușile închise, iar activiști pentru drepturile omului spun că suspecții au fost supuși unor torturi severe și brutale în timpul detenției.

Patru dintre aceștea, cetățeni tadjici – Șamsidin Fariduni, Dalerjon Mirzoev, Muhammadsobir Faizov și Saidakram Rajabalizoda - au fost numiți drept executanții nemijlociți ai atentatului. Ancheta îi consideră membri ai celulei afgane „Vilaiat Khorasan”, din cadrul grupării teroriste „Statul Islamic”.

La închisoare pe viață au fost condamnați și Șahromjon Gadoev, Zubaidullo Ismoilov, Hussein Hamidov, Muhammad Șarifzoda, Iakubjoni Iusufzoda, Nazrimad Lutfulloi, Jumahon Kurbonov, Hussein Medov, Jabrail Aușev, Umedjon și Mustakim Soliev - marea majoritate fiind cetățeni tadjici și doi din regiunea rusă Ingușetia.

Între 19 și 22 de ani

Alișer Kasimov, despre care procurorii au spus că a închiriat o casă atacatorilor, a fost condamnat la 22 de ani și 6 luni de închisoare. Casa sa din regiunea Moscovei a fost confiscată. Potrivit anchetei, Kasimov i-a cunoscut pe atacatori, dar nu știa nimic despre planurile lor. Ministerul de externe al Kârgâzstanului a comunicat că Kasimov a avut cetățenia acestei țări până în 2014, dar apoi a renunțat la ea, obținând un pașaport rusesc.

Dilovar Islomov, fratele său Aminjon și tatăl lor Isroil, care potrivit instanței au vândut o mașină celor acuzați de atacul terorist, au fost condamnați fiecare la 19 ani și 11 luni de închisoare. Frații Islomov și tatăl lor dețineau un automobil Renault. Publicația „Noua Gazetă Europa” a scris că Dilovar Islomov a vândut mașina fratelui soției sale cu o săptămână înainte de atacul de la „Crocus”. Mai târziu, el și fratele său Aminjon s-au prezentat singuri la poliție.

În noiembrie 2024, procuratura rusă a recalificat acuzațiile de „terorism” împotriva lui Kasimov și Islomov în „complicitate la activități teroriste”.

Reacția rudelor: „Totul este o minciună”

Gulrakat Mirzoeva, mama unuia dintre condamnați, Dalerjon Mirzoev, a calificat verdictul instanței împotriva fiului său ca fiind nedrept, într-un interviu pentru Serviciul tadjik al RFE/RL.

„L-au forțat pe fiul meu să mărturisească prin tortură și bătăi. Nu sunt de acord cu verdictul instanței. Fiul meu a fost nedreptățit prin calomnie”, a spus ea.

„Totul este o minciună. Nu ne-au sunat și nici nu ne-au întrebat niciodată nimic. Copilului meu nu ar fi făcut astfel de lucruri. Acum, unde pot să mă duc și cine ne va susține?”, a adăugat ea.

Abdujamil Islomov, fratele lui Isroil Islomov, care a fost condamnat la 19 ani și 11 luni de închisoare împreună cu fiii săi – Dilovar și Aminjon – a spus că nu se așteptau la o sentință atât de severă.

„Nici măcar nu au fost audiați de un inspector regional sau de un ofițer de poliție. Nu sunt luptători și nu sunt oameni care fac lucruri rele. Nu ne-am fi putut imagina niciodată că vor pronunța o astfel de sentință”, a adăugat el, într-un interviu pentru RFE/RL.

Autoritățile din Tadjikistan nu au comentat încă sentința și nici reacția rudelor condamnaților.

Masacrul a declanșat o campanie anti-migranți în urma căreia zeci de mii de cetățeni din Asia Centrală au fost deportați sau li s-a refuzat intrarea în Rusia, în timp ce mulți alții s-au plâns de atacuri xenofobe. Autoritățile ruse au modificat legislația în vara anului 2024 pentru a acorda poliției mai multe competențe în expulzarea migranților fără mandate judecătorești.

Cu informații de la serviciile rus și tadjik ale RFE/RL.

